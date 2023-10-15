揭開哈瑪斯領導高層的神秘面紗：組織策劃這場「阿克薩洪水行動」的人是誰？
我們想讓你知道的是
哈尼雅是哈瑪斯運動政治部的負責人，自2006年以來一直擔任巴勒斯坦總理。1989年，以色列將他關押了三年，之後他與一些哈瑪斯領導人一起被流放到以色列和黎巴嫩之間的無人區Marj al-Zuhur。1992年，他在危險的環境中生活了整整一年。
哈瑪斯在10月7日星期六清晨突襲以色列，讓以軍措手不及。事發後人們都在問：組織策劃這場「阿克薩洪水行動」（Operation Al-Aqsa Flood）的人是誰？
哈瑪斯控制了加薩地帶，這個巴勒斯坦激進組織的許多高層人物在媒體上都蒙著面，其他人則花了大半輩子躲避以色列的暗殺企圖。
以下，《BBC》整理出目前最具影響力的哈瑪斯領導人，既有政治人物，也有哈瑪斯軍事分支卡桑旅（Izz al-Din al-Qassam Brigades）的指揮官。
穆罕默德・戴夫（Mohammed Deif）
戴夫修建了地道，使哈瑪斯武裝分子能夠從加薩滲透到以色列境內。
他全名是穆罕默德・迪亞卜・馬斯裡（Mohammed Diab Al-Masry），綽號「阿布・哈立德」（Abu Khaled），外號「阿爾・戴夫」（Al-Deif）。他1965年出生於加薩，是哈瑪斯軍事分支卡桑旅的領導人。
巴勒斯坦人稱他為「幕後策劃者」，以色列人則稱他為「死神」或「九命鬥士」。
他擁有加薩伊斯蘭大學生物學學士學位，求學時熱愛表演和戲劇，曾組建一個藝術團體。
當哈瑪斯宣佈成立時，他毫不猶豫地加入了行列。1989年，以色列當局逮捕了他，他未經審判在監獄裡呆了16個月，罪名是為哈瑪斯軍事機構工作。
監禁期間，戴夫同意與扎卡裡亞・肖爾巴吉（Zakaria Al-Shorbagy）和薩拉赫・謝哈德（Salah Shehadeh）建立一個獨立於哈瑪斯的運動，目的是捕獲以色列士兵——這就是後來的卡桑旅。
戴夫出獄後，卡桑旅開始以軍事組織的形式出現，戴夫作為其創始人之一，與其他領導人一起站在最前線。
戴夫是修建地道的工程師，正是這些地道讓哈瑪斯武裝人員得以從加薩進入以色列境內，他也是推動發射更多火箭彈戰略的人之一。
然而，對他最嚴重的指控是，在哈瑪斯炸彈製造者葉海亞・阿亞什（Yahya Ayyash）被暗殺後，他策劃並監督了一系列報復行動——1996年初的巴士爆炸案導致約50名以色列人喪生，以及他在20世紀90年代中期參與抓走並殺害了三名以色列士兵。
以色列於2000年逮捕並監禁了他，但在「第二次起義」（Second Intifada）開始時，他設法逃脫了抓捕者，從那以後，他幾乎沒有留下任何蹤跡。
現在只有三張戴夫的照片：一張很老，第二張是他蒙面的照片，第三張是他的影子。
他多次差點被暗殺，最嚴重的一次發生在2002年：戴夫奇蹟般地活了下來，但他失去了一隻眼睛。以色列說，他還失去了一隻腳和一隻手，在多次遭到暗殺之後，他說話都有困難。
2014年，以色列對加薩地帶持續50多天襲擊，以軍再次未能暗殺戴夫，但殺死了他的妻子和兩個孩子。
他有「阿布・哈立德」（Abu Khaled）的綽號，是因為他曾在戲劇《小丑》中飾演同名角色，那是生活在中世紀早期倭馬亞王朝和阿巴斯王朝之間的歷史人物。
而他的外號戴夫，在阿拉伯語則是「客人」的意思。他之所以取這個名字，是因為他不會在一個地方待很長時間，每天晚上都睡在一個新的地方，以逃避以色列人的暗殺。
Marwan Issa（馬爾萬・伊薩）
以色列形容他是一個「行動而非空談」的人，並表示他非常聰明，「可以把塑料變成金屬」。
馬爾萬・伊薩，又稱「影子人」，並以化名阿布・阿爾・巴拉 (Abu Al-Baraa) 為人所知。
他是戴夫的得力助手，卡桑旅的副總指揮，也是哈瑪斯政治和軍事部門的成員。
他很早就加入了哈瑪斯，以色列軍隊在「第一次起義」（First Intifada）期間拘留了他五年。
以色列形容他是一個「行動而非空談」的人，並表示他非常聰明，「可以把塑料變成金屬」。以色列表明，只要他還活著，以色列與哈瑪斯的「腦力戰爭」就將繼續。
馬爾萬・伊薩曾是一名傑出的籃球運動員，但沒有發展體育生涯。
1987年，以色列以加入哈瑪斯運動的罪名逮捕了他。巴勒斯坦權力機構隨後於1997年逮捕了他，直到2000年爆「阿克薩起義」（Al-Aqsa Intifada）之後，他才被釋放。
從監獄出來後，伊薩在發展卡桑旅的軍事系統方面發揮了關鍵作用。
由於他在哈瑪斯運動中扮演重要角色，以色列把他列入頭號通緝名單。2006年，以色列人在與戴夫和卡桑旅主要領導人的總參謀部會議上試圖暗殺他。他受了傷，但沒有被消滅。
在2014年和2021年入侵加薩期間，以色列戰機還兩次摧毀其房子，導致他的兄弟死亡。
他的長相在2011年之前並不為人所知，直到他出現在一張合影中，是接收為交換以色列士兵吉拉德・沙利特（Gilad Shalit）而釋放的囚犯時拍攝的。
從2012年的「頁岩」戰役（Shale Stones）到這次「阿克薩洪水」戰役，他在策劃入侵行動中的作用很明顯：地面力量、情報和技術力量、有組織和精確的計劃的程度，以及對襲擊定居點和安全總部的重點攻擊，都有他的參與。
Yahya Sinwar（葉海亞・辛瓦）
2015年9月，美國將辛瓦列入「國際恐怖分子」黑名單。
他全名是葉海亞・易卜拉欣・辛瓦（Yahya Ibrahim Al-Sinwar），1962年出生，是哈瑪斯運動領導人、加薩地帶政治局局長。
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA