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2023/10/13,
科學

NASA揭小行星貝努樣本富含水和碳，有助解開生命起源之謎

NASA揭小行星貝努樣本富含水和碳，有助解開生命起源之謎
NASA揭露，從擁有45億年歷史的小行星貝努上採集到的樣本含有豐富的水和碳，為地球生命起源於外太空的理論提供了更多證據。（圖取自twitter.com/NASA）

我們想讓你知道的是

《路透社》報導，NASA戈達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）樣本科學家葛拉文（Daniel Glavin）表示，初步分析發現，歐塞瑞斯號採集到的樣本似乎「富含有機物」。葛拉文說：「這個樣本是天體生物學家的夢想。」他補充說，還有許多研究工作要做，NASA將把這個樣本與全球各地的實驗室分享，以供進一步研究。

（中央社）美國國家航空暨太空總署（NASA）11日揭露，從擁有45億年歷史的小行星貝努上採集到的樣本含有豐富的水和碳，為地球生命起源於外太空的理論提供了更多證據。

法新社報導，為期7年、往返62億公里的探索旅程中，NASA太空探測器歐塞瑞斯號（Osiris-Rex）從小行星貝努（Bennu）的岩石表面採集到塵埃樣本，進而有了上述發現。歐塞瑞斯號上月帶著樣本返回地球，在猶他州沙漠軟著陸，替太空之旅寫下最後高潮。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）在德州休士頓NASA詹森太空中心（Johnson Space Center）召開記者會，首度曝光歐塞瑞斯號採集到的黑色塵埃和礫石樣本影像。

他說：「在歷來返回地球的小行星樣本中，這是最大且富含碳元素的一個。」

他說，碳元素幾乎占樣本總重量的5%，並且以有機和礦物形式存在，而水則被鎖定在黏土礦物的晶體結構內。

科學家認為，地球之所以有海洋、湖泊和河流，是因為它在40至45億年前遭到含水小行星撞擊，使其成為適合生命起源與演化的宜居行星。

而地球上所有生命皆以碳為基礎，碳與其他元素形成化學鍵，產生蛋白質和酵素以及遺傳密碼、去氧核糖核酸（DNA）和核醣核酸（RNA）的建構模組。

這些發現是透過掃描電子顯微鏡、X光電腦斷層掃描等初步分析得出。

歐塞瑞斯號並不是第一個從小行星帶回樣本研究的任務，日本曾兩次成功完成類似的任務，分別於2010年和2020年帶回一些太空礫石。

但關鍵的區別在於樣本量。歐塞瑞斯號帶回的樣本約250克，遠多於日本探測器隼鳥2號（Hayabusa 2）的5.4克。

路透社報導，NASA戈達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）樣本科學家葛拉文（Daniel Glavin）表示，初步分析發現，歐塞瑞斯號採集到的樣本似乎「富含有機物」。

葛拉文說：「這個樣本是天體生物學家的夢想。」他補充說，還有許多研究工作要做，NASA將把這個樣本與全球各地的實驗室分享，以供進一步研究。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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