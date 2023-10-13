安倍遇刺加速日本政府整治統一教，岸田文雄：依據《宗教法人法》請求法院解散統一教
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去年7月，日本前首相安倍晉三遭射殺震驚全球，引起各界熱議「統一教」的捐款與收入問題。今（13）日，日本政府將統一教的調查資料上繳法院，提出「解散統一教」的請求。過去只有2個日本宗教團體遭解散，其一是奧姆真理教，如今，統一教的解散令有可能生效嗎？
今（13）日，日本政府文部科學省向東京地方法院提出請求，要求法院下令解散「世界和平統一家庭聯合會」，也就是「統一教」。《日本時報》和《共同通訊社》報導，2022年日本前首相安倍晉遭刺殺，掀起各界對統一教的討論，促使政府相關部門調查統一教的組織與捐款收入。
統一教12日回應道，政府的決定是「令人極為遺憾的」。統一教在聲明中說道：「對統一教的看法轉變，始於安倍晉三刺殺事件。」統一教認為，岸田文雄政府基於大眾對組織的批評增加，改變了對《宗教法人法》的解釋，允許政府尋求法院命令，剝奪其宗教法人地位。
若法院真的裁決解散統一教，該組織將喪失其宗教法人地位以及相關的稅收優惠，但仍然被允許繼續進行宗教活動。
嫌犯山上因「統一教」刺殺安倍，加速政府整治團體
統一教於1954年在韓國成立，正式名稱為「世界和平統一家庭聯合會」，並在1964年於日本取得宗教團體地位。《每日新聞》報導，在1980年代，統一教因為「宗教販賣」陷入紛爭，又因為集體婚禮儀式，像是在1992年有一些日本人到韓國參加一場集體婚禮，招來罵名。
2022年7月，日本前首相安倍晉三在奈良的一場競選演說上，遭到一名男子持自製手槍刺殺身亡。消息人士透露，兇手山上徹也認為，他的家庭經濟破碎，可歸咎於他的母親向統一教捐款近1億日圓，對統一教感到不滿。據《日本時報》，山上之所以針對安倍，一部分的原因是安倍的外公、前首相岸信介在1960年代協助統一教傳入日本。
安倍遇刺之後，引來各界對統一教的關注，許多統一教追隨者家屬也說出家人捐巨款的經驗，政壇除迅速切割之外，也著手調查統一教。
《日本時報》指出，日本文部科學省於去（2022）年11月開始，調查統一教的組織運作、資產、捐款及民事訴訟等問題，並向統一教提出多達500項問題，七度請求統一教說明。不過，統一教以「宗教自由」、「成員隱私」為由，拒絕回答其中近百個問題。
此外，日本也在去年12月提出一項新的法律，據《每日新聞》，該法目的是在解決信徒二代與家庭成員的困境，禁止宗教團體透過各種手段「誤導」人們籌集資金，其中也包括「煽動恐懼」。
政府：統一教的「強迫」行為是有系統性的，請求法院解散
《時代雜誌》指出，距離自民黨總裁（主席）選舉僅剩不到一年，現任首相兼自民黨總裁的岸田文雄希望與統一教「保持距離」，修復內閣形象與公眾支持。因此，統一教「解散令」的請求，也搶先刺殺安倍的嫌犯山上徹也的審判一天，於週五（13日）進行。
《共同通訊社》報導，週四（12日），文部科學省大臣盛山正仁在與其諮詢機構「宗教法人審議會」召開會議後表示，會議成一致支持請求法院解散統一教的提案。首相岸田文雄也說：「這項決議是依據客觀事實，符合《宗教法人法》規範的程序。」
根據日本《宗教法人法》，若宗教團體實施「明顯損害公共利益的行為」，相關當局可以請求法院下令解散。盛山說：「我們相信，統一教作為宗教法人團體，捐款與購買的行為，是有系統性的。」
盛山指出，他們調查時採訪170多名受害者與相關人士，並提出統一教曾面臨的訴訟，估計約有1550人成為強迫捐款與購買宗教物品的受害者，經濟損失總額高達240億日圓，平均每人損失約1300萬日圓。盛山表示，自1980年代以來，許多統一教追隨者無法自由決定是否捐款、購買商品，導他們的致經濟損失、生活和家庭受到影響。
解散令會成功嗎？過去僅2判例：奧姆真理教和妙覺寺
《日本時報》援引政府數據指出，日本目前約有18萬家宗家法人團體，但在過去僅2個組織因違反法律遭到解散。一個是1995年，在東京地鐵發動沙林毒氣攻擊的奧姆真理教；另一個是位於歌山縣的寺廟團體妙覺寺，該團體因牧師向人們收取「驅魔費」詐騙，在2002年遭解散。
1995年3月20日，奧姆真理教在東京地鐵發動沙林毒氣攻擊，造成14個人死亡、6000多人受傷。《BBC》報導，奧姆真理教的領袖麻原彰晃聲稱，襲擊是一次「神聖的嘗試」，要將世界的靈魂提升至更高的精神階段。
奧姆真理教成立於1980年代，是一個混合印度教、佛教信仰和基督教末日預言元素的團體，並在1989年獲得日本宗教團體地位。創辦人麻原彰晃（本名松本智津夫）宣稱自己是基督、是自佛陀以來的首位「開拓者」。《BBC》轉述一位奧姆真理教教徒，他在1988年支付超過新台幣28萬元，參加「獻血儀式」，並喝下麻原彰晃的血液。
在沙林毒氣攻擊事件之後，麻原彰晃和其他組織成員被補，《共同通訊社》報導，麻原彰晃和12名前成員在2018年伏法。不過，報導也指出，奧姆真理教雖被解散，但他在2000年更名為「Aleph」，與另外兩個子團體活動，受日本政府監視。
今天，文部科學省向法院提交裝在20個紙箱，約5000件的證據。統一教的解散令一案，將在閉門會議中審議。統一教發表聲明表達對政府決議的遺憾，並指指出教會因安倍事件，被稱為「惡棍」。
統一教在週三的連署聲明指出，若法院下達實際命令，團體的所有資產都將被沒收和清算，將導致信徒的宗教活動自由受到嚴重限制。不過共同社報導指出，未來此案件有可能上訴到高等法院和最高法院，因此裁決需要數個月甚至更久。
新聞來源
- Japan decides to seek court order to dissolve Unification Church（Kyodo News）
- Japan government files for court order to dissolve Unification Church（Kyodo News）
- Japan marks 28 years since AUM cult's Tokyo subway sarin attack（Kyodo News）
- Government seeks court order revoking Unification Church’s status（The Japan Times）
- Government to seek court order to revoke Unification Church's status（The Japan Times）
- Japan Seeks to Dissolve Unification Church Connected to Shinzo Abe’s Assassination（Time）
- Japan's legal step against Unification Church unlikely to be case closed（The Mainichi）
延伸閱讀
- 日本國會罕見火速通過新法，首度明文禁止「假借通靈煽動捐款」等6種行為
- 安倍晉三去世逾一年，自民黨安倍派遲遲選不出新會長
- 9個月內安倍、岸田2首相接連遇襲，日本可能改變選舉街頭演說形式
- 疑與安倍晉三遇刺有關，「統一教」起源、教義與爭議一次看懂
- 山上徹也槍殺安倍晉三行兇動機曝光：怨母親沉迷捐款「統一教」導致破產、家庭分崩離析
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。