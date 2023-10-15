鑽石塔Diamond Towers試營運搶先看：最小的新光三越百貨，品牌超過100間、二館為餐廳專屬入口

文：討喜小姐

新光三越鑽石塔Diamond Towers是新光三越中最小的百貨公司，3棟大樓的外觀玻璃帷幕並有鑽石般稜角設計，百貨商場分為一館及二館，一館共4層樓進駐約100間品牌，二館為餐廳專屬入口。一館1至3樓有許多東區首間進駐品牌，包含法國香氛品牌Trudon、日本服飾選品品牌Beams、韓國香氛Borntostandout等等。4樓則是小型美食街，包含小小樹食、宇宙生煎、すしの魚君等等，另一側則有美麗市場，販售各式各樣的生鮮商品，包含日本A5神戶牛肉、頂級進口水果和海鮮握壽司等。二館為餐廳專屬入口，能吃到鐵板燒li teppanyaki、燒肉板前中山、印度料理Summer Flowers夏花餐室和Restaurant A。

新光三越鑽石塔Diamond Towers資訊：

開幕時間：尚未公布

地址：台北市大安區忠孝東路三段282號。

捷運：搭乘捷運板南線至忠孝復興站，2號出口出站後右轉步行約1分鐘。

公車：懷生國中站、捷運忠孝復興站。

停車場：入口位於忠孝東路三段248巷。

停車位：B2共75個。

停車收費：半小時50元，不足半小時以半小時計。

一館品牌：

1樓：Aesop、Clé de Peau Beauté、Cire Trudon、Christian Dior迪奧香氛世家、Dior、Giorgio Armani Beauty、Jo Malone London、Loewe Perfumes、Monceau Fleurs、Panerai、PorSche保時捷、Simple Kaffa興波咖啡、Tom Ford Beauty、Ysl。

2樓：Ahkah、Arte White、Gelovery Gift、Le Labo、Maison Kitsune、1010 Space、10x、10/10 Apothecary、Sabon、Trends、Vivienne Diamant、Artifacts。

3樓：Agnes'b、Aape、Asics亞瑟士、Beams、Converse、Descente、Hare、New Era、New Balance、Nike、勺日咖啡、Press Butter Sand、Seiko。

4樓：Amedel、Dodoli、Juice Club By 小小樹食、KafeD咖啡滴、魚博、宇宙生煎、小小樹食、日本橋玉井、魚君さかなくん鮮魚專門居酒屋、九州鬆餅、宇宙小艇、誠品酒窖、Purebread Bakery、Sugar Miss、Snow Factory雪坊優格、美麗市場。

二館品牌：

1樓：Dior精品。

2樓：Dior精品。

3樓：板前中山、li teppanyaki、夏花餐室。

4樓：Restaurant A。

一館1樓：Dior、Burberry、保時捷、Simple Kaffa興波咖啡

Diamond Towers一館1樓以精品、香氛為主，Dior和Burberry在試營運期間尚未開幕。香氛品牌包含Aesop、Jo Malone London、Loewe Perfumes，化妝品則有Giorgio Armani Beauty、Clé de Peau、Tom Ford Beauty。比較注目的是店內還有3輛保時捷停在裡面，也是1樓中佔地最大的櫃點，不能錯過的還有獲得全球50間最佳咖啡第一名的Simple Kaffa興波咖啡。

Photo Credit: cool3c 1樓主要有化妝品、香氛、精品。

Photo Credit: cool3c Loewe香氛系列，除了香水之外也有蠟燭。

Photo Credit: cool3c 保時捷是1樓中佔地最大的櫃點，櫃內停放3輛保時捷。

一館2樓：法式甜點Gelovery Gift、設計選品Artifacts、1010 Space、10x、10/10 Apothecary

進入2樓立刻就可以看到左側的Gelovery Gift和右側的Ahkah，Gelovery Gift販售法式甜點，裡面也有座位區可以內用，右側的Ahkah則是設計感十足的飾品。Artifacts、1010 Space、10x、10/10 Apothecary，都是以複合式商品為主，除了有服裝、鞋包、香水之外還有香氛蠟燭、擺飾、燈飾、杯盤餐具、牙刷牙膏等小物。

