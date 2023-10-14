宮﨑駿《蒼鷺與少年》解析：片中的三段和解，將生命集大成、充滿希望的未來結局送給全世界
我們想讓你知道的是
《蒼鷺與少年》在動畫電影史上或許無法堪比《風之谷》的開創性、《神隱少女》集大成乃至於《崖上的波妞》兒童向，卻是宮﨑駿最為私密的自我反思作品。另一部具有如此深刻檢討自我價值的作品，應該就是《紅豬》中處理中年自我。
文：陳泓璿
《蒼鷺與少年》是宮﨑駿自2013年《風起》以後，時隔十年的最新作品，也是宮﨑駿第7次的「退休」之作。相較於宮﨑駿早年與全盛時期的作品劇情上較為普羅大眾，最近的兩部電影《風起》和《蒼鷺與少年》在情感上更為私密，不再那麼討好於觀眾眼球，而是回到了宮﨑駿生命中，跨越了戰前、戰後乃至於當代的個人反思。
戰爭與分裂家庭
此電影最基礎的架構是由家庭與戰爭組成。宮﨑駿在許多電影中展現了對戰爭的反思，在《蒼鷺與少年》也是如此。時代背景是在二戰期間的日本，主角真人的母親即是因為空襲醫院而身亡，真人的父親則是開設了生產戰鬥機用頭盔的工廠，從許多空襲場面依然可見宮﨑駿的反戰思維。
分裂的家庭是另一個宮﨑駿常用的電影微觀背景。真人的父親勝一與牧夏子和牧久子的關係究竟為何，讓人十分困惑，這也是真人無法適應新家庭的主因之一，導致了日後故事的展開。戰爭時代與分裂家庭，宏觀與微觀的背景構成了電影的基礎，真人就是站在這樣的環境裡看待世界。
不願面對到突然改變
真人無法適應新家庭，面對繼母牧夏子既熟悉於外觀類似生母，卻又無法接受在血緣上關係上成為母子關係。每一個看似彬彬有禮的動作，如敬語、道謝和敬禮等看似有禮待人，實際上對於繼母是一層透明隔閡，是真人不願意接受牧夏子作為繼母的證明。
在石頭自殘與牧夏子懷孕後期，兩人的壓力達到了最高峰，前者是即便受傷了卻依然拒絕了牧夏子的關心，後者則是牧夏子在不舒服之際，真人依然採取了旁觀者冷淡的態度。
此時蒼鷺已蠢蠢欲動誘惑著真人，真人既不能責怪任何人，卻又無法走出生活帶來的壓力，在各種不滿也無力改變現狀的情緒下，意外讀到母親留下的書《你想活出怎樣的人生》，踏上了尋找夏子「阿姨」的旅程。
三段和解
電影後半段的地下之旅，蒼鷺引誘真人進入地底後，不只是為了尋找夏子「阿姨」， 種種經歷更是一場與生命、世界乃至於自我的和解旅程。
- 生命循環意義
第一個和解對象是生命，真人協助霧子取魚內臟給無法殺生的靈魂，目睹了向上飄的哇啦哇啦讓真人了解生命的美好，下一刻鵜鶘開始吃哇啦哇啦，火美出現拯救了剩下的哇啦哇啦，最後是受傷的鵜鶘解釋何以要這麼做。
整段看來一氣呵成，從生命的起源談起，到生命是多麼脆弱不堪一擊，為了獲得生命延續而殺死其他生命的鵜鶘，為了保護哇啦哇啦而殺死鵜鶘的火美，無不是為了自己的生存而殺生。
即使是殺魚取內臟，都是殺了某一生物而為了讓其他生物延續。可以說真人在此看到了一段生命循環的過程，生與死是相互緊扣的，一個生命的生存可能代表了另一生命的死亡，反之亦然。
- 生命不可承受之輕
第二個和解對象是世界。真人的曾大叔父是地底世界的法師兼掌管者，掌握了地底世界的平衡運作。實際上，此平衡運作是不存在的。
真人離開霧子後經歷了一連串與鸚鵡的爾虞我詐，是對生命思考的延續。鸚鵡之所以一直展現想吃掉真人的意圖，在於不吃就會導致鸚鵡族群滅亡。正因如此鸚鵡首領以火美為談判籌碼，向大法師提出接管世界。
大法師深知目前的世界處於一恐怖微妙的平衡，積木目前是不會倒的，但只要仔細一看便明白那是一種暫時的偶然，任何的風吹草動都會毀滅世界。
大法師希望真人可以接下此任務，創造一個更加美好的生活世界。然而，真人拒絕了。經歷了生命循環之旅，真人已明白所謂的「完美」世界是不可能存在的。
