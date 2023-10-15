公視《藝術很有事》：《獵人溯源》、《農人帶路》的流域之聲，生態危機即當代感受力的危機
我們想讓你知道的是
如果說《2022Mattauw大地藝術季》的十幾位策展人，和散佈在曾文溪流域上中下游的獵人、青農、生態保育NPO、藝術家、社區民眾，除了在開幕儀式有限時空的聚集外，還有什麼重大的重聚時刻，無疑在公視《藝術很有事》之《以曾文溪為名的藝術倡議行動》系列，《獵人溯源》和《農人帶路》兩部紀錄片中，在影像中，創造了一個重聚的事件。
文：龔卓軍
法國哲學家巴諦斯特．莫席左（Baptiste Morizot）在他揉合生態田野、動物追蹤與倫理學的哲學隨筆《生之奧義：穿越過我們的生命探究》（Manières d'être vivant: Enquêtes sur la vie à travers nous） 一書，開宗明義即提示：生態危機，可以視為當代感受力的危機。
我們不知道狼為什麼嚎叫，不知道狼是可以孤獨探索環境、可以耐苦翻山越野，也可以在離群後重聚的少數物種。根據他的多年跟蹤研究，狼的嚎叫，即是重聚成群的時刻。這是狼在高度演化後，同時擁有三種不同能力的生態天賦。
如果說《2022Mattauw大地藝術季》的十幾位策展人，和散佈在曾文溪流域上中下游的獵人、青農、生態保育NPO、藝術家、社區民眾，除了在開幕儀式有限時空的聚集外，還有什麼重大的重聚時刻，無疑在公視《藝術很有事》之《以曾文溪為名的藝術倡議行動》系列，《獵人溯源》和《農人帶路》兩部紀錄片中，在影像中，創造了一個重聚的事件，貫串了上中下游的藝術季關鍵節點，猶如一聲聲自森林中、流域中、翻山越嶺到海口的拉長嚎叫。這個嚎叫聲，或許正是曾文溪流域共同體的倡議之聲。
即便是策展團隊本身，都不曾有這樣的決心與機緣，能夠透過流域138公里多次的採訪跟隨，上至上游森林攔砂壩、中至中游農田與村落，下至溪口堤防鹽田光電板場域，高度完整地在河溪工程地景、農物勞動地景、公民參與和光電地景中，打開流域共同體與流域倡議議題的感受力內容，亦步亦趨，邀請觀眾柔順地滑入到大地藝術季的藝術計畫和作品脈絡中。
這樣的製作態度和方法，無疑正是以藝術的態度面對生態危機的有力訴求焦點：《以曾文溪為名的藝術倡議行動：獵人溯源和農人帶路》上下兩部紀錄片，召喚與刻畫的關鍵，正是在現今流域治理架構的切割隔離體制下，如何在政府與專家觀點之外，揭露藝術公民的感受力危機與自處之道。
透過一連串行走踏查迸發的流域雄辯
呼應著今世對於流域感受力的喪失、破碎、幼稚化，緊貼著獵人與上游生態，雅萍、冠宇的公視團隊與我們步行穿越上游森林、崩塌地，然後在獵寮生起營火過夜。
上集《獵人溯源》的行走路徑與科學觀測隊的不同之處，在於邊走邊對話，野性生命、狩獵文化、部落護溪觀念、災變經驗、與政府專家系統、激進動保立場的差異環境觀。
這些辯證與思考的行走過程，不僅遠遠超過了諸如「孝子獵人王光祿憲法釋憲案」中顯現的漢人國家矛盾思維，也更接近一種「行走的藝術」——行走在大地本身留存的檔案地層中，行走在流域命運變化的激烈軌跡上。上下集共約六十分鐘的紀錄片，無異於一連串行走踏查中迸發的流域雄辯。
我很難忘記策展人獵人安孝明、巴蘇雅、策展人陳冠彰、攝影家陳伯義與張景泓在影片中留下的肖像。做為藝術季的總策展人，我們雖有多次共行，但並沒有機會看見他們孤獨的時刻、獨自的臉孔。
