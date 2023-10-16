面對台灣和中國品牌夾擊，馬來西亞Tealive如何成為東南亞最大手搖飲料品牌？

在寸土寸金的吉隆坡市中心武吉免登區（Bukit Bintang），GMBB文創園區是一棟集合了眾多新創公司的大樓，在7樓的講堂裡，聚集了眾多馬來西亞華人餐飲業者的行業精英，他們為的不只是一睹馬來西亞最大手搖飲料品牌Tealive創辦人呂偉立（Bryan Loo）的風采，更想了解為何他要把公司上市。

一名出席者在提問環節中開玩笑地說，Tealive之所以能成功，是因為老闆呂偉立很「靚仔」（帥哥）。無可否認，這名已婚的38歲CEO，有著出眾的外表，一舉一動始終受到各界哦矚目。

不過，帥氣並不是呂偉立的全部，13年來呂偉立在手搖飲料產業的奮鬥歷程，可說是見證了馬來西亞手搖飲料產業十多年來瘋狂的發展，如何從源自台灣的舶來品，變成了已是當地人生活不可或缺的精神飲料，再到如今面臨中國手搖飲料品牌的強勢競爭。

從代理品牌到創業搞上市

時間回到2010年，海外留學歸國的呂偉立察覺到了馬來西亞茶飲市場還有發展的空間，當地人喜歡說去「飲茶」，意思是揪朋友一起去外面喝飲料聊天，一般上是去印裔穆斯林經營的mamak檔喝拉茶，至於市場上其他能聚會喝飲料的品牌業者，有高價位的星巴克、Coffebean，或是平價的Oldtown、Papprich等新式華人咖啡廳。

當時呂偉立想法很簡單，為什麼馬來西亞人有喝茶的習慣，但卻沒有代表性茶飲品牌？所以他才決定去台灣找品牌代理進來。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 馬來西亞手搖飲料品牌Tealive創辦人呂偉立

2010年，年僅24歲的呂偉立得到台灣六角國際旗下品牌Chatime的特許經營權，在馬來西亞成功開了多家分店，但後來爆發經營權風波，呂偉立創辦的LOOB Holding私人有限公司（以下簡稱LOOB）和六角國際對薄公堂。2016年12月，六角國際終止LOOB的特許經營權，LOOB在2017年初同意與六角公司終止合約，並在同年2月宣布旗下160間Chatime改名為Tealive（至今Chatime仍在馬來西亞經營著），最終雙方的經營權糾紛持續至2018年8月30日才達成庭外和解，並撤銷所有在馬來西亞和新加坡的訴訟和仲裁程序。

呂偉立在講座中強調，創業從來不是他想要做的，那場風波是他人生中的重要打擊，如果一切沒發生，他還會是加盟者，從沒想過要做自己的品牌。當決定要做自有品牌後，呂偉立也決定要做不只是屬於馬來西亞的手搖飲料品牌，必須衝向國際。

呂偉立說「當初我們創立公司的時候，要讓別人了解我們公司的精神，那就是looking out of box」，而這句提醒要跳出常規思考的一句話，就是呂偉立公司LOOB控股的英文縮寫，但許多人會誤以為LOOB是來自呂偉立的英文姓氏。

如今LOOB控股旗下有四大品牌，包括飲料品牌Tealive、Bask Bear Coffee、康寶茶Wonderbrew，以及主攻B2B市場的蘇打水機品牌Soda Express。此外，呂偉立所創辦的投資公司LOOB Venture，至今也投資了22個餐飲品牌，以及投資內容橫跨東協五國的餐飲新聞網「Good Foodie Media」。而本文所聚焦的LOOB控股旗下的Tealive，至今在全球10個國家市場，擁有超過900家門市。

當被出席者問到什麼是Tealive成功關鍵的時候，呂偉立分享公司每年都會反思哪裡做對或做錯了，其中他能確定的答案，就是專注做直營店，不輕易開放加盟。呂偉立說明，過去10年至少有500家品牌在馬來西亞出現，這些品牌的門市有九成是加盟的業者，他認為店面經營的品質不一定是加盟或直營的問題，而是很多品牌在經營的基礎還沒到位時卻輕易開放加盟，如果一家門市出問題就關閉，進而影響了品牌經營。

呂偉立透露，由於早期開店沒有太多資本，為了有更多現金流，採取了開放2家加盟店配1家直營店的模式來開拓市場，以「存錢」開店。當這樣的「2加盟+1直營」模式迅速達成16家門市後，他便不再輕易開放加盟申請；如今Tealive旗下直營和加盟的門市分別佔了80%、20%。

「就是說，加盟和直營不是二選一，最終要清楚是走到加盟還是直營，加盟的話，要夠內功管控加盟者…今天看回來做對了，（Tealive）才有辦法生存到今天。」呂偉立說。

早在2019年5月，LOOB就向媒體說明2020年要在馬來西亞上市，但隨著2020年COVID-19疫情席捲全球，計劃便受挫。根據最新的進展，LOOB計劃在2024年達成第1000家Tealive門市的目標後上市，最遲會在2024 Q4完成。

呂偉立稱上市不是終點，而是起點，會以平常心去看待。對於資本市場所重視的ESG課題，呂偉立宣布計劃明年開始，所有門店會實行完全不用塑料杯的政策，改為採用紙杯，儘管這可能讓消費者失去了見到珍珠粉圓的「眼見為憑」感，但配合ESG是他們知道該跟進的趨勢。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 馬來西亞手搖飲料品牌Tealive創辦人呂偉立和餐飲業者們分享經營經驗

以「杯海戰術」在行業中突圍

早在1990至2000年代，隨著台灣流行文化席捲東南亞，珍珠奶茶早已進入馬來西亞市場，在馬來西亞的各大小夜市都能見到以奶粉沖泡的珍珠奶茶。進入2010年以後，台灣各大珍奶品牌才開始大舉進軍東南亞市場，如歇腳亭、Coco都可、KOI（五十嵐的海外品牌）、Chatime（六角國際）、幸福堂、The Alley鹿角巷（斜角巷海外品牌）等。