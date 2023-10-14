宮﨑駿《蒼鷺與少年》全解析：角色分析、雙關語隱喻，還有看完後仍舊困惑的部分
我們想讓你知道的是
宮﨑駿《蒼鷺與少年》在台灣上映後掀起廣大討論，而這部片子許多角色與比喻都能談一談，包含角色的意涵、反戰的隱喻、宮﨑駿自身的投射等等，例如進入如「地獄」的「下界」，似乎就是一場宮﨑駿的創作之旅。把這些東西都談完後，或許更能體會這部電影想傳達的思維。
文：抱城
宮﨑駿《蒼鷺與少年》，日語的片名是《君たちはどう生きるか》，英文片名則是《The Boy and the Heron》。日文版的片名，取自啟迪宮﨑駿創作靈感的同名小說。而英文片名則與中文片名邏輯相同，講到故事裏頭出現的「蒼鷺」與「少年」。
這一部作品的最大賣點，就是電影上映前只公開海報，沒有其他資訊釋出，為劇情留下神秘的想像空間。但上映後，日本出現兩極評價。那麼，究竟如何呢？
先說，這部動畫，感覺是「藝術片」，且大量化入動畫大師宮﨑駿的生平經歷與情境。有劇情但不特別解釋，看完後總覺得有什麼東西，情感強過情節，是首藏了很多比喻的電影「詩」篇。
因此，許多角色與比喻都能談一談，談完或許更能體會這部電影想傳達的思維，所以下面討論會有雷。
（內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）
一、靈感發想（微雷）
這部電影靈感來自小說家吉野源三郎，在1937年發表的《君たちはどう生きるか》，台灣譯作《你想活出怎樣的人生》。這本書曾被收錄為日本小學教科書中，也是國高中生最常被要求閱讀的兒童文學。所以這是日本觀眾內植於記憶的文本，但這本書對於台灣人來說並非內建文本，所以稍微說說這本小說。
那麼，《你想活出怎樣的人生》講了什麼呢？
故事主角是一個叫本田潤一的15歲少年，綽號「小哥白尼」。故事篇章描述「小哥白尼」的中學生活故事。父親早逝的少年功課好卻又很頑皮，在舅舅的帶領下，思索了人與社會之間的複雜關係，在學校與生活中經歷了一連串生活事件，包含霸凌、貧富、不平等、知識學習等議題。
而每一次小哥白尼分享了他當日的所見所聞後，舅舅都會有一篇日記當成未來留給小哥白尼的書信，為自己的姪子解釋這個世界的運行與道理。
就算世間上有不平等或無可奈何，舅舅也鼓勵自己的姪子多思考，或許小小的個人行為能夠改變世界。這是一本讓人心頭溫暖，能夠有所得的兒童文學。
不過，雖然日文片名《君たちはどう生きるか》是源自於這部小說，但電影跟小說的劇情完全不同，不是作品改編。電影是宮﨑駿讀這個作品後，受到啟迪後創作出的嶄新故事。
那麼，前導結束之後就正式進入大暴雷啦！
二、劇情的結構
以主角真人「受傷」之後，蒼鷺開始顯露「怪異」且具人類性的行為。可以把這個時段看作虛實交替的時刻，真人尚處於「半夢半醒」的時刻。那些鯰魚跟蟾蜍都是意識的超展開。
而進入塔中的時刻，就是屬於真人的「意識之旅」有如夢境一般。而他跟夏子阿姨可能都陷入昏迷或接近死亡，也可視作接近幽冥的「薄靈獄」，真人跟夏子都處於生死之間的微妙狀態。
真人因自殘而陷入生死之間，見到「墓」。而夏子阿姨產房的背景也是「墓」，代表兩人可能都在一種近乎死亡的狀態。但主體是用真人在塔中的奇幻旅程，傳達「反戰」思想。
回歸現實後，真人與夏子的近乎死亡狀態才結束，故事也宣告結束。
而久石讓的音樂，也使得這個太藝術性、超現實或意識流的作品，變成有點像是一場兩小時的音樂會，或看了場兩小時的音樂錄影帶。
三、意義的可能性
（一）反戰
這部動畫，讓我感受到傳遞的是「反戰」思想。
鳥類為「敵人」。主角家暫時存放戰鬥機組件，更讓人聯想到「鳥類」與「戰鬥機」的相互呼應。鳥類眾多，有先邪後正的蒼鷺、身不由己的鵜鶘、盲從的虎皮鸚鵡。
1.鳥類之下
這些鳥類角色的比喻，以「反戰」反向聯想的話，會有很人類的看法。怪鳥蒼鷺，可以是戰鬥機飛行員。飛機的玻璃帷幕受損後，不能再飛時，就會露出裏頭的「人」，而但內裡的「人」才是其真實身分。
哇啦哇啦，看似稚嫩，升空就是趕著要去上界投胎。或許是比喻「日本空軍」，日本空軍在二戰中後期老鳥凋零，只能讓菜鳥或新兵上場，猶如趕著投胎，直接升空。由於戰事吃緊加上技術未到位，這些菜鳥飛行員正如稚嫩的「哇啦哇啦」，是趕著到天空送死。
而吃掉哇啦哇啦的鵜鶘，很像是能裝載大量燃燒彈、炸藥，甚至能載運核彈的B29轟炸機，表示的是「美軍」。在戰火之中，美軍也只是無奈被捲入這個「戰爭的世界」。
可虎皮鸚鵡，如格友所說[1]，旗幟上寫著「DUCH」，畫的鸚鵡旗雖是十字造型，但近似納粹的老鷹旗。而首領「鸚鵡大王」更是留著如同希特勒（Adolf Hitler）的兩撇鬍子造型，用以影射德國納粹。
但另一方面，也可能是借納粹比喻講述戰時服從軍國主義的日本皇民，因為前面有出現夏子和真人，在人力車上碰上軍人需下車敬禮的場景，還有一小隊崇拜者跟在後頭。
真人跟夏子阿姨返回原本世界後，原本可怕的虎皮鸚鵡，駭人的鵜鶘，都變回原本可愛的鳥類（然後還拉屎在他們身上），變回凡人，似乎隱喻著戰爭結束後，那些詭異可怕的瘋狂群眾，會隨著軍國主義的狂熱氛圍破滅而消失。
而那些鸚鵡進到庭院時，看到熱帶植物跟飛翔的鸚鵡，認為這裡是天國，發現「祖先」，認定反璞歸真才能獲得真正的幸福，似乎也代表著這些深受軍國主義荼毒的群眾，依然渴求和平歲月。至於原本具有人類醜惡面貌的「蒼鷺」（飛機），在戰後便消除了其惡性，在日本變回單純的「飛行用途」。
2.武力
擁有強大火力的「火美」，猶如「強兵利器」，可以擊落敵方武力（鵜鶘），卻也會傷害到本地平民（哇啦哇啦），是敵或非敵都沒差，終究只有雙輸結局。
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
我們想讓你知道的是
從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。