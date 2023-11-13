台灣有望成亞洲區域媒體重心——前提是記者須高度敏銳、媒體保持獨立不受政治干預
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台灣的新聞自由指數排名遠遠超過南亞各國，是難能可貴的結果，在此狀態下，他鼓勵台灣媒體可以做得更多，尤其在諸多國際記者紛紛關注台灣、書寫台灣的時刻，當地媒體就是台灣的窗口，讓全球得以更深入理解台灣的背景與文化。
文：萬巧蓉
中央廣播電台成立95周年，舉辦台北、曼谷兩場國際論壇。9月18日台北場國際論壇先登場，主題為「疫後亞洲的展望：綜觀亞洲媒體生態變化：威權vs民主」，邀請台大新聞所所長洪貞玲擔任主持人，台灣外國記者會（Taiwan Foreign Correspondents Club）會長周浩霖（Thompson Chau）、《紐約時報》駐台記者儲百亮（Chris Buckley）、前路透社北亞區總編輯菲爾．史密斯（Phil Smith）與談，他們皆擁有駐亞洲國家的媒體工作經驗，分享對緬甸、中國、南亞、台灣等處的媒體觀察與分析。
緬甸政變後爆難民潮，多數媒體記者流亡泰國邊境
周浩霖首先為八旗文化總編輯「富察」李延賀遭中國拘留一案表達遺憾，並表示「不幸的是，他不是唯一。」他指出，香港、中國、緬甸等地都發生記者與出版界人士被捕的事件，台灣也有可能成為下一處。有鑑於此，曾與《緬甸前線》（Frontier Myanmar）記者共事的周浩霖，主講他在東南亞的媒體工作經驗，分享緬甸記者如何應對政府鎮壓、持續艱困地工作。
周浩霖回顧緬甸的政治情勢，自2021年的政變後，成千上萬的人民遭殺害或拘捕，經濟崩潰，爆發難民潮。同時，緬甸成為世界第二大關押記者的國家，僅次於中國，若計入人口數量，緬甸政府所羈押的記者比例更高。他所工作的緬甸獨立媒體《緬甸前線》，美國籍同事Danny Fenster曾被捕入獄近半年，另一位同事Ye Mon則受到緬甸軍方強暴，逃離後勇敢提筆寫下經歷；《緬甸前線》的編輯團隊則全體轉移到清邁工作。
記者難以在緬甸國內安全工作，外國記者也無法進入，據他所知，多數的緬甸記者已流亡到泰國邊境，緬甸境內只剩下兩名外國通訊記者。緬甸彷彿時光倒退回20多年前開放前，當時的記者得待在曼谷報導緬甸的一切。
他引述荷蘭前駐泰國與緬甸大使Laetitia van den Assum的話：「以前，每當我降落在仰光，就好像身後有一道黑幕，我感到完全孤立。當時我已經有了第一台手機，但在緬甸是無用的。當時的泰緬邊境就和現在一樣，有大量難民與記者，這正是真正的悲劇——緬甸一直在回到過去。」
《緬甸前線》泰國設據點「溫室」，提供記者安全交流空間
不過《緬甸前線》與其他緬甸媒體如獨立媒體《今日緬甸》（Myanmar Now）、各地區的小型民族媒體仍努力運作、產出調查報導。他們面對的主要挑戰是財務困窘，以及在國外進行國內報導的難處。
周浩霖引述《華盛頓郵報》記者Christian Shepherd曾說的話：「距離使所有的聲音和氣味都變成了記憶。」在緬甸時，周浩霖常去市場，與居民討論糧食價格、燃料價格，或隨意與街上人們交談，深入當地生活挖掘題目，如今《緬甸前線》記者只能依賴緬甸內部的消息來源，如社會運動者、經濟學家，甚至是政府窗口。雖然網路與社群媒體發達，讓政府比過去更難封鎖消息，民眾能傳送照片給媒體報導各類事件或暴行，但「這真的就是全貌嗎？」的質疑依然存在於記者們心中，以此為動力思考如何改進報導內容。
