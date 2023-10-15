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2023/10/15,
生活

鑽石塔Diamond Towers試營運搶先看：最小的新光三越百貨，品牌超過100間、二館為餐廳專屬入口

鑽石塔Diamond Towers試營運搶先看：最小的新光三越百貨，品牌超過100間、二館為餐廳專屬入口
圖為目前試營運中的新光三越鑽石塔。｜Photo Creidt: cool3c

我們想讓你知道的是

新光三越鑽石塔Diamond Towers是新光三越中最小的百貨公司，一館1樓以精品、香氛為主，Dior和Burberry在試營運期間尚未開幕。香氛品牌包含Aesop、Jo Malone London、Loewe Perfumes，化妝品則有Giorgio Armani Beauty、Clé de Peau、Tom Ford Beauty。

文：討喜小姐

新光三越鑽石塔Diamond Towers是新光三越中最小的百貨公司，3棟大樓的外觀玻璃帷幕並有鑽石般稜角設計，百貨商場分為一館及二館，一館共4層樓進駐約100間品牌，二館為餐廳專屬入口。一館1至3樓有許多東區首間進駐品牌，包含法國香氛品牌Trudon、日本服飾選品品牌Beams、韓國香氛Borntostandout等等。4樓則是小型美食街，包含小小樹食、宇宙生煎、すしの魚君等等，另一側則有美麗市場，販售各式各樣的生鮮商品，包含日本A5神戶牛肉、頂級進口水果和海鮮握壽司等。二館為餐廳專屬入口，能吃到鐵板燒li teppanyaki、燒肉板前中山、印度料理Summer Flowers夏花餐室和Restaurant A。

新光三越鑽石塔Diamond Towers資訊：

  • 開幕時間：尚未公布
  • 地址：台北市大安區忠孝東路三段282號。
  • 捷運：搭乘捷運板南線至忠孝復興站，2號出口出站後右轉步行約1分鐘。
  • 公車：懷生國中站、捷運忠孝復興站。
  • 停車場：入口位於忠孝東路三段248巷。
  • 停車位：B2共75個。
  • 停車收費：半小時50元，不足半小時以半小時計。

一館品牌：

  • 1樓：Aesop、Clé de Peau Beauté、Cire Trudon、Christian Dior迪奧香氛世家、Dior、Giorgio Armani Beauty、Jo Malone London、Loewe Perfumes、Monceau Fleurs、Panerai、PorSche保時捷、Simple Kaffa興波咖啡、Tom Ford Beauty、Ysl。
  • 2樓：Ahkah、Arte White、Gelovery Gift、Le Labo、Maison Kitsune、1010 Space、10x、10/10 Apothecary、Sabon、Trends、Vivienne Diamant、Artifacts。
  • 3樓：Agnes'b、Aape、Asics亞瑟士、Beams、Converse、Descente、Hare、New Era、New Balance、Nike、勺日咖啡、Press Butter Sand、Seiko。
  • 4樓：Amedel、Dodoli、Juice Club By 小小樹食、KafeD咖啡滴、魚博、宇宙生煎、小小樹食、日本橋玉井、魚君さかなくん鮮魚專門居酒屋、九州鬆餅、宇宙小艇、誠品酒窖、Purebread Bakery、Sugar Miss、Snow Factory雪坊優格、美麗市場。

二館品牌：

  • 1樓：Dior精品。
  • 2樓：Dior精品。
  • 3樓：板前中山、li teppanyaki、夏花餐室。
  • 4樓：Restaurant A。

一館1樓：Dior、Burberry、保時捷、Simple Kaffa興波咖啡

Diamond Towers一館1樓以精品、香氛為主，Dior和Burberry在試營運期間尚未開幕。香氛品牌包含Aesop、Jo Malone London、Loewe Perfumes，化妝品則有Giorgio Armani Beauty、Clé de Peau、Tom Ford Beauty。比較注目的是店內還有3輛保時捷停在裡面，也是1樓中佔地最大的櫃點，不能錯過的還有獲得全球50間最佳咖啡第一名的Simple Kaffa興波咖啡。

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Photo Credit: cool3c
1樓主要有化妝品、香氛、精品。
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Photo Credit: cool3c
Loewe香氛系列，除了香水之外也有蠟燭。
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Photo Credit: cool3c
保時捷是1樓中佔地最大的櫃點，櫃內停放3輛保時捷。

一館2樓：法式甜點Gelovery Gift、設計選品Artifacts、1010 Space、10x、10/10 Apothecary

進入2樓立刻就可以看到左側的Gelovery Gift和右側的Ahkah，Gelovery Gift販售法式甜點，裡面也有座位區可以內用，右側的Ahkah則是設計感十足的飾品。Artifacts、1010 Space、10x、10/10 Apothecary，都是以複合式商品為主，除了有服裝、鞋包、香水之外還有香氛蠟燭、擺飾、燈飾、杯盤餐具、牙刷牙膏等小物。

