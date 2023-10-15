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TNL+ 2023/10/15,
中東

以色列和俄羅斯曾為親密盟友，為何普亭在這次以巴衝突選擇支持哈瑪斯？

以色列和俄羅斯曾為親密盟友，為何普亭在這次以巴衝突選擇支持哈瑪斯？
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以色列和俄羅斯曾為親密盟友，但在俄羅斯入侵烏克蘭後，雙邊關係迅速惡化。儘管以色列試圖保持謹慎的平衡，以便繼續在敘利亞領空問題上與莫斯科進行協調，但隨著以色列向烏克蘭運送人道主義援助物資，並公開表示支持基輔當局，兩國關係便開始惡化。

文：Taylor Mei

近日以巴衝突持續延燒，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas），俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）於週二（10日）打破沉默，對以色列和加薩平民受害者人數急遽增加表示擔憂，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）則指責莫斯科支持哈瑪斯的行動。

轉移俄烏戰爭焦點，普亭支持哈瑪斯有利可圖

烏克蘭去（2022）年遭到俄羅斯入侵，總統澤倫斯基指責莫斯科支持哈瑪斯的行動。「我們確信俄羅斯正在以某種方式支持哈瑪斯的行動，」澤倫斯基週二在接受法國電視二台（France 2）採訪時表示：「當前的危機，證明了俄羅斯確實在尋求世界各地進行破壞穩定的行動。」

以色列和俄羅斯曾為親密盟友，但在俄羅斯入侵烏克蘭後，雙邊關係迅速惡化。儘管以色列試圖保持謹慎的平衡，以便繼續在敘利亞領空問題上與莫斯科進行協調，但隨著以色列向烏克蘭運送人道主義援助物資，並公開表示支持基輔（Kyiv）當局，兩國關係便開始惡化。

《以色列時報》（The Times of Israel）報導指出，澤倫斯基在哈瑪斯入侵以色列當天，發表了全力捍衛以色列的言論，稱「以色列的防禦權是無庸置疑的」。

根據《以色列時報》報導，普亭表示，建立巴勒斯坦國是「必要的」，且以色列和哈瑪斯之間的戰爭，顯示美國中東政策的失敗。

從普亭的立場來看，以巴衝突除了分散世界對烏克蘭的注意力外，還可能導致石油和天然氣價格飆升，為莫斯科提供數十億美元的額外收入。

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