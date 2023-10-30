朱家安：「效益主義」算是進步還是保守？這要看你是多數人還是少數人
我們想讓你知道的是
這是效益主義在現代社會的保守面向之一。當吃虧的人佔多數，效益主義義憤填膺，當吃虧的人變成少數，效益主義傾向於沒意見。在這種時候，效益主義「把每個人都算做平等的一份」的核心想法多有吸引力，效益主義就有多危險，因為這個看法指出的方向，已經從矯正社會的不公平，變成維持社會的不公平。
文：朱家安
效益主義誕生自十八世紀英國，當時民主剛萌芽，但貴族依然擁有和平民不對等的權力。當時效益主義常站在弱勢平民這一邊，主張人人平等，貴族應該讓渡權力。在幾百年後的現代社會，依然有許多人是效益主義者，依然相信人人平等，但有些時候效益主義不再站在弱勢一方。例如說，我們該增加社會上的無障礙措施，讓行動不如一般人方便的人也能自由進出公共場所嗎？效益主義會說：我們可以算算損益，但不保證結果如何。如果這些措施造福的人數有限，效益不足，效益主義會傾向於維持現狀。
在多數人的福祉和少數人衝突，而多數人受苦時，效益主義傾向於進步，追求改變解救多數人，但在少數人的福祉和多數人衝突，而少數人受苦時，效益主義卻可能傾向於保守，追求維持現狀，犧牲少數人。在這兩種情況下，效益主義的原則並無改變，只是依循不同環境給出不同回應。
效益主義的吸引力
效益主義認為「道德上正確」的事情就是「能帶來最大效益」的事情。效益主義有許多版本，各自微調了上面這句話的不同細節，例如，有些版本認為效益就是快樂，有些版本則認為效益是慾望的滿足；有些版本認為我們應該遵守「整體而言能帶來最大效益」的一般性規則，有些版本認為我們不該依靠一般性原則，應該因時因地每次都重新計算該如何行動。
然而在這些不同版本之間，效益主義不變的核心在於平等：把每個人當同樣的人看。效益主義注重平等關懷所有人，不管你是死老百姓還是政府官員，都算做一份，沒有誰輕誰重。在十八世紀效益主義元老邊沁（Jeremy Bentham）的時代，這樣的看法相當挑戰傳統，因為這蘊含一群平民的福祉重要性加起來會勝過一個貴族（而效益主義也支持這樣的道德「運算」）。
對我來說，這個平等的核心是效益主義吸引力的來源。在一些情況下效益主義可能做出對你不利的判斷，例如因為你力氣比較大，做勞力活的痛苦比較少，因此效益主義會要你去抬便當，而不是要其他更瘦弱的同學去。但你不會因此認為效益主義對你不公平，因為效益主義總是對事不對人，當下次對你有利的選擇剛好能帶來最大效益，效益主義就會站到你這一邊。
效益主義的不對稱
然而你也可能很少受到效益主義垂憐，特別是當你是社會上少數人的時候。越少人跟你受一樣的苦，以結果來說，效益主義照顧你的時候就越少。想想社會上的性少數、身心障礙、罕見疾病患者、原住民族、佔人口少數的受殖民者和轉型正義意義下的受害者，這些人吃的虧不亞於貴族時代的平民，但效益主義相對不容易為他們說話，這並不是因為他們的處境在道德上毫無疑慮題，而是因為若要改善他們的處境，社會上多數人得付出代價，而這些代價加起來會是很大一筆負效益。
這是效益主義在現代社會的保守面向之一。當吃虧的人佔多數，效益主義義憤填膺，當吃虧的人變成少數，效益主義傾向於沒意見。在這種時候，效益主義「把每個人都算做平等的一份」的核心想法多有吸引力，效益主義就有多危險，因為這個看法指出的方向，已經從矯正社會的不公平，變成維持社會的不公平。
你可能覺得，問「效益主義算是進步還是保守？」並無意義，或者根本問錯問題，因為抽象的哲學原則並無進步或保守之分，得看我們在怎樣的社會實踐這些原則。我同意，而這正是我想指出的。在《當代政治哲學導論》中關於效益主義的篇章，作者金里卡（Will Kymlicka）引用上世紀哲學家漢普夏爾（Stuart Hampshire）的說法：
效益主義哲學，在第一次世界大戰以前以及隨後的許多年裡，仍然是一種勇於進取甚至是勇敢顛覆的學說，而伴隨它的則是一系列成功的社會批判。我相信效益主義正在失去這種批判功能，他現在反而成為（社會發展的）障礙（p.61）
在金里卡看來，這並不是效益主義變了，而是社會變了，現在的許多社會議題已經跟18世紀的英國不同，在許多議題裡並不是多數勞工要去反抗少數貴族手上的特權，而是少數弱勢要去反抗多數公民手上的特權。
效益評估的危險
除了上述，在當前社會，效益主義引出的思維方式還有其他危險的地方：
首先，效益主義引導我們用效益評估事情，而這類評估方式在現實上不見得會像理論上看起來那麼合理，因為這仰賴我們會把哪些東西看成效益。在1990年代，沒什麼人把「孩子被打」看做一種效益減損，或者說不認為那是很嚴重的減損，所以多數家長並沒認知到體罰是一種虐待而不是一種教育。如果你的某些效益對社會來說相當隱形，那社會就容易犧牲你。當然，對於效益主義來說，只要何謂效益有界定明確，那效益擺在眼前卻沒發現，就是人類的問題，而不是理論的問題。只能說，現實的人類會犯的那些錯，抽象的哲學理論可能不會犯。但抽象的哲學理論畢竟還是得透過現實的人類，才能維持和改革社會。
效益主義帶來的另一種危險在於，怎樣的手段能帶來更大效益，往往取決於社會背景，而社會背景則是建構出來的，有特定的價值預設。在父權社會，依循父權規則行事往往最能帶來快樂並減少痛苦，這讓父權源遠流長，難以撼動。在《美麗新世界》裡，對於幾乎所有人來說，維持社會原有的運作方式都是最能帶來效益的（至少在許多版本的效益主義下是如此），即使這個社會中有些人（甚至不在少數）明顯受到壓迫、利用，和操弄。
效益主義本來是進步和革命的理論，當社會現實改變，效益主義逐漸成為相對保守的理論。效益主義的抽象原則要求我們計算效益，但我們會如何計算效益、得出什麼結果，往往受到社會現實影響。理論要能用於現實，就很難不受現實的影響，效益主義只是其中一例。
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
我們想讓你知道的是
國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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