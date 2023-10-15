宮﨑駿《蒼鷺與少年》解析：鸚鵡、塔主、七個老婆婆的隱喻，真人、夏子、霧子又為何進入塔內？

文：廢的先生

真人生處在二戰時期的日本，母親牧久子死於遭到轟炸的醫院，葬身火海。

真人搬到鄰近父親兵工廠的老家，與夏子阿姨同住，真人在房間裡找到母親留給自己的書，其中有兩張插畫透露出母親或許可以穿越時空，第一張是水泥建造類似公寓的建築，第二張是一輛汽車，但款式更像是現代的汽車。

另外還有七個老太婆與真人一行人同住在老家，這七位老太婆像是日本神話裡的七福神，默默守護這個家，其中霧子婆婆更是緊跟在真人身後，一路相伴。

老家附近有座高塔，真人前往高塔尋找夏子阿姨，過程中，蒼鷺對真人明講其母親根本沒死，此時一個聲音從頂層傳出，塔主佇立在那，指使蒼鷺帶領真人進入另一世界尋找夏子阿姨。

這個世界是人們所謂的陰間，是死人的世界，但這裡卻沒有一絲陰森氣息，反而更像是另一個地上世界，而且毫無煙硝戰火。人對於死亡的恐懼延伸到對死後世界的想像，但死後的世界可能一點也不可怕，甚至更美麗。

如果死後的世界沒有戰爭，那麼現在的世界反而更像是陰間，充滿著悲傷哀號和生離死別。

真人在這個世界見到年輕時的霧子阿姨，霧子阿姨在划船時跟真人說道：「遠方那些帆船都是假象。」言下之意，這個世界是造出來的。晚

間，真人在霧子阿姨家用餐，外出上廁所時，見到哇啦哇啦紛紛飛上天，霧子阿姨出來說道：「他們正是要去天上人間投胎。」但途中被大群鵜鶘突襲，大量哇啦哇啦被吞噬，此時花美大人出手干預，令其折返。

飛上天的哇啦哇啦少了很多，代表本該投胎出生的人會少很多，世界人口將因此變少。那時，正處於戰亂時代，這是對戰爭時期出生人口銳減的隱喻。

一隻斷翅的老鵜鶘表示，塔主將其族群帶入塔內，但他們卻無法食用海中魚類，因此才改吃哇啦哇啦，並表示這個海洋遭受到詛咒。

這其中藏了兩個隱喻，第一個是大量的鵜鶘進入到這個世界，競爭資源，與當時日本國際處境相像，日本被美國石油禁運，所以為了取得石油資源，選擇侵略東南亞；另一個隱喻是海洋遭到詛咒，海洋資源對日本很重要，但自工業革命以來，海洋遭到汙染，人類持續食用受汙染的魚類資源，這是一種對人類的死亡詛咒。

深夜，真人睡在餐桌下，周圍有六個木偶陪伴，這六個木偶的形象是地上世界的六個婆婆，他們就像守護神般陪伴在真人身旁。這是一種對偶像崇拜的隱喻，傳統華人世界的習俗是對著木偶祭拜，木偶象徵神明本體。

在蒼鷺的帶領下，真人遭到一大群的鸚鵡綁架，偶然得知鸚鵡也是塔主帶來的，而且佔據整個塔內，鸚鵡群儼然是這地下世界的大家族，有著嚴格的階級劃分，這是在暗示當時的日本軍國體制，鸚鵡們尚武且擁戴大王，大王就像是日本戰國時期的軍閥，而天皇是誰？

塔主就是天皇。

塔主真實身分是真人的曾舅公，花美是年輕時的真人母親。真人穿越時空廊道見到了塔主，塔主對其表示他的工作是維持積木的平衡，並希望真人能繼承其衣缽，維持世界的平衡。

世界的運作建立在積木上，是多麼荒謬的一件事，鸚鵡大王憤怒表示。

積木的平衡象徵世界和平，平衡不容易維持，一旦失衡就是戰亂四起。第一次世界大戰起因是一場暗殺，第二次世界大戰的起因是一戰後對德國的不平等對待、高額戰後賠款與民粹興起。這些原因都離不開人性，報仇心態與對彼此的歧視，使得問題一再延續下去。

塔主要求三天要堆一次積木，象徵著世界的和平運作是很短暫且不易呀！每一次重新堆疊積木就像在擊發左輪手槍，其中有一發是有子彈的；堆積木也會在某一天堆疊失敗，積木傾倒世界毀滅。

塔主表示這十三個積木是他穿越各個時空遠赴各地取得的，這些石頭積木應該是散落各地的隕石，它們就像基督教的十三門徒，來到地球傳教。而猶大背叛耶穌，就如鸚鵡大王背叛塔主，違背塔主本意，觸碰聖潔積木並擅自堆疊，導致地下世界的毀滅。二戰末期，日本天皇打算對盟軍投降，但陸軍高層不滿，於是安排了一場軍事政變，但失敗告終。鸚鵡大王背叛塔主就像在隱喻這次事件。

真人表示自己不是純淨之人，無法繼承塔主工作，並表示要帶著夏子阿姨回到充滿戰火的時代，塔主一臉困惑，真人解釋道：「我有許多個朋友， 如霧子婆婆、蒼鷺等。」此話一出，可以看出電影想表達，即使現在身處混亂的時代，如果朋友間齊心協力，最終仍能度過難關。

地下世界逐漸崩塌，星球隨之瓦解，這一幕讓我想起法國著名小說《小王子》的小星球，但這次瓦解的是塔主的星球。地震與大海嘯隨之而來，讓我不禁想起舊約聖經裡提過的世界末日，地震與大洪水。

就在地下世界毀滅之際，真人、蒼鷺、霧子阿姨、花美與夏子一同出現在兩個世界的交界之處，這裡有好幾扇門，每一扇門都代表著一個時代，花美與真人一行人告別並前往自己的門，因為花美是真人的母親，必須進入不同的門。

回到真實世界後，真人口袋裡留著一個在地下世界草原上撿到的積木，就像人類打開潘多拉的盒子後，災厄紛紛飛離盒子降臨人間，但在盒中保留著希望，或許這一幕是在暗示，真人帶著希望回到地上世界。

真人母親留給真人的書，書名是《你想活出怎樣的人生》。這是一句問句，就像母親在對自己問話般，母子雖無法在往後的日子一起生活，但書中一字一句唸出來，就像母親在與自己說話，那麼地親切。書名也提醒著真人，想擁有怎樣的人生是掌握在自己手上，就像手上握著最後一塊的積木，充滿希望。