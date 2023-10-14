據傳習近平將訪問越南，學者：「為維持越南對美國和中國外交政策的平衡」

分析人士表示，中國國家主席習近平可能會訪問越南，這可能會考驗河內在北京和華盛頓之間尋求平衡的行動。

《路透社》（Reuters）上週報導稱，越南和中國官員正在為越南共產黨總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）和習近平可能於10月底或11月初在河內舉行的會晤做準備。

北京和河內尚未宣布此次訪問，中國駐華盛頓大使館也拒絕置評，並將問題轉交給北京外交部。《美國之音》越語組致電該部並留下語音郵件，但沒有收到回應。

如果訪問成行，越南領導人將在不到兩個月的時間內在越南接待兩個超級大國的領導人。

今年9月初，在美國總統拜登（Joe Biden）訪問越南期間，河內將與華盛頓的關係提升為全面戰略夥伴關係，使美國在外交交往中與中國並駕齊驅。

Photo Credit: GettyImages 2023年9月11日，拜登和越南國會主席王廷惠合影。

棘手的平衡動作

分析人士表示，習近平的訪問將成為河內平衡大國利益的所謂「竹子政策」的試金石。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所資深研究員黎洪和（Le Hong Hiep）本週對《美國之音》越語組表示，北京對越南升級與美國關係並變得更加密切感到「不舒服」。

黎洪和說：「習近平可能的訪問是中國努力的一部分，即使不是試圖將越南拉到中國一邊，至少是為了維持越南對美國和中國的外交政策的平衡。」

胡志明市法律大學講師黃越（Hoang Viet）對《美國之音》越語組表示：「北京看到了必要性，並尋求重新平衡其影響力，並在河內與華盛頓關係升級後重申其地位和影響力。」

根據《路透社》報導，河內和北京正在討論一份聯合聲明的文本，該聲明將把兩國結成「命運共同體」。

據來自中國官媒《新華社》一份報告稱，習近平於2012年底首次提出「命運共同體」概念，其基礎是中國幾千年的願景：人民和睦相處、親如一家。

夏威夷檀香山丹尼爾·K·井上亞太安全研究中心教授武文（Alexander Vuving）表示，習近平將推動越南加入中國的「命運共同體」，試圖建立一個對抗華盛頓的聯盟。

「如果越南同意加入中國『命運共同體』，這將被視為中越兩國當前『全面戰略合作夥伴關係』的升級，」武文本週在給《美國之音》越語組的電子郵件中表示。

武文表示，越南仍是東南亞大陸唯一沒有加入中國「命運共同體」的國家，而加入該共同體將升級越南與中國的關係，「中國會認為北京在與越南的關係上總是更密切、領先或超過華盛頓」。

黎洪和表示，越南將努力維持與大國發展平衡關係、實現對外關係多元化的長期外交政策。

「中國在經濟、政治和戰略上仍然是越南的重要夥伴，但中國只是與越南建立關係的主要大國之一，中越關係的發展並不一定意味著越南必須放棄或降低與包括美國在內的其他夥伴的關係，」 黎洪和說。

Photo Credit：VOA/ 法新社 2017年11月12日，在河內舉行的歡迎儀式上，中國國家主席習近平和越南共產黨總書記阮富仲向舉著越南和中國國旗的學生揮手致意。

領土爭端

分析家稱，除了在華盛頓和北京之間取得平衡之外，越南與中國的雙邊問題也尚未解決。

河內政府下屬智庫戰略研究與國際發展中心前主席阮玉長（Nguyen Ngoc Truong）對《美國之音》越語組表示，越南最關心的是「促進與中國的經貿關係」以及「確保越南的和平、穩定和安全環境 ，包括南中國海問題。」

越南與菲律賓、馬來西亞和汶萊反對中國對南海大部分地區的全面主權聲索。 自2014年5月北京開始在其控制的海域進行建設以來，越南和中國執法船在爭議地區頻繁發生衝突。

據信，這片海域蘊藏豐富的石油和天然氣資源，對國際航運至關重要，每年有近3.4兆美元的貿易從這裡經過。

澳洲新南威爾斯大學榮譽教授卡爾·塞耶（Carl Thayer）表示，預計阮富仲將在與習近平的會晤中提出南中國海問題。

塞耶表示，如果中越領導人舉行會晤，尋求「妥善處理海上新事件、維護海上安全穩定」的方法將被提上議程，而至於習近平，他可能會宣布中國將採取措施，透過消除海關瓶頸、增加越南農產品的市場准入來增加雙向貿易的價值，並將擴大越南在中國的貿易促進辦事處。

他補充說，習近平還將促進航空、陸地和鐵路運輸的互聯互通，包括開發老街至海防的鐵路。根據越南主要網路媒體《VietNamNet》和《民智報》新聞網站《Dan Tri》的報導，這條鐵路將成為中國「一帶一路」倡議的一部分。

本文經美國之音授權轉載，原文發表於此

原標題：美國將是中越可能舉行的峰會上高度關注的議題

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