第五屆走鐘獎週六登場：特別嘉賓河北彩花、紅毯主持換人引發熱議，這次典禮還有哪些必看重點？
我們想讓你知道的是
走鐘獎一向以其獨具「創新」、「大膽」和「逗趣」的風格而著名。每屆的典禮都有著獨特的設計和安排，讓人們總是期待能看到出奇不意、引人矚目的橋段安排。儘管這種大膽的風格可能在評價上存在兩極，但卻總能引發各界的好奇心。第五屆走鐘獎即將於10月14日於高雄流行音樂中心登場，以下整理了本屆典禮值得關注的項目，不容錯過。
第五屆走鐘獎即將在10月14日盛大登場，但與過往不同的是，本次走鐘獎將移師至高雄流行音樂中心，為整個活動增色不少。不僅如此，走鐘獎的各個方面，都充滿了話題性和新意。
走鐘獎一向以其獨具「創新」、「大膽」和「逗趣」的風格而著名。每屆的典禮都有著獨特的設計和安排，讓人們總是期待能看到出奇不意、引人矚目的橋段安排。儘管這種大膽的風格可能在評價上存在兩極，卻總能引發各界的好奇心。
不論是音樂、表演還是整體的活動體驗，第五屆走鐘獎無疑將繼續保持其令人驚喜的傳統，為觀眾呈現一場獨具特色的創作者盛會。
以下進一步整理並討論本屆走鐘獎的一些關鍵亮點，包括特別嘉賓、紅毯主持和其他不容錯過的精彩內容。繼續閱讀，了解更多有關這場創作者盛會的精彩資訊。
星光大道主持人因故請辭，替代人選獲好評
原定星光大道主持人是以「布萊克薛薛」知名的Arase阿拉斯與薛薛，這個主持陣容本來已經引發了不少話題和期待。然而，就在10月10日，薛薛卻宣布因家庭的突發事件不得不缺席主持工作，這消息引起了廣大網友的關切和熱烈討論，也成為了媒體焦點。
由於事件的突發性，主辦單位不得不急忙尋找替代主持人。最終，他們確定由「厭世甜點店」頻道的主理人拿拿摳搭擋Arase阿拉斯一同主持星光大道，這個替代人選的宣布再度引發了網友的熱烈討論。
網友紛紛表示對拿拿摳和Arase阿拉斯的合作充滿期待，對這個意外的轉變給予了高度評價，相信這樣的主持陣容將為典禮帶來不同的精彩。觀眾們可以期待見證他們的表現和默契互動，這將是一個備受矚目的部分。
河北彩花將擔任特別嘉賓，網友大呼期待
隨著疫情逐漸受控，創作者們也開始重新探索跨國合作的機會，重新點燃了跨界創作的熱情。這種現象不僅在網絡內容創作界普遍存在，也在各大典禮中變得愈加明顯。
在這種趨勢之下，本屆走鐘獎的舉辦方也不例外，他們宣布特邀了具有「三上悠亞接班人」之稱的河北彩花擔任特別嘉賓。這一消息一經公開，立刻引發了典禮的討論度迅速攀升。
河北彩花在2023年8月參加了「台灣國際成人展」，這一參與引起廣泛討論，並在她訪台期間與許多知名YouTuber，如蔡阿嘎、中指通、Joeman等人進行合作，進一步提高了她的知名度。河北彩花不僅在男性觀眾中廣受歡迎，還因其可愛和溫柔的形象而受到許多女性觀眾的喜愛。
因此，當走鐘獎宣布河北彩花將擔任特別來賓後，這一消息再度引起了熱烈的討論。觀眾紛紛表示對典禮的期待，期待看到她的亮相，並期待看到她和其他頂尖創作者一同參與這場盛會，這將為走鐘獎增添更多精彩和吸引力。
傳統媒體加入戰局，增添典禮新鮮氣息
值得特別關注的是，今年的走鐘獎首次接納了傳統媒體製作的節目，這標誌著一個重要的轉變。在入圍名單中，我們可以看到TVBS NEWS獲得了兩項提名，以及由三立和MTV共同製作的《大嘻哈時代2》獲得了令人矚目的四項提名。這不僅為典禮增加了多樣性，也讓觀眾更加期待看到不同媒體背景下的精彩競爭。
特別是《大嘻哈時代2》，入圍了「最佳影片獎」、「最佳節目獎」、「最佳攝影獎」和「最佳剪輯獎」這四個重要獎項，這一成就實在引人注目。
呱吉表示，評審們在面對傳統媒體製作的節目時，進行了深入的討論，但最終他們一致同意，應該給予這些節目高度的創新肯定。這些節目的製作水平也提供了許多值得學習的方面。因此，綜合考慮之下，《大嘻哈時代2》獲得四項大獎的提名實屬特別，同時也為走鐘獎增添了獨特的色彩和吸引力。觀眾可以期待在這個節目的表現中看到更多精彩的內容。
新舊YouTuber齊聚，精彩競爭與友好互動成焦點
近年來，YouTube創作界呈現出百花齊放的局面，各路新銳創作者紛紛闖出名堂，引領新潮流。然而，也有許多耕耘於YouTube已久、積累了大批忠實觀眾的資深創作者，他們的存在不僅為平台注入活力，也是網絡內容的中流砥柱。在即將舉行的走鐘獎典禮上，觀眾將有機會看到這些家喻戶曉的創作者們同台競爭，角逐各項大獎。
其中，像是前陣子宣布即將停更的「這群人」團隊、阿翰Po影片、蔡阿嘎等知名創作者都將參與典禮，並爭取各自優秀內容的肯定。他們的參與不僅讓這次的走鐘獎更加多元豐富，也讓觀眾能夠一睹這些創作者的風采，感受到他們的創意和才華。
此外，YouTube創作者之間的互動和競爭關係一直以來都備受關注。儘管平常彼此友好，但當他們共同爭取同一個獎項時，這些創作者之間的真實互動、競爭態度和反應也成為了最吸引眼球的一部分。觀眾不僅可以欣賞到他們的合作，還可以目睹他們在競技中展現出的激情和才華，這將是一場極具看點的精彩角逐。
主持陣容不容小覷，專業如何玩出創新引發關注
在典禮的主持方面，本屆走鐘獎將呈現多元且充滿趣味的主持陣容。星光大道的主持將由Arase阿拉斯攜手拿拿摳共同主持兩個小時，為觀眾帶來優質的娛樂。而正式的頒獎典禮則由三位主持人阿樂、恩熙俊和視網膜共同主持，典禮司儀則延續上屆邀請賈培德擔任，將為典禮注入更多活力。
恩熙俊作為上一屆走鐘獎主持人，本屆再度接下主持棒，講話幽默風趣的他將會與另外兩位主持人擦出何等火花值得關注；賈培德則是三金典禮（金曲、金鐘、金馬）常客，上一屆的走鐘獎亦由賈培德擔任司儀，同時擔當演出嘉賓，博得滿堂彩，因此這回賈培德將會帶來什麼樣充滿創意又不失專業的表現也讓人萬分期待。
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA