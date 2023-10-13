安倍遇刺加速日本政府整治統一教，岸田文雄：依據《宗教法人法》請求法院解散統一教

今（13）日，日本政府文部科學省向東京地方法院提出請求，要求法院下令解散「世界和平統一家庭聯合會」，也就是「統一教」。《日本時報》和《共同通訊社》報導，2022年日本前首相安倍晉遭刺殺，掀起各界對統一教的討論，促使政府相關部門調查統一教的組織與捐款收入。

統一教12日回應道，政府的決定是「令人極為遺憾的」。統一教在聲明中說道：「對統一教的看法轉變，始於安倍晉三刺殺事件。」統一教認為，岸田文雄政府基於大眾對組織的批評增加，改變了對《宗教法人法》的解釋，允許政府尋求法院命令，剝奪其宗教法人地位。

若法院真的裁決解散統一教，該組織將喪失其宗教法人地位以及相關的稅收優惠，但仍然被允許繼續進行宗教活動。

嫌犯山上因「統一教」刺殺安倍，加速政府整治團體

統一教於1954年在韓國成立，正式名稱為「世界和平統一家庭聯合會」，並在1964年於日本取得宗教團體地位。《每日新聞》報導，在1980年代，統一教因為「宗教販賣」陷入紛爭，又因為集體婚禮儀式，像是在1992年有一些日本人到韓國參加一場集體婚禮，招來罵名。

2022年7月，日本前首相安倍晉三在奈良的一場競選演說上，遭到一名男子持自製手槍刺殺身亡。消息人士透露，兇手山上徹也認為，他的家庭經濟破碎，可歸咎於他的母親向統一教捐款近1億日圓，對統一教感到不滿。據《日本時報》，山上之所以針對安倍，一部分的原因是安倍的外公、前首相岸信介在1960年代協助統一教傳入日本。

日本前首相安倍晉三逝世一周年，人們在東京舉行追悼會｜Photo Credit: GettyImages

安倍遇刺之後，引來各界對統一教的關注，許多統一教追隨者家屬也說出家人捐巨款的經驗，政壇除迅速切割之外，也著手調查統一教。

《日本時報》指出，日本文部科學省於去（2022）年11月開始，調查統一教的組織運作、資產、捐款及民事訴訟等問題，並向統一教提出多達500項問題，七度請求統一教說明。不過，統一教以「宗教自由」、「成員隱私」為由，拒絕回答其中近百個問題。

此外，日本也在去年12月提出一項新的法律，據《每日新聞》，該法目的是在解決信徒二代與家庭成員的困境，禁止宗教團體透過各種手段「誤導」人們籌集資金，其中也包括「煽動恐懼」。

政府：統一教的「強迫」行為是有系統性的，請求法院解散

《時代雜誌》指出，距離自民黨總裁（主席）選舉僅剩不到一年，現任首相兼自民黨總裁的岸田文雄希望與統一教「保持距離」，修復內閣形象與公眾支持。因此，統一教「解散令」的請求，也搶先刺殺安倍的嫌犯山上徹也的審判一天，於週五（13日）進行。

《共同通訊社》報導，週四（12日），文部科學省大臣盛山正仁在與其諮詢機構「宗教法人審議會」召開會議後表示，會議成一致支持請求法院解散統一教的提案。首相岸田文雄也說：「這項決議是依據客觀事實，符合《宗教法人法》規範的程序。」

根據日本《宗教法人法》，若宗教團體實施「明顯損害公共利益的行為」，相關當局可以請求法院下令解散。盛山說：「我們相信，統一教作為宗教法人團體，捐款與購買的行為，是有系統性的。」

盛山指出，他們調查時採訪170多名受害者與相關人士，並提出統一教曾面臨的訴訟，估計約有1550人成為強迫捐款與購買宗教物品的受害者，經濟損失總額高達240億日圓，平均每人損失約1300萬日圓。盛山表示，自1980年代以來，許多統一教追隨者無法自由決定是否捐款、購買商品，導他們的致經濟損失、生活和家庭受到影響。

解散令會成功嗎？過去僅2判例：奧姆真理教和妙覺寺

《日本時報》援引政府數據指出，日本目前約有18萬家宗家法人團體，但在過去僅2個組織因違反法律遭到解散。一個是1995年，在東京地鐵發動沙林毒氣攻擊的奧姆真理教；另一個是位於歌山縣的寺廟團體妙覺寺，該團體因牧師向人們收取「驅魔費」詐騙，在2002年遭解散。

1995年3月20日，奧姆真理教在東京地鐵發動沙林毒氣攻擊，造成14個人死亡、6000多人受傷。《BBC》報導，奧姆真理教的領袖麻原彰晃聲稱，襲擊是一次「神聖的嘗試」，要將世界的靈魂提升至更高的精神階段。

奧姆真理教成立於1980年代，是一個混合印度教、佛教信仰和基督教末日預言元素的團體，並在1989年獲得日本宗教團體地位。創辦人麻原彰晃（本名松本智津夫）宣稱自己是基督、是自佛陀以來的首位「開拓者」。《BBC》轉述一位奧姆真理教教徒，他在1988年支付超過新台幣28萬元，參加「獻血儀式」，並喝下麻原彰晃的血液。

奧姆真理教創辦人麻原彰晃，在犯下沙林毒氣攻擊後移交檢方｜Photo Credit: GettyImages

在沙林毒氣攻擊事件之後，麻原彰晃和其他組織成員被補，《共同通訊社》報導，麻原彰晃和12名前成員在2018年伏法。不過，報導也指出，奧姆真理教雖被解散，但他在2000年更名為「Aleph」，與另外兩個子團體活動，受日本政府監視。

今天，文部科學省向法院提交裝在20個紙箱，約5000件的證據。統一教的解散令一案，將在閉門會議中審議。統一教發表聲明表達對政府決議的遺憾，並指指出教會因安倍事件，被稱為「惡棍」。

統一教在週三的連署聲明指出，若法院下達實際命令，團體的所有資產都將被沒收和清算，將導致信徒的宗教活動自由受到嚴重限制。不過共同社報導指出，未來此案件有可能上訴到高等法院和最高法院，因此裁決需要數個月甚至更久。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範