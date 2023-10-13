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2023/10/13,
語文

一時想不到「燒水壺」英文是甚麼——英國與德語世界

一時想不到「燒水壺」英文是甚麼——英國與德語世界
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

德文有很多組合字，原理與中文類似，英文反而會用另一個字，更加難記住。例如燒水壺英文叫「kettle」，德文稱為「Wasserkocher」，就是「Wasser」（水）加上「Kocher」（燃燒器具)，英文直譯是「watercooker」。這次再訪英國，一時三刻想不到燒水壺英文是甚麼⋯⋯

最近去了英國幾天辦些事，亦順道觀察當地人對德國認識和感覺。

居德多年後再臨英國，當然也會觀察到當地德國痕跡。見到一些酒吧招牌，都以德國啤酒，例如Krombacher和Paulaner招徠，上面都寫著「正宗德國啤酒」，可見當地人亦喜歡來自這中歐大國的啤酒；而一些旅遊景點，亦附有德文小冊子簡介。

以前留英時德文還未佳，現在習慣用德文，也需要些時間重新適應當地英文口音，有些字甚至衝口而出就是德文。

德文有很多組合字，原理與中文類似，英文反而會用另一個字，更加難記住。例如燒水壺英文叫「kettle」，德文稱為「Wasserkocher」，就是「Wasser」（水）加上「Kocher」（燃燒器具)，英文直譯是「watercooker」。這次再訪英國，一時三刻想不到燒水壺英文是甚麼，只想到「watercooker」，需要一兩分鐘後才在腦袋中搜到正確用字。在英國看展覽、閱文件，不時見到不懂的字，也開始懷念德文組合字可以容易推敲出意思之便利。

這次遊英，亦重訪以前留學過之地，包括大學語言中心和中學年代曾交流過兩星期的寄宿學校。跟這兩處的老師說自己現居德國，他們都立即跟我提到德國汽車很先進，也就是很多人對德國的印象。我不忘對語言中心負責老師說，那年有幸在那裡學習B2程度德文，鞏固了德文基礎，才有日後留德工作的事；而在那裡有機會與很多各行各業的英國人一起學習，他們與德國都有不同淵源和故事，有曾在德國公司工作，亦有愛到德國旅遊者，更使我了解德英兩國千絲萬縷的關係。

跟英國人提到自己現居德國，他們多好奇我為何留德、為何會學德文，以及在德國做甚麼。德國對英國人來說似近還遠，雖然英國皇室有德意志血統，英國中學都有GCSE和高考程度德文課程，但對很多英國人來說，德國都只是書本上的名詞，對其認識不深。然而到各大學的現代語言（modern languages）學系一逛，都可見學生分享在德國交流的經驗。在德生活對英國人都有吸引力。

這幾天觀察到英德兩國最大不同，或許是英國不少地方只許用卡交易，反而德國不少地方還收現金。那些英國商戶和餐廳都說，這是疫情以來一直沿用的措施，可幸的是，德國的扣賬卡在英國亦可使用。

居德多年後回英，看到許多新建築和店舖，卻還有很多熟悉的人和物。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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