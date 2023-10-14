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TNL+ 2023/10/14,
歐洲

歐洲宗教虔誠度日益低落，「The Nones」不願參加禮拜，教堂改建飯店、酒吧拚轉型

歐洲宗教虔誠度日益低落，「The Nones」不願參加禮拜，教堂改建飯店、酒吧拚轉型
比利時梅赫倫的啤酒吧，由教堂改建而來｜Photo Credit: GettyImages

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義大利伊索拉（Isola）教區牧師曼多齊（Giovanni Mandozzi）向《美聯社》表示，自己為了說服民眾來教堂做彌撒，向大家保證「我會在40分鐘內做完彌撒，你們可以把義大利麵醬留在爐子上，彌撒結束後醬甚至不會干掉黏鍋底。」然而來教堂的民眾依舊很少，且多數都是老年人。

文：賴明君

在天主教的搖籃義大利，參加教堂活動的民眾逐漸減少，根據Statista的統計，義大利每週最少參加一次宗教活動的民眾人數，從2006年的18萬下降至2020年的12萬。而義大利國家統計研究所（ISTAT）的統計也指出，只有19％的義大利民眾每週參加禮拜，而有31％的民眾完全不參加。雖然有78％的義大利民眾稱自己為天主教徒，但他們僅維持作為天主教徒的信仰認同，很少會堅持或是實踐教義。

宗教學者弗農（Glenn Vernon），於1968年將「The Nones」定義為拒絕參加組織性宗教活動的人，他們不參加教會活動，通常沒有宗教信仰，或是虔誠度不高。「The Nones」的數量在歐洲不斷增加，即便在宗教虔誠度高的國家也是。

皮尤研究中心（Pew research）2018年公佈了一項針對歐洲34個國家宗教虔誠度的調查。這項研究以各國民眾參與宗教儀式的頻率、祈禱的頻率、是否完全相信上帝，以及是否覺得宗教在生活中扮演重要角色作為衡量標準，計算出各國「高度虔誠」（lighly religious）民眾的比例。

義大利在34個國家中宗教虔誠度排名第13，有27％的民眾為「高度虔誠」者，有21％的民眾表示宗教信仰是他們生活中非常重要的一部份，有43％的民眾每個月至少參加一次教堂禮拜，有21％的民眾每天祈禱，且有26％的民眾表示他們完全地相信上帝。

儘管義大利「每月至少參加一次教堂禮拜」的民眾比例，在34個歐洲國家中排名第3，但教堂活動的出席率依舊來到了新低點。義大利杜林大學（Turin University）社會學教授加雷利（Franco Garelli）向《美聯社》表示，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情加快了義大利民眾脫離天主教信仰的速度，因為疫情期間教堂活動減少。

義大利伊索拉（Isola）教區牧師曼多齊（Giovanni Mandozzi）向《美聯社》表示，自己為了說服民眾來教堂做彌撒，向大家保證「我會在40分鐘內做完彌撒，你們可以把義大利麵醬留在爐子上，彌撒結束後醬甚至不會乾掉黏鍋底。」然而來教堂的民眾依舊很少，且多數都是老年人。

教堂轉型酒吧、文化中心與圖書館

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