遊戲史上最大交易案過關：微軟成功收購動視暴雪，系列遊戲將導入Game Pass並支援多平台
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歷經長達兩年的流程與訴訟，微軟終於宣布收購擁有決勝時刻、暗黑破壞神、魔獸世界、爐石戰記、糖果傳奇等知名遊戲系列的動視暴雪，價值690億美元的收購案也成為遊戲史上最大交易。好消息是，根據微軟發布的資訊，這些遊戲仍將在Xbox外的平台繼續存在......
微軟自2022年初宣布收購動視暴雪（Activision Blizzard）以來遭遇許多阻礙，但隨著微軟在法庭提出各類證據，以及將串流版權出售給Ubisoft後，陸續獲得各國主管機關的同意。
2023年10月13日，英國反壟斷審查機關核准了這項收購，微軟不久後也公告正式宣布收購動視暴雪，交易金額將達690億美元。
微軟在官方公告也歡天喜地的慶祝此次收購成功，並強調包括動視、暴雪與King的遊戲如《決勝時刻》（Call of Duty）、《暗黑破壞神》（Diablo）等都將登上Game Pass與其它平台；微軟也強調即使玩家並非使用Xbox，也能夠在PlayStation、任天堂等設備玩到這些內容，玩家也可透過行動裝置、雲串流服務等方式遊玩。
動視暴雪系列遊戲將導入Game Pass，多平台支援也將存在
美國時間10月13日，在Xbox官方部落格《Xbox Wire》上，Xbox主管Phil Spencer表示，他們已開始將Activision Blizzard的遊戲引入微軟的遊戲平台Game Pass。「今天我們開始將深受喜愛的Activision、Blizzard和King的系列遊戲引入Game Pass和其他平台。在接下來的幾個月中，我們將分享更多關於何時能夠開始玩的資訊。我們知道你們都很興奮，我們也很興奮。」
Spencer還向現有的Activision Blizzard遊戲玩家傳達了一個訊息，暗示多平台支援將繼續存在。
「對於喜愛Activision、Blizzard和King遊戲的數百萬粉絲，我們希望你們知道，今天是個玩遊戲的好日子，你們是這些系列遊戲的核心和靈魂，我們很榮幸能把你們化作我們社群的一部分。無論你在Xbox、PlayStation、任天堂、PC還是手機上玩遊戲，你們都是受歡迎的，即使Xbox不是你們玩最喜歡的系列遊戲的地方。因為當大家一起玩，我們都是贏家。」
官方部落格也提到，在未來的幾個月中，Xbox還將推出更多精彩內容，微軟同時也發布了一個影片，宣布這項交易。
歷經長期法律戰，微軟達成遊戲史上最大交易
《IGN》報導，在收購消息確認後，Activision Blizzard的執行長Bobby Kotick在一封給員工的信中表示，他將在2023年底辭去職務。
回顧今年4月份，英國的競爭與市場管理局（CMA）以雲遊戲競爭問題為由，阻止了微軟對動視暴雪的收購。此後，微軟在法庭上先後擊敗美國聯邦貿易委員會（FTC）、獲得歐洲委員會的批准，並與遊戲機競爭對手Sony達成了一項協議，為PlayStation提供十年Activision遊戲的服務。
微軟在今年8月則向CMA提出了一份新的動視暴雪交易方案，內容表示會將Activision的雲端遊戲權利出售給《刺客教條》系列的製作商Ubisoft，後者可以自由動視暴雪遊戲的雲端版本移植到任何平台。
在CMA批准了這個價值690億美元的方案後，成為遊戲史上最大的交易，CMA也認為這個結果為維護雲端遊戲中競爭價格和更好服務的勝利。CMA表示，「今年8月，微軟作出了一項讓Ubisoft而不是微軟購買Activision的雲端遊戲權利的讓步，這個新方案將把未來15年內Activision所有的PC和遊戲機內容的雲串流權利（在歐洲經濟區以外）交到一個強大且獨立的競爭對手手中，該競爭對手（指Ubisoft）也對新內容有著雄心壯志。」
