北京四通橋事件一週年：抗議男子彭立發至今下落不明，美議員提名諾貝爾和平獎
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2023年10月13日，是四通橋事件一週年，有網友在前稱推特的X平台表示，「今日四通橋邊上大量便衣，隨機查手機，各位注意安全」。美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格，也特別選在當天提名彭立發角逐諾貝爾和平獎。
（中央社）去年10月13日中共20大召開前，48歲男子彭立發在北京四通橋拉起「不要領袖要選票」的橫幅。四通橋事件一週年時，有網友稱四通橋周圍有大量便衣警察，自己被警察截查及檢查手機。
2022年10月13日，也就是中共第20屆黨代會揭幕的3天前，彭立發（網名彭載舟）獨自在北京四通橋拉橫幅「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」。
其後彭立發被警方逮捕，迄今下落不明。
美國之音此前報導，彭妻韓洋和女兒彭韻凝目前被囚禁在黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣寧姜蒙古族鄉的勤儉村（現已合併到雄壯村）737組。
2023年10月13日，是四通橋事件一週年，有網友在前稱推特的X平台表示，「今日四通橋邊上大量便衣，隨機查手機，各位注意安全」。
另有網友表示，「在橋底下被查過一次，但是我手機裡任何危險內容都沒（有），便衣看著我手機圖庫裡一堆電貝斯尺寸圖不知道作何感想」。有網友表示，自己在橋下停留了一會，便有人問他為什麼來這裡，為什麼在停留。
有網友表示，自己想拍幾張相片，但有便衣警察要求他刪除相片。有網友則表示，「今天路過橋下面兩個警一輛車，關鍵是這也不是什麼車流密集的橋」。
網路上不少人都關注彭立發的現況，並指不要忘記四通橋事件。
四通橋事件週年，美議員提名彭立發諾貝爾和平獎
北京四通橋事件滿一週年，當時拉起「不要領袖要選票」的男子彭立發至今依然下落不明。美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）特別選在當天提名彭立發角逐諾貝爾和平獎。
《中央社》報導，蓋拉格於美國時間13日發出新聞稿表示，在彭立發歷史性抗議中國國家主席習近平與中國共產黨獨裁統治一週年之際，提名彭立發角逐諾貝爾和平獎。
蓋拉格指出，彭立發的勇敢行為引發自1989年天安門事件以來最大規模抗議活動，推翻中共對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的嚴厲封鎖。許多抗議者利用蘋果（Apple）手機AirDrop功能，閃避中共的專制審查。
對於蘋果公司在中共施壓後限制AirDrop功能，蓋拉格呼籲蘋果公司在這些抗議活動中保持透明，並支持人權。
網路上不少人關注彭立發的現況，並呼籲不要忘記四通橋事件。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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銷售霸主如何再進化？Honda All-New CR-V憑藉關鍵進化精益求精！
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智慧防護再進化 前後左右零死角防範
針對車輛前方，Honda SENSING搭載ACC主動式車距調節定速巡航系統並附LSF低速自動跟車系統，可在駕駛所設定的行駛速度基礎上，自動與前方車輛保持安全距離；而CMBS碰撞緩解煞車系統附FCW前方碰撞警示系統，當與前車距離過近有碰撞意外時，會先警示駕駛，若駕駛尚未即時反應，則會介入煞車，減少追撞危險發生。
車輛切換車道或倒車時，往往也常會有碰撞意外發生，Honda All-New CR-V透過BSI盲點偵測警示系統消弭駕駛對於車輛左右兩側的視線死角；CTM倒車預警顯示輔助則可以在倒車時協助偵測兩側來車，進一步減少危險發生。
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