即便成為大法師的真人理當能做到任何想做的事，這些完美並不是建立在失去，而是為了完美而完美的存 在，因此真人不接受這個無法承擔的責任，接受了自己的不完美。
- 接受自己，接受世界
當真人願意承認自己的錯誤時，自我也被和解了。如果歸結於地底之旅的展開，那就是真人無法接受夏子成為其母親。儘管夏子以充滿愛的態度對待真人，情感上的掙扎與疏離感依舊在其心中，更何況是其母之妹。
當真人願意為其進入地底尋母，代表了一點小小的接納。隨著與火女（年輕的久子）相處，目睹火女接納夏子，真人也願意 開口稱呼夏子為其母親，至此真人達成了第一部分的自我和解，解開了與火美、夏子 和家庭認同的糾纏。
第二部分自我和解則是在荒野與大法師對談接班問題，真人承認頭上的自殘傷口，既是對世界（父親與夏子）的惡意，也是對自己的不負責任，承認對世界不友善，間接意味著接納了世界無常，接納戰爭、新家庭關係和新的自己。此承認不是邁向自我毀滅的不歸路，而將真人帶向接受自己的渺小無力，更勇於接受所有無法改變的現狀。
屬於宮﨑駿的少年
如果說《蒼鷺與少年》是宮﨑駿真正的退休之作，那這部電影就不只是觀眾的，也是宮﨑駿自己的。《蒼鷺與少年》是宮﨑駿的半自傳性作品，真人即是宮﨑駿的幼年記憶投射，融合了奇幻冒險、日本與歐洲文化和《你想活出怎樣的人生》等，共同打造的動畫電影。從電影敘事的角度來說片中有許多跳躍片段、不合理之處，若將其置於宮﨑駿的人生故事可見其因。
人在處理複雜糾結情感、面對自我與他者的人生矛盾時，本來就不一定是按照邏輯秩序的理性推理，更多的是感性之間拉扯交織而成的心靈成長。那些跳躍、片段和虛構的成分讓觀眾摸不著頭緒，卻對作者有最大的影響。
藉由這些虛構片段的記憶重整，宮﨑駿以自己的方式領悟如何與世界相處。羅蘭巴特（Roland Barthes）「作者已死」在《蒼鷺與少年》似乎不太管用了，對宮﨑駿來說，觀眾究竟想看到什麼已經不太重要，最核心的問題是宮﨑駿如何處理、面對與和解幼年的記憶，方法即是透過最擅長的動畫電影，再現80年來的宮﨑駿生命史。
最後的禮物
Tags：
生成式AI將成基礎知識！立即報名微軟「AI科普」課程，替未來奪得先機
我們想讓你知道的是
今年10月17日，微軟將舉辦免費課程「AI科普：掌握生成式AI的強大力量」，歡迎對最新AI發展、未來職場趨勢感興趣的您報名參與，一同理解如何掌握AI並了解更多的應用可能。
如今生成式AI發展如火如荼，不管是製造、服務、科技等產業領域，或是日常生活使用的各類產品，無一不受到AI科技的深刻的影響。不過，AI究竟如何運作，生活在數位時代的我們又該如何善盡運用AI的責任呢？
為幫助更多企業及工作者掌握AI的強大力量，發揮其百分之百的潛力，微軟（Microsoft）即將於今年10月17日上午舉行「AI科普，掌握生成式AI的強大力量」課程，為所有對生成式AI感興趣的民眾揭開AI背後的神秘面紗與應用可能！
AI時代來臨，晉升數位人才六大必修課！
本次課程將針對以下六大主題進行深入淺出的剖析：
- AI與未來職場解析
- 培養新型態工作方式所需技能
- 生成式AI入門
- 了解什麼是負責任的AI運用
- 「AI為善」合作夥伴的成功案例
- 非營利組織AI培力
課程由微軟的團隊負責人、產品專家及社群夥伴擔任講師，用短短的60分鐘深入淺出講解生成式AI的基礎原理，並探討AI如何有助於創造新事物、解決難題以及嘉惠社群。藉此幫助參與者掌握科技發展與職涯趨勢，並獲得免費使用工具、資源，以及更多的訓練課程機會，搶先把握由AI驅動的未來經濟。
AI科普：掌握生成式AI的強大力量 活動資訊
活動時間：2023年10月17日 | 11:00 AM - 12:00 PM
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。