除了產製新聞外，《緬甸前線》更進一步嘗試建立支持系統。今年初，在清邁成立了一個據點「溫室」（Greenhouse），旨在提供緬甸或其他亞洲地區媒體人安全的交流空間，讓記者、社會運動者、藝術家、研究人員等能保持聯繫、聚會。
「溫室」就像是縮小版的台灣，周浩霖觀察到，正如緬甸記者需要曼谷和清邁，也有許多中國、香港記者選擇在台灣設立獨立的新聞網站，並承諾在台北安全正確地產製新聞。此現象不光是因為台灣海峽的緊張情勢、地理位置位處樞紐，更關鍵地是，台灣能提供各媒體自由運作的空間。
他指出，在今年的世界新聞自由指數中，台灣排名第35位，在亞洲地區僅次於東帝汶，這讓其他亞洲國家的記者可以自由並安心的在台灣報導，「台灣有潛力成為亞洲區的媒體中心。」
國際記者落腳台灣 對台灣本土議題多有著墨
近年來台的外國通訊記者大量增加，他估計，在過去三年，就有至少63名外國通訊記者、29個新聞機構來到台灣，這數量還不包括自由記者。不只是亞洲國家的記者，也有許多西方記者選擇移居到台灣。
如今，台灣已是許多媒體人的避風港，而他認為，若台灣有心成為區域的媒體中心，讓記者繼續工作與定居，會涉及對國際記者、自由記者的監管法律是否足夠開放，以及台灣政府是否願意與其交流合作，去建立更透明的溝通管道，例如：確保國際媒體人能夠參與政府的新聞發布會和活動。
周浩霖分享，目前這群落腳台灣的國際記者，也改變了世界陳述台灣的深度與角度，不再只談中國與台灣的關係，有外國記者針對去年的地方選舉製作專題報導，也對其他本土議題有更多著墨。
中國變革時期曾有多元聲音出現，習近平上台戛然而止
《紐約時報》駐台記者儲百亮接續發表。他從1990年代開始派駐中國，並在前幾年新冠肺炎疫情流行期間離開中國，於去年底抵達台灣。他主要分享中國經歷的啟示，並討論民主社會中的媒體責任。
當討論各國的新聞環境優劣，通常會談及當地法規的影響，但儲百亮根據中國的經驗提出，所處的社會環境比法律體系還重要。他發現，一個活躍的公民社會，會有各種獨立聲音去參與議論公共議題，這能啟發並激勵新聞從業者，反之，即使擁有保障新聞業的完善法規，卻沒有一群這樣的公民，新聞業很有可能萎縮、消失。
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
我們想讓你知道的是
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可及，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
跨域合作也是實現能源轉型的關鍵。能源轉型不僅僅是一個能源議題，它還涉及到科技、經濟、環境和社會等多個領域。不同領域之間的合作和知識交流至關重要，以開發新技術、改進能源效率和推動可再生能源的應用。
減碳轉型和永續前行是我們實現淨零碳排的必經之路。減碳轉型不僅僅是為了減少碳排放，更有促進綠色科技發展、創造就業機會，以及選擇新生活模式的改變。永續前行則代表著我們追求一個更美好的未來，一個能夠長期繼續發展並保護我們所處的地球的未來。
實踐了淨零碳排，才能永續前行。
【同場加映】
「2024 台灣國際智慧能源週 X 台灣國際淨零永續展」早鳥優惠徵展中！全台最大規模暨指標性之綠能與永續發展產業展覽，打造「能源供給、低碳製造、環境永續」媒合交流平台，展示主題涵蓋太陽光電、風能、儲能、前瞻能源（氫能、海洋能、地熱能等）、減碳技術、綠色金融、綠電交易等解決方案，是企業探詢永續新商機的最佳選擇！明年展覽將於2024年10月2-4日於南港展覽館2館擴大展出，即日起至2024年4月30日止為報名參展「早鳥優惠價」之優惠期間，敬請把握！
搶占商機，逕洽GESA 綠能暨永續發展聯盟