杭州亞運後，韓國重新檢討50年前振興體育的「奪金牌免兵役」制度

杭州亞運正式於8日落幕，此次台灣出賽選手，總共榮獲19面金牌、20面銀牌與28面銅牌，成果豐碩，表現搶眼，辛苦這些為國出征的運動健兒。

然而，若說到此次亞運賽事奪金亮點，想必有不少「好想贏韓國」的朋友，最津津樂道的，莫過於男子3000公尺滑競速溜冰的最後一位選手黃玉霖「神之左腳」，永不放棄地衝刺壓線，以0.01秒擊敗韓國奪金，而我目睹當時新聞報導與事後跟韓國友人討論，只能說當時自以為獲勝的韓國選手，「為求拍照好看」高舉雙手慶賀姿勢，也成為韓國當地批評議題之一；只能說比賽未到最後，鹿死誰手，還真無法判斷。

除此之外，一直號稱台灣「國球」棒球，儘管我們於晉級賽以4：0完封韓國隊，但可惜的是，金牌戰的氣候不佳與韓國隊加強情蒐下，台灣0：2敗給了韓國，收下銀牌，而讓韓國完成亞運棒球四連霸，著實可惜。但台灣國人也在這次對戰，看到不少棒球未來10年的新一代選手身影，諸如林昱珉、鄭浩均、劉致榮等人，都讓人留下深刻記憶，冀望下次比賽遇上韓國隊，能再好好扳回一城。

反過來看，儘管韓國隊此次亞運獲獎牌數不少（共計190面獎牌，分別為金牌42面、銀牌59面，銅牌89面；以金牌數排名，位居亞運各國排行榜第三名），但當地輿論於此次賽後，興起熱議的議題之二，除了國內愛國情操地認為，此次韓國選手表現不佳，於金牌數落後「國仇」日本隊（共計188面獎牌，分別為金牌52面、銀牌67面、銅牌69面）外，於國內也檢討起，是否廢止「奪金牌免兵役」獎勵制度。

因為就本次亞運出戰的韓國國家代表隊，參加國際賽事的選手為求免除兵役而過於年輕化，缺少大大小小國際賽實戰經驗，若於現場表現失常的話，將減少國家奪牌率，甚則如棒球項目內，還傳出該隊王牌投手郭彬（疑似有傷），一球未投，最終靠著隊友奮勇奪牌，免去服兵役等國民與外人觀感不佳等爭論。

就現今韓國法規規定，出國爭光的國手，若能順利於國際賽奪得金牌，將能免去讓成年男子（18歲）苦不堪言、長達近21個月之久的兵役。而究此制度，起源50多年前，當時的時空背景，在於韓國政府為了提升自身國家體育競爭力，而想出來的體育振興方針。

但韓國男子為何排斥兵役呢？先不論從一般韓國男子角度，認為其服役期間遠比台灣多上一年多以上（以2023年，台灣現今義務役役男兵役4個月為基準），被說成「還清國家的債」外，軍隊內長達數小時的夜行軍、（脫衣跑步）嚴酷雪地訓練，或遇到學長霸凌案件、乃至輕生案件，時有所聞。