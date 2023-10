中文版《搖滾芭比》：不只是解放二元性別，觀眾更愛聽Hedwig重砲生命的玩笑、苦痛與錯亂

文:劇場狂粉的日常/布蘭卡

繼《LPC( I Love You, You’re Perfect, Now Change)》之後,瘋戲樂工作室再次挑戰音樂劇中文版,將多年前曾於華山露臉的《搖滾芭比 (Hedwigand the Angry Inch)》給召喚回來,並找來多組卡司,於Corner Max大角落多功能展演廳連演一個多月。

《搖滾芭比》原劇於1998年外百老匯首演,身為編劇的John Cameron Mitchell自己也出演了首演主角Hedwig,並在2001年的電影版再度演出該名角色。

2014年,此劇登上百老匯舞台,由全才的好萊塢明星Neil Patrick Harris擔綱重任,拿下素有「美國劇場界奧斯卡」之稱的東尼獎最佳音樂劇男主角(Best Leading Actor in a Musical)、最佳音樂劇女配角 (Best Featured Actress in a Musical) 與最佳復排音樂劇 (Best Revival of a Musical) 等獎項。

Photo Credit: 圖片取自瘋戲樂工作室 Studio M粉專,攝影黃建豪

更值得觀察的,莫過於亞洲的音樂劇之都首爾,授權演出的Hedwig韓國版,自2005年首演至今,好評不斷,幾乎年年演出。

許多影視舞台雙棲的演員紛紛挑戰Hedwig一角,韓劇《機智醫生生活》裡的三位機智醫生(曹政奭、柳演錫與丁文晟) 就是Hedwig女團成員!

台中國家歌劇院更於2018年邀請韓版製作來台,由首演即加入劇組—同時也是眾人公認最優秀的韓版Hedwig吳萬石領軍,和Michael K. Lee兩人帶來韓英雙版本演出,引發不少話題與追星熱潮 [1]。

作品本身的漂亮履歷洋洋灑灑寫了一堆,但其實故事很簡單:來自東德小鎮的男孩Hansel Schmidt嚮往自由,半推半就地進行了變性手術,從「他」變成了「她」,好可以跟著美國軍官(也是曲目裡唱著的Sugar Daddy)一起離開。

然而,來到美國不久,Hedwig就被拋棄了。爾後遇見前男友Tommy Gnosis,兩人有段刻骨銘心的愛戀,卻因為非生理女性而被嫌棄厭惡,自己的音樂創作甚至被Tommy竊取發表而成了搖滾巨星。

身體上的殘缺與情感上的背叛,讓Hedwig懷抱復仇憤恨的心情,帶著「憤怒的一吋(The Angry Inch)」樂團,直接在Tommy巡演的場子對面或附近酒吧開唱,互槓打對台,透過歌曲向觀眾控訴生命的荒謬與不公!

Photo Credit: 圖片取自瘋戲樂工作室 Studio M粉專,攝影董恩劭

中文版演出的場地幾乎完全復刻劇情設定:一個與觀眾距離很近的Live House,有著狂放的音響、七彩的燈光,以及絕對不可或缺的酒水,側邊再搭建一個有著假髮與秀服的更衣室,觀眾就是來聽Hedwig重砲轟炸生命的玩笑、苦痛與錯亂。

也因為Hedwig是跟著舊情人到處拉車巡演,台詞設計也放入實際演出場地的周圍地景,像是(預設)Tommy 在大巨蛋開唱,但大巨蛋還沒有營業許可,所以要觀眾趕快打電話去檢舉;旁邊的青花驕麻辣鍋、華視、松菸文創園區,甚至是載Hedwig趕場的計程車運將大哥與另外兩組卡司,都被拿來大肆揶揄嘲弄一番 [2]。

Photo Credit: 圖片取自瘋戲樂工作室 Studio M粉專,攝影董恩劭

不過,這也是此次《搖滾芭比》最大的問題與挑戰。Hedwig一劇所要吶喊與解放的,不單是二元性別;要推倒與揭露的,也不僅是心血創作被剽竊。

從開場曲〈Tear Me Down〉便提到柏林圍牆將城市一分為二,而後又倒塌崩解,分裂的東與西終是合併;〈The Origin of Love〉唱回人類軀體與靈魂的原型,但仍舊提到一分為二與找回完整自己的概念;因此,要理解並同感Hedwig的尖銳矛盾與多變易感,勢必得思考八零年代末期的國際政治情勢與分合對峙。

柏林圍牆粗暴地隔開了同文同種的東西德,開啟近半世紀的美蘇冷戰。共產主義與自由經濟的角力對抗,在《搖滾芭比》裡,象徵性的被出身東柏林而前往美國的小男孩Hansel給打破,以動態多元且不可被界定的Hedwig樣貌,宣告新時代來臨。

這不光是表面上個人的復仇之旅,也是和解放下的過程。因此,當Hedwig閒聊來到台灣巡演的種種,從「現在」的台北景色,接續到「當年」的東柏林城鎮,甚至還出現台中谷關觀光大使的工作,時間與空間錯置,歷史與地緣倒接,這濃濃的尷尬感,便無可避免且清楚的杵在那兒。

好作品有一演再演的價值,也經得起時間考驗,但文化轉譯與在地語彙的選擇,往往是最難處理的障礙。以Hedwig來說,原作的對話葷素不忌,還有許多關於政治、哲學與性別的當代思考。

因此,在做中文化在地轉譯時,首先要思考的就是「何謂在地」?劇本裡的哪些地方可以做在地轉譯?為什麼A做了轉譯,B不做?相較於東德與美國,台灣有沒有可以呼應的對立面?有,那要怎麼改?改了是否可以讓劇情走下去?

私認為,台灣可以找到的政治對應面,目前尚無和解的可能,也就走不到原著最後Hedwig的接受自己與釋懷過往。戲演不下去,此路不通,只好換個方式,以至於Hedwig的憤怒一吋,成了觀眾的失落一吋。這決定很難,但現階段可以理解。