談「精緻窮」現象：政府連年調漲基本薪資，為何借錢享樂的「山道猴子」仍越來越多？

今（2023）年9月14日，行政院拍板通過了勞動部基本工資調整之方案，明年元旦起，勞工每月的基本薪資將會從原先的26,400元，增加4.05％變成27,470元；至於每小時的基本工資則會調漲4%，從現在的176元變成183元。基本工資已經連續調漲8年，如果拿2016年的基本月薪20,800 元和現在的基本月薪相比，漲幅大約是37%。雖然薪資調整，對學生或打工族來說是有感的；但是對於普通勞工來說，可能沒有太多感覺，甚至還會出現錢不夠用，需要借錢度日的情形。

從聯徵中心的資料統計可以發現今年7月，台灣辦理信用貸款的人數約有164萬，跟2022年同期相比，多出約7.7萬人，除此之外，今年7月借信貸的人數，更是近十年來歷史新高。

圖片來源：Jemmy自製

薪資漲了 4.05%，為什麼一般勞工還是無感？

政府會設立基本薪資是為了保障勞工的基本生活，但即使薪資每年都增加，對於領死薪水的勞工來說，體感上或許對這次的加薪沒什麼特別感受。

這是因為大家的薪水還要扣除像是借款利息、稅金、勞健保和勞工退休金等「非消費性支出」，將這些支出扣掉後，剩餘的金額才是可以用來應付日常生活開銷的「個人可支配所得」。

不過，當基本薪資增加後，勞健保和勞工退休金的收費也會提高。

以勞工保險費來說，因為月投保金額的第一級，是從基本工資算起，因此當基本工資改變時，勞保的投保薪資分級表也會有所差別。

所以舉例來說：一般公司行號勞保分別會由雇主、勞工、政府分別負擔，比例是7:2:1。民眾每月需要自付的勞保金額公式：月投保薪資x勞保費率 x20%（勞工負擔比例）。

2023年基本月薪是26,400 元，勞保投保薪資第一級是26,400元，勞保費率12%。

2022年基本月薪是25,250元，勞保投保薪資第一級是25,250元，勞保費率11.5%。

假設阿花2023年、 2022年都領基本月薪，那她每月需要自行繳納的保費會上漲約53元：

2023年：26,400元x12%x20%=634元。

2022年：25,250元x11.5%x20%=581元。

由此可知，在其他非消費性支出也提高的狀況下，即使薪資上升了4.05%，但對於勞工族群來說，能夠運用或花費的餘額，仍然不會有非常大的變化。

精緻窮文化興起，年輕人借錢營造高質感生活

以前在台北市買一個雞腿便當，可能只需要80-90元台幣，但由於物價上漲和通貨膨脹，現在可能需要花140-150元，才能夠買到一個配菜普通的雞腿便當。從上述可知，即使薪資調高，但生活中的日常開銷也增加，因此很多人的收入和支出幾乎是打平的，甚至會入不敷出。

不過現在社會中有一個現象，就是雖然每月收入並不高，但物慾卻十分高漲，經常購買高單價物品，這種現象就被稱為「精緻窮」。

精緻窮的風氣，在年輕人之間更是蔚為流行，精緻窮的人常會出現以下特徵：

有品牌迷思，不會選擇購買平價替代品。

及時行樂主義，用錢買快樂。

想要花錢時就開始找理由，將所有消費合理化。

精緻窮族群為了維持表面上光鮮亮麗的生活，會花掉身上所有的錢，甚至不惜借錢以維持這種假象。

根據聯徵中心資料統計，2022年30歲以下借的總人數呈持續性成長，個人信貸總金額也是增加的。雖然驅使年輕人借信貸的原因有很多，但年輕族群的精緻窮想法、驚人消費力絕對是促使借錢的其中一個重要因素。

圖片來源:Jemmy K

社群媒體氛圍帶動，民眾紛紛跟風購入高單價商品

現在是社群媒體時代，打開各類社交APP尤其是Instagram，就可以看見無數的網紅在平台上發出各種購買奢侈品、或出國花大錢的貼文以及限時動態。

身為平民老百姓的我們，剛開始看這些內容時可能會不為所動，認為這種生活與自己無關，但當這些資訊看久後，卻會逐漸被洗腦，在頭腦中就會出現「XXX和XXX都有這個東西，那我也想要有！」的從眾想法。

在這種氛圍之下，很多人其實不是需要，而是為了跟風網紅，所以不考慮自身財力，直接買下要價幾十萬的名牌包，並在社群平台上炫耀自己所買的東西。這種炫耀性消費的行為，就如同一個開關，當被按下開始鍵，機制開始啟動後，就很難停下來。

從聯徵中心的統計數據來看，2022年30歲以下的「新增個人信貸總人數」和「新增個人信貸總金額」都是高於2021年的數據，由此也可以略知一二，現在確實逐漸有越來越多年輕人會借信貸。

圖片來源:Jemmy K

現在也有不少案例是，即使沒錢但為了維持表面上的光鮮亮麗，所以以各種不同的方式借錢，像申辦信貸、向親朋好友借等，有些人甚至會走投無路到向非法的地下錢莊借高利貸。

從「山道猴子的一生」中，看見的消費問題

前陣子引發各種討論，一夕之間爆紅的影片「山道猴子的一生」，除了展現出一部分車圈文化外，也很明顯的刻畫出現代年輕人的消費習慣以及消費問題。

影片中男主角就為了幫一號女友買車和改車，拿自己的信譽去向金融機構借錢，這也是現在很常看見的一個情形，就是現在年紀較輕的族群，很容易因為自己有想要買的東西，像最新的iPhone或是心儀很久的車款，就輕易的去借信用貸款。

雖然借信貸本身沒有什麼問題，但是在影片中也明確的讓我們知道，在申請貸款之前一定要三思，想好借款目的是否合理，以及確定自身未來的還款能力後再去借錢，千萬不要因為一時之間被情愛沖昏頭，而為了他人去借錢，因為若是兩人的感情發展的不順利，那麼這筆負債很有可能必須要由借款人自行承擔，等於會情財兩失。

除此之外，影片中男主角為了維持住騎重機的面子，並保持自身的體面，而選擇花大錢修車，而不是將重機賣掉賺錢，也是現今精緻窮文化和炫耀性消費的體現。

新舊時代消費習慣不同，年輕族群應試圖效仿並改善

過去長輩的花錢習慣，可能是將收入的四成存起來或投資，剩餘的則花在日常生活開銷上，即使有什麼想買的東西，也會考慮過確定有能力負擔再進行購買。