杭州亞運後，韓國重新檢討50年前振興體育的「奪金牌免兵役」制度
我們想讓你知道的是
因為就本次亞運出戰的韓國國家代表隊，參加國際賽事的選手為求免除兵役而過於年輕化，缺少大大小小國際賽實戰經驗，若於現場表現失常的話，將減少國家奪牌率，甚則如棒球項目內，還傳出該隊王牌投手郭彬（疑似有傷），一球未投，最終靠著隊友奮勇奪牌，免去服兵役等國民與外人觀感不佳等爭論。
杭州亞運正式於8日落幕，此次台灣出賽選手，總共榮獲19面金牌、20面銀牌與28面銅牌，成果豐碩，表現搶眼，辛苦這些為國出征的運動健兒。
然而，若說到此次亞運賽事奪金亮點，想必有不少「好想贏韓國」的朋友，最津津樂道的，莫過於男子3000公尺滑競速溜冰的最後一位選手黃玉霖「神之左腳」，永不放棄地衝刺壓線，以0.01秒擊敗韓國奪金，而我目睹當時新聞報導與事後跟韓國友人討論，只能說當時自以為獲勝的韓國選手，「為求拍照好看」高舉雙手慶賀姿勢，也成為韓國當地批評議題之一；只能說比賽未到最後，鹿死誰手，還真無法判斷。
除此之外，一直號稱台灣「國球」棒球，儘管我們於晉級賽以4：0完封韓國隊，但可惜的是，金牌戰的氣候不佳與韓國隊加強情蒐下，台灣0：2敗給了韓國，收下銀牌，而讓韓國完成亞運棒球四連霸，著實可惜。但台灣國人也在這次對戰，看到不少棒球未來10年的新一代選手身影，諸如林昱珉、鄭浩均、劉致榮等人，都讓人留下深刻記憶，冀望下次比賽遇上韓國隊，能再好好扳回一城。
反過來看，儘管韓國隊此次亞運獲獎牌數不少（共計190面獎牌，分別為金牌42面、銀牌59面，銅牌89面；以金牌數排名，位居亞運各國排行榜第三名），但當地輿論於此次賽後，興起熱議的議題之二，除了國內愛國情操地認為，此次韓國選手表現不佳，於金牌數落後「國仇」日本隊（共計188面獎牌，分別為金牌52面、銀牌67面、銅牌69面）外，於國內也檢討起，是否廢止「奪金牌免兵役」獎勵制度。
因為就本次亞運出戰的韓國國家代表隊，參加國際賽事的選手為求免除兵役而過於年輕化，缺少大大小小國際賽實戰經驗，若於現場表現失常的話，將減少國家奪牌率，甚則如棒球項目內，還傳出該隊王牌投手郭彬（疑似有傷），一球未投，最終靠著隊友奮勇奪牌，免去服兵役等國民與外人觀感不佳等爭論。
就現今韓國法規規定，出國爭光的國手，若能順利於國際賽奪得金牌，將能免去讓成年男子（18歲）苦不堪言、長達近21個月之久的兵役。而究此制度，起源50多年前，當時的時空背景，在於韓國政府為了提升自身國家體育競爭力，而想出來的體育振興方針。
但韓國男子為何排斥兵役呢？先不論從一般韓國男子角度，認為其服役期間遠比台灣多上一年多以上（以2023年，台灣現今義務役役男兵役4個月為基準），被說成「還清國家的債」外，軍隊內長達數小時的夜行軍、（脫衣跑步）嚴酷雪地訓練，或遇到學長霸凌案件、乃至輕生案件，時有所聞。
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趣‧味妙不可言！格蘭傑單一麥芽威士忌繽紛新風貌，玩轉風味樂趣加倍
我們想讓你知道的是
格蘭傑單一麥芽威士忌打破威士忌高大上、充滿距離感的嚴肅印象，以嶄新品牌風貌引領新世代品飲風潮，追求妙不可言的品飲樂趣。
突破理性界限與窠臼，格蘭傑單一麥芽威士忌以嶄新品牌風貌，號召玩家在格蘭傑的風味中馳騁，反對知識霸凌、丟掉品飲包袱，先別管懂不懂，重點是敞開感官體驗就對了。
品味，無須多嘴——格蘭傑掀起新世代品飲風潮
