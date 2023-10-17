談「精緻窮」現象：政府連年調漲基本薪資，為何借錢享樂的「山道猴子」仍越來越多？
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精緻窮族群為了維持表面上光鮮亮麗的生活，會花掉身上所有的錢，甚至不惜借錢以維持這種假象。 根據聯徵中心資料統計，2022年30 歲以下借的總人數呈持續性成長，個人信貸總金額也是增加的。雖然驅使年輕人借信貸的原因有很多，但年輕族群的精緻窮想法、驚人消費力絕對是促使借錢的其中一個重要因素......
今（2023）年9月14日，行政院拍板通過了勞動部基本工資調整之方案，明年元旦起，勞工每月的基本薪資將會從原先的26,400元，增加4.05％變成27,470元；至於每小時的基本工資則會調漲4%，從現在的176元變成183元。基本工資已經連續調漲8年，如果拿2016年的基本月薪20,800 元和現在的基本月薪相比，漲幅大約是37%。雖然薪資調整，對學生或打工族來說是有感的；但是對於普通勞工來說，可能沒有太多感覺，甚至還會出現錢不夠用，需要借錢度日的情形。
從聯徵中心的資料統計可以發現今年7月，台灣辦理信用貸款的人數約有164萬，跟2022年同期相比，多出約7.7萬人，除此之外，今年7月借信貸的人數，更是近十年來歷史新高。
薪資漲了 4.05%，為什麼一般勞工還是無感？
政府會設立基本薪資是為了保障勞工的基本生活，但即使薪資每年都增加，對於領死薪水的勞工來說，體感上或許對這次的加薪沒什麼特別感受。
這是因為大家的薪水還要扣除像是借款利息、稅金、勞健保和勞工退休金等「非消費性支出」，將這些支出扣掉後，剩餘的金額才是可以用來應付日常生活開銷的「個人可支配所得」。
不過，當基本薪資增加後，勞健保和勞工退休金的收費也會提高。
以勞工保險費來說，因為月投保金額的第一級，是從基本工資算起，因此當基本工資改變時，勞保的投保薪資分級表也會有所差別。
所以舉例來說：一般公司行號勞保分別會由雇主、勞工、政府分別負擔，比例是7:2:1。民眾每月需要自付的勞保金額公式：月投保薪資x勞保費率 x20%（勞工負擔比例）。
- 2023年基本月薪是26,400 元，勞保投保薪資第一級是26,400元，勞保費率12%。
- 2022年基本月薪是25,250元，勞保投保薪資第一級是25,250元，勞保費率11.5%。
假設阿花2023年、 2022年都領基本月薪，那她每月需要自行繳納的保費會上漲約53元：
- 2023年：26,400元x12%x20%=634元。
- 2022年：25,250元x11.5%x20%=581元。
由此可知，在其他非消費性支出也提高的狀況下，即使薪資上升了4.05%，但對於勞工族群來說，能夠運用或花費的餘額，仍然不會有非常大的變化。
精緻窮文化興起，年輕人借錢營造高質感生活
以前在台北市買一個雞腿便當，可能只需要80-90元台幣，但由於物價上漲和通貨膨脹，現在可能需要花140-150元，才能夠買到一個配菜普通的雞腿便當。從上述可知，即使薪資調高，但生活中的日常開銷也增加，因此很多人的收入和支出幾乎是打平的，甚至會入不敷出。
不過現在社會中有一個現象，就是雖然每月收入並不高，但物慾卻十分高漲，經常購買高單價物品，這種現象就被稱為「精緻窮」。
精緻窮的風氣，在年輕人之間更是蔚為流行，精緻窮的人常會出現以下特徵：
- 有品牌迷思，不會選擇購買平價替代品。
- 及時行樂主義，用錢買快樂。
- 想要花錢時就開始找理由，將所有消費合理化。
精緻窮族群為了維持表面上光鮮亮麗的生活，會花掉身上所有的錢，甚至不惜借錢以維持這種假象。
根據聯徵中心資料統計，2022年30歲以下借的總人數呈持續性成長，個人信貸總金額也是增加的。雖然驅使年輕人借信貸的原因有很多，但年輕族群的精緻窮想法、驚人消費力絕對是促使借錢的其中一個重要因素。
社群媒體氛圍帶動，民眾紛紛跟風購入高單價商品
現在是社群媒體時代，打開各類社交APP尤其是Instagram，就可以看見無數的網紅在平台上發出各種購買奢侈品、或出國花大錢的貼文以及限時動態。
身為平民老百姓的我們，剛開始看這些內容時可能會不為所動，認為這種生活與自己無關，但當這些資訊看久後，卻會逐漸被洗腦，在頭腦中就會出現「XXX和XXX都有這個東西，那我也想要有！」的從眾想法。
在這種氛圍之下，很多人其實不是需要，而是為了跟風網紅，所以不考慮自身財力，直接買下要價幾十萬的名牌包，並在社群平台上炫耀自己所買的東西。這種炫耀性消費的行為，就如同一個開關，當被按下開始鍵，機制開始啟動後，就很難停下來。
從聯徵中心的統計數據來看，2022年30歲以下的「新增個人信貸總人數」和「新增個人信貸總金額」都是高於2021年的數據，由此也可以略知一二，現在確實逐漸有越來越多年輕人會借信貸。
現在也有不少案例是，即使沒錢但為了維持表面上的光鮮亮麗，所以以各種不同的方式借錢，像申辦信貸、向親朋好友借等，有些人甚至會走投無路到向非法的地下錢莊借高利貸。
從「山道猴子的一生」中，看見的消費問題
前陣子引發各種討論，一夕之間爆紅的影片「山道猴子的一生」，除了展現出一部分車圈文化外，也很明顯的刻畫出現代年輕人的消費習慣以及消費問題。
影片中男主角就為了幫一號女友買車和改車，拿自己的信譽去向金融機構借錢，這也是現在很常看見的一個情形，就是現在年紀較輕的族群，很容易因為自己有想要買的東西，像最新的iPhone或是心儀很久的車款，就輕易的去借信用貸款。
雖然借信貸本身沒有什麼問題，但是在影片中也明確的讓我們知道，在申請貸款之前一定要三思，想好借款目的是否合理，以及確定自身未來的還款能力後再去借錢，千萬不要因為一時之間被情愛沖昏頭，而為了他人去借錢，因為若是兩人的感情發展的不順利，那麼這筆負債很有可能必須要由借款人自行承擔，等於會情財兩失。
除此之外，影片中男主角為了維持住騎重機的面子，並保持自身的體面，而選擇花大錢修車，而不是將重機賣掉賺錢，也是現今精緻窮文化和炫耀性消費的體現。
新舊時代消費習慣不同，年輕族群應試圖效仿並改善
過去長輩的花錢習慣，可能是將收入的四成存起來或投資，剩餘的則花在日常生活開銷上，即使有什麼想買的東西，也會考慮過確定有能力負擔再進行購買。
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。