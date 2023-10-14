據傳習近平將訪問越南，學者：「為維持越南對美國和中國外交政策的平衡」
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《路透社》報導稱，越南和中國官員正在為越南共產黨總書記阮富仲和習近平可能於10月底或11月初在河內舉行的會晤做準備，而如果訪問成行，越南領導人將在不到兩個月時間內接待中美兩國領導人。資深研究員黎洪和表示：「習近平可能的訪問是中國努力的一部分，即使不是試圖將越南拉到中國一邊，至少是為了維持越南對美國和中國的外交政策的平衡。」
分析人士表示，中國國家主席習近平可能會訪問越南，這可能會考驗河內在北京和華盛頓之間尋求平衡的行動。
《路透社》（Reuters）上週報導稱，越南和中國官員正在為越南共產黨總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）和習近平可能於10月底或11月初在河內舉行的會晤做準備。
北京和河內尚未宣布此次訪問，中國駐華盛頓大使館也拒絕置評，並將問題轉交給北京外交部。《美國之音》越語組致電該部並留下語音郵件，但沒有收到回應。
如果訪問成行，越南領導人將在不到兩個月的時間內在越南接待兩個超級大國的領導人。
今年9月初，在美國總統拜登（Joe Biden）訪問越南期間，河內將與華盛頓的關係提升為全面戰略夥伴關係，使美國在外交交往中與中國並駕齊驅。
棘手的平衡動作
分析人士表示，習近平的訪問將成為河內平衡大國利益的所謂「竹子政策」的試金石。
新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所資深研究員黎洪和（Le Hong Hiep）本週對《美國之音》越語組表示，北京對越南升級與美國關係並變得更加密切感到「不舒服」。
黎洪和說：「習近平可能的訪問是中國努力的一部分，即使不是試圖將越南拉到中國一邊，至少是為了維持越南對美國和中國的外交政策的平衡。」
胡志明市法律大學講師黃越（Hoang Viet）對《美國之音》越語組表示：「北京看到了必要性，並尋求重新平衡其影響力，並在河內與華盛頓關係升級後重申其地位和影響力。」
根據《路透社》報導，河內和北京正在討論一份聯合聲明的文本，該聲明將把兩國結成「命運共同體」。
據來自中國官媒《新華社》一份報告稱，習近平於2012年底首次提出「命運共同體」概念，其基礎是中國幾千年的願景：人民和睦相處、親如一家。
夏威夷檀香山丹尼爾·K·井上亞太安全研究中心教授武文（Alexander Vuving）表示，習近平將推動越南加入中國的「命運共同體」，試圖建立一個對抗華盛頓的聯盟。
「如果越南同意加入中國『命運共同體』，這將被視為中越兩國當前『全面戰略合作夥伴關係』的升級，」武文本週在給《美國之音》越語組的電子郵件中表示。
武文表示，越南仍是東南亞大陸唯一沒有加入中國「命運共同體」的國家，而加入該共同體將升級越南與中國的關係，「中國會認為北京在與越南的關係上總是更密切、領先或超過華盛頓」。
黎洪和表示，越南將努力維持與大國發展平衡關係、實現對外關係多元化的長期外交政策。
「中國在經濟、政治和戰略上仍然是越南的重要夥伴，但中國只是與越南建立關係的主要大國之一，中越關係的發展並不一定意味著越南必須放棄或降低與包括美國在內的其他夥伴的關係，」 黎洪和說。
領土爭端
分析家稱，除了在華盛頓和北京之間取得平衡之外，越南與中國的雙邊問題也尚未解決。
河內政府下屬智庫戰略研究與國際發展中心前主席阮玉長（Nguyen Ngoc Truong）對《美國之音》越語組表示，越南最關心的是「促進與中國的經貿關係」以及「確保越南的和平、穩定和安全環境 ，包括南中國海問題。」
越南與菲律賓、馬來西亞和汶萊反對中國對南海大部分地區的全面主權聲索。 自2014年5月北京開始在其控制的海域進行建設以來，越南和中國執法船在爭議地區頻繁發生衝突。
據信，這片海域蘊藏豐富的石油和天然氣資源，對國際航運至關重要，每年有近3.4兆美元的貿易從這裡經過。
澳洲新南威爾斯大學榮譽教授卡爾·塞耶（Carl Thayer）表示，預計阮富仲將在與習近平的會晤中提出南中國海問題。
塞耶表示，如果中越領導人舉行會晤，尋求「妥善處理海上新事件、維護海上安全穩定」的方法將被提上議程，而至於習近平，他可能會宣布中國將採取措施，透過消除海關瓶頸、增加越南農產品的市場准入來增加雙向貿易的價值，並將擴大越南在中國的貿易促進辦事處。
他補充說，習近平還將促進航空、陸地和鐵路運輸的互聯互通，包括開發老街至海防的鐵路。根據越南主要網路媒體《VietNamNet》和《民智報》新聞網站《Dan Tri》的報導，這條鐵路將成為中國「一帶一路」倡議的一部分。
本文經美國之音授權轉載，原文發表於此
原標題：美國將是中越可能舉行的峰會上高度關注的議題
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。