在獵徑中消隱的獵人，在黃昏篝火的獵寮中手做的策展人，在溪流中獨自面對巨壩，在壩體與惡地形中兀自站立。凝視著的攝影家。然後，是帶領著20位攝影家，花了兩年時間，獨自摸索著戶外展示方法難題的策展人沈昭良，總是在行進。
返回土地勞動文化的強烈呼喊
下集《農人帶路》中的眾人肖像，更是強有力地勾勒了中下游流域的生態危機與感受力危機。「土地想像測量計畫」的最年輕藝術家策展人吳克威、蔡郁柔，在鏡頭中，反覆地抓緊時間曬稻，用很輕鬆的語氣描述著15位共耕者用意志力克服的共耕田，旁邊還有村民寶哥的身體。
但這其實是一種返回土地勞動文化的強烈呼喊。青農陳鴻偉與胡育旗，在育苗與收割的勞動地景中，從在地農事與農工搶水的政策角度，質疑大區輪作和鼓勵棄稻轉雜作的政策操作，造成的土壤生態涵水危機。這些身影、場景與話語，都跳脫了以都市消費資本循環為模態的土地想像。
拔林村落工作站的站長黃瀞瑩，對我而言，也突顯了一個面對著孤獨村落聚眾期間的孤獨身影。一年的駐站營運，既有村民、村廟、媽媽教室、陸續駐村的藝術家、南藝大師生課間往來的聯結工作，又有食譜與採集工作坊、展場、導覽和幾次大型活動現場的主持串聯。幾個鏡頭帶出的是無比辛勞的策展角色。
藝術家陳科廷走下空無一人的中游溪床，尋找美洲闊苞菊，浮現著他即將淹沒於雜草叢中的身體。獨自凝望。康雅筑很安靜地敘說也採集菱角殼、桃花心木和加以碳化，製成碳化泥毯的過程。他們的孤獨身影，幸虧有早先克威、郁柔和瀞瑩與村民的穿針引線，讓這盤孤獨的力量得以匯聚起來。
呼喊著公民與國家體制對生態萬物受到破壞的無感
下集第17分鐘的地方，在離開中游的村落現場之前，出現了藝術家陳瑋軒「渡拔燒」的窯火，也出現了甘美朗音樂和明火皮影戲的現場，火與音樂皮影劇場的群聚能量，給出了這部紀錄片最具溫度的上下游呼應情感。影片最後，攝影家楊順發拍攝的消失的防風林，作品與現場相互在海堤邊，發出了巨大的嚎叫聲。
策展人楊志彬和洪榆橙，不僅組織了流域眾生嚎叫的萬物議會，更引領大家走到欠缺上游輸沙、導致海岸退縮、棄守海岸生態、太陽能板盤據土地讓生態單一化的現場。
楊志彬是全國社區大學眾多流域學校的重要聯繫者，他與在地的黑面琵鷺生態保育協會的戴子堯老師，很扼要地勾畫出曾文溪口大片海岸退縮、鹽田、沙丘、潟湖、有機養殖、候鳥與生態多樣性，在面對大面積覆蓋太陽能板之後所可能產生的生態衝突。
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內容力才是硬實力—2023 TCCF 為臺灣內容產業導入國際能量
我們想讓你知道的是
隨著近年來臺劇、臺影話題再起，你是否也好奇這股臺灣影視熱潮從何而來？
由文化內容策進院於今年11月舉辦的臺灣文化內容產業年度盛事「2023 TCCF創意內容大會」，積極邀請國內外版權買賣家齊聚臺北，不僅為臺灣好故事打造提案舞台、媒合國際資金與製作團隊，更以「MARKET」、「PITCHING」及「INNOVATIONS」三大單元，為臺灣作品鋪陳走向全球產業鏈的管道。
想知道熱門劇集如何誕生？面對全球內容產業的急遽變化，文策院與2023TCCF創意內容大會又扮演著什麼角色？快來看看以下的小測驗，十分鐘帶你了解文化內容產業的小知識！
【提案大會持續支持潛力作品，內容力就是我們的硬實力】
