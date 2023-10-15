公視《藝術很有事》：《獵人溯源》、《農人帶路》的流域之聲，生態危機即當代感受力的危機

文：龔卓軍

法國哲學家巴諦斯特．莫席左（Baptiste Morizot）在他揉合生態田野、動物追蹤與倫理學的哲學隨筆《生之奧義：穿越過我們的生命探究》（Manières d'être vivant: Enquêtes sur la vie à travers nous） 一書，開宗明義即提示：生態危機，可以視為當代感受力的危機。

我們不知道狼為什麼嚎叫，不知道狼是可以孤獨探索環境、可以耐苦翻山越野，也可以在離群後重聚的少數物種。根據他的多年跟蹤研究，狼的嚎叫，即是重聚成群的時刻。這是狼在高度演化後，同時擁有三種不同能力的生態天賦。

如果說《2022Mattauw大地藝術季》的十幾位策展人，和散佈在曾文溪流域上中下游的獵人、青農、生態保育NPO、藝術家、社區民眾，除了在開幕儀式有限時空的聚集外，還有什麼重大的重聚時刻，無疑在公視《藝術很有事》之《以曾文溪為名的藝術倡議行動》系列，《獵人溯源》和《農人帶路》兩部紀錄片中，在影像中，創造了一個重聚的事件，貫串了上中下游的藝術季關鍵節點，猶如一聲聲自森林中、流域中、翻山越嶺到海口的拉長嚎叫。這個嚎叫聲，或許正是曾文溪流域共同體的倡議之聲。

即便是策展團隊本身，都不曾有這樣的決心與機緣，能夠透過流域138公里多次的採訪跟隨，上至上游森林攔砂壩、中至中游農田與村落，下至溪口堤防鹽田光電板場域，高度完整地在河溪工程地景、農物勞動地景、公民參與和光電地景中，打開流域共同體與流域倡議議題的感受力內容，亦步亦趨，邀請觀眾柔順地滑入到大地藝術季的藝術計畫和作品脈絡中。

這樣的製作態度和方法，無疑正是以藝術的態度面對生態危機的有力訴求焦點：《以曾文溪為名的藝術倡議行動：獵人溯源和農人帶路》上下兩部紀錄片，召喚與刻畫的關鍵，正是在現今流域治理架構的切割隔離體制下，如何在政府與專家觀點之外，揭露藝術公民的感受力危機與自處之道。

Photo Credit: 公視提供 《藝術很有事》總策展人龔卓軍領軍《2022 Mattauw大地藝術季》策展團隊從事環境藝術行動，期盼有一天能夠實現流域共同體、河川法人化的夢想

透過一連串行走踏查迸發的流域雄辯

呼應著今世對於流域感受力的喪失、破碎、幼稚化，緊貼著獵人與上游生態，雅萍、冠宇的公視團隊與我們步行穿越上游森林、崩塌地，然後在獵寮生起營火過夜。

上集《獵人溯源》的行走路徑與科學觀測隊的不同之處，在於邊走邊對話，野性生命、狩獵文化、部落護溪觀念、災變經驗、與政府專家系統、激進動保立場的差異環境觀。

這些辯證與思考的行走過程，不僅遠遠超過了諸如「孝子獵人王光祿憲法釋憲案」中顯現的漢人國家矛盾思維，也更接近一種「行走的藝術」——行走在大地本身留存的檔案地層中，行走在流域命運變化的激烈軌跡上。上下集共約六十分鐘的紀錄片，無異於一連串行走踏查中迸發的流域雄辯。

我很難忘記策展人獵人安孝明、巴蘇雅、策展人陳冠彰、攝影家陳伯義與張景泓在影片中留下的肖像。做為藝術季的總策展人，我們雖有多次共行，但並沒有機會看見他們孤獨的時刻、獨自的臉孔。

在獵徑中消隱的獵人，在黃昏篝火的獵寮中手做的策展人，在溪流中獨自面對巨壩，在壩體與惡地形中兀自站立。凝視著的攝影家。然後，是帶領著20位攝影家，花了兩年時間，獨自摸索著戶外展示方法難題的策展人沈昭良，總是在行進。

Photo Credit: 公視提供 《藝術很有事》：《獵人溯源》（右）策展人陳冠彰被（左）鄒族獵人安孝明分享獵人與動物、萬物對話的精彩故事所吸引，穿梭於山林間，邊學習獵人與大自然相處的智慧

