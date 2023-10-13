鄉育邀請學霸網紅超詳解－與白河商工學生分享成長心態的重要

鄉育教育基金致力於協助高中生進行自我與學涯探索和累積自身學習歷程，目前已經與11縣市高中校園合作108課綱的主要改革項目－學習歷程檔案的輔導，並到各校舉辦名人講座，透過講者分享自身創業或成長的故事，鼓勵學生勇於嘗試，制定出屬於自己的學習計劃。

國慶連假後，鄉育教育基金會再度邀請大考超詳解創辦人Alex以及營運長 Samuel，來到台南市白河商工演講。超詳解是一群由台清交、奧林匹亞選手所組成的團隊，致力於傳遞知識和資訊以減緩教育資源的不對等，強調與其長時間低效努力，不如提供學生對的學習方法，讓每位同學都有機會紮實練習、累積學習經驗。

講座中Alex提到，成功的關鍵在於—心態，求學只是人生的一個階段，讀書不是唯一，更重要的，是能夠在過程中，了解自己想要什麼、希望過怎麼樣的生活，然後調整自己的想法與步伐，用成長型心態看待每一件事，把握累積經驗的機會。

鄉育教育基金會 營運長Samuel和大家講述如何避免陷入Dunning Kruger effect

Samuel也和大家分享Dunning Kruger effect，也就是所謂的「達克效應」，人們可能會在過度自信的時候膨脹，或是在低谷時，覺得人生沒有希望，因而停止努力。他認為，如果因為一點挫折，選擇放棄，那也就與自己的目標擦身而過了。

Alex回顧過往創業之路，坦言自己遇到了無數困難和挫折，但因為了解自己的目標，反而更有前進的動力，如果自己當初放棄了，那也就沒有現在的超詳解。別害怕嘗試，是兩位講師希望送給學生的精神，能夠調整自身的心態，不要害怕失敗，把握學習的機會，找到屬於自己的目標，邁向各自人生的康莊大道。

白河商工近年相當重視技能教育以及學生的職涯發展，更培育出多位體育健將，在比賽中屢獲佳績！師長們鼓勵學生自我探索，鄉育也將持續與台南地區高中持續合作，用公益課程的方式，為地方學子們，創造更多累積學習歷程的機會。

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