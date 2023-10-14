宮﨑駿《蒼鷺與少年》全解析：角色分析、雙關語隱喻，還有看完後仍舊困惑的部分

文：抱城

宮﨑駿《蒼鷺與少年》，日語的片名是《君たちはどう生きるか》，英文片名則是《The Boy and the Heron》。日文版的片名，取自啟迪宮﨑駿創作靈感的同名小說。而英文片名則與中文片名邏輯相同，講到故事裏頭出現的「蒼鷺」與「少年」。

這一部作品的最大賣點，就是電影上映前只公開海報，沒有其他資訊釋出，為劇情留下神秘的想像空間。但上映後，日本出現兩極評價。那麼，究竟如何呢？

先說，這部動畫，感覺是「藝術片」，且大量化入動畫大師宮﨑駿的生平經歷與情境。有劇情但不特別解釋，看完後總覺得有什麼東西，情感強過情節，是首藏了很多比喻的電影「詩」篇。

因此，許多角色與比喻都能談一談，談完或許更能體會這部電影想傳達的思維，所以下面討論會有雷。

（內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）

一、靈感發想（微雷）

這部電影靈感來自小說家吉野源三郎，在1937年發表的《君たちはどう生きるか》，台灣譯作《你想活出怎樣的人生》。這本書曾被收錄為日本小學教科書中，也是國高中生最常被要求閱讀的兒童文學。所以這是日本觀眾內植於記憶的文本，但這本書對於台灣人來說並非內建文本，所以稍微說說這本小說。

那麼，《你想活出怎樣的人生》講了什麼呢？

故事主角是一個叫本田潤一的15歲少年，綽號「小哥白尼」。故事篇章描述「小哥白尼」的中學生活故事。父親早逝的少年功課好卻又很頑皮，在舅舅的帶領下，思索了人與社會之間的複雜關係，在學校與生活中經歷了一連串生活事件，包含霸凌、貧富、不平等、知識學習等議題。

而每一次小哥白尼分享了他當日的所見所聞後，舅舅都會有一篇日記當成未來留給小哥白尼的書信，為自己的姪子解釋這個世界的運行與道理。

就算世間上有不平等或無可奈何，舅舅也鼓勵自己的姪子多思考，或許小小的個人行為能夠改變世界。這是一本讓人心頭溫暖，能夠有所得的兒童文學。

不過，雖然日文片名《君たちはどう生きるか》是源自於這部小說，但電影跟小說的劇情完全不同，不是作品改編。電影是宮﨑駿讀這個作品後，受到啟迪後創作出的嶄新故事。

那麼，前導結束之後就正式進入大暴雷啦！

二、劇情的結構

以主角真人「受傷」之後，蒼鷺開始顯露「怪異」且具人類性的行為。可以把這個時段看作虛實交替的時刻，真人尚處於「半夢半醒」的時刻。那些鯰魚跟蟾蜍都是意識的超展開。

而進入塔中的時刻，就是屬於真人的「意識之旅」有如夢境一般。而他跟夏子阿姨可能都陷入昏迷或接近死亡，也可視作接近幽冥的「薄靈獄」，真人跟夏子都處於生死之間的微妙狀態。

真人因自殘而陷入生死之間，見到「墓」。而夏子阿姨產房的背景也是「墓」，代表兩人可能都在一種近乎死亡的狀態。但主體是用真人在塔中的奇幻旅程，傳達「反戰」思想。

回歸現實後，真人與夏子的近乎死亡狀態才結束，故事也宣告結束。

而久石讓的音樂，也使得這個太藝術性、超現實或意識流的作品，變成有點像是一場兩小時的音樂會，或看了場兩小時的音樂錄影帶。

三、意義的可能性

（一）反戰

這部動畫，讓我感受到傳遞的是「反戰」思想。

鳥類為「敵人」。主角家暫時存放戰鬥機組件，更讓人聯想到「鳥類」與「戰鬥機」的相互呼應。鳥類眾多，有先邪後正的蒼鷺、身不由己的鵜鶘、盲從的虎皮鸚鵡。

1.鳥類之下

這些鳥類角色的比喻，以「反戰」反向聯想的話，會有很人類的看法。怪鳥蒼鷺，可以是戰鬥機飛行員。飛機的玻璃帷幕受損後，不能再飛時，就會露出裏頭的「人」，而但內裡的「人」才是其真實身分。

哇啦哇啦，看似稚嫩，升空就是趕著要去上界投胎。或許是比喻「日本空軍」，日本空軍在二戰中後期老鳥凋零，只能讓菜鳥或新兵上場，猶如趕著投胎，直接升空。由於戰事吃緊加上技術未到位，這些菜鳥飛行員正如稚嫩的「哇啦哇啦」，是趕著到天空送死。

而吃掉哇啦哇啦的鵜鶘，很像是能裝載大量燃燒彈、炸藥，甚至能載運核彈的B29轟炸機，表示的是「美軍」。在戰火之中，美軍也只是無奈被捲入這個「戰爭的世界」。

可虎皮鸚鵡，如格友所說[1]，旗幟上寫著「DUCH」，畫的鸚鵡旗雖是十字造型，但近似納粹的老鷹旗。而首領「鸚鵡大王」更是留著如同希特勒（Adolf Hitler）的兩撇鬍子造型，用以影射德國納粹。

但另一方面，也可能是借納粹比喻講述戰時服從軍國主義的日本皇民，因為前面有出現夏子和真人，在人力車上碰上軍人需下車敬禮的場景，還有一小隊崇拜者跟在後頭。

真人跟夏子阿姨返回原本世界後，原本可怕的虎皮鸚鵡，駭人的鵜鶘，都變回原本可愛的鳥類（然後還拉屎在他們身上），變回凡人，似乎隱喻著戰爭結束後，那些詭異可怕的瘋狂群眾，會隨著軍國主義的狂熱氛圍破滅而消失。

而那些鸚鵡進到庭院時，看到熱帶植物跟飛翔的鸚鵡，認為這裡是天國，發現「祖先」，認定反璞歸真才能獲得真正的幸福，似乎也代表著這些深受軍國主義荼毒的群眾，依然渴求和平歲月。至於原本具有人類醜惡面貌的「蒼鷺」（飛機），在戰後便消除了其惡性，在日本變回單純的「飛行用途」。

2.武力

擁有強大火力的「火美」，猶如「強兵利器」，可以擊落敵方武力（鵜鶘），卻也會傷害到本地平民（哇啦哇啦），是敵或非敵都沒差，終究只有雙輸結局。