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Photo Credit: cool3c
2樓左側為法國甜點品牌Gelovery Gif，右側為飾品品牌Ahkah。
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Photo Credit: cool3c
店內設有內用區，可以在店內悠閒享用。
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Photo Credit: cool3c
巴黎品牌Maison Kitsune，著名的品牌標誌是小狐狸。
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Photo Credit: cool3c
Artifacts除了有販售服裝、鞋包等，店內還有各種精緻選品。
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Photo Credit: cool3c
放置在店中間的史奴比、米妮和凱蒂貓，很吸引目光。
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Photo Credit: cool3c
延續10/10 Hope和1010Apothecary的選品標準，10x集結了香氛、美妝保養、藝術、設計、工藝等作品。
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Photo Credit: cool3c
除了香水、香氛之外，還有許多具有設計感的生活小物。

一館3樓：日本Press Butter Sand、正裝風格Beams

手扶梯上3樓後首先看到的是日本車站排隊伴手禮Press Butter Sand，焦糖奶油夾心餅乾除了有禮盒版本，也有單獨販售生焦糖搭配生奶油的現烤餅乾。正裝風格的Beams也是亮點之一，店內販售許多低調色彩的正裝服飾，包含襯衫、西裝等等，和以往印象中的日系繽紛色彩不同。

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Photo Credit: cool3c
3樓電扶梯旁就有日本車站排隊名店Press Butter Sand，除了禮盒也有單售現烤餅乾。
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Photo Credit: cool3c
現烤生焦糖搭配生奶油餅乾，單個88元、2個170元。
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Photo Credit: cool3c
3樓進駐的品牌比較親民，除了有常見的服飾品牌之外，也有不少運動品牌。
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Photo Credit: cool3c
突破以往印象中色彩繽紛的潮流風格，Diamond Towers裡的Beams以正裝風格為主。

一館4樓：小小樹食、宇宙生煎、日本橋玉井、すしの魚君、美麗市場

4樓規劃了迷你美食街，包含米其林綠星的小小樹食，採用植物肉製作的宇宙生煎、日本老字號星鰻專賣店日本橋玉井，海鮮丼すしの魚君等等。甜點部分有九州鬆餅、Snow Factory雪坊優格、Purebread Bakery、Sugar Miss。美麗市場就是小型的綜合超市，能買到各式各樣的生鮮商品，像是日本A5神戶紅酒牛肉、頂級水果、海鮮握壽司、生魚片等等。

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Photo Credit: cool3c
手扶梯上4樓一眼就會看到美麗市場4個大字，4樓是迷你美食街。
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Photo Credit: cool3c
使用植物肉的宇宙生煎，打破傳統小吃與素食的刻板印象。
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Photo Credit: cool3c
日本橋玉井，販售許多星鰻料理。
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Photo Credit: cool3c
すしの魚君，販售海鮮料理。
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Photo Credit: cool3c
美麗市場販售各式各樣的超市商品，也有頂級食材像是日本A5神戶牛肉。
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Photo Credit: cool3c
壽司與生食類品項多樣化，包含海膽、生蠔、生丁香魚也都能在這裡看到。
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Photo Credit: cool3c
不少頂級水果和特殊日本水果也能看到，像是只有拳頭大的迷你西瓜。
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Photo Credit: cool3c
角落有現切生火腿和起士櫃點，同樣也是美麗超市的商品。

二館為餐廳專屬入口：板前中山、li teppanyaki、夏花餐室、Restaurant A

Diamond Towers只有1、2樓為Dior店面可以逛，側門進入後只會看到電扶梯，搭電梯上3樓可以進入板前中山、li teppanyaki、夏花餐室，Restaurant A則是在4樓。人氣燒肉名店板前中山，以無菜單的方式可享用到日本A5和牛和北海道海鮮。頂級鐵板燒li teppanyaki同樣也是無菜單餐廳。多次獲得米其林推薦的夏花餐室，則是以印度料理為主。頂級餐飲品牌Restaurant A將設計工藝結合在精緻料理中，目前所有的餐期都已預約滿。

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Photo Credit: cool3c
離開一館後馬路對面就是二館入口，Dior目前尚未開幕，只能由側門進入。
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Photo Credit: cool3c
二館僅有4間餐廳，要吃東西還是去一館比較多選擇。
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Photo Credit: cool3c
進入二館旁的門口，就會看到樓層介紹以及4樓餐廳餐期客滿的告示牌。
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Photo Credit: cool3c
二館進入後只會看到手扶梯，沒有商場可以逛。

交通便利很容易到達 商場比想像中小很快就逛完

新光三越Diamond Towers停車場很少只有75個，可以想像之後如果開車前往會需要排隊等車位，不過只要搭捷運板南線到忠孝復興站，從2號出口走不用1分鐘就能抵達，會建議不要自己開車改搭大眾交通工具比較方便。

4500坪的商場不管是走道還是櫃點都很小，手扶梯很小只能1人搭乘，一館和二館都只有4層樓，一館的品牌多但價格都較高價，二館作為餐廳的專屬出口等於是沒有商場可逛，2館輕鬆逛完差不多2小時左右。

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Photo Credit: cool3c
館內的手扶梯很小，不能2人並肩搭乘。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：新光三越鑽石塔Diamons Towers試營運搶先看：最小的新光三越百貨、超過100間品牌、2館為餐廳專屬入口

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：王祖鵬


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