「解釋那麼多幹麻？知道好喝就好！（There is nothing to explain…It’s just delicious! ）」對格蘭傑總製酒師比爾‧梁思敦博士（Dr. Bill Lumsden） 而言，品嚐威士忌就這一句話。
熱愛實驗、充滿好奇，生物化學博士出身的比爾博士，帶有巧克力冒險工廠威利旺卡的瘋狂，不斷在威士忌世紀裡探索各種風味的可能性，鼓吹以好奇心取代嚴肅、以體驗取代教條，引領新世代威士忌品飲風潮。
儘管傳統的威士忌品飲者有一段制式化的品飲流程，講究產區、製程、桶型，仰賴教科書一般的知識背景，然而新世代的玩家在乎的是體驗，是酒液入口帶來最直觀的感受。因此，不願墨守成規、樂於擁抱時代變化的格蘭傑，致力打破威士忌傳統的高大上形象與距離感，致敬那些瀟灑不羈且自由奔放的人們，邀請渴望精彩又喜愛驚喜的生活玩家，打破規矩、放棄說理，以感性體驗威士忌之美，感受「趣・味 妙不可言」的格蘭傑。
精彩，任你暢玩——格蘭傑新世代風貌
嶄新風貌的格蘭傑，不再是深色暗沉的老學究，而要做繽紛絢爛的實驗家，相信人人都能享受威士忌的美味樂趣——不限場合、不限喝法，重點是用自己喜歡的方式來享用！除了耳目一新的全新改版包裝，在全新高彩度、高對比的形象廣告裡面，加入格蘭傑標誌性的「長頸鹿」彩蛋可細細探索。
事實上，在眾多鹿角攢動的蘇格蘭威士忌品牌中，格蘭傑的「長頸鹿」正好顯得標新立異、獨樹一格，這是因為格蘭傑採用蘇格蘭最高的蒸餾器、樓板以上總高達 5.14 公尺，正好與一隻成年長頸鹿同高；與其解釋細長的銅製頸部確保只有最純淨的蒸汽能夠到達頂端進而做出純淨且芳香四溢的威士忌，還不如用長頸鹿更讓人印象深刻。
趣味，妙不可言——格蘭傑的美味交響曲
格蘭傑威士忌系列彷彿一場交響樂，每一篇樂章都奏出獨特的旋律，卻又共享豐富層次與絲滑口感，總散發著令人難以抗拒的水蜜桃、香草和柑橘的香氣主軸，而這就不得不提到奠定酒廠風格的經典格蘭傑ORIGINAL。
徜徉在秋夜晚風中，彷彿一首優美的小夜曲，其柑橘和成熟蜜桃香氣，與香草的溫和結合，賦予口感奶油般柔順，像是寧靜夜晚中遠方傳來的悠揚琴音，以十年的熟成展現出格蘭傑的優雅精髓，成為威士忌愛好者不可錯過的品味之選。
不能錯過還有格蘭傑12年PX雪莉桶LASANTA，古銅金色酒液散發出葡萄乾、蜂蜜、帶著肉桂的香氣，點綴出烤焦糖杏桃的甜味，飽滿甜蜜的口感，柑橘、薑和奶油太妃糖的風味，種種溫暖而明亮的意象，彷彿在舌尖品嚐到梵谷的麥田系列油畫。
格蘭傑14年波特桶QUINTA RUBAN則彷彿進入了秋天傍晚的森林，帶來香草木質氣味以及香甜柑橘氣息，漫步在森林小徑，在舌尖上一步步輕輕地踩踏出漿果、水果軟糖、玫瑰花香、薄荷巧克力的風味，變化多樣而舒服。
在新興品飲風潮下，近期最受歡迎的莫過於格蘭傑「X」單一麥芽威士忌。「 Ｘ 」意味著「 Cross 」，也就是無論老饕或初心者，想要純飲、加冰加水，或跨界軟飲、水果、超商飲料，都能迸出美好滋味；其自由奔放的香氣，帶有西洋梨、香草、柳橙的多汁芬芳，尾韻中至長的清爽感，口感則彷彿由柳橙冰沙轉為灑滿巧克力軟糖的焦糖布丁，簡直就是一段浪漫又瘋狂的即興爵士。
而作為巔峰創舉的格蘭傑「稀印」（Signet），則以高溫烘焙的巧克力麥芽拉開序幕，歷經繁複製酒過程，揉合格蘭傑酒窖古老威士忌庫存，最終打造出華麗辛香、摩卡咖啡風味的高潮，尾韻交融溫和奶油糖香氣。從深黑色瓶身到迷人風味，都不禁令人想到《教父》這部電影，尊絕不凡且深不可測，
每一款格蘭傑單一麥芽威士忌都有自己的個性、獨樹一格的風味。想要體驗水、麥芽與橡木交織出的驚喜，感受趣味妙不可言的威士忌，現在就跟上新世代品飲風潮，踏上格蘭傑的美味之旅。