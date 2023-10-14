波蘭15日國會大選：1989年民主化以來最重要選舉，結果將牽動在歐盟與美俄之間的角色

（中央社）波蘭將在週日（15日）舉行國會大選，民調顯示朝野陣營旗鼓相當。專家分析，法律正義黨執政多年後，波蘭有變成獨裁國家的危險，這場選舉因此堪稱民主化以來最重要選舉。

現年74歲的波蘭資深記者萊皮亞茲（Jacek Lepiarz）接受中央社記者訪問時表示，「法律正義黨」（PiS）執政8年來試圖控制司法和媒體，導致民主嚴重倒退，例如不惜與歐盟撕破臉，以司法改革為藉口換掉法官，事實上是為了安插自己人，企圖控制司法，破壞司法獨立。

萊皮亞茲是打壓新聞自由的受害者，法律正義黨執政後，指示國營媒體報導必須遵守官方路線，他受不了壓力只好離開工作多年的「波蘭通訊社」（PAP），轉為「德國之聲」（Deutsche Welle）服務。

據「無國界記者組織」（RSF）調查，法律正義黨2015年執政以來，波蘭新聞自由每下愈況，全球排名在短短5年內從第18名掉到第62名。

萊皮亞茲指出，法律正義黨在建立一個執政黨永遠無法下台的體制，如果這次再連任，波蘭恐步上匈牙利後塵，向獨裁國家邁進，因此稱這次大選是波蘭1989年民主化以來最重要選舉並不為過。

根據民調，卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）領導的法律正義黨支持度37%，排名第一；曾任總理和歐盟理事會（EU Council）主席的圖斯克（Donald Tusk）領導的「公民議壇」（Civic Platform，簡稱PO）排名第二，支持度30%。

至於另外3個小黨「第三路線」（Third Way）、中間偏左的「左派」（Left）、右翼民粹的「自由與獨立聯盟」（Konfederacja） ，支持度10%上下。

萊皮亞茲分析，自由與獨立聯盟反難民、反歐盟統合、反同性戀，立場與法律正義黨相近，的確可能結盟；另一方面，公民議壇、第三路線、左派等3個在野黨，席次加起來也不相上下。

不過，小黨可能無法跨過8%的門檻，無緣進入國會，而且自由與獨立聯盟動向不明，也有可能與公民議壇進行某種程度的合作，讓這場選舉充滿變數。

無論如何，萊皮亞茲批評，這是一場自由但不公平的選舉，原因是法律正義黨掌握媒體資源為自己宣傳，而且利用公投綁大選動員。在波蘭，不投公投必須向選舉委員會登記，尤其在鄉下，選委會負責人可能是頂頭上司，帶來無形壓力，破壞匿名投票的原則。

今年大選預計週日（15日）投票，萊皮亞茲研判，晚上投開票所關門後，由於還要計公投票，選舉結果可能拖到週二、三才能完全確定。

如果開票結果與民調相去不遠，他預測接下來波蘭政局將動盪一陣子，因為朝野的合縱連橫需要相當時間。

波蘭國會選舉結果，將牽動與歐盟關係

波蘭15日將進行國會選舉，根據歐盟新聞（euronews），選舉結果將會決定波蘭與歐盟的關係，以及波蘭在面對當前俄烏戰爭所處的地位與角色。

目前國會中的執政黨「法律正義黨」（PiS）於2019年國會選舉再次勝選，已經在兩次國會選舉中贏得勝利，擁有多數席次；最大在野黨是由前歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）領導的公民綱領黨（PO）。兩黨在此選舉中的訴求截然不同。

圖斯克表示將會取消法律正義黨（PiS）在司法與媒體方面的改革，並且會為改善與德國關係開闢道路，收留難民，允許同性伴侶建立民事伴侶關係，12週以內婦女可以墮胎等政策，以吸引婦女與同性選票。

法律正義黨則是強調波蘭國家的自主性，波蘭的邊界必須加以捍衛，以免有傭兵以難民身分進入波蘭境內，造成社會不穩定；並加強邊界保護，以確保波蘭國土安全；重申保護波蘭農民權益，限制烏克蘭的穀物進口到波蘭等政策，以維持農民生計；以及提供老人與兒童免費藥品；波蘭軍隊現代化等措施。

根據經濟學人集團旗下媒體Politico報導，目前民調以法律正義黨領先，但與公民綱領黨的差距有逐漸縮小的狀況。這表示法律正義黨需要與其他政黨聯盟，以確保在這次選舉中贏得勝利。

根據新聞筆記（Note From Poland）報導，至10月8日為止，已經有超過35萬波蘭公民在海外註冊投票。波蘭外交部長拉奧（Zbigniew Rau）表示，這個數字已超過2019年最後一次國會選舉的31萬4000人，但仍低於2020年總統選舉中註冊的38萬5000人。但波蘭海外選民註冊尚未截止，因此預計仍有可能會打破該紀錄。

許多波蘭民眾認為，這將是波蘭有史以來最重要的國會選舉，這將決定波蘭接下來在歐盟（又名與柏林關係）、美國與俄羅斯之間的角色，也牽涉到2025年波蘭總統選舉。若總統與國會執政黨非同一政黨，將可能難以達到共識，使得政策無法推行。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航