台灣有望成亞洲區域媒體重心——前提是記者須高度敏銳、媒體保持獨立不受政治干預

文：萬巧蓉

中央廣播電台成立95周年，舉辦台北、曼谷兩場國際論壇。9月18日台北場國際論壇先登場，主題為「疫後亞洲的展望：綜觀亞洲媒體生態變化：威權vs民主」，邀請台大新聞所所長洪貞玲擔任主持人，台灣外國記者會（Taiwan Foreign Correspondents Club）會長周浩霖（Thompson Chau）、《紐約時報》駐台記者儲百亮（Chris Buckley）、前路透社北亞區總編輯菲爾．史密斯（Phil Smith）與談，他們皆擁有駐亞洲國家的媒體工作經驗，分享對緬甸、中國、南亞、台灣等處的媒體觀察與分析。

緬甸政變後爆難民潮，多數媒體記者流亡泰國邊境

周浩霖首先為八旗文化總編輯「富察」李延賀遭中國拘留一案表達遺憾，並表示「不幸的是，他不是唯一。」他指出，香港、中國、緬甸等地都發生記者與出版界人士被捕的事件，台灣也有可能成為下一處。有鑑於此，曾與《緬甸前線》（Frontier Myanmar）記者共事的周浩霖，主講他在東南亞的媒體工作經驗，分享緬甸記者如何應對政府鎮壓、持續艱困地工作。

周浩霖回顧緬甸的政治情勢，自2021年的政變後，成千上萬的人民遭殺害或拘捕，經濟崩潰，爆發難民潮。同時，緬甸成為世界第二大關押記者的國家，僅次於中國，若計入人口數量，緬甸政府所羈押的記者比例更高。他所工作的緬甸獨立媒體《緬甸前線》，美國籍同事Danny Fenster曾被捕入獄近半年，另一位同事Ye Mon則受到緬甸軍方強暴，逃離後勇敢提筆寫下經歷；《緬甸前線》的編輯團隊則全體轉移到清邁工作。

記者難以在緬甸國內安全工作，外國記者也無法進入，據他所知，多數的緬甸記者已流亡到泰國邊境，緬甸境內只剩下兩名外國通訊記者。緬甸彷彿時光倒退回20多年前開放前，當時的記者得待在曼谷報導緬甸的一切。

他引述荷蘭前駐泰國與緬甸大使Laetitia van den Assum的話：「以前，每當我降落在仰光，就好像身後有一道黑幕，我感到完全孤立。當時我已經有了第一台手機，但在緬甸是無用的。當時的泰緬邊境就和現在一樣，有大量難民與記者，這正是真正的悲劇——緬甸一直在回到過去。」

Photo Credit: 卓越新聞電子報 / 萬巧蓉攝 周浩霖從緬甸的媒體現況切入，並提到國際記者落腳台灣，表示台灣有能力成為亞洲媒體中心。

《緬甸前線》泰國設據點「溫室」，提供記者安全交流空間

不過《緬甸前線》與其他緬甸媒體如獨立媒體《今日緬甸》（Myanmar Now）、各地區的小型民族媒體仍努力運作、產出調查報導。他們面對的主要挑戰是財務困窘，以及在國外進行國內報導的難處。

周浩霖引述《華盛頓郵報》記者Christian Shepherd曾說的話：「距離使所有的聲音和氣味都變成了記憶。」在緬甸時，周浩霖常去市場，與居民討論糧食價格、燃料價格，或隨意與街上人們交談，深入當地生活挖掘題目，如今《緬甸前線》記者只能依賴緬甸內部的消息來源，如社會運動者、經濟學家，甚至是政府窗口。雖然網路與社群媒體發達，讓政府比過去更難封鎖消息，民眾能傳送照片給媒體報導各類事件或暴行，但「這真的就是全貌嗎？」的質疑依然存在於記者們心中，以此為動力思考如何改進報導內容。

除了產製新聞外，《緬甸前線》更進一步嘗試建立支持系統。今年初，在清邁成立了一個據點「溫室」（Greenhouse），旨在提供緬甸或其他亞洲地區媒體人安全的交流空間，讓記者、社會運動者、藝術家、研究人員等能保持聯繫、聚會。

「溫室」就像是縮小版的台灣，周浩霖觀察到，正如緬甸記者需要曼谷和清邁，也有許多中國、香港記者選擇在台灣設立獨立的新聞網站，並承諾在台北安全正確地產製新聞。此現象不光是因為台灣海峽的緊張情勢、地理位置位處樞紐，更關鍵地是，台灣能提供各媒體自由運作的空間。

他指出，在今年的世界新聞自由指數中，台灣排名第35位，在亞洲地區僅次於東帝汶，這讓其他亞洲國家的記者可以自由並安心的在台灣報導，「台灣有潛力成為亞洲區的媒體中心。」

國際記者落腳台灣 對台灣本土議題多有著墨

近年來台的外國通訊記者大量增加，他估計，在過去三年，就有至少63名外國通訊記者、29個新聞機構來到台灣，這數量還不包括自由記者。不只是亞洲國家的記者，也有許多西方記者選擇移居到台灣。

如今，台灣已是許多媒體人的避風港，而他認為，若台灣有心成為區域的媒體中心，讓記者繼續工作與定居，會涉及對國際記者、自由記者的監管法律是否足夠開放，以及台灣政府是否願意與其交流合作，去建立更透明的溝通管道，例如：確保國際媒體人能夠參與政府的新聞發布會和活動。

周浩霖分享，目前這群落腳台灣的國際記者，也改變了世界陳述台灣的深度與角度，不再只談中國與台灣的關係，有外國記者針對去年的地方選舉製作專題報導，也對其他本土議題有更多著墨。

中國變革時期曾有多元聲音出現，習近平上台戛然而止

《紐約時報》駐台記者儲百亮接續發表。他從1990年代開始派駐中國，並在前幾年新冠肺炎疫情流行期間離開中國，於去年底抵達台灣。他主要分享中國經歷的啟示，並討論民主社會中的媒體責任。

當討論各國的新聞環境優劣，通常會談及當地法規的影響，但儲百亮根據中國的經驗提出，所處的社會環境比法律體系還重要。他發現，一個活躍的公民社會，會有各種獨立聲音去參與議論公共議題，這能啟發並激勵新聞從業者，反之，即使擁有保障新聞業的完善法規，卻沒有一群這樣的公民，新聞業很有可能萎縮、消失。