阿富汗地震，2,920萬人道援助雪上加霜，世界展望會受創仍展開救援協助

阿富汗西北部城市赫拉特10月7日凌晨發生芮氏規模6.3的地震後仍然餘震不斷，11日再度發生規模6.3地震，接連的強震侵襲，讓長期歷經乾旱、武裝衝突、經濟崩潰的阿富汗，兒童生存危機更加劇烈。此次地震讓原本就生存不易，人道援助數量高達2,920萬的阿富汗，再度陷入新的困境，根據UNICEF（聯合國兒童基金會）12日報導指出，後續三個月人道救援的人數上看20,000人其中包含96,000名兒童，倖存者失去親人、家園以及財產。面對如此嚴重情勢，世界展望會迅速展開救援，在災害地區進行物資發放等救援工作。

Photo Credit : 世界展望會

世界展望會在阿富汗服務超過20年，此次受災最嚴重的赫拉特省（Herat），是展望會長期服務的地區，此次震災讓多處方案執行地區遭受到重創，許多村莊甚至完全摧毀，更有一位教育方案的教師，以及多位兒童不幸罹難。許多展望會工作人員及其家人同樣受到地震影響，但在確定家人安全後，工作團隊很快地回歸崗位，努力搶救飽受重創的兒童及家庭。位於震央距離不到40公里的世界展望會阿富汗總部辦公室表示，當地團隊於災後第一時間已發送3000份衛生包及300份救援物資包，同時動員5組行動醫療團隊前往災區，提供即時醫療服務，後續將執行糧食、水資源與衛生、兒童保護等方案，陪伴災區兒童及家庭重建生活。

阿富汗長年飽受區域衝突、乾旱與洪水以及經濟崩潰等多重危機，更是世界糧食計畫署所稱「地表最嚴重的人道危機」地區，根據展望會調查，服務區域內53%兒童罹患急性營養不良，嚴重的社會貧窮造成當地童工、停學的問題，這場地震讓原本就已陷入嚴重貧窮的當地居民生活更加艱困，時節即將進入冬季的阿富汗地震災區，急需要協助。

阿富汗世界展望會會長席爾瓦（Thamindri de Silva）與工作團隊迅速前往災區勘查與救援，她表示：「情況比我們想像的還要糟糕，受災村莊的居民仍拼命徒手從廢墟中尋找生還者。大量傷患塞滿當地唯一一家醫院，人們需要急救照護、飲水、食物、庇護所及安全保護。」

台灣世界展望會會長李紹齡指出，台灣世界展望會長期以來，透過「飢餓三十救援基金」，支持阿富汗展望會的人道援助工作，本次震災也將回應阿富汗兒童迫切的生存需要，參與國際在阿富汗地震協助的行列，為當地孩子、家庭及社區提供糧食飲水、兒童保護等提供服務。邀請您伸出援手，將關愛化為行動，支持世界展望會在震災現場的救援工作，幫助阿富汗兒童從地震、乾旱、飢餓中恢復生活、重建盼望，讓他們擁有夢想和長大的機會，你的捐款，將成為災民與孩子們艱困時刻的力量，陪他們走過恐懼、飢餓和寒冷，給予機會重建未來！

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