為讓臺灣內容品質快速提升、走向國際，文化部的補助加上文策院的投資，「投補」資金加總，擴大臺灣戲劇、綜藝的製作費與品質。至2022年12月止，文策院投資金額達14.49億元、帶動民間投資約18.44億元，總投資金額達到32.93億元，這些投資成果，也陸續在國際間獲得令人矚目的好成績。 在今（2023）年五月的坎城影展上，由文策院所投資及合作的三部電影都交出了亮眼成績單。由臺灣與七國合製，獲文策院「國際合作投資專案計畫」投資，馬來西亞女導演余修善所執導的《虎紋少女》，獲得國際影評人週最大獎「最佳影片」。導演在專訪中表示，這次的大型跨國製作是一個非常好的經驗，「我們一起看著這個故事，即便成長背景不同，也能共感角色的掙扎，對一個創作者來說，多國合作也讓我有不同的視野，這個故事也就這樣被各方支持、茁壯」。
《殖民之路》則拿到「一種注目：費比西國際影評人獎」，《殖民之路》由臺灣和智利、法國、英國等共七個國家共同出品，金馬獎得主杜篤之與杜則剛操刀後期擬音與混音，成功揭示了拉丁美洲殖民歷史中重要且經常被忽視的社會政治衝突。而《大風之島》代表臺灣首次參加的坎城電影市場展紀錄片單元提案競賽，則在導演許雅婷、製片黃胤毓與法國製片Baptiste Brunner的努力之下，讓作品一舉拿下最大獎：Docs-in-Progress Award（內容包含1萬歐元現金以及IEFTA國際新興電影人才協會的其他項目跟進），導演說：「從來沒想過有一天會到坎城，這對病人們來說意義重大，現在透過電影，你們看見他們、聽到他們的聲音，這是一件充滿力量的事，更是藝術創作內容存在的意義，我們必須要讓電影延續下去！」。
影視作品開發需投入大量時間、人力與資金，前期的開發資源非常關鍵。 2023TCCF創意內容大會PITCHING提案大會單元（11/07-11/10 )提供臺灣內容一個媒合國內外買家與資金的舞台，對接買賣方產製與資金需求，並致力推動國內產業人士與國際買賣家交流，創造更多國際合製機會，助力臺灣內容創作接軌國際市場。提案徵件對象分為「Project to Screen」企劃提案及「Story to Screen」故事提案，而前者今年更首度對全球徵件，場次包括長片、影集、動畫、紀錄片等，為入選的團隊準備前所未有的支持與資源，入選者將獲得文策院兩大投資專案的申請資格，包括最高新台幣 300 萬的「內容開發專案計畫－前期開發支持」 以及最高 30 萬美元的「國際合作投資專案計畫」投資挹注，預計將有超過40件企劃案可獲得申請資格，總金額將達新臺幣八千萬元以上！
【內容交易市場結合產業各方，拓展臺灣影視作品全球市場】
為強化內容產業資源國際交流、增加跨國合作機會，今年 2023TCCF創意內容大會 Market 單元首度設置國家館，吸引法國、韓國及日本前來設攤。法國在台協會 (Bureau français de Taipei )、法國藝文推廣總署 (Institut français) 及法國商務處 (Business France) 合辦的「ICC Immersion Taïwan」計畫，集結近 10 家來自數位創作、音樂和博物館科技應用領域的法國業者來台，期待激盪台法創新思維火花；為吸引臺灣及國際製作團隊於韓國拍攝，韓國電影委員會 (Korea Film Commission & Industry Network) 及首爾影委會共同設立韓國國家館，期望創造台韓影視合製交流機會；另外，日本國家館，擁有多數日本內容版權登記的官方機構海外媒合平台服務，將預計參展，搭起台日合作橋樑，共創文化內容產業商機。
【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/