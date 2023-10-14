【東南亞週報】星國內政部長尚穆根談以巴衝突|中緬邊境難民營遇襲|印尼擬改正副總統年齡限制

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第244期，為讀者挑選2023年10月7日至10月13日期間，有關泰國、新加坡、馬來西亞、緬甸、印尼與越南的六則東協區域大事。

泰國｜多名泰國公民在以巴衝突遇害或被擄

巴勒斯坦於10月7日對以色列發動攻擊，發射數以千計飛彈之餘，另有多名武裝分子進入以色列境內，不僅釀成多人死傷，更擄走許多人質。戰火亦波及生活在以色列的泰國公民，截至10月12日已有21人死亡，14人被擄。

事實上，大約有3萬名泰國公民目前在以色列工作，而其中大約5000名處在以巴發生衝突的區域。根據泰國外交部，約3000名泰國公民正請求政府協助回國，第一批將在13日抵達泰國，然而大約有100名泰國公民表示將持續留在以色列。

居住在以色列的泰國公民若要返回泰國，必須依賴商業和包機航班，因為機場附近發生戰事，軍用飛機目前被禁止在以色列降落。泰國政府發言人11日表示，總理賽塔一直密切關注以色列的局勢，並已指示相關機構準備協助泰國公民。該發言人也指出，泰國駐以色列大使館已回報泰國公民撤離的進展，並優先協助受戰鬥影響最嚴重的泰國工人撤離。

泰國政府正全力調動各種資源和人員，以聯繫並協助每位在以色列的泰國公民，同時請求以色列當局協助撤離工作。至於在衝突區域中轉移遇害者的遺體，以色列當局表示將優先動員協助滯留在危險區域的人，而暫時不會處理遇害者的遺體。

Photo Credit: GettyImages 在以色列遭轟炸後，加薩市冒出陣陣煙塵。

新加坡｜尚穆根談以巴衝突：絕不能讓外部事件影響星國寶貴和平

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）衝突多日，新加坡內政兼律政部長尚穆根（K Shanmugam）10月12日接受媒體聯訪時表示，絕不能讓外部事件影響新加坡寶貴的和平。

尚穆根認為，持續中的以巴衝突將對世界各地，包括新加坡和東南亞在內，產生重大影響，並指出，哈瑪斯對以色列的恐怖襲擊中所犯下的暴行「無法以任何理由辯護」。他表示，新加坡人須提高警惕，預防任何可能的恐怖襲擊，「接下來將是一段艱難的時期，但我們的基本態度不可改變。我們都是新加坡人，擁有寶貴的和平，絕不能讓外部事物影響這一點。」

他也透露，新加坡各安全部門正密切觀察事態發展，並已加強內部保安，因應隨時可能發生的緊急事故，「新加坡的立場向來都很明確，任何人宣揚或支持極端主義和恐怖主義，我們都會對其採取行動」。

尚穆根表示，星國有關當局正對那些可能成為襲擊目標的地點進行風險評估，將會提高對較高危地點的保安。此外，移民與關卡局也在加強邊境保安，「這段時期，大家都須格外警惕，要更為小心，因為新加坡是一個誘人的攻擊目標」。

（新加坡內政部長尚穆根10月12日接受媒體聯訪談以巴衝突。）

馬來西亞｜放下政治歧見 大馬多黨聚集對巴勒斯坦表支持

首相安華表示，馬來西亞與正在鬥爭中的巴勒斯坦人民為同一陣線，並批評國際社會對巴勒斯坦長期遭受壓迫問題上偏袒以色列。安華指出，在此不公正下，數以百名的無辜生命成了受害者。

10月13日，數千名大馬公民在吉隆坡國家回教堂以及全國其他回教堂舉行集會，譴責以色列與哈瑪斯之間的軍事戰鬥，並表達對巴勒斯坦的支持。來自不同政黨的領袖，以及跨越不同政治立場及多個非政府組織的代表，均在國家回教堂對大約1000人發表演說，其中包括前首相馬哈迪和慕尤丁。

多名現任內閣成員，如農業暨食品安全部長末．沙布（Mohamad Sabu）以及青年和體育副部長等人，皆在週五禮拜後參加此次集會。吉隆坡的人群舉著標語和旗幟，其中包括巴勒斯坦的旗幟，並譴責在加薩發生的襲擊事件，目前已導致約1500名巴勒斯坦平民的死亡，而哈瑪斯激進分子對以色列的襲擊，則導致約1300名以色列人死亡。

參與集會的人們高呼「真主至大」以及「自由巴勒斯坦」等口號，在酷熱的陽光下持續了大約一個小時。其他回教堂也出現類似的集會，以表達對巴勒斯坦的支持。許多回教堂在當日的步道主體圍繞在巴勒斯坦，描述巴勒斯坦人是如何被趕出家園，同時將以色列的猶太復興國主義政權，描述為「恐怖主義之國」。

（首相安華特別為巴勒斯坦祈禱。）

緬甸｜中緬邊境難民營遇襲29死 美國務院稱「軍事襲擊」

緬甸克欽邦（Kachin）靠近中緬邊境拉札鎮（Laiza）的難民營10月9日晚間11時30分遭到砲火襲擊，導致至少29人喪命、逾50人受傷，其中包括婦幼及老人。這場炮擊被形容為是軍方2021年奪權以來對平民最致命的襲擊之一。

控制緬甸北部的少數族裔武裝團體「克欽獨立軍」（Kachin Independence Army）上校諾布（Naw Bu）10月10日表示，該獨立軍共找到29具遺體，其中包括小孩和老人約56人受傷。克欽獨立軍正在調查攻擊性質，並探查襲擊者是否是利用無人機攻擊，因為他們在炮火襲擊當下並未聽到飛機聲。

美國國務院和緬甸影子政府「民族團結政府」（NUG）均將此襲擊歸咎於軍政府。NUG批評這是對平民的惡毒攻擊，且由於該襲擊是在中緬邊境爆發，NUG發言人也指責這是不尊重中國對和平穩定的訴求。美方則是直指這是場「軍事襲擊」，「強烈譴責」軍政府持續發動襲擊。對此，緬軍政府發言人表示，這場襲擊並非由該政權主導，可能是與少數民族武裝組織自身的炸藥有關，「我們正在調查中，我們一向顧及邊境和平局勢」。

印尼｜印尼擬改正副總統年齡限制 牽動2024年大選

印尼憲法法院10月16日將決定是否放寬正副總統候選人的年齡限制，裁決結果將影響2024年2月大選的候選人資格。