然而《BBC》指出，儘管批准了這次收購，但CMA仍批評了微軟在將近兩年的爭奪戰中的行為，CMA首席執行官Sarah Cardell表示「各個企業及其顧問，需要了解微軟在訴訟中所採用的戰術，並非與CMA合作的好方式」，Sarah Cardell指出，「微軟在我們最初的調查期間有機會進行重組，但堅持採取一套我們告訴他們行不通的措施，以這種方式拖延程序，只會浪費時間和金錢。」
在這場收購案中，微軟將會擁有包括《決勝時刻》、《暗黑破壞神》、《魔獸世界》（World of Warcraft）、《鬥陣特攻》（Overwatch）、《星海爭霸》（Starcraft）、《Tony Hawk滑板高手》（Tony Hawk's Pro Skater）、《寶貝龍》（Spyro the Dragon）、《寶貝龍世界》（Skylanders）、《爐石戰記》（Hearthstone）、《吉他英雄》（Guitar Hero）、《袋狼大進擊》（Crash Bandicoot）、《糖果傳奇》（Candy Crush）、《幾何戰爭》（Geometry Wars）等系列遊戲。
新聞來源
- Welcoming the Legendary Teams at Activision Blizzard King to Team Xbox（Xbox.com）
- It's Official: Microsoft Has Bought Activision Blizzard for $69 Billion（IGN）
- Microsoft completes $69bn takeover of Call of Duty maker Activision Blizzard（BBC）
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF INNOVATIONS——以臺灣為基地，以全球為目標
我們想讓你知道的是
眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
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眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
在「INNOVATIONS」這個主題中，又可以分為三大單元，包括「Showcase」、「Talk」和「Industry Event」，這三個單元要呈現什麼？又會帶來哪些驚喜體驗？讓我們一起透過文策院文化科技處李懷瑾處長和策劃團隊叁式的總監曾煒傑（Jay）的分享來感受一下！
當科技和文化在此相遇
在今年的INNOVATIONS中，以跨域共創精神為核心，集結未來內容體驗，達到產業新知的汲取、交流與合作拓展等功能。針對這樣的設計，李懷瑾處長指出：「在我看來，文化與科技是一對密不可分的夥伴，處於一種相互影響的狀態。創造文化內容的人需要科技這一強大的工具，才能更有效地與觀眾進行交流和互動。然而有趣的是，科技工具在某種程度上，也會反過來塑造和影響文化內容的生成和發展。」同時，他也進一步強調：「科技已經不再是遙不可及或陌生的概念，它已經滲透到我們日常生活的各種層面。手機就是最好的例子，它不僅是我們日常溝通、觀看的工具，更是顯現科技發展的一個具體證明。在這種情況下，文化與科技的結合並不只是遙遠的未來畫面，而是早已存在，與我們日常生活密切相關的現實。」
舉例來說，蘋果在今（2023）年的發表會上，推出了最新的AR/VR混合實境頭戴式顯示器Apple Vision Pro，這是蘋果第一款進入虛擬實境領域的產品。Jay分享自己在嘗試這個裝置之後，對未來創作提出的疑問：「我認為這絕對會影響創作內容。比方說，過去我們是在螢幕前觀看內容，但我們現在是不是有可能走進內容裡面？以前我們看到的畫面是創作者刻意安排給你看的，那現在觀者擁有整個立體的空間，創作者該怎麼敘事？」的確，過去我們習以為常的線性觀影世界，可能已經慢慢在改變，尤其在新冠疫情發生之後，線上的觀看已經成為趨勢，而這個觀看並不限於將傳統的影視內容搬到電腦裡頭，包括展覽、藝術創作、戲劇演出⋯⋯，這些過去讓我們一定要到現場去的展演，都已經被改變了。與此同時，Jay也預測這些科技的輔助裝置，將會像智慧型手機一樣，隨著量產之後逐漸降低售價。甚至在持有成本與市場需求達成平衡之前，這些 AR/VR混合實境的創作內容，就會成為一種新的觀看標準。
