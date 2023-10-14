中文版《搖滾芭比》：不只是解放二元性別，觀眾更愛聽Hedwig重砲生命的玩笑、苦痛與錯亂

文：劇場狂粉的日常／布蘭卡

繼《LPC（ I Love You, You’re Perfect, Now Change）》之後，瘋戲樂工作室再次挑戰音樂劇中文版，將多年前曾於華山露臉的《搖滾芭比 （Hedwigand the Angry Inch）》給召喚回來，並找來多組卡司，於Corner Max大角落多功能展演廳連演一個多月。

《搖滾芭比》原劇於1998年外百老匯首演，身為編劇的John Cameron Mitchell自己也出演了首演主角Hedwig，並在2001年的電影版再度演出該名角色。

2014年，此劇登上百老匯舞台，由全才的好萊塢明星Neil Patrick Harris擔綱重任，拿下素有「美國劇場界奧斯卡」之稱的東尼獎最佳音樂劇男主角（Best Leading Actor in a Musical）、最佳音樂劇女配角 （Best Featured Actress in a Musical） 與最佳復排音樂劇 （Best Revival of a Musical） 等獎項。

Photo Credit: 圖片取自瘋戲樂工作室 Studio M粉專，攝影黃建豪

更值得觀察的，莫過於亞洲的音樂劇之都首爾，授權演出的Hedwig韓國版，自2005年首演至今，好評不斷，幾乎年年演出。

許多影視舞台雙棲的演員紛紛挑戰Hedwig一角，韓劇《機智醫生生活》裡的三位機智醫生（曹政奭、柳演錫與丁文晟） 就是Hedwig女團成員！

台中國家歌劇院更於2018年邀請韓版製作來台，由首演即加入劇組—同時也是眾人公認最優秀的韓版Hedwig吳萬石領軍，和Michael K. Lee兩人帶來韓英雙版本演出，引發不少話題與追星熱潮 [1]。

作品本身的漂亮履歷洋洋灑灑寫了一堆，但其實故事很簡單：來自東德小鎮的男孩Hansel Schmidt嚮往自由，半推半就地進行了變性手術，從「他」變成了「她」，好可以跟著美國軍官（也是曲目裡唱著的Sugar Daddy）一起離開。

然而，來到美國不久，Hedwig就被拋棄了。爾後遇見前男友Tommy Gnosis，兩人有段刻骨銘心的愛戀，卻因為非生理女性而被嫌棄厭惡，自己的音樂創作甚至被Tommy竊取發表而成了搖滾巨星。

身體上的殘缺與情感上的背叛，讓Hedwig懷抱復仇憤恨的心情，帶著「憤怒的一吋（The Angry Inch）」樂團，直接在Tommy巡演的場子對面或附近酒吧開唱，互槓打對台，透過歌曲向觀眾控訴生命的荒謬與不公！

Photo Credit: 圖片取自瘋戲樂工作室 Studio M粉專，攝影董恩劭

中文版演出的場地幾乎完全復刻劇情設定：一個與觀眾距離很近的Live House，有著狂放的音響、七彩的燈光，以及絕對不可或缺的酒水，側邊再搭建一個有著假髮與秀服的更衣室，觀眾就是來聽Hedwig重砲轟炸生命的玩笑、苦痛與錯亂。

也因為Hedwig是跟著舊情人到處拉車巡演，台詞設計也放入實際演出場地的周圍地景，像是（預設）Tommy 在大巨蛋開唱，但大巨蛋還沒有營業許可，所以要觀眾趕快打電話去檢舉；旁邊的青花驕麻辣鍋、華視、松菸文創園區，甚至是載Hedwig趕場的計程車運將大哥與另外兩組卡司，都被拿來大肆揶揄嘲弄一番 [2]。

Photo Credit: 圖片取自瘋戲樂工作室 Studio M粉專，攝影董恩劭

不過，這也是此次《搖滾芭比》最大的問題與挑戰。Hedwig一劇所要吶喊與解放的，不單是二元性別；要推倒與揭露的，也不僅是心血創作被剽竊。

從開場曲〈Tear Me Down〉便提到柏林圍牆將城市一分為二，而後又倒塌崩解，分裂的東與西終是合併；〈The Origin of Love〉唱回人類軀體與靈魂的原型，但仍舊提到一分為二與找回完整自己的概念；因此，要理解並同感Hedwig的尖銳矛盾與多變易感，勢必得思考八零年代末期的國際政治情勢與分合對峙。

柏林圍牆粗暴地隔開了同文同種的東西德，開啟近半世紀的美蘇冷戰。共產主義與自由經濟的角力對抗，在《搖滾芭比》裡，象徵性的被出身東柏林而前往美國的小男孩Hansel給打破，以動態多元且不可被界定的Hedwig樣貌，宣告新時代來臨。

這不光是表面上個人的復仇之旅，也是和解放下的過程。因此，當Hedwig閒聊來到台灣巡演的種種，從「現在」的台北景色，接續到「當年」的東柏林城鎮，甚至還出現台中谷關觀光大使的工作，時間與空間錯置，歷史與地緣倒接，這濃濃的尷尬感，便無可避免且清楚的杵在那兒。

好作品有一演再演的價值，也經得起時間考驗，但文化轉譯與在地語彙的選擇，往往是最難處理的障礙。以Hedwig來說，原作的對話葷素不忌，還有許多關於政治、哲學與性別的當代思考。

因此，在做中文化在地轉譯時，首先要思考的就是「何謂在地」？劇本裡的哪些地方可以做在地轉譯？為什麼A做了轉譯，B不做？相較於東德與美國，台灣有沒有可以呼應的對立面？有，那要怎麼改？改了是否可以讓劇情走下去？

私認為，台灣可以找到的政治對應面，目前尚無和解的可能，也就走不到原著最後Hedwig的接受自己與釋懷過往。戲演不下去，此路不通，只好換個方式，以至於Hedwig的憤怒一吋，成了觀眾的失落一吋。這決定很難，但現階段可以理解。