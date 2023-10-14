Disney+《洛基》第二季10大重點整理：麵條化、片尾彩蛋、時間隱力、歐羅波洛一次詳解

文：討喜小姐

睽違2年Disney+洛基第二季終於開播，上一季的故事延伸自復仇者聯盟終局之戰的劇情，洛基在紐約之戰中偷走了裝有空間寶石宇宙魔方的行李箱，搭乘飛機逃跑途中被時間變異管理局抓走，時間變異管理局又稱為時變局或TVA。洛基從飛機上消失這件事順勢影射了1971年曾經發生過的著名劫機懸案，戴上墨鏡的裝扮和當年警方公佈的嫌疑者畫像長相相同。

第一季主要描述洛基被時變局抓走後，只能選擇被刪除或是協助時變局修復神聖時間線，因此遇到了女性版本的洛基希薇，2人展開前往時間盡頭的冒險。以下文章將透露部分劇情內容，請斟酌閱讀。

第一季最後1集前情提要

第一季中洛基與希薇終於到達時間盡頭見到了留存者，留存者表示當時創造時變局是為了避免多元宇宙大戰，時變局會控制並刪除神聖時間線的分支，但希薇最後決定殺了留存者，時空開始失控產生無數分支，洛基也被希薇踢回時變局。回到時變局的洛基發現時變局的雕像變成留存者，莫比烏斯也變得不認識他。獵人B-15也是在同時發現時變局中的所有人，都曾在分支時間線中擁有過自己的人生。

Photo Credit: Disney+ 第一季最後可以看到時變局中，留存者的雕像取代了原有的時間管理者雕像。

第二季首集重點：時變局的秘密

第一季劇情重點在洛基與希薇、留存者、時變局之間的糾纏，第二季首集將重點拉回時變局的設定，從留存者口中得知時變局是他為了避免變異的自己引發多元宇宙大戰而創立了，目的是在神聖時間線產生分支時，用最快的速度將分支刪除，在原本被刪除的分支中生活的人，則會被刪除記憶並安排在時變局中工作。

首集洛基被踢回時變局後，發現莫比烏斯和接待員凱西都不認識自己，接著就被莫比烏斯和獵人追捕，還因此撞壞了大廳地板，之後因為時間溜脫的關係，重新回到時變局，這時莫比烏斯和凱西又認得洛基了，加上地板修復過的裂痕，可以判斷剛剛洛基所處的時空是過去的時變局，也可以得知雖然時變局不受現實的時間影響，但還是有過去、現在、未來的概念。

Photo Credit: Disney+ 首集中破碎的地板、牆壁的灰塵，都可以判斷目前的時空是過去、現在還是未來。

歐羅波洛是誰？

因為時間溜脫的洛基需要被修復，莫比烏斯就帶他去找維修員歐羅波洛，歐羅波洛英文名稱為Ouroboros，又稱為銜尾蛇、咬尾蛇，形象是條蛇或龍咬著自己的尾巴，形成圓環或是無限符號，代表的是自我吞食者、無限大、循環等意義。銜尾蛇擁有不死之身，也沒有眼睛和耳朵。

劇中的歐羅波洛任職於維修部又被稱為老歐，並表示上次見到莫比烏斯是在400年前，代表歐羅波洛是時變局中少數不會被刪除記憶的員工。老歐表示洛基的時間溜脫需要時間靈光擷取器來解決。

這段劇情很有趣，溜脫到過去的洛基和身處在現在的莫比烏斯同時與老歐對話，老歐慢慢回想起過去洛基說過的建議，代表過去影響現在的設定，雖然不存在復仇者聯盟中卻存在時變局中。

Photo Credit: Disney+ 關繼威飾演的歐羅波洛，主要是擔任維修部唯一的員工。

時間溜脫是什麼？

相較於復仇者聯盟中的蟻人，利用量子領域可時間旅行的理論，帶著復仇者聯盟穿越到5年前，在時變局中的洛基更像是被強迫在不同的時間中穿越，沒辦法控制目的地與時空，雖然都在時變局中，但會需要透過外在事物例如地板的裂縫、牆上的灰塵等等，來判斷現在是過去、現在還是未來。