Photo Credit: cool3c 2樓左側為法國甜點品牌Gelovery Gif，右側為飾品品牌Ahkah。

Photo Credit: cool3c 店內設有內用區，可以在店內悠閒享用。

Photo Credit: cool3c 巴黎品牌Maison Kitsune，著名的品牌標誌是小狐狸。

Photo Credit: cool3c Artifacts除了有販售服裝、鞋包等，店內還有各種精緻選品。

Photo Credit: cool3c 放置在店中間的史奴比、米妮和凱蒂貓，很吸引目光。

Photo Credit: cool3c 延續10/10 Hope和1010Apothecary的選品標準，10x集結了香氛、美妝保養、藝術、設計、工藝等作品。

Photo Credit: cool3c 除了香水、香氛之外，還有許多具有設計感的生活小物。

一館3樓：日本Press Butter Sand、正裝風格Beams

手扶梯上3樓後首先看到的是日本車站排隊伴手禮Press Butter Sand，焦糖奶油夾心餅乾除了有禮盒版本，也有單獨販售生焦糖搭配生奶油的現烤餅乾。正裝風格的Beams也是亮點之一，店內販售許多低調色彩的正裝服飾，包含襯衫、西裝等等，和以往印象中的日系繽紛色彩不同。

Photo Credit: cool3c 3樓電扶梯旁就有日本車站排隊名店Press Butter Sand，除了禮盒也有單售現烤餅乾。

Photo Credit: cool3c 現烤生焦糖搭配生奶油餅乾，單個88元、2個170元。

Photo Credit: cool3c 3樓進駐的品牌比較親民，除了有常見的服飾品牌之外，也有不少運動品牌。

Photo Credit: cool3c 突破以往印象中色彩繽紛的潮流風格，Diamond Towers裡的Beams以正裝風格為主。

一館4樓：小小樹食、宇宙生煎、日本橋玉井、すしの魚君、美麗市場

4樓規劃了迷你美食街，包含米其林綠星的小小樹食，採用植物肉製作的宇宙生煎、日本老字號星鰻專賣店日本橋玉井，海鮮丼すしの魚君等等。甜點部分有九州鬆餅、Snow Factory雪坊優格、Purebread Bakery、Sugar Miss。美麗市場就是小型的綜合超市，能買到各式各樣的生鮮商品，像是日本A5神戶紅酒牛肉、頂級水果、海鮮握壽司、生魚片等等。

Photo Credit: cool3c 手扶梯上4樓一眼就會看到美麗市場4個大字，4樓是迷你美食街。

Photo Credit: cool3c 使用植物肉的宇宙生煎，打破傳統小吃與素食的刻板印象。

Photo Credit: cool3c 日本橋玉井，販售許多星鰻料理。

Photo Credit: cool3c すしの魚君，販售海鮮料理。

Photo Credit: cool3c 美麗市場販售各式各樣的超市商品，也有頂級食材像是日本A5神戶牛肉。

Photo Credit: cool3c 壽司與生食類品項多樣化，包含海膽、生蠔、生丁香魚也都能在這裡看到。

Photo Credit: cool3c 不少頂級水果和特殊日本水果也能看到，像是只有拳頭大的迷你西瓜。

Photo Credit: cool3c 角落有現切生火腿和起士櫃點，同樣也是美麗超市的商品。

二館為餐廳專屬入口：板前中山、li teppanyaki、夏花餐室、Restaurant A

Diamond Towers只有1、2樓為Dior店面可以逛，側門進入後只會看到電扶梯，搭電梯上3樓可以進入板前中山、li teppanyaki、夏花餐室，Restaurant A則是在4樓。人氣燒肉名店板前中山，以無菜單的方式可享用到日本A5和牛和北海道海鮮。頂級鐵板燒li teppanyaki同樣也是無菜單餐廳。多次獲得米其林推薦的夏花餐室，則是以印度料理為主。頂級餐飲品牌Restaurant A將設計工藝結合在精緻料理中，目前所有的餐期都已預約滿。

Photo Credit: cool3c 離開一館後馬路對面就是二館入口，Dior目前尚未開幕，只能由側門進入。

Photo Credit: cool3c 二館僅有4間餐廳，要吃東西還是去一館比較多選擇。

Photo Credit: cool3c 進入二館旁的門口，就會看到樓層介紹以及4樓餐廳餐期客滿的告示牌。

Photo Credit: cool3c 二館進入後只會看到手扶梯，沒有商場可以逛。

交通便利很容易到達 商場比想像中小很快就逛完

新光三越Diamond Towers停車場很少只有75個，可以想像之後如果開車前往會需要排隊等車位，不過只要搭捷運板南線到忠孝復興站，從2號出口走不用1分鐘就能抵達，會建議不要自己開車改搭大眾交通工具比較方便。

4500坪的商場不管是走道還是櫃點都很小，手扶梯很小只能1人搭乘，一館和二館都只有4層樓，一館的品牌多但價格都較高價，二館作為餐廳的專屬出口等於是沒有商場可逛，2館輕鬆逛完差不多2小時左右。

Photo Credit: cool3c 館內的手扶梯很小，不能2人並肩搭乘。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

原標題：新光三越鑽石塔Diamons Towers試營運搶先看：最小的新光三越百貨、超過100間品牌、2館為餐廳專屬入口

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：王祖鵬