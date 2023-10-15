鑽石塔Diamond Towers試營運搶先看：最小的新光三越百貨，品牌超過100間、二館為餐廳專屬入口
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新光三越鑽石塔Diamond Towers是新光三越中最小的百貨公司，一館1樓以精品、香氛為主，Dior和Burberry在試營運期間尚未開幕。香氛品牌包含Aesop、Jo Malone London、Loewe Perfumes，化妝品則有Giorgio Armani Beauty、Clé de Peau、Tom Ford Beauty。
文：討喜小姐
新光三越鑽石塔Diamond Towers是新光三越中最小的百貨公司，3棟大樓的外觀玻璃帷幕並有鑽石般稜角設計，百貨商場分為一館及二館，一館共4層樓進駐約100間品牌，二館為餐廳專屬入口。一館1至3樓有許多東區首間進駐品牌，包含法國香氛品牌Trudon、日本服飾選品品牌Beams、韓國香氛Borntostandout等等。4樓則是小型美食街，包含小小樹食、宇宙生煎、すしの魚君等等，另一側則有美麗市場，販售各式各樣的生鮮商品，包含日本A5神戶牛肉、頂級進口水果和海鮮握壽司等。二館為餐廳專屬入口，能吃到鐵板燒li teppanyaki、燒肉板前中山、印度料理Summer Flowers夏花餐室和Restaurant A。
新光三越鑽石塔Diamond Towers資訊：
- 開幕時間：尚未公布
- 地址：台北市大安區忠孝東路三段282號。
- 捷運：搭乘捷運板南線至忠孝復興站，2號出口出站後右轉步行約1分鐘。
- 公車：懷生國中站、捷運忠孝復興站。
- 停車場：入口位於忠孝東路三段248巷。
- 停車位：B2共75個。
- 停車收費：半小時50元，不足半小時以半小時計。
一館品牌：
- 1樓：Aesop、Clé de Peau Beauté、Cire Trudon、Christian Dior迪奧香氛世家、Dior、Giorgio Armani Beauty、Jo Malone London、Loewe Perfumes、Monceau Fleurs、Panerai、PorSche保時捷、Simple Kaffa興波咖啡、Tom Ford Beauty、Ysl。
- 2樓：Ahkah、Arte White、Gelovery Gift、Le Labo、Maison Kitsune、1010 Space、10x、10/10 Apothecary、Sabon、Trends、Vivienne Diamant、Artifacts。
- 3樓：Agnes'b、Aape、Asics亞瑟士、Beams、Converse、Descente、Hare、New Era、New Balance、Nike、勺日咖啡、Press Butter Sand、Seiko。
- 4樓：Amedel、Dodoli、Juice Club By 小小樹食、KafeD咖啡滴、魚博、宇宙生煎、小小樹食、日本橋玉井、魚君さかなくん鮮魚專門居酒屋、九州鬆餅、宇宙小艇、誠品酒窖、Purebread Bakery、Sugar Miss、Snow Factory雪坊優格、美麗市場。
二館品牌：
- 1樓：Dior精品。
- 2樓：Dior精品。
- 3樓：板前中山、li teppanyaki、夏花餐室。
- 4樓：Restaurant A。
一館1樓：Dior、Burberry、保時捷、Simple Kaffa興波咖啡
Diamond Towers一館1樓以精品、香氛為主，Dior和Burberry在試營運期間尚未開幕。香氛品牌包含Aesop、Jo Malone London、Loewe Perfumes，化妝品則有Giorgio Armani Beauty、Clé de Peau、Tom Ford Beauty。比較注目的是店內還有3輛保時捷停在裡面，也是1樓中佔地最大的櫃點，不能錯過的還有獲得全球50間最佳咖啡第一名的Simple Kaffa興波咖啡。
一館2樓：法式甜點Gelovery Gift、設計選品Artifacts、1010 Space、10x、10/10 Apothecary
進入2樓立刻就可以看到左側的Gelovery Gift和右側的Ahkah，Gelovery Gift販售法式甜點，裡面也有座位區可以內用，右側的Ahkah則是設計感十足的飾品。Artifacts、1010 Space、10x、10/10 Apothecary，都是以複合式商品為主，除了有服裝、鞋包、香水之外還有香氛蠟燭、擺飾、燈飾、杯盤餐具、牙刷牙膏等小物。
一館3樓：日本Press Butter Sand、正裝風格Beams
手扶梯上3樓後首先看到的是日本車站排隊伴手禮Press Butter Sand，焦糖奶油夾心餅乾除了有禮盒版本，也有單獨販售生焦糖搭配生奶油的現烤餅乾。正裝風格的Beams也是亮點之一，店內販售許多低調色彩的正裝服飾，包含襯衫、西裝等等，和以往印象中的日系繽紛色彩不同。
一館4樓：小小樹食、宇宙生煎、日本橋玉井、すしの魚君、美麗市場
4樓規劃了迷你美食街，包含米其林綠星的小小樹食，採用植物肉製作的宇宙生煎、日本老字號星鰻專賣店日本橋玉井，海鮮丼すしの魚君等等。甜點部分有九州鬆餅、Snow Factory雪坊優格、Purebread Bakery、Sugar Miss。美麗市場就是小型的綜合超市，能買到各式各樣的生鮮商品，像是日本A5神戶紅酒牛肉、頂級水果、海鮮握壽司、生魚片等等。
二館為餐廳專屬入口：板前中山、li teppanyaki、夏花餐室、Restaurant A
Diamond Towers只有1、2樓為Dior店面可以逛，側門進入後只會看到電扶梯，搭電梯上3樓可以進入板前中山、li teppanyaki、夏花餐室，Restaurant A則是在4樓。人氣燒肉名店板前中山，以無菜單的方式可享用到日本A5和牛和北海道海鮮。頂級鐵板燒li teppanyaki同樣也是無菜單餐廳。多次獲得米其林推薦的夏花餐室，則是以印度料理為主。頂級餐飲品牌Restaurant A將設計工藝結合在精緻料理中，目前所有的餐期都已預約滿。
交通便利很容易到達 商場比想像中小很快就逛完
新光三越Diamond Towers停車場很少只有75個，可以想像之後如果開車前往會需要排隊等車位，不過只要搭捷運板南線到忠孝復興站，從2號出口走不用1分鐘就能抵達，會建議不要自己開車改搭大眾交通工具比較方便。
4500坪的商場不管是走道還是櫃點都很小，手扶梯很小只能1人搭乘，一館和二館都只有4層樓，一館的品牌多但價格都較高價，二館作為餐廳的專屬出口等於是沒有商場可逛，2館輕鬆逛完差不多2小時左右。
本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：新光三越鑽石塔Diamons Towers試營運搶先看：最小的新光三越百貨、超過100間品牌、2館為餐廳專屬入口
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：王祖鵬
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銷售霸主如何再進化？Honda All-New CR-V憑藉關鍵進化精益求精！
我們想讓你知道的是
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智慧防護再進化 前後左右零死角防範
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