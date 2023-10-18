中國抵制後不少人說「金馬獎變弱了」，但從數據上來看真是如此嗎？
我們想讓你知道的是
自中國抵制金馬獎之後，便有不少人說：「金馬獎變弱了。」這些言論主要透過直接檢視入圍名單公布的結果，所做出主觀評斷，例如，從2019年以來，金馬獎最佳劇情片已連續頒給台灣電影。然而，我的意見是，何不透過量化與質性混合的分析方式，洞察金馬獎近十年來的實質變化？
文：C Yo Lin（以 CY 行走數位江湖，多重寫字人，關注媒介變遷與人之間的種種，曾任某網末代編輯，用自己的生活經驗寫了一本從中文寫字到打字變遷的碩士論文）
金馬獎變弱了？
每逢一到9月底、10月初時，便是金馬獎入圍名單的公布時刻，而今（2023）年11月，金馬獎將邁入第60年。這個早期明確以政治意圖為出發點的電影獎項，歷經了無數大小事件的波折，足足見證台灣電影與華語影壇一甲子歷史，以及不同地區電影產業的消長變遷。
其中，造成明顯改變的，莫過於以下兩大事件：首先是2018年金馬55頒獎典禮，紀錄片《我們的青春，在台灣》導演傅榆的得獎感言：「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」
此番被中國當局視為台獨宣言的言論，引發後續中國政府於2019年發布抵制金馬獎的官方聲明，且此抵制情勢迄今仍發酵中。另一重大事件則是，2020年至2022年的肺炎疫情，全面影響世界電影產業的製作週期與拍攝進度，也改變了整體影視產業的閱聽途徑。
自中國公開抵制金馬獎之後，便有不少各界言論在各大社群媒體上這麼說：「金馬獎變弱了。」
這些言論主要透過直接檢視入圍名單公布的結果，所做出的主觀評斷，例如，從2019年以來，金馬獎最佳劇情片已連續四年頒給台灣電影。
然而，獎項競爭強度的強弱區判通常很難一概而論，其中更涉及電影形式表現與敘事審美上的交互辯證，而我的意見是，何不透過量化與質性混合的分析方式，洞察金馬獎近十年來的實質變化。
這篇文章的用意便是要從量化的數據洞察初步分析金馬獎的變化。
在這裡，先說結論。我認為從數據變化來看，以往主要聚焦於劇情長片的金馬獎，在2018年之後更明確轉向華語短片與非劇情長片競賽的重要交流平台。更白話地說，雖然金馬獎現行設立的獎項仍主要獎勵劇情長片，但其競爭激烈的項目已經明確轉向短片與紀錄片獎項。
轉向短片與紀錄片類型的新戰場
以上兩個統計圖表，分別為金馬獎近十年（2012–2023）各項作品報名件數，以及劇情片報名件數變化。
從兩張圖表可以看出，從2012年至2018年間，劇情片類的報名件數通常佔超過總件數的三分之一至一半的比例，一直到2019年中國抵制金馬獎後，劇情片報名件數大幅減少，數量甚至少於2012年的劇情片報名數，只有91件。
其後加上受到疫情影響，2022年的劇情片只有60件完成報名，僅佔總件數的13%，也可看出要在疫情期間完成劇情長片的製作十分不易。
然而，如果整體以總件數的消長變化觀之，會發現一個有趣現象，雖然2019年起中國抵制金馬獎，在劇情片的報名件數變化明顯發酵，但是在其他項目（扣除動畫片）的報名數量相對穩定，甚至有些不減反增。
以紀錄片來說，過往因報名數量不足，並未區分作長、短片獎項。但從數據上來看，自2012年的20部一直穩定增加至2018年的104部。
儘管2019年有稍微減少，但是2020年便又恢復至2018年的數量，甚至在2021年增設紀錄短片獎項後，長片與短片相加均已超過百部報名數量，可見在重要華語電影獎項中，金馬獎的紀錄片項目早已成為影人備受矚目的主戰場。從今年最佳紀錄片的五部入圍作品來看，未來的紀錄片與紀錄短片獎項的競爭只會愈發激烈。
此外，2018年起各短片項目已經成為金馬獎的重要「前哨」獎項。
所謂的「前哨」指的是，金馬獎並不止在最佳新導演（侷限於劇情長片）提拔新銳導演，短片創作更是提拔電影創作者的關鍵領域。
透過以上近十年金馬獎不分類別短片報名件數來看，儘管受到2019年的中國抵制事件影響，整體短片（尤其劇情短片類）報名件數仍有不斷提升的趨勢。
換言之，現前短片的報名數量會直接影響金馬獎總件數變化，尤其從這些年來看，劇情片報名數量已經固定介於60至80多部左右，在中國持續抵制的背景前提下，未來增長幅度非常有限。
我的立論主要立基於「量會改變質」的觀點論之，因此這篇文章，主要是以報名數據作為分析金馬獎近十年來的概觀式變化。當然，這並不能下定論說，金馬獎「變弱」了，更精確地說，金馬獎競爭力強的獎項已愈趨明確，換言之，金馬獎的劇情（長）片類，的確受到中國抵制參賽因素而削弱其競爭力。
最後，這篇文也要佐證影評人梁良在2015年的評論是正確的，即「金馬獎其實是『華語日舞影展』」。
本文經作者授權轉載，原文發表於此
原標題：金馬60而耳順？從數據看金馬獎，轉向短片與紀錄片競賽的華語「日舞」戰場
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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銷售霸主如何再進化？Honda All-New CR-V憑藉關鍵進化精益求精！
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智慧防護再進化 前後左右零死角防範
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