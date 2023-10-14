《人選之人》延播爭議：公視主辦辯論交流會，支持和反對的理由各是什麼？

文：陳洧農

公共電視確實就是很多的束縛，而這個束縛是為了三個字：「公共性」

為了電視劇《人選之人》是否應該延播的議題，公視破天荒地舉辦了「《人選之人—造浪者》公視如何播？公視公眾意見交流會」，邀請四位引言人一同討論，包括：劉昌德、黃銘輝、范琪斐、林錫輝，並由公視新聞部製作人陳信聰擔任主持人。其間除了引言人不同立場的言詞交鋒，線上及現場參與者的發言也十分踴躍。

情境脈絡

陳信聰說明，《公視法》第36條第7項規定，公共電視的節目製播不得為特定政黨或宗教進行宣傳，但在《人選之人》這齣戲中，飾演最後當選總統的角色「林月真」的演員賴佩霞卻正好是郭台銘的副手。那麼，公視若在此時播出《人選之人》，究竟有無違法？或者，違反法的精神？公視延播與否，又會有什麼樣的後續效應？

他並指出，公視原先預計要在10月28播出人選之人（一週兩集，共八集）。賴佩霞是在9月14成為郭台銘副手。接下來，在9月19日至11月2日之間，是連署期。公視將八集播畢當天（11月18日），正好進入候選人登記期間（11月18日至22日），競選正式開跑。他說，如果公視要播，又要減少爭議，最好就是現在播，否則等到開始競選，爭議更大。

此外，在105年修法的《廣電法》34條之一規定，廣播電視事業，不得播送有候選人參加，且由政府出資或製作的節目，罰則最高達200萬元。雖然賴佩霞在法律上尚未正式成為候選人，但本法依然在考量範圍內。

Photo Credit: 卓越新聞電子報 / 陳洧農攝 陳信聰老練的主持技巧帶動熱烈的討論，也避免現場擦槍走火。

劉昌德：應思考不違法又如期播出之可能

劉昌德是政大新聞系教授，同時也是公視基金會董事。他首先指出，公視沒有不播這個選項，最多就是延播。他說自己不贊成延播，理由有二：第一，就觀眾權益來說，雖然《人選之人》在Netflix已經播過，但既然這部作品公視也有出資製作，自然希望將收視普及於全國觀眾。尤其此劇主軸就是台灣的選舉文化，適逢台灣選舉將至，若不能在此期間播出、讓閱聽人討論，有虧公視之職守。

第二，從公共電視的理念來看，《公視法》第一條就指出公視要「促進公民社會發展」。劉昌德說，《人選之人》是一部真正介入社會公共議題的影集，而它在這段期間所引發的討論，也是公共議題。「我們不播就是放棄這樣的一個影響力，我們就辜負了《公共電視法》第一條賦予我們的責任。」

劉昌德說，台灣的選舉文化有許多惡質的部分，這也是《人選之人》引發共鳴之處。「如果我們這時候不去討論，要等到什麼時候？」因此他認為，應該思考在不違法的情況下，如期播出的可能性。

Photo Credit: 卓越新聞電子報 / 陳洧農攝 劉昌德對《人選之人》所能引發的公共討論寄予期待。

黃銘輝：法條如何理解

現任台大法律系副教授，也是公視基金會監察人的黃銘輝表示，其實在解釋法律條文時，需要從法律的精神來理解，否則，無黨籍的候選人豈不都成了「不得為政黨宣傳」的漏網之魚？這顯然不合理。他並說明，《公視法》中「促進公民社會發展」，還有「保持多元性」等法條，屬於目的性的規定；但是「不得為政黨宣傳」卻是具體的行為規範。

他解釋，雖然在公民社會當中，公民思辨與政治無法分割，但公視是政府用納稅人的錢設立推動的，鑒於介入政治思辨恐有扭曲之虞，《公視法》才特地設下禁止的規定。若這時再回過頭來主張多元性優先，在法理的論述上是有障礙的。

黃銘輝提到，在公視的董事會當中，曾有董事表示，公視並無意為特定候選人宣傳。問題是，法律條文並沒有將「非故意」排除在外。在法律人的思維中，所謂的過失就是「應注意、能注意，而不注意」。即便目的是中立的，但是如果節目播出的效應，可能會偏惠某一組候選人，公視就有事先評估的必要

此外，黃銘輝表示，公視若延播，大約只比預計晚80天，更何況，在Netflix還是看的到，對主動的閱聽人而言，公視延播不至於影響節目流通，以及可能產生的社會影響。他認為，較好的途徑應該是想辦法修法，而不是在法律解釋有疑義的情況下強行突破，否則反而會動搖民眾對公視中立的觀感與信任。

Photo Credit: 卓越新聞電子報 / 陳洧農攝 黃銘輝說：「大家也可以稱（延播）為保守，但我寧願稱為審慎。」

范琪斐：公視應該做商業台做不到的事

身為資深媒體人的范琪斐對延播表示反對：「我們做創作的，巴不得戲要紅，」她說：「好不容易輪到你播，你現在說你不要播，對我來講簡直是不可思議的事情。」對於公視特地舉辦意見交流會，范琪斐感到不以為然，認為公視的專業經理人沒有決策權可言，連排播這等小事都無法決定。

談到「不得為政黨宣傳」的法律條文，范琪斐認為，法條對於「宣傳」的定義過於模糊。就算退一步，從法律的精神來看，她主張「違法也不是不行」，一來不見得告得成，二來這個後果難道公視扛不起來？「我是以一個納稅人，一個閱聽人的角色，來講這件事。我希望我們有一個很強壯的公共媒體，可以補足商業台沒有辦法做公共議題這件事情，所以我希望公視所展現出來的態度，你沒有錯，不要怕，衝出去，輿論在你後面，怕什麼？」

Photo Credit: 卓越新聞電子報 / 陳洧農攝 范琪斐情感豐沛的發言為反對延播的陣營升起色彩鮮明的旗幟。

林錫輝：強烈建議延播

林錫輝是台灣電視劇製作產業聯合總會會長，和范琪斐相反，他表示公視舉辦諮詢會，展現出願意和公眾討論的態度，非常值得鼓勵。他認為這個議題可以從三個方向探討，首先是對劇組的影響。再來是從播放平台的角度來看，有無違法問題？「如果沒辦法去判斷的時候，確實要訴諸於大眾。」最後則是從受眾權益來考量。

他說，對於該不該延播，《人選之人》的劇組在正反兩方都有支持者，但是雙方都有一個共通點，就是不希望涉入政治。他提到，許多影視工作者為了中國市場，往往會被迫表態是中國人。「在大陸我們都有這樣的一個壓力，我希望我們在台灣，不應該有這樣的壓力。」