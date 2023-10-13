開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/13,
政治

香港公共圖書館疑下架台灣作者繪本，內含「64」號登機閘口及遊行等場景

香港公共圖書館疑下架台灣作者繪本，內含「64」號登機閘口及遊行等場景
Photo Credit: 網上圖片

我們想讓你知道的是

台灣繪本作家孫心瑜的作品《北京遊》和《香港遊》遭香港公立圖書館下架。《香港遊》繪本涵蓋社運事物等場景，比如機場有「64」號登機閘口，以及銅鑼灣有遊行，當中街上有民主女神像，也有人手持「民主中國」、「還政於民」等標語。

（中央社）據報導，台灣繪本作家孫心瑜的作品《北京遊》和《香港遊》遭香港公立圖書館下架，原因是內容有「64」字樣及民主女神像；館方對此表示，可能有些書需要抽取審查。

《明報》今天（15日）在報導中表示，該報昨天（14日）未能在銅鑼灣中央圖書館及柴灣圖書館借閱《北京遊》和《香港遊》，圖書館職員回應說，「可能有些書抽起來review（審查）」，但不知何時抽起，也不知道相關書籍是否已經下架，又或是否會重新上架。

報導表示，《香港遊》現時仍在香港誠品書店出售，孫心瑜的其他繪本仍可在公立圖書館借閱。

據介紹，《香港遊》繪本涵蓋社運事物等場景，比如機場有「64」號登機閘口，以及銅鑼灣有遊行，當中街上有民主女神像，也有人手持「民主中國」、「還政於民」等標語。

據報導，孫心瑜受訪時說，對此「並不知情」，但如果繪本下架屬實，「會替香港朋友可惜」。

管轄圖書館的康文署回覆該報查詢時表示，任何書籍如果涉嫌違反本地法令、危害國安、內容意識不良或與事實明顯不符，公共圖書館有責任履行職務，將有關書籍下架覆檢，檢視後如確定內容沒有涉及上述問題，便會將書籍重新上架。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。