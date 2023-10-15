揭開哈瑪斯領導高層的神秘面紗：組織策劃這場「阿克薩洪水行動」的人是誰？

哈瑪斯在10月7日星期六清晨突襲以色列，讓以軍措手不及。事發後人們都在問：組織策劃這場「阿克薩洪水行動」（Operation Al-Aqsa Flood）的人是誰？

哈瑪斯控制了加薩地帶，這個巴勒斯坦激進組織的許多高層人物在媒體上都蒙著面，其他人則花了大半輩子躲避以色列的暗殺企圖。

以下，《BBC》整理出目前最具影響力的哈瑪斯領導人，既有政治人物，也有哈瑪斯軍事分支卡桑旅（Izz al-Din al-Qassam Brigades）的指揮官。

穆罕默德・戴夫（Mohammed Deif）

Photo Credit: Media sources / BBC News 戴夫（Deif）策劃了地道的修建，使哈瑪斯戰士得以從加薩潛入以色列。

戴夫修建了地道，使哈瑪斯武裝分子能夠從加薩滲透到以色列境內。

他全名是穆罕默德・迪亞卜・馬斯裡（Mohammed Diab Al-Masry），綽號「阿布・哈立德」（Abu Khaled），外號「阿爾・戴夫」（Al-Deif）。他1965年出生於加薩，是哈瑪斯軍事分支卡桑旅的領導人。

巴勒斯坦人稱他為「幕後策劃者」，以色列人則稱他為「死神」或「九命鬥士」。

他擁有加薩伊斯蘭大學生物學學士學位，求學時熱愛表演和戲劇，曾組建一個藝術團體。

當哈瑪斯宣佈成立時，他毫不猶豫地加入了行列。1989年，以色列當局逮捕了他，他未經審判在監獄裡呆了16個月，罪名是為哈瑪斯軍事機構工作。

監禁期間，戴夫同意與扎卡裡亞・肖爾巴吉（Zakaria Al-Shorbagy）和薩拉赫・謝哈德（Salah Shehadeh）建立一個獨立於哈瑪斯的運動，目的是捕獲以色列士兵——這就是後來的卡桑旅。

戴夫出獄後，卡桑旅開始以軍事組織的形式出現，戴夫作為其創始人之一，與其他領導人一起站在最前線。

戴夫是修建地道的工程師，正是這些地道讓哈瑪斯武裝人員得以從加薩進入以色列境內，他也是推動發射更多火箭彈戰略的人之一。

然而，對他最嚴重的指控是，在哈瑪斯炸彈製造者葉海亞・阿亞什（Yahya Ayyash）被暗殺後，他策劃並監督了一系列報復行動——1996年初的巴士爆炸案導致約50名以色列人喪生，以及他在20世紀90年代中期參與抓走並殺害了三名以色列士兵。

以色列於2000年逮捕並監禁了他，但在「第二次起義」（Second Intifada）開始時，他設法逃脫了抓捕者，從那以後，他幾乎沒有留下任何蹤跡。

現在只有三張戴夫的照片：一張很老，第二張是他蒙面的照片，第三張是他的影子。

他多次差點被暗殺，最嚴重的一次發生在2002年：戴夫奇蹟般地活了下來，但他失去了一隻眼睛。以色列說，他還失去了一隻腳和一隻手，在多次遭到暗殺之後，他說話都有困難。

2014年，以色列對加薩地帶持續50多天襲擊，以軍再次未能暗殺戴夫，但殺死了他的妻子和兩個孩子。

他有「阿布・哈立德」（Abu Khaled）的綽號，是因為他曾在戲劇《小丑》中飾演同名角色，那是生活在中世紀早期倭馬亞王朝和阿巴斯王朝之間的歷史人物。

而他的外號戴夫，在阿拉伯語則是「客人」的意思。他之所以取這個名字，是因為他不會在一個地方待很長時間，每天晚上都睡在一個新的地方，以逃避以色列人的暗殺。

Marwan Issa（馬爾萬・伊薩）

Photo Credit: Media sources / BBC News 以色列形容伊薩是個「只做不說」的人，並說他非常聰明，「能把塑料變成金屬」。

以色列形容他是一個「行動而非空談」的人，並表示他非常聰明，「可以把塑料變成金屬」。

馬爾萬・伊薩，又稱「影子人」，並以化名阿布・阿爾・巴拉 (Abu Al-Baraa) 為人所知。

他是戴夫的得力助手，卡桑旅的副總指揮，也是哈瑪斯政治和軍事部門的成員。

他很早就加入了哈瑪斯，以色列軍隊在「第一次起義」（First Intifada）期間拘留了他五年。

以色列形容他是一個「行動而非空談」的人，並表示他非常聰明，「可以把塑料變成金屬」。以色列表明，只要他還活著，以色列與哈瑪斯的「腦力戰爭」就將繼續。

馬爾萬・伊薩曾是一名傑出的籃球運動員，但沒有發展體育生涯。

1987年，以色列以加入哈瑪斯運動的罪名逮捕了他。巴勒斯坦權力機構隨後於1997年逮捕了他，直到2000年爆「阿克薩起義」（Al-Aqsa Intifada）之後，他才被釋放。

從監獄出來後，伊薩在發展卡桑旅的軍事系統方面發揮了關鍵作用。

由於他在哈瑪斯運動中扮演重要角色，以色列把他列入頭號通緝名單。2006年，以色列人在與戴夫和卡桑旅主要領導人的總參謀部會議上試圖暗殺他。他受了傷，但沒有被消滅。

在2014年和2021年入侵加薩期間，以色列戰機還兩次摧毀其房子，導致他的兄弟死亡。

他的長相在2011年之前並不為人所知，直到他出現在一張合影中，是接收為交換以色列士兵吉拉德・沙利特（Gilad Shalit）而釋放的囚犯時拍攝的。

從2012年的「頁岩」戰役（Shale Stones）到這次「阿克薩洪水」戰役，他在策劃入侵行動中的作用很明顯：地面力量、情報和技術力量、有組織和精確的計劃的程度，以及對襲擊定居點和安全總部的重點攻擊，都有他的參與。

Yahya Sinwar（葉海亞・辛瓦）

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2015年9月，美國將辛瓦的名字列入「國際恐怖分子」黑名單。

2015年9月，美國將辛瓦列入「國際恐怖分子」黑名單。

他全名是葉海亞・易卜拉欣・辛瓦（Yahya Ibrahim Al-Sinwar），1962年出生，是哈瑪斯運動領導人、加薩地帶政治局局長。