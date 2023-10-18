什麼是你的「核心電路」？從晶片設計產業的「矽智財商業模式」，學習如何提升個人職場價值

文：陳蔚銘

晶片如何製造？「矽智財」是什麼？

隨著科技發展，「晶片」逐漸成為雖不顯眼卻不可或缺的重要存在：從手機裡的處理器、車子裡的控制器乃至各種AI服務背後的伺服器。根據台積電創辦人張忠謀博士的說法，小小一顆晶片甚至讓台灣成為「兵家必爭之地」。

晶片從何而來？傳統的生產流程中，晶片設計公司（如聯發科、瑞昱）會根據客戶需求設計各種功能方塊，像疊積木一般整合成出完整功能，再將定案後的設計交由晶片代工公司（如台積電、聯電）量產，最後生產出的晶片經過測試驗證後（如日月光、矽品）交給下游客戶（如華碩、小米）。

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然而，隨著半導體製程演進，晶片設計的複雜度越來越高、生產週期也越來越長，要是其中一個功能方塊不小心出了差錯，都可能造成整批晶片報廢，重跑一次生產流程。

因此，矽智財（Intellectual Property, IP）的商業模式應運而生，晶片設計公司把晶片中幾個功能方塊外包給IP供應商（如創意、智原、力旺等公司），把省下的時間和資源專注在整顆晶片的整合與驗證，藉此分散風險、加快設計週期。

在矽智財的生產模式中，無論是晶片設計公司或是IP供應商，都有需要各自著墨的關鍵能力才能彼此順利協作。而這些關鍵能力，也能對我們經營人生和職場有所啟發。

從晶片設計公司視角，學「價值判斷」和「出考題」

從傳統生產模式過渡到矽智財的生產模式，晶片設計公司必須做好兩件事才能從中獲益。而做好這兩件事的思考方式，也能應用在我們的人生，提升工作效率和精準溝通：

A. 核心價值判斷：晶片設計公司規劃好整顆晶片的藍圖之後，會盤點手上有的資源、分析晶片中哪些功能方塊是最重要、非自己不可的「核心電路」？哪些則是容易替換、別人能做得更好的「週邊電路」？把資源投入到核心、把週邊外包。

應用在日常工作、家庭經營的場景，我們也可以把待辦清單上的項目用相同的邏輯來分類：哪一些是重要但不急、非你不可的「核心電路」？什麼是不重要但可能很急、適合外包的「週邊電路」？心裡有底之後，專注在核心工作、盡可能外包週邊工作。

B. 把規格說清楚：晶片設計公司確認好哪些功能方塊要外包之後，接下來的重點是如何把自己的需求説清楚（如：功能方塊要符合哪些CD-PPA？)，確保IP供應商能夠如期、如質、如成本交卷。

在職場上，我們大部分時間都扮演著「答題」者的角色，處理從老闆、客戶丟出各式各樣的「考題」：簡單的題目好答、困難但方向明確的題目花點時間也能答得不錯，最可怕的是題意模糊、修修改改的題目，往往讓我們疲於奔命、答非所問。因此，忙著答題的同時，也可以練習切換到「考官」的角度想想：「如果這題由我來，該怎麼出」？

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

從IP供應商視角，「通用化」、「客製化」自己的職場價值

另一方面，IP供應商則需要時時觀察市場風向，兼顧「通用化」和「客製化」兩個面向來爭取晶片設計公司的生意：

A. 通用化：「蒐集整理」外部的市場資訊，分析各家晶片設計公司外包的功能方塊需求有沒有共同之處？大家都在問的主流規格有哪些？針對市場共識規劃產品，讓自家的設計只需些微修改，就能滿足不同客戶的需求，「一魚多吃」，代表性公司如台灣的創意電子。

B. 客製化：「促銷包裝」內部的獨家技術，畢竟競爭對手也不少，你能做的別人或許也做得到，如何在通用的框架下強調自己的獨家技術，做成「包著糖衣的毒藥」讓客戶一吃就上癮、再也回不去？舉例來說，物聯網晶片會傾向採用更省電的IP、車用晶片的首選是可靠度通過驗證的IP，代表性公司如台灣的力旺科技。

IP供應商的這套邏輯也能應用在現今瞬息萬變的就業市場，無論想轉職或單純試試水溫，定期觀察求職網站，看看現在大家都在搶什麼人才？哪些技能可能是未來幾年的主流？針對這些趨勢「通用化」自己的履歷；接著回頭看看自己有哪些優勢技能，像是「有專案管理經驗的工程師」、「有程式撰寫技能的產業分析師」，「會跟ChatGPT溝通的行銷文案寫手」，藉此「客製化」履歷上的亮點。

本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航