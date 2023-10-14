Disney+《洛基》第二季10大重點整理：麵條化、片尾彩蛋、時間隱力、歐羅波洛一次詳解
我們想讓你知道的是
洛基影集第二季首集就包含了穿梭時空、天文物理學、神話故事等各種元素，複雜又讓人不知所云的學術名詞由關繼威飾演的歐羅波洛口中說出，好像讓人覺得很好懂又合理。首集包含的元素和橋段很多，劇情節奏被壓縮得很快速，其實劇情有一半以上看不懂，但又能很滑順的看完。
文：討喜小姐
睽違2年Disney+洛基第二季終於開播，上一季的故事延伸自復仇者聯盟終局之戰的劇情，洛基在紐約之戰中偷走了裝有空間寶石宇宙魔方的行李箱，搭乘飛機逃跑途中被時間變異管理局抓走，時間變異管理局又稱為時變局或TVA。洛基從飛機上消失這件事順勢影射了1971年曾經發生過的著名劫機懸案，戴上墨鏡的裝扮和當年警方公佈的嫌疑者畫像長相相同。
第一季主要描述洛基被時變局抓走後，只能選擇被刪除或是協助時變局修復神聖時間線，因此遇到了女性版本的洛基希薇，2人展開前往時間盡頭的冒險。以下文章將透露部分劇情內容，請斟酌閱讀。
第一季最後1集前情提要
第一季中洛基與希薇終於到達時間盡頭見到了留存者，留存者表示當時創造時變局是為了避免多元宇宙大戰，時變局會控制並刪除神聖時間線的分支，但希薇最後決定殺了留存者，時空開始失控產生無數分支，洛基也被希薇踢回時變局。回到時變局的洛基發現時變局的雕像變成留存者，莫比烏斯也變得不認識他。獵人B-15也是在同時發現時變局中的所有人，都曾在分支時間線中擁有過自己的人生。
第二季首集重點：時變局的秘密
第一季劇情重點在洛基與希薇、留存者、時變局之間的糾纏，第二季首集將重點拉回時變局的設定，從留存者口中得知時變局是他為了避免變異的自己引發多元宇宙大戰而創立了，目的是在神聖時間線產生分支時，用最快的速度將分支刪除，在原本被刪除的分支中生活的人，則會被刪除記憶並安排在時變局中工作。
首集洛基被踢回時變局後，發現莫比烏斯和接待員凱西都不認識自己，接著就被莫比烏斯和獵人追捕，還因此撞壞了大廳地板，之後因為時間溜脫的關係，重新回到時變局，這時莫比烏斯和凱西又認得洛基了，加上地板修復過的裂痕，可以判斷剛剛洛基所處的時空是過去的時變局，也可以得知雖然時變局不受現實的時間影響，但還是有過去、現在、未來的概念。
歐羅波洛是誰？
因為時間溜脫的洛基需要被修復，莫比烏斯就帶他去找維修員歐羅波洛，歐羅波洛英文名稱為Ouroboros，又稱為銜尾蛇、咬尾蛇，形象是條蛇或龍咬著自己的尾巴，形成圓環或是無限符號，代表的是自我吞食者、無限大、循環等意義。銜尾蛇擁有不死之身，也沒有眼睛和耳朵。
劇中的歐羅波洛任職於維修部又被稱為老歐，並表示上次見到莫比烏斯是在400年前，代表歐羅波洛是時變局中少數不會被刪除記憶的員工。老歐表示洛基的時間溜脫需要時間靈光擷取器來解決。
這段劇情很有趣，溜脫到過去的洛基和身處在現在的莫比烏斯同時與老歐對話，老歐慢慢回想起過去洛基說過的建議，代表過去影響現在的設定，雖然不存在復仇者聯盟中卻存在時變局中。
時間溜脫是什麼？
相較於復仇者聯盟中的蟻人，利用量子領域可時間旅行的理論，帶著復仇者聯盟穿越到5年前，在時變局中的洛基更像是被強迫在不同的時間中穿越，沒辦法控制目的地與時空，雖然都在時變局中，但會需要透過外在事物例如地板的裂縫、牆上的灰塵等等，來判斷現在是過去、現在還是未來。
洛基為何會時間溜脫，有可能是因為他在抵達時間盡頭時是現在的時間，但被希薇踢回過去的時變局後，變成同時身處在現在以及過去因此造成分裂，各方面不穩定的狀況下就會不由自主的在不同時空中被撕裂並穿梭。
時間隱力是什麼？
時間隱力是時變局的心臟，時間隱力英文是Temporal Loom，翻譯成時間織布機會更容易理解。主要是將原始時間線編織成物理時間線的裝置，但在希薇殺死留存者後，神聖時間線冒出了許多分支，因此時間隱力開始超過負載，歐羅波洛的工作之一就是維修時間隱力，能夠正常運作。
麵條化7000％是什麼意思？
天文物理學中是真的有麵條化的說法，英文名稱為Spaghettification，當物體在強大的非均勻重力場中例如黑洞，就會受到垂直方向拉長、水平方向壓扁而變得細長有如義大利麵。影集中時間隱力的限制區門口寫著麵條化機率7000％，指的就是在限制區域內重力場不平均，有可能會造成身體不自然被拉長，因為超載的關係讓觸發機率提升至極度高。
進入時間隱力附近皮膚會脫落？
為了讓洛基能解除時間溜脫的狀況，莫比烏斯必須要在時間隱力附近安裝時間靈光擷取器，並將洛基從原始時間線中拉回現在時空。在時間隱力的影響範圍內不管是任何物體都會受到影響快速老化，所以當防護衣老化並風化後，莫比烏斯的皮膚就會跟著迅速老化並脫落。
為什麼刪除自己能解除時間溜脫？
第一季中遭到刪除的角色或物體，都會被傳送到虛空之地，虛空之地在所有時間線之外，在影集中要解除時間溜脫的洛基就必須先刪除自己，刪除後會立刻被傳送到虛空之地，脫離每個時空中的自己等於從零開始，就能跟著莫比烏斯事先安裝好的時間靈光擷取器，回到他想回去的時空。
時變局中的過去、現在和未來？
洛基回到過去的時變局可以發現雕像、壁畫都有非常多留存者的痕跡，現在的時變局則是以3個假的機器人時空管理者假裝管理，可以判斷過去和現在可能有管理機制的大修改，連帶員工也跟著被清除記憶。首集最後洛基前往的未來的時變局，不僅內部一片混亂也看到希薇，推斷之後的劇情洛基和希薇可能會大鬧時變局。
首集片尾彩蛋：1982年的麥當勞
洛基維持了第一季每集都有片尾彩蛋的傳統，首集彩蛋可以看到希薇前往了1982年的麥當勞，裡面還擺放著經典的麥當勞恐怖蘋果樹，現實中的麥當勞蘋果樹還剩下最後一顆，在香港的石圍角分店中。另外店員推薦給希薇的麥克雞塊是1981年推出的最新商品。
首集就非常燒腦 歐羅波洛的加入很加分
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。