Photo Credit: 2022 Mattauw大地藝術季 陳伯義攝 《藝術很有事》：《獵人溯源》攝影家也是水利工程博士陳伯義，至今難忘當年首見人類對抗自然所蓋的福山壩卻被曾文溪水切穿的震撼，於是創作《地質紀念碑》來弔唁被破壞的自然環境

Photo Credit: 2022 Mattauw大地藝術季 陳黎恆青攝 《藝術很有事》：《獵人溯源》攝影家陳黎恆青空拍台灣第四大河流曾文溪

返回土地勞動文化的強烈呼喊

下集《農人帶路》中的眾人肖像，更是強有力地勾勒了中下游流域的生態危機與感受力危機。「土地想像測量計畫」的最年輕藝術家策展人吳克威、蔡郁柔，在鏡頭中，反覆地抓緊時間曬稻，用很輕鬆的語氣描述著15位共耕者用意志力克服的共耕田，旁邊還有村民寶哥的身體。

但這其實是一種返回土地勞動文化的強烈呼喊。青農陳鴻偉與胡育旗，在育苗與收割的勞動地景中，從在地農事與農工搶水的政策角度，質疑大區輪作和鼓勵棄稻轉雜作的政策操作，造成的土壤生態涵水危機。這些身影、場景與話語，都跳脫了以都市消費資本循環為模態的土地想像。

拔林村落工作站的站長黃瀞瑩，對我而言，也突顯了一個面對著孤獨村落聚眾期間的孤獨身影。一年的駐站營運，既有村民、村廟、媽媽教室、陸續駐村的藝術家、南藝大師生課間往來的聯結工作，又有食譜與採集工作坊、展場、導覽和幾次大型活動現場的主持串聯。幾個鏡頭帶出的是無比辛勞的策展角色。

藝術家陳科廷走下空無一人的中游溪床，尋找美洲闊苞菊，浮現著他即將淹沒於雜草叢中的身體。獨自凝望。康雅筑很安靜地敘說也採集菱角殼、桃花心木和加以碳化，製成碳化泥毯的過程。他們的孤獨身影，幸虧有早先克威、郁柔和瀞瑩與村民的穿針引線，讓這盤孤獨的力量得以匯聚起來。

Photo Credit: 公視提供 《藝術很有事》：《農人帶路》右起《2022 Mattauw 大地藝術季》總策展人龔卓軍、「農計畫」策展人吳克威、蔡郁柔

Photo Credit: 2022 Mattauw大地藝術季 《藝術很有事》：《農人帶路》「農計畫」共耕田集結15位青農一起種植稻米和菱角，準備長期實驗尋找極端氣候下，農業缺水問題的解決方法

Photo Credit: 2022 Mattauw大地藝術季 《藝術很有事》：《農人帶路》農沿襲老一輩農人的民俗信仰，於中秋節前夕祭拜土地，把土地公拐插在田頭去感謝土地公這一年來保佑大家的收成

Photo Credit: 2022 Mattauw大地藝術季 《藝術很有事》：《農人帶路》採集藝術家陳科廷在拔林社區駐村，在曾文溪旁四處採集野生植物，做成一道道美味料理，與當地居民和媽媽們交流食物的記憶

Photo Credit: 2022 Mattauw大地藝術季 《藝術很有事》：《農人帶路》藝術家康雅筑展出《泥毯＃13-化碳化》

呼喊著公民與國家體制對生態萬物受到破壞的無感

下集第17分鐘的地方，在離開中游的村落現場之前，出現了藝術家陳瑋軒「渡拔燒」的窯火，也出現了甘美朗音樂和明火皮影戲的現場，火與音樂皮影劇場的群聚能量，給出了這部紀錄片最具溫度的上下游呼應情感。影片最後，攝影家楊順發拍攝的消失的防風林，作品與現場相互在海堤邊，發出了巨大的嚎叫聲。

策展人楊志彬和洪榆橙，不僅組織了流域眾生嚎叫的萬物議會，更引領大家走到欠缺上游輸沙、導致海岸退縮、棄守海岸生態、太陽能板盤據土地讓生態單一化的現場。

楊志彬是全國社區大學眾多流域學校的重要聯繫者，他與在地的黑面琵鷺生態保育協會的戴子堯老師，很扼要地勾畫出曾文溪口大片海岸退縮、鹽田、沙丘、潟湖、有機養殖、候鳥與生態多樣性，在面對大面積覆蓋太陽能板之後所可能產生的生態衝突。