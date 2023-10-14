川普盟友「混亂核心主席」吉姆喬登獲提名任眾院議長，共和黨內訌下恐難當選
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由於沒有議長，美國眾議院已經停滯了10天，無法審查任何援助以色列對抗哈馬斯的立法，也無法通過任何撥款法案來避免11月中旬可能發生的政府關閉。針對提名保守派議長人選而陷入的僵局，民主黨人呼籲溫和派共和黨人加入他們，共組成聯合政府。
美國聯邦眾議院連續10天陷於停頓之際，共和黨領導階層在台灣時間14日凌晨宣布，提名保守強硬派的喬登（Jim Jordan）為眾議院議長候選人。
支持大選舞弊說法，川普的親密盟友喬登
《中央社》報導，美國聯邦眾議員喬登獲共和黨提名出任眾議院議長，但這位與前總統川普交好的強硬保守派似乎與議長槌還有一大段距離，難以在全院表決取得當選所需的票數。路透社報導，共和黨眾議員連續閉門投票後，喬登獲得多數支持，但仍低於他當選議長所需的217票。共和黨隨後表示，他們週末會回家，代表眾院至少在下週一前仍是群龍無首。
共和黨內訌已導致眾議院癱瘓近兩週，議員們在麥卡錫（Kevin McCarthy）的繼任者問題上陷入僵局。麥卡錫10月3日遭到黨內一小群極右派同僚聯手民主黨罷免。
喬登在首輪投票中擊敗喬治亞州聯邦眾議員史考特（Austin Scott），一名不具名共和黨幕僚透露票數為124比81。
根據多位眾議員說法，喬登在第2輪投票中詢問議員們是否會在全院表決中支持他，結果獲得152票贊成、55票反對，這意味著大約1/4共和黨眾議員對喬登投反對票，使得他無法獲得成為議長所需的票數。
共和黨人僅以221席對212席的微弱多數掌控眾院，這意味著如果民主黨人全投反對票，共和黨只能容忍4人跑票。
喬登在11日提名投票以些微差距輸給眾院共和黨第二號人物史卡利塞（Steve Scalise），但史卡利塞昨天在顯然無法鞏固共和黨對他的支持後退出議長選舉。
部分共和黨人表示，他們的問題不僅僅是群龍無首而已。眾議員強生（Dusty Johnson）告訴媒體：「共和黨人已經忘了要如何團隊合作。我認為這是極具腐蝕力的趨勢。」
59歲的喬登將與麥卡錫等過去的共和黨領袖背道而馳。麥卡錫先前專注於籌募資金，並且讓彼此競爭的意識形態群體維持平衡。
喬登自2006年首次當選聯邦眾議員以來一直是黨內右翼活躍人物，也被黨內領袖視為頭痛人物。他是川普的親密盟友，曾幫忙宣傳川普指稱2020年大選存在舞弊的不實指控，並在上週獲得川普的支持。
身為眾院司法委員會主席的喬登一直在協助領導針對民主黨籍現任總統拜登的彈劾調查，民主黨認為這項調查毫無根據。曾建議與共和黨就議長人選達成共識的民主黨人表示，喬登並不是他們心目中的最佳人選。
幾乎不可能通過表決，民主黨喻溫和共和黨人「共組跨黨派聯盟」
原本被共和黨提名為下一任美國眾議院議長候選人的史卡利塞（Steve Scalise），在週四宣布退出競選後，呼籲所有人放下自己的利害，專注於國家的需要。
《華盛頓郵報》報導，在沒有議長的情況下，眾議院無法審查任何援助以色列對抗哈馬斯的立法，也無法通過任何撥款法案來避免11月中旬可能發生的政府關閉，民主黨人呼籲溫和派共和黨人加入他們，共組成聯合政府。
由於沒有議長，美國眾議院已經停滯了10天。根據《衛報》分析，喬登不應期待民主黨人會支持他，因為民主黨已經譴責喬登是一個「極端分子」，並且警告說提名他不會有任何結果。
報導提到，眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）也指責眾議院共和黨的內部鬥爭仍在持續，「使國會陷入混亂、無法正常運作和極端主義，而眾議院共和黨人三倍加劇了這個狀況」，並稱喬登是「『混亂核心小組』的主席，以一種危險的方式捍衛失常和極端主義的人。」
傑弗里斯也持續呼籲溫和派共和黨人與「極端分子」斷絕關係，並形成一個跨黨派聯盟。
新聞來源
- 川普盟友喬登獲提名任議長 共和黨內訌恐難當選（中央社）
- What Can the House Do Without a Speaker?（The Washington Post）
- Jim Jordan emerges as House speaker nominee but doesn’t have votes to win（The Guardian）
延伸閱讀
- 共和黨極右派聯手民主黨通過罷免案，麥卡錫成美國史上首位被罷黜眾院議長，創多項難堪紀錄
- 哈瑪斯突襲顛覆拜登外交政策，打亂了美國的中東如意算盤
- 美國眾議院議長誰來當？前總統川普表示有意「暫代」議長一職，但仍將重心放在總統大選
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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