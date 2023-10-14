開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/14,
印太

泰國賽塔新政府未來的四大困境：執政聯盟的穩定令人擔憂，社會階層的不滿須妥善處理

泰國賽塔新政府未來的四大困境：執政聯盟的穩定令人擔憂，社會階層的不滿須妥善處理
泰國總理賽塔。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

為泰黨轉向跟軍方合作，讓許多為泰黨支持者相當不滿，更別說獲得最多票數的前進黨支持者。2020年泰國曾經發生過學生運動，雖然後來因疫情等因素而未能成功，但如果新政府不妥善處理社會階層的不滿聲音，不排除這些年輕人還會重新走上街頭，進行新一輪罷工罷課等抵制行動。

文：陳尚懋（佛光大學公共事務學系教授兼國際長、台灣東南亞學會理事長）

2023年8月22日是泰國政治史上重要的一天。2006年9月19日被軍方發動政變下台而後被迫流亡海外十餘年的前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra，又稱戴克辛），於這個日子從新加坡搭乘私人飛機返抵曼谷，引發泰國國內政治的軒然大波。另外，則是5月14日大選後經過一百天，終於在這個日子選出了為泰黨的賽塔（Srettha Thavisin）成為泰國第30任總理，為泰國選後的政治紛擾暫時畫下句點。然而賽塔的聯合內閣之後恐怕將面臨四重困境，包括：政治、經濟、社會與外交。

政治困境：執政聯盟的穩定令人擔憂

首先，在政治困境方面。賽塔最需要擔憂的是執政聯盟的穩定，因這次的聯合政府是由11個政黨組成，雖然聯盟輕易掌握下議院的過半席次。不過，這樣的聯盟也面對一個極大的難題，即是如果其中有一兩個政黨退出，那麼這個聯盟將會面臨瓦解的命運。選前到選後第一次總理投票前，為泰黨都是跟前進黨合作，現在為了取得執政權，不惜背棄原先承諾，與軍方妥協，而這種以權力而非意識形態為考量下結合的聯盟，其合作的根基其實極不穩定。

社會困境：社會階層的不滿聲音須妥善處理

其次，在社會困境方面。前進黨是這次選舉中的第一大黨，獲得最多選民的支持。但是在250席參議員的抵制下，該黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）沒能如願當上總理。此事已讓很多支持前進黨的年輕人相當不滿繼而走上街頭抗議。而為泰黨部分支持者也不滿該黨轉而跟軍方合作，而到為泰黨總部抗議。因此，新政府如何化解社會大眾的不滿，也是其接下來要面臨的難題。2020年泰國曾經發生過學生運動，雖然後來因疫情等因素而未能成功，但如果新政府不妥善處理社會階層的不滿聲音，不排除這些年輕人還會重新走上街頭，進行新一輪罷工罷課等抵制行動。

GettyImages-1515904203
Photo Credit: GettyImages
深受泰國年輕人歡迎的前進黨黨魁皮塔。

外交困境：是否調整過去政府的親中立場？

第三，則是在經濟困境方面。賽塔政府要面對的是如何提振泰國的疫後經濟，而其中旅遊業應扮演重要角色。過去泰國觀光客人數有超過四分之一是陸客，但由於泰國核發簽證的問題，以及中國本身經濟衰落等，到泰國旅遊的陸客明顯少了許多。也因此賽塔在當選尚未就任之際，特別前往普吉島視察當地觀光業，並提出將給予陸客免簽的重大政策，以提振泰國的觀光復甦。作為商人出身的賽塔若能掌握並延續前總理塔克辛CEO治國理念，把過去治理公司的成功模式套用到治理國家，新政府往後的經濟政策應該是可以有所期待。

經濟困境：如何提振泰國的疫後經濟將為一大難題

最後，則是在外交困境方面。由於過往泰國的外交政策一直秉持著風中之竹的彈性作法，避免在列強中選邊站，維持獨立自主。然從2014年政變以來，巴育（Prayut Chan-o-cha）的軍政府受到歐美民主國家的制裁，因此一面倒向中國。如此親中的外交政策也引發部分民眾的反彈，並且與台灣、香港、緬甸等國民眾組成「奶茶聯盟」（Milk Tea Alliance），共同抵抗威權政權。因此，相信賽塔上台之後，應會調整過去政府的親中立場，在中美兩大強國當中稍微往中間修正，但這修正幅度仍取決於往後國內與國際的政治現實。

GettyImages-1703922587
Photo Credit: GettyImages
最新一期的泰國吧版《福布斯雜誌》，是以新任總理賽塔為封面，主題是「泰國：變革的時代」。

本文獲「一路向南：東協政經研究資訊平台」授權刊登，原文請見此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。