波蘭15日國會大選：1989年民主化以來最重要選舉，結果將牽動在歐盟與美俄之間的角色
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今年大選預計10月15日投票，專家分析，執政黨法律正義黨在建立一個執政黨永遠無法下台的體制，如果這次再連任，波蘭恐步上匈牙利後塵，向獨裁國家邁進，因此稱這次大選是波蘭1989年民主化以來最重要選舉並不為過。
（中央社）波蘭將在週日（15日）舉行國會大選，民調顯示朝野陣營旗鼓相當。專家分析，法律正義黨執政多年後，波蘭有變成獨裁國家的危險，這場選舉因此堪稱民主化以來最重要選舉。
現年74歲的波蘭資深記者萊皮亞茲（Jacek Lepiarz）接受中央社記者訪問時表示，「法律正義黨」（PiS）執政8年來試圖控制司法和媒體，導致民主嚴重倒退，例如不惜與歐盟撕破臉，以司法改革為藉口換掉法官，事實上是為了安插自己人，企圖控制司法，破壞司法獨立。
萊皮亞茲是打壓新聞自由的受害者，法律正義黨執政後，指示國營媒體報導必須遵守官方路線，他受不了壓力只好離開工作多年的「波蘭通訊社」（PAP），轉為「德國之聲」（Deutsche Welle）服務。
據「無國界記者組織」（RSF）調查，法律正義黨2015年執政以來，波蘭新聞自由每下愈況，全球排名在短短5年內從第18名掉到第62名。
萊皮亞茲指出，法律正義黨在建立一個執政黨永遠無法下台的體制，如果這次再連任，波蘭恐步上匈牙利後塵，向獨裁國家邁進，因此稱這次大選是波蘭1989年民主化以來最重要選舉並不為過。
根據民調，卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）領導的法律正義黨支持度37%，排名第一；曾任總理和歐盟理事會（EU Council）主席的圖斯克（Donald Tusk）領導的「公民議壇」（Civic Platform，簡稱PO）排名第二，支持度30%。
至於另外3個小黨「第三路線」（Third Way）、中間偏左的「左派」（Left）、右翼民粹的「自由與獨立聯盟」（Konfederacja） ，支持度10%上下。
萊皮亞茲分析，自由與獨立聯盟反難民、反歐盟統合、反同性戀，立場與法律正義黨相近，的確可能結盟；另一方面，公民議壇、第三路線、左派等3個在野黨，席次加起來也不相上下。
不過，小黨可能無法跨過8%的門檻，無緣進入國會，而且自由與獨立聯盟動向不明，也有可能與公民議壇進行某種程度的合作，讓這場選舉充滿變數。
無論如何，萊皮亞茲批評，這是一場自由但不公平的選舉，原因是法律正義黨掌握媒體資源為自己宣傳，而且利用公投綁大選動員。在波蘭，不投公投必須向選舉委員會登記，尤其在鄉下，選委會負責人可能是頂頭上司，帶來無形壓力，破壞匿名投票的原則。
今年大選預計週日（15日）投票，萊皮亞茲研判，晚上投開票所關門後，由於還要計公投票，選舉結果可能拖到週二、三才能完全確定。
如果開票結果與民調相去不遠，他預測接下來波蘭政局將動盪一陣子，因為朝野的合縱連橫需要相當時間。
波蘭國會選舉結果，將牽動與歐盟關係
波蘭15日將進行國會選舉，根據歐盟新聞（euronews），選舉結果將會決定波蘭與歐盟的關係，以及波蘭在面對當前俄烏戰爭所處的地位與角色。
目前國會中的執政黨「法律正義黨」（PiS）於2019年國會選舉再次勝選，已經在兩次國會選舉中贏得勝利，擁有多數席次；最大在野黨是由前歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）領導的公民綱領黨（PO）。兩黨在此選舉中的訴求截然不同。
圖斯克表示將會取消法律正義黨（PiS）在司法與媒體方面的改革，並且會為改善與德國關係開闢道路，收留難民，允許同性伴侶建立民事伴侶關係，12週以內婦女可以墮胎等政策，以吸引婦女與同性選票。
法律正義黨則是強調波蘭國家的自主性，波蘭的邊界必須加以捍衛，以免有傭兵以難民身分進入波蘭境內，造成社會不穩定；並加強邊界保護，以確保波蘭國土安全；重申保護波蘭農民權益，限制烏克蘭的穀物進口到波蘭等政策，以維持農民生計；以及提供老人與兒童免費藥品；波蘭軍隊現代化等措施。
根據經濟學人集團旗下媒體Politico報導，目前民調以法律正義黨領先，但與公民綱領黨的差距有逐漸縮小的狀況。這表示法律正義黨需要與其他政黨聯盟，以確保在這次選舉中贏得勝利。
根據新聞筆記（Note From Poland）報導，至10月8日為止，已經有超過35萬波蘭公民在海外註冊投票。波蘭外交部長拉奧（Zbigniew Rau）表示，這個數字已超過2019年最後一次國會選舉的31萬4000人，但仍低於2020年總統選舉中註冊的38萬5000人。但波蘭海外選民註冊尚未截止，因此預計仍有可能會打破該紀錄。
許多波蘭民眾認為，這將是波蘭有史以來最重要的國會選舉，這將決定波蘭接下來在歐盟（又名與柏林關係）、美國與俄羅斯之間的角色，也牽涉到2025年波蘭總統選舉。若總統與國會執政黨非同一政黨，將可能難以達到共識，使得政策無法推行。
新聞來源
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。