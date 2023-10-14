開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/14,
商業

遊戲史上最大交易案過關：微軟成功收購動視暴雪，系列遊戲將導入Game Pass並支援多平台

遊戲史上最大交易案過關：微軟成功收購動視暴雪，系列遊戲將導入Game Pass並支援多平台
Photo Credit: Microsoft 官網

我們想讓你知道的是

歷經長達兩年的流程與訴訟，微軟終於宣布收購擁有決勝時刻、暗黑破壞神、魔獸世界、爐石戰記、糖果傳奇等知名遊戲系列的動視暴雪，價值690億美元的收購案也成為遊戲史上最大交易。好消息是，根據微軟發布的資訊，這些遊戲仍將在Xbox外的平台繼續存在......

微軟自2022年初宣布收購動視暴雪（Activision Blizzard）以來遭遇許多阻礙，但隨著微軟在法庭提出各類證據，以及將串流版權出售給Ubisoft後，陸續獲得各國主管機關的同意。

2023年10月13日，英國反壟斷審查機關核准了這項收購，微軟不久後也公告正式宣布收購動視暴雪，交易金額將達690億美元。

微軟在官方公告也歡天喜地的慶祝此次收購成功，並強調包括動視、暴雪與King的遊戲如《決勝時刻》（Call of Duty）、《暗黑破壞神》（Diablo）等都將登上Game Pass與其它平台；微軟也強調即使玩家並非使用Xbox，也能夠在PlayStation、任天堂等設備玩到這些內容，玩家也可透過行動裝置、雲串流服務等方式遊玩。

動視暴雪系列遊戲將導入Game Pass，多平台支援也將存在

美國時間10月13日，在Xbox官方部落格《Xbox Wire》上，Xbox主管Phil Spencer表示，他們已開始將Activision Blizzard的遊戲引入微軟的遊戲平台Game Pass。「今天我們開始將深受喜愛的Activision、Blizzard和King的系列遊戲引入Game Pass和其他平台。在接下來的幾個月中，我們將分享更多關於何時能夠開始玩的資訊。我們知道你們都很興奮，我們也很興奮。」

Spencer還向現有的Activision Blizzard遊戲玩家傳達了一個訊息，暗示多平台支援將繼續存在。

「對於喜愛Activision、Blizzard和King遊戲的數百萬粉絲，我們希望你們知道，今天是個玩遊戲的好日子，你們是這些系列遊戲的核心和靈魂，我們很榮幸能把你們化作我們社群的一部分。無論你在Xbox、PlayStation、任天堂、PC還是手機上玩遊戲，你們都是受歡迎的，即使Xbox不是你們玩最喜歡的系列遊戲的地方。因為當大家一起玩，我們都是贏家。」

官方部落格也提到，在未來的幾個月中，Xbox還將推出更多精彩內容，微軟同時也發布了一個影片，宣布這項交易。

歷經長期法律戰，微軟達成遊戲史上最大交易

IGN》報導，在收購消息確認後，Activision Blizzard的執行長Bobby Kotick在一封給員工的信中表示，他將在2023年底辭去職務。

回顧今年4月份，英國的競爭與市場管理局（CMA）以雲遊戲競爭問題為由，阻止了微軟對動視暴雪的收購。此後，微軟在法庭上先後擊敗美國聯邦貿易委員會（FTC）、獲得歐洲委員會的批准，並與遊戲機競爭對手Sony達成了一項協議，為PlayStation提供十年Activision遊戲的服務。

微軟在今年8月則向CMA提出了一份新的動視暴雪交易方案，內容表示會將Activision的雲端遊戲權利出售給《刺客教條》系列的製作商Ubisoft，後者可以自由動視暴雪遊戲的雲端版本移植到任何平台。

在CMA批准了這個價值690億美元的方案後，成為遊戲史上最大的交易，CMA也認為這個結果為維護雲端遊戲中競爭價格和更好服務的勝利。CMA表示，「今年8月，微軟作出了一項讓Ubisoft而不是微軟購買Activision的雲端遊戲權利的讓步，這個新方案將把未來15年內Activision所有的PC和遊戲機內容的雲串流權利（在歐洲經濟區以外）交到一個強大且獨立的競爭對手手中，該競爭對手（指Ubisoft）也對新內容有著雄心壯志。」

然而《BBC》指出，儘管批准了這次收購，但CMA仍批評了微軟在將近兩年的爭奪戰中的行為，CMA首席執行官Sarah Cardell表示「各個企業及其顧問，需要了解微軟在訴訟中所採用的戰術，並非與CMA合作的好方式」，Sarah Cardell指出，「微軟在我們最初的調查期間有機會進行重組，但堅持採取一套我們告訴他們行不通的措施，以這種方式拖延程序，只會浪費時間和金錢。」

在這場收購案中，微軟將會擁有包括《決勝時刻》、《暗黑破壞神》、《魔獸世界》（World of Warcraft）、《鬥陣特攻》（Overwatch）、《星海爭霸》（Starcraft）、《Tony Hawk滑板高手》（Tony Hawk's Pro Skater）、《寶貝龍》（Spyro the Dragon）、《寶貝龍世界》（Skylanders）、《爐石戰記》（Hearthstone）、《吉他英雄》（Guitar Hero）、《袋狼大進擊》（Crash Bandicoot）、《糖果傳奇》（Candy Crush）、《幾何戰爭》（Geometry Wars）等系列遊戲。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。