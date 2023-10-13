分析：中國推「一帶一路」滿10年，對歐洲吸引力漸減，甚至阻止北京收購戰略資產
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旅居美國的不具名中國智庫專家告訴BBC，導致失敗的關鍵在於，中國的政治體制支持不了這種全球性的大規模計畫。這位專家說：「（中國）政治體制相對來說是比較保守，比較封閉的、向心的一種制度體系，這種制度的體系應對不了全球性的布局，應對不了全球性的這些供應商。」於是深度參與「一帶一路」的若干國家未受其利，反而債台高築，可說痛感更強。
（中央社）中國政府力推的「一帶一路倡議」本月屆滿10年，期間北京於歐洲雖投資數百億美元，但分析說，這項方案對歐洲吸引力漸減，甚至阻北京收購戰略資產的趨勢益增，並且正減少依賴中國。
中國外交部發言人華春瑩11日宣布，「第三屆一帶一路國際合作高峰論壇」將於17日至18日在北京舉行，中國國家主席習近平將出席並發表主題演說。
此前官方表示，2013到2022年也就是推動「一帶一路」倡議10年期間，累計對共建國家的直接投資超過2400億美元（約新台幣7兆6000億元）。
但《美國之音》的報導說，英國開放大學（Open University）的講師波尼（Filippo Boni）持續追蹤中國藉由「一帶一路」倡議推動的投資，發現近年來中國對此在歐洲的支出大幅減少。
他說：「我們看到的是一種重新調整，如果你願意這麼看的話，即「一帶一路」倡議針對不同地區——也許是中國的鄰國——的重新定向。」
德國前駐中國大使、現任德國國際安全事務研究所（German Institute for International and Security Affairs）分析師史丹澤（Volker Stanzel）則表示，歐洲對「一帶一路」倡議有些幻滅。
他指出：「對於許多夥伴國家來說，其實際目標已經變得很難理解。對中國本身來說，這已經變得非常昂貴，也許這個計畫的發起者…並沒有真正計算到它的規模。」
報導說，像是巴爾幹半島國家蒙特內哥羅，2014年從中國獲得10億美元（約新台幣320億元）貸款以建造高速公路，但目前尚未完工，累計債務一度卻超過蒙國年度預算的三分之一而瀕臨破產，所幸歐美銀行介入協助重整。
而希臘彼里夫斯港（Piraeus Port）是中國藉「一帶一路」倡議在歐洲最大的收購案之一，卻因中國未履行在港口設施投資3億美元的合約，包括擴建遊輪設施、新建客運碼頭、飯店、倉庫和升級汽車進口碼頭，招致批評。
至於唯一加入「一帶一路」倡議的7國集團（G7）成員義大利，則因所謂的好處並未實現，可能將在今年稍後退出。
義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）上月10日出席20國峰會（G20）表示：「近年來，有些歐洲國家並未加入「一帶一路」，但它們（與中國）建立了比我們有時更有利的關係。」
她說：「暫且不考慮我們對「一帶一路」倡議的決定，問題是如何保證對雙方都有利的夥伴關係。」
與此同時，當西方推動降低供應鏈風險又因與北京的地緣政治緊張加劇，歐洲國家正試圖減少對中國的依賴。
倫敦智庫「歐洲改革中心」（Centre for European Reform）分析師史卡西里（Luigi Scazzieri）表示，慮及西方對中國去風險化的趨勢，加上與中國發展密切關係帶來的外交成本不斷增加，好處越來越微薄。
即因如此，義大利政府禁止向中國公司出售如輪胎製造商倍耐力（Pirelli）等企業，其他歐洲國家更是早已限制中國的收購，像是德國阻止中國國企中遠集團奪漢堡港（Hamburg Port）的控股權。
另據《英國廣播公司》（BBC）9月間報導，這項標榜以闢建基礎建設串聯歐亞非的大撒幣方案，已造成多國債台高築，可說是失敗的。
旅居美國的不具名中國智庫專家告訴BBC，導致失敗的關鍵在於，中國的政治體制支持不了這種全球性的大規模計畫。
這位專家說：「（中國）政治體制相對來說是比較保守，比較封閉的、向心的一種制度體系，這種制度的體系應對不了全球性的布局，應對不了全球性的這些供應商。」
於是深度參與「一帶一路」的若干國家未受其利，反而債台高築，可說痛感更強。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。