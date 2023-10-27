《行銷的多重宇宙》：百事挑戰和為華堡改道——如果你是老二，就該大膽向老大挑戰
我們想讓你知道的是
市場上的老大只有一位，如果你是第二位，而且和老大的實力在伯仲之間，你就該採取「攻擊行銷」，大膽的向老大挑戰！搶錢要搶銀行，因為銀行錢多；搶市場就要搶老大的市場，因為老大的顧客多！
文：陳偉航
百事挑戰和為華堡改道
採取「攻擊行銷」，如果你是老二，你就該大膽的向老大挑戰！
在可樂業，可口可樂長期以來一直是第一位，百事可樂則屈居第二。但是在1985年，百事可樂一度超越了可口可樂稱王。
原因開始於1975年，百事可樂推出了「百事的挑戰」宣傳活動。
一開始百事可樂在美國達拉斯推出這個活動，他們在購物中心和其他公共場所，邀請人們在可口可樂和百事可樂之間進行口味盲測，測試的結果，人們傾向於選擇百事可樂而不是可口可樂。
因此，百事可樂將這個活動擴大到全美各地，活動期間有6百萬人進行了口味盲測，其中52%選擇百事可樂，42%更喜歡可口可樂，6%兩個品牌都不喜歡。
百事可樂將這個結果在電視廣告中大大的宣傳，秀出了人們驚訝的表情，因為他們在口味盲測中選擇了百事可樂。
「百事的挑戰」宣傳活動發揮了威力，到1983年，可口可樂的市占率從二戰後的60%下降到24%以下，百事可樂在超市的銷量開始超過可口可樂，可口可樂僅在自動販賣機和速食店等場所保持領先地位。
可口可樂的高級主管開始急了，他們覺得有必要做出回應。一開始，他們發布新聞稿質疑盲測結果，並推出「可口可樂更好」的廣告來回擊，但銷售並無起色。
接著他們想，既然每個人都更喜歡百事可樂，何不改變配方來複製百事可樂，因為如果你不能打敗他們，那就加入他們。
結果，在1985年4月23日，可口可樂公司宣布推出新配方的「新可口可樂」（New Coke）取代舊有的可口可樂。
事實證明這是一個錯誤的決策，憤怒的消費者蜂擁而至，4萬人打電話或寫信要求可口可樂公司改回舊的可口可樂。經過了79天，最後可口可樂公司在7月11日宣布把舊的可口可樂以「經典可口可樂」（Classic Coke）的名稱重新帶回市場。
而百事可樂也利用了這種情況大做廣告，在《紐約時報》上刊登整版廣告，宣稱百事公司贏得了長期的可樂大戰，因為改變配方代表可口可樂承認它不是原來一直宣稱的「真的可樂」！
經過這場戰役，百事可樂的銷售額增長了14%，這是該公司歷史上最大的銷售增長。
「百事的挑戰」宣傳活動說明了：如果你是老二，你就該大膽的向老大挑戰！只要有真本事，就不要怕公開叫陣，挑戰對手！
在漢堡業，麥當勞一直是第一位，漢堡王則屈居第二，漢堡王不停的想要超越麥當勞。
2018年12月漢堡王推出了一個很奇特的「為華堡改道」的促銷活動。「華堡」（Whopper）是漢堡王推出的漢堡名稱。活動內容如下：
消費者可以用一分錢美元買到華堡，條件是先下載漢堡王的app，然後開車往競爭對手麥當勞的店，當接近麥當勞店不到600英尺時，他們就可以通過漢堡王的app訂購一份一分錢美元的華堡，接著該app會提供路線圖讓訂購者再改道前往附近的漢堡王店購買華堡。
這個促銷活動看起來大費周章，居然讓顧客先到競爭者的店，再改道回到自己的店，似乎有違常理。
但消費者卻樂此不疲，短短9天內就有150萬人下載app。而且在促銷期間，透過手機app訂購華堡成長了2倍，到店消費達到了四年來的最高水準，漢堡王估計該活動為他們贏得了37倍的投資報酬率。
2019年9月漢堡王乘勝追擊，再次針對麥當勞推出了「逃離小丑」的宣傳活動。
小丑是麥當勞推出的吉祥物，「逃離小丑」影射「逃離麥當勞」，它的活動方式是：
在麥當勞店內的顧客會在Facebook或Instagram上收到一條訊息，告訴他們使用手機上的漢堡王app，掃描麥當勞電影雜誌中的文章，就會出現一個「逃離小丑」的按鈕，點擊該按鈕時會顯示一個AR做成的紅色氣球和一張一分錢美元的華堡優惠劵。
得到優惠劵的人必須在限定的時間內從麥當勞店離開到漢堡王店去兌換。同時，漢堡王app會提供前往最近漢堡王店的最快路線圖，並顯示一個倒數計時器。那些及時趕到的人就可以以一分錢美元的優惠券購買一份華堡。
「逃離小丑」的宣傳活動同樣獲得成功，消費者熱烈的參與，使得漢堡王的業績再次成長。
漢堡王的策略是針對新一代的年輕人，他們習慣使用手機，對品牌的忠誠度較低，而且能夠接受新點子，喜歡接受挑戰。
市場上的老大只有一位，如果你是第二位，而且和老大的實力在伯仲之間，你就該採取「攻擊行銷」，大膽的向老大挑戰！
搶錢要搶銀行，因為銀行錢多；搶市場就要搶老大的市場，因為老大的顧客多！
智取對手，老大也會有失手的時候！
書籍介紹
本文摘錄自《行銷的多重宇宙：36個無往不利的行銷創意》，時報出版
作者：陳偉航
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進入行銷的花花世界，你可能會迷失方向，摸不著頭緒，
但在這個充滿無限可能、多重創意的浩瀚宇宙中，永遠能發掘出一條全新的路徑！
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科技為市場與行銷帶來驚奇，運用得當將成為強大利器。
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都已自發性的投入了行銷轉型的創新嘗試時，
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
我們想讓你知道的是
國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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