開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/15,
國際

【國際新聞圖輯】英國工黨黨魁演講「閃亮」演說、美國種出世界最大南瓜王、韓國誕生熊貓雙胞胎睿寶與輝寶

【國際新聞圖輯】英國工黨黨魁演講「閃亮」演說、美國種出世界最大南瓜王、韓國誕生熊貓雙胞胎睿寶與輝寶
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

有看過這麼大的南瓜嗎？美國明尼蘇達州有一名園藝老師金格，帶著他在自家後院種出來，重達1161公斤的南瓜參加美國第50屆南瓜秤重比賽，獲得冠軍，也刷新世界最大南瓜紀錄。現年43歲的金格獲獎後說道：「今年我要加倍照顧南瓜！」

10月7日，控制加薩走廊的武裝團體哈瑪斯（Hamas）朝以色列發射數大量火箭，並派遣武裝份子從陸路跨境以色列發動襲擊，造成大量傷亡。以色列在8日開始反擊，正式向哈瑪斯宣戰，將以巴兩國的緊張局勢升至最高。

以巴兩國開戰，迅速引來國際的關注，但支持誰？每個國家都有各自的聲援對象。多數歐美國家和主流媒體傾向站在以色列陣營，而多數的阿拉伯國家則是偏向支持巴勒斯坦。

不過，在法國、德國、英國等地，民眾支持巴勒斯坦的聲浪也不少。法國政府於猶太學校與教堂周邊加強警力，也祭出示威禁令，尤其針對外國人，若發現外國人展開反猶太行動將驅逐出境。

這一週，國際間還發生哪些事？用精彩的圖片，一次掌握世界大小事！

GettyImages-1727943983
Photo Credit: GettyImages

10月10日，英國在野黨工黨黨魁基爾・斯塔默爵士（Sir Keir Starmer）在利物浦發表一場公開演說。正當斯塔默準備開始說話，一名抗議男子衝上台，從斯塔默的頭上撒下綠色亮片，隨後搭著斯塔默的肩高喊：「政治需要升級！」

發起活動的是一個名為「人民要求民主」（People Demand Democracy）的團體，他們以公民不服從運動，呼籲政府改革的公民團體，往往以衝撞性的行動表達訴求。抗議男子身穿該組織的Logo上衣，並在「閃亮登場」後隨即被捕，斯塔默則脫下發亮的外套，繼續他的演說，獲得滿堂彩。

GettyImages-1727727008
Photo Credit: GettyImages

10月10日，美國舉辦第50屆南瓜秤重比賽，由明尼蘇達州一名園藝老師金格（Travis Gienger），帶著自家後院產出的2749磅（約1161公斤）巨大南瓜奪得冠軍，同時刷新世界最大、最飽滿的南瓜紀錄。

現年43歲的金格，種植南瓜已有30年，今年在南瓜秤重比賽中奪冠後說道：「我沒有想到會這樣！」除了贏得最大南瓜殊榮，金格更獲得每磅9美金，總金額2萬4721美元的高額獎金。金格也告訴記者，今年栽種新的南瓜時要給予更多的照顧，他將會施加更多肥料、每天澆水至少十次。

GettyImages-1719096618_(1)
Photo Credit: GettyImages

10月11日，德國有民眾戴上仿造交通部長維辛（Volker Wissing）的大頭頭套，訴求政府將大眾運輸月票的費用維持在49歐元（約新台幣1658元）。

49歐元的月票是德國在今（2023）年5月剛推出的政策，一個月內可以無限次搭乘德國境內所有鄉鎮的巴士、地鐵、輕軌等。

包括德國鐵路及交通工會（EVG）、德國服務業工會（Verdi），以及氣候活動人士在內的數百人，在德國召開聯邦交通部會首長會議這一天，走上科隆的街頭。他們呼籲政府將大眾運輸月票維持在一般民眾可負擔的49歐元，並敦促政府改善公共交通系統。

GettyImages-1730956532
Photo Credit: GettyImages

10月12日，首對在韓國誕生的熊貓雙胞胎——睿寶、輝寶在出生百日之後，首次公開亮相。

熊貓雙胞胎的爸媽是中國「熊貓外交」，租借給韓國的熊貓「愛寶」、「樂寶」的孩子。愛寶和樂寶的租借期間長達15年，在雙胞胎之前，兩隻大熊貓在三年前已產下第一胎「福寶」，如今再添兩子，讓飼育熊貓的愛寶樂園飼養員十分開心。

8月時，愛寶樂園舉辦網路取名活動，由最高票的名字睿寶與輝寶當選，象徵著「睿智」和「閃耀」。

GettyImages-1722162323
Photo Credit: GettyImages

10月12日，哈瑪斯突襲以色列後第五天，人們聚集在法國巴黎的共和廣場（Place de la Republique），進行親巴勒斯坦的示威。人們高舉巴勒斯坦國旗和寫著「為加薩祈禱」（Pray for Gaza）、「解放巴勒斯坦人」（Free Palestine）的標語。這場不被允許的示威，最終在警方的強力疏散下解散。

法國政府禁止所有親巴勒斯坦的集會遊行，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）說，頒布禁令以免示威活動擾亂公共秩序。同時，達馬南也呼籲警方保護猶太裔相關場所，如猶太人的學校和教堂，並表示任何在法國領土上發動「反猶太主義」行為的外國人都將被驅逐出境。

GettyImages-1722079896
Photo Credit: GettyImages

印度即將於10月14日舉行印度教節慶「杜爾嘉女神節」（Durga Puja），12日一名藝術家在替杜爾家女神像進行最後的繪製與加工。

杜爾嘉女神是印度教三大主神之一濕婆神妻子的其中一個化身，擁有許多手臂，以老虎或獅子為坐騎，象徵著「力量」。傳統節慶為期10天，信徒將進行祈禱與齋戒，並將身子浸泡在恆河中，參與各種文化活動。

杜爾嘉女神節在2021年，正式被聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界無形文化資產。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。