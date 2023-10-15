0056第四季將配息每股1.2元，該在最後買進日前跟上嗎？
我們想讓你知道的是
若單純以年化殖利率來看，假設投資人期許的年化殖利率為6-7%，則0056的合理價會落在31.4~36.7這個區間，因此以10/6，0056的收盤價35.79來看，目前0056的股價還在合理價格的範圍內。
Hi 我是安娜媽咪，上週0056公布本季（第四季）將在11月14日發放配息，而本次的配息金額為每股1.2元，投資人若想要領到這次配息，10月18日則為最後買進日，那應該要買進嗎？
高股息老大哥0056在今年5月26日公布，將年配息改為季配息，也在上一季（第三季），配出每股1元，讓很多投資人紛紛加入0056的投資行列，不過，其實去（2022）年，0056也配出每股2.1元，而今年則配出2.2元，整體來說，與去年的表現差不多。
0056改季配息，其殖利率應該這樣算！
0056是在今年5月26日宣布改成季配息的，而今年總共配出兩次股利，因此其「季配息」應為2023第三季的配息1元加上2023第四季配息1.2元後，再除以4，算出的季配息為0.55，而截至10月6日，0056的收盤價為35.79，因此其季殖利率為0.55/35.97=~1.54%，其年化殖利率約為6.15%。以目前來看，0056的年化殖利率有6%以上，算是表現不錯！
那0056的合理價是多少呢？
若單純以年化殖利率來看，假設投資人期許的年化殖利率為6-7%，則0056的合理價會落在31.4~36.7這個區間，因此以10/6，0056的收盤價35.79來看，目前0056的股價還在合理價格的範圍內。
0056的成分股也是投資人需要關注的！
目前0056前五大成分股為廣達5.3%、緯創3.69%、聯發科3.35%、英業達3.29%、光寶科3.09%、，其中廣達、緯創、英業達及光寶科為AI概念股，而今年AI概念股表現很好，漲了不少，明（2024）年AI相關概念股的表現是否會有震盪，還有待投資人觀察，而0056也將在12月調整成分股，到時候，投資人可以在專注其成分股的組成，畢竟，成分股跟0056的股價表現是息息相關的。
最後，想跟大家分享，與其在思考要不要參與這次0056配息，對於小資族而言，還是建議選定自己認可的標的，有紀律的定期定額，再將每次的配息投入，穩定讓自己的資產增加，在時間複利的效果下，相信會有不錯的成果！
以上跟大家分享，歡迎理性討論！
投資有賺有賠，風險自負！
本文經方格子vocus授權刊登，原文發表於此
原標題：0056第四季配息每股1.2元，該買進嗎？
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：丁肇九
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。