「所以說，我們的創作者真的是站在一個風頭浪尖上。在臺灣，我們的優勢就是非常具有包容性、多元性，有很多能量很強、充滿創意的創作者，這些是我在與其他國家的創作者接觸的時候，常常得到的反饋。不過，不管科技發展到什麼程度，文化的累積可能更重要，也更難，因為它需要的就是時間。美國的英雄電影是一種累積，韓國從遊戲開始一直發展到現在可以拍出各種題材的電影，也是一種累積。我認為這是我們的創作者現在必須要一起努力堆疊。」
拆解三大單元，各自精彩可期
在今年的INNOVATIONS的Showcase單元中，規劃了國內外頂尖，結合科技的創新文化內容，參觀者將有機會一覽各式創新作品，每一件都是業界領先的代表作。它們不僅展示了創作者無窮的創意，更呈現了科技與文化融合的無限可能性。「這次有一件作品是多人MR的新體驗模式，透過科技裝置，即使大家在不同的空間裡面，都可以體驗同樣的遊戲，這是一種party game的新可能。」李處長說到：「我個人覺得它非常有趣，不管是在混合實境的應用，或者娛樂方法的創新，都很值得大家體驗。」
另外在Talk單元中，也安排了一系列深刻的主題講座。在這個環節，文策院邀請了多位業界知名專家和學者，他們將分享各自的專業見解和獨到經驗，透過這些最真實的分享來突破業界小圈圈，參與者將有機會更加深入理解當前內容發展的主要趨勢，以及未來市場的隱藏機會。「更重要的是為臺灣的創作者，找到和國際連結的機會。譬如這次來參與的國際貴賓中，其實蠻多是投資者。他們在尋找什麼樣的提案？他們曾經投資過什麼樣的內容？這真的是蠻難得的機會，讓臺灣的創作者可以直接收穫這些第一線的資訊。然後，臺灣的創作內容是不是也可以透過他們，走出國際，或者是可以期待未來有更多的合作機會。」
而Industry Event則有部分場次安排讓所有參與者可以直接到業界工作的場地中參訪。「例如現在開始發展起來的虛擬攝影棚，可能也不是很容易直接接觸到，我們這次就有安排到這樣的地方去訪問，讓大家看看科技的第一現場是怎麼一回事。」
Jay表示：「這些安排其實都是為了達到一個目的，媒合並創造可以交流的平台。很多時候自己一個人做不到所有的事情，但是當我們有機會把觸手伸出去，就能找到一些協助。」李處長也繼續補充道：「我發現，其實有時候一個人會被自己的背景困住，那種慣性、微細的、無形的限制，有時候很難被打破。但是如果多了一點交流，或許可以放掉自己的包袱，然後產出更多有趣的新東西。」這樣的設計，很完整的落實了共創與跨域的核心精神，而這正是此次TCCF INNOVATIONS創新展演所努力追求與期望實現的。在李處長與 Jay 的眼中，創新與交流是相輔相成的，創新需要不斷的交流與碰撞，而透過交流又能激發更多新的創意與思考。
當我們看展，我們一起看向未來
2023 TCCF創意內容大會的INNOVATIONS，帶來了一個無價的機會，它為來自各行各業的創作者、開發者和思考者提供了共同學習和共享經驗的場所，號召他們一起探索文化與科技融合的無窮可能性，一起為推動文創產業的進一步發展而努力。
最終，正如李處長所言，透過這樣一個開放和包容的平台，參與者可以放下自身的限制和包袱，更自由地表達和分享，從而激發更多的創新與合作，這正是TCCF INNOVATIONS 所追求的目標和理念。在共創與跨域的核心精神指引下，這一活動無疑將為臺灣的內容產業注入更多的活力和創造更多的機會。
「在這個平台上，我們期待看到來自不同背景，不同專業領域的人才彼此交流，共同探討，」李處長最後強調，「正是這種跨領域的合作與交流，能夠讓我們看到不同的視野，打破固有的思維模式，從而促使新思維與新創意的湧現。」
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/