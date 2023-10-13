第五屆走鐘獎週六登場：特別嘉賓河北彩花、紅毯主持換人引發熱議，這次典禮還有哪些必看重點？

第五屆走鐘獎即將在10月14日盛大登場，但與過往不同的是，本次走鐘獎將移師至高雄流行音樂中心，為整個活動增色不少。不僅如此，走鐘獎的各個方面，都充滿了話題性和新意。

走鐘獎一向以其獨具「創新」、「大膽」和「逗趣」的風格而著名。每屆的典禮都有著獨特的設計和安排，讓人們總是期待能看到出奇不意、引人矚目的橋段安排。儘管這種大膽的風格可能在評價上存在兩極，卻總能引發各界的好奇心。

不論是音樂、表演還是整體的活動體驗，第五屆走鐘獎無疑將繼續保持其令人驚喜的傳統，為觀眾呈現一場獨具特色的創作者盛會。

以下進一步整理並討論本屆走鐘獎的一些關鍵亮點，包括特別嘉賓、紅毯主持和其他不容錯過的精彩內容。繼續閱讀，了解更多有關這場創作者盛會的精彩資訊。

星光大道主持人因故請辭，替代人選獲好評

原定星光大道主持人是以「布萊克薛薛」知名的Arase阿拉斯與薛薛，這個主持陣容本來已經引發了不少話題和期待。然而，就在10月10日，薛薛卻宣布因家庭的突發事件不得不缺席主持工作，這消息引起了廣大網友的關切和熱烈討論，也成為了媒體焦點。

由於事件的突發性，主辦單位不得不急忙尋找替代主持人。最終，他們確定由「厭世甜點店」頻道的主理人拿拿摳搭擋Arase阿拉斯一同主持星光大道，這個替代人選的宣布再度引發了網友的熱烈討論。

網友紛紛表示對拿拿摳和Arase阿拉斯的合作充滿期待，對這個意外的轉變給予了高度評價，相信這樣的主持陣容將為典禮帶來不同的精彩。觀眾們可以期待見證他們的表現和默契互動，這將是一個備受矚目的部分。

河北彩花將擔任特別嘉賓，網友大呼期待

隨著疫情逐漸受控，創作者們也開始重新探索跨國合作的機會，重新點燃了跨界創作的熱情。這種現象不僅在網絡內容創作界普遍存在，也在各大典禮中變得愈加明顯。

在這種趨勢之下，本屆走鐘獎的舉辦方也不例外，他們宣布特邀了具有「三上悠亞接班人」之稱的河北彩花擔任特別嘉賓。這一消息一經公開，立刻引發了典禮的討論度迅速攀升。

河北彩花在2023年8月參加了「台灣國際成人展」，這一參與引起廣泛討論，並在她訪台期間與許多知名YouTuber，如蔡阿嘎、中指通、Joeman等人進行合作，進一步提高了她的知名度。河北彩花不僅在男性觀眾中廣受歡迎，還因其可愛和溫柔的形象而受到許多女性觀眾的喜愛。

因此，當走鐘獎宣布河北彩花將擔任特別來賓後，這一消息再度引起了熱烈的討論。觀眾紛紛表示對典禮的期待，期待看到她的亮相，並期待看到她和其他頂尖創作者一同參與這場盛會，這將為走鐘獎增添更多精彩和吸引力。

傳統媒體加入戰局，增添典禮新鮮氣息

值得特別關注的是，今年的走鐘獎首次接納了傳統媒體製作的節目，這標誌著一個重要的轉變。在入圍名單中，我們可以看到TVBS NEWS獲得了兩項提名，以及由三立和MTV共同製作的《大嘻哈時代2》獲得了令人矚目的四項提名。這不僅為典禮增加了多樣性，也讓觀眾更加期待看到不同媒體背景下的精彩競爭。

特別是《大嘻哈時代2》，入圍了「最佳影片獎」、「最佳節目獎」、「最佳攝影獎」和「最佳剪輯獎」這四個重要獎項，這一成就實在引人注目。

呱吉表示，評審們在面對傳統媒體製作的節目時，進行了深入的討論，但最終他們一致同意，應該給予這些節目高度的創新肯定。這些節目的製作水平也提供了許多值得學習的方面。因此，綜合考慮之下，《大嘻哈時代2》獲得四項大獎的提名實屬特別，同時也為走鐘獎增添了獨特的色彩和吸引力。觀眾可以期待在這個節目的表現中看到更多精彩的內容。

新舊YouTuber齊聚，精彩競爭與友好互動成焦點

近年來，YouTube創作界呈現出百花齊放的局面，各路新銳創作者紛紛闖出名堂，引領新潮流。然而，也有許多耕耘於YouTube已久、積累了大批忠實觀眾的資深創作者，他們的存在不僅為平台注入活力，也是網絡內容的中流砥柱。在即將舉行的走鐘獎典禮上，觀眾將有機會看到這些家喻戶曉的創作者們同台競爭，角逐各項大獎。

其中，像是前陣子宣布即將停更的「這群人」團隊、阿翰Po影片、蔡阿嘎等知名創作者都將參與典禮，並爭取各自優秀內容的肯定。他們的參與不僅讓這次的走鐘獎更加多元豐富，也讓觀眾能夠一睹這些創作者的風采，感受到他們的創意和才華。

此外，YouTube創作者之間的互動和競爭關係一直以來都備受關注。儘管平常彼此友好，但當他們共同爭取同一個獎項時，這些創作者之間的真實互動、競爭態度和反應也成為了最吸引眼球的一部分。觀眾不僅可以欣賞到他們的合作，還可以目睹他們在競技中展現出的激情和才華，這將是一場極具看點的精彩角逐。

主持陣容不容小覷，專業如何玩出創新引發關注

在典禮的主持方面，本屆走鐘獎將呈現多元且充滿趣味的主持陣容。星光大道的主持將由Arase阿拉斯攜手拿拿摳共同主持兩個小時，為觀眾帶來優質的娛樂。而正式的頒獎典禮則由三位主持人阿樂、恩熙俊和視網膜共同主持，典禮司儀則延續上屆邀請賈培德擔任，將為典禮注入更多活力。

恩熙俊作為上一屆走鐘獎主持人，本屆再度接下主持棒，講話幽默風趣的他將會與另外兩位主持人擦出何等火花值得關注；賈培德則是三金典禮（金曲、金鐘、金馬）常客，上一屆的走鐘獎亦由賈培德擔任司儀，同時擔當演出嘉賓，博得滿堂彩，因此這回賈培德將會帶來什麼樣充滿創意又不失專業的表現也讓人萬分期待。