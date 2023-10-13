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2023/10/13,
中東

戰車集結加薩周圍，納坦雅胡誓言粉碎哈瑪斯；艾爾多安批以色列轟炸形同屠殺，重申土耳其願調解

戰車集結加薩周圍，納坦雅胡誓言粉碎哈瑪斯；艾爾多安批以色列轟炸形同屠殺，重申土耳其願調解
Photo Credit: GettyImages

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以色列總理納坦雅胡今天誓言粉碎哈瑪斯，敦促世界以對待伊斯蘭國（Islamic State）的方式來對待這個伊斯蘭主義武裝團體。納坦雅胡會見來訪的美國國務卿布林肯時表示：「如同伊斯蘭國被摧毀一樣，哈瑪斯也將被摧毀。必須以對待伊斯蘭國的態度來對待哈瑪斯。」

戰車集結加薩周圍，以色列軍事首領：開戰時刻已到

（中央社）以色列在加薩走廊（Gaza Strip）附近集結戰車，準備發動地面入侵，以殲滅統治當地的巴勒斯坦武裝集團哈瑪斯，以國軍事首領表示，「現在是時候開戰了」。

《路透社》報導，以色列政府尋求為以國的因應措施贏得支持，向美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和北大西洋公約組織（NATO）國防官員展示孩童與平民週末在以色列遭哈瑪斯（Hamas）殺害的血淋淋畫面。

布林肯說，以國展示一名小寶寶「全身布滿彈孔」、士兵遭斬首、年輕人在車裡被燒死的畫面。他說：「這簡直是最糟糕的惡行，真的超出我們的理解範圍。」

這是以國史上巴勒斯坦武裝分子犯下死傷最慘重的一次攻擊，以色列矢言採取報復行動。

布林肯和全球各國一樣呼籲以色列展現克制，同時重申美方的支持，說「我們會永遠與你們同在」。

布林肯今天（當地時間12日）預計將在約旦會見約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II），和遭以色列占領的約旦河西岸（West Bank）巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），作為旨在阻止戰爭失控的中東行一環。

布林肯計劃訪問美國關鍵盟友卡達、沙烏地阿拉伯、埃及和阿拉伯聯合大公國，部分國家對哈瑪斯具影響力。哈瑪斯為伊斯蘭主義團體，獲伊朗撐腰。

以色列軍事首領哈勒維（Herzi Halevi）表示，以國將從加薩周遭的安全失敗經驗中汲取教訓，這些失敗導致了這次攻擊發生。他說：「我們會學習、調查，但現在是時候開戰了。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，美國軍方對以色列的安全援助不設限，還說華府希望以色列軍方在對哈瑪斯執行戰爭時能「做對的事」。

奧斯汀預計13日將來到以色列，計劃將會晤以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

加薩走廊增至1354死，納坦雅胡：必須摧毀哈瑪斯

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部表示，加薩走廊遭受以色列攻擊的死亡人數持續攀升，目前至少1354死。

《法新社》報導，加薩走廊衛生部表示，至少「1354名市民罹難，另有6049人受到不同程度的傷勢」。這更新了今天黎明公布約1200人死亡的數字。

紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross, ICRC）近東與中東主任卡柏尼（Fabrizio Carboni）今天表示，加薩走廊的人道情況將「很快變得難以控制」。

在卡柏尼發表以上言論之際，以色列正猛烈攻擊擁有230萬人口、由哈瑪斯控制的加薩走廊。哈瑪斯7日向以色列發動突襲，造成當地超過1200人死亡。

以色列總理納坦雅胡今天誓言粉碎哈瑪斯，敦促世界以對待伊斯蘭國（Islamic State）的方式來對待這個伊斯蘭主義武裝團體。

納坦雅胡會見來訪的美國國務卿布林肯時表示：「如同伊斯蘭國被摧毀一樣，哈瑪斯也將被摧毀。必須以對待伊斯蘭國的態度來對待哈瑪斯。」

以色列已召集36萬名後備軍人，準備發動可能的地面攻擊行動。這場由哈瑪斯對以色列發動血腥大規模突襲引發的戰爭，已奪去雙方一共至少2500人性命。

艾爾多安批以色列轟加薩形同屠殺，傳與哈瑪斯談判放人

以色列封鎖並轟炸加薩走廊，報復巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲。土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）今天表示，以方不成比例的回應形同「大屠殺」。但他重申土耳其願為雙方進行調解。

一名官方消息人士今天告訴法新社，艾爾多安已經展開與哈瑪斯（Hamas）的談判進程，尋求釋放被綁架的以色列人質。

哈瑪斯在突襲行動中擄走數十名以色列人質，民營電視頻道土耳其新聞網（Haberturk）報導，安卡拉當局介入就此進行磋商。這名消息人士證實報導內容說：「他們正在談判，以確保人質獲釋。」

《路透社》報導，安卡拉本週提出為以巴進行調解後，艾爾多安及土耳其外長與區域大國、西方國家對口官員通話。不過，以色列駐土耳其大使8日表示，談論調解為時過早。

土耳其向來支持巴勒斯坦人，並且允許哈瑪斯成員在境內活動，同時也支持兩國方案。

與歐洲聯盟和美國不同，土耳其不把哈瑪斯當作恐怖組織。土國和以色列充滿火藥味多年之後，近年來一直在努力修補關係。

艾爾多安今天批評以色列對加薩走廊的攻擊「不成比例」、「毫無任何道德基礎」。他呼籲全世界不要「盲目」選邊站，並警告根本問題不解決，將會導致更暴力的新衝突。

據《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）報導，艾爾多安今晚與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德・沙爾曼（Mohammed bin Salman）、阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）談話。

報導引述艾爾多安的話指出，為了土耳其，「我們準備竭盡全力」，包括進行調解與「公平仲裁」，以迅速終結這場衝突。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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