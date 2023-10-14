沙茶火鍋該搭哪一種高湯？加入沙茶醬前多做一件事，讓味道更濃郁鮮香

沙茶火鍋濃郁的香氣提振食慾，在冬天、天冷時吃上一鍋沙茶火鍋超享受！在火鍋種類裡，沙茶火鍋口味濃郁卻好製作，使用現成的沙茶醬，就能快速調和成風味極佳的風味火鍋湯底，但沙茶火鍋普通好吃和濃郁鮮香就差一線之隔，選對湯底、調整料理技巧，沙茶火鍋的風味還能更讚！製作沙茶火鍋有哪些技巧做法？最推薦的製作步驟又有哪些？

沙茶火鍋的湯底怎麼選擇？

沙茶火鍋，大多是使用高湯與沙茶醬調和完成的火鍋湯底，高湯選擇上一般可依照個人偏好的湯底，如豬高湯、雞高湯等，不過，若將沙茶醬的食材成分與對味性考量進去，沙茶醬所含的食材成分包含扁魚、蝦米以及多種辛香料組成，是使用海鮮食材為底製作的調味醬料，考量能和湯頭的鮮味達到更完美的融合，沙茶火鍋的湯底，不妨選擇魚高湯等作為湯底，更能提升湯頭的韻味。

製作沙茶火鍋，增香氣技巧與步驟

製作沙茶火鍋，求快的人大多會直接在高湯中加入沙茶醬，但為了能營造沙茶火鍋更濃郁的香氣，建議在製作當沙茶湯底前，可先將沙茶醬以油炒過，不只增加油脂香氣，沙茶醬內的海味食材再次經過加熱後，鮮味釋出會更明顯。推薦的沙茶火鍋製作步驟，可列為4個步驟：

沙茶火鍋步驟一：炒香食材

以油脂、蔥段、蒜片以及洋蔥等辛香料食材作為爆香。在鍋內加入適量油脂，並以小火待油熱後爆香蔥、蒜類，待香氣釋出後，可放入扁魚乾，再放入1～3大匙沙茶醬（適火鍋份量與個人鹹淡度調整），炒至沙茶醬的香氣散出。

沙茶火鍋步驟二：加入高湯

在炒香的沙茶醬炒鍋內倒入準備好的魚高湯，並以中火將湯底加熱。

沙茶火鍋步驟三：加熱

等待加熱過程讓湯底與沙茶醬融合。

沙茶火鍋步驟四：放入火鍋的配料食材

待沙茶湯底逐漸煮滾後，可調整味道濃淡，再加入火鍋料、菇類以及各式蔬菜等，等到食材煮軟、煮熟後即完成。

沙茶火鍋的飲食注意事項，美味卻陷阱多？

沙茶火鍋的風味濃厚，湯頭喝起來過癮又讓人上癮，喜愛濃郁湯頭者一定要試試！不過用沙茶調味醬作為湯底，在火鍋熱量與鈉含量上，相對於一般昆布湯頭、豬高湯等，沙茶湯底熱量又高上不少，縱使沙茶火鍋的美味難以抗拒，但建議偶而食用即可。

而沙茶醬本身鈉含量高，每100公克的醬料鈉含量約421毫克，依照個人加入的調製量不同，再加上火鍋料經由熬煮後還會釋出鈉，因此製作沙茶湯底時建議酌量使用沙茶醬，待火鍋料放入煮後再適度調味，而喝湯也應酌量飲用。

小訣竅：擔心鈉攝取過多，火鍋可以搭配鉀含量較的蔬菜，而飯後可以補充香蕉、番茄等含高鉀的水果，能幫助鈉的排出。

沙茶火鍋吃多易上火？

沙茶醬的醬料本身含有多種辛香料，且含油量高，而經過香炒混合等程序，在飲食屬性上為容易上火的醬料食材，因此食用時，建議在火鍋內加入幾種偏涼性屬性的食材，如白蘿蔔塊、大白菜以及筍片等，稍微減緩易上火的狀況。另外，建議衡量個人飲食與身體狀況，留意食用量。

沙茶火鍋的推薦醬料

沙茶火鍋適合搭配什麼沾醬？沙茶配上沙茶雖然是完美組合，但油脂和鈉含量的負擔都過重，不妨使用搭配略清爽的鰹魚醬油，並配上柑橘或檸檬汁，加點蘿蔔泥，製作成清爽沾醬，不僅緩解油膩，對於身體負擔也少些。

風味絕佳的沙茶火鍋，當吃膩各種火鍋類型、缺少料理點子時，就來快速煮上一鍋吧！使用簡單的提升風味料理技巧，能讓沙茶火鍋香氣更棒喔！快試試沙茶火鍋的料理小技巧吧！

本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此

原標題：製作沙茶火鍋的推薦秘訣是什麼？食材怎麼搭配？一技巧讓味道更濃郁鮮香！

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九