洛基為何會時間溜脫，有可能是因為他在抵達時間盡頭時是現在的時間，但被希薇踢回過去的時變局後，變成同時身處在現在以及過去因此造成分裂，各方面不穩定的狀況下就會不由自主的在不同時空中被撕裂並穿梭。

Photo Credit: Disney+ 洛基不能控制的穿梭在不同時空中，被稱為時空溜脫。

時間隱力是什麼？

時間隱力是時變局的心臟，時間隱力英文是Temporal Loom，翻譯成時間織布機會更容易理解。主要是將原始時間線編織成物理時間線的裝置，但在希薇殺死留存者後，神聖時間線冒出了許多分支，因此時間隱力開始超過負載，歐羅波洛的工作之一就是維修時間隱力，能夠正常運作。

Photo Credit: Disney+ 時間隱力是時變局的心臟，將原始時間線編織成物理時間線。

麵條化7000％是什麼意思？

天文物理學中是真的有麵條化的說法，英文名稱為Spaghettification，當物體在強大的非均勻重力場中例如黑洞，就會受到垂直方向拉長、水平方向壓扁而變得細長有如義大利麵。影集中時間隱力的限制區門口寫著麵條化機率7000％，指的就是在限制區域內重力場不平均，有可能會造成身體不自然被拉長，因為超載的關係讓觸發機率提升至極度高。

Photo Credit: Disney+ 天文物理學中實際存在的名詞麵條化，在影集中是指時間輻射會造成的影響。

進入時間隱力附近皮膚會脫落？

為了讓洛基能解除時間溜脫的狀況，莫比烏斯必須要在時間隱力附近安裝時間靈光擷取器，並將洛基從原始時間線中拉回現在時空。在時間隱力的影響範圍內不管是任何物體都會受到影響快速老化，所以當防護衣老化並風化後，莫比烏斯的皮膚就會跟著迅速老化並脫落。

Photo Credit: Disney+ 時間隱力並非直接暴力讓人體皮膚脫落，而是造成的快速老化讓皮膚脫落。

為什麼刪除自己能解除時間溜脫？

第一季中遭到刪除的角色或物體，都會被傳送到虛空之地，虛空之地在所有時間線之外，在影集中要解除時間溜脫的洛基就必須先刪除自己，刪除後會立刻被傳送到虛空之地，脫離每個時空中的自己等於從零開始，就能跟著莫比烏斯事先安裝好的時間靈光擷取器，回到他想回去的時空。

Photo Credit: Disney+ 被刪除的人事物都會傳送到虛空之地，就能脫離主要時間線中幫助洛基再次回到想回去的時空。

時變局中的過去、現在和未來？

洛基回到過去的時變局可以發現雕像、壁畫都有非常多留存者的痕跡，現在的時變局則是以3個假的機器人時空管理者假裝管理，可以判斷過去和現在可能有管理機制的大修改，連帶員工也跟著被清除記憶。首集最後洛基前往的未來的時變局，不僅內部一片混亂也看到希薇，推斷之後的劇情洛基和希薇可能會大鬧時變局。

Photo Credit: Disney+ 洛基在時變局中看到了過去、現在和未來的差異，之後的集數應該會交代為何留存者要隱藏自己的身份。

首集片尾彩蛋：1982年的麥當勞

洛基維持了第一季每集都有片尾彩蛋的傳統，首集彩蛋可以看到希薇前往了1982年的麥當勞，裡面還擺放著經典的麥當勞恐怖蘋果樹，現實中的麥當勞蘋果樹還剩下最後一顆，在香港的石圍角分店中。另外店員推薦給希薇的麥克雞塊是1981年推出的最新商品。

Photo Credit: Disney+ 希薇跑到1982年的麥當勞中，實際存在的恐怖蘋果樹裝飾在香港還有最後一顆。

首集就非常燒腦 歐羅波洛的加入很加分