藍白合會前會：國民黨提「民主初選」方案，雙方重要議題仍各自保留看法

「藍白合」會前會於10月14日下午在台北福華大飯店舉辦，國民黨由侯友宜競辦執行長金溥聰、黨秘書長黃健庭，民眾黨派柯文哲競選總幹事黃珊珊、競辦主任周榆修代表進行會談，並分別在會前與會後召開記者會。

經過3小時討論後，金溥聰表示會中充分溝通氣氛融洽，「達成一些共識，對有些議題也保留一些看法」，並公布雙方會議紀錄：

1. 產生在野最強候選人方式（保留） 民眾黨：五間民調公司、市話手機各半、採對比式民調，以平均數決定結果。

國民黨：採用美國、法國、南韓等民主國家行之有年之開放式「民主初選」，由民眾投票，展現直接民意。實施方式是在22縣市或73區域立委選區設立初選投票所，參加投票民眾不分黨派，須親簽政治理念（在野整合下架民進黨）認同卡才可投票，採實名制，驗身分證。 2. 公開辯論方式 雙方皆同意，在確認前項「在野最強候選人產生方式」後，參加由電視台主辦三場辯論會。 3. 時程（保留） 民眾黨：10月31日前完成前二項工作。

國民黨：11月初之前（11月5日至11月10日之間）完成前二項工作。 4. 柯文哲七大主張 （1）「總統赴立院報告、接受立院各黨團質詢監督」

國民黨：前半部贊同，對接受立法院監督質詢，認為有現行法律爭議。 （2）「行使閣揆同意權、閣員經立院聽證同意後任命」

國民黨：同意國會行使閣揆同意權，認為「閣員經立院聽證同意後任命」有現行法律疑慮。 （3）「凍結考監兩院、三權分立確實制衡」

國民黨：認為「凍結考監兩院」有現行法律疑慮，但同意考監兩院逐步虛級化，同時主張未來監察院的調查權及審計權轉移到立法院。 （4）「禁肥貓，高階文官國營事業董監事公開遴選」

國民黨：贊成。 （5）「特別預算不再常態化、重振政府財政紀律」

國民黨：贊成。 （6）「選制公平、下修選舉年齡，保障多元公義社會」

國民黨：贊成。 （7）「召開國是會議、推動內閣制入憲」

國民黨：贊成，主張逐步推動內閣制。 5. 侯友宜針對政治體制改革四大主張 （1） 國家認同：堅持民主自由體制，捍衛中華民國，反對台獨，反對武力犯台，反對一國兩制，台灣的未來由2300萬人決定。

民眾黨：堅持中華民國自由民主體制、遵守中華民國憲法、反對改變現狀。 （2） 成立新的特偵組：針對現今執政黨所執政時期的貪污舞弊案件疑雲，上任將盡速成立新的特偵組針對相關案件一一查清楚，給民眾清楚交代。

民眾黨：保留，主張現有機制即應全面清查。 （3） 不在籍投票：不在籍投票是民主國家的基本權利。不在籍投票是多數民主國家在民選制度上的共識，我們主張在確保選舉公平、公正的原則下，支持不在籍投票制度，讓台灣民主制度愈來愈進步。

民眾黨：贊成。 （4） 氣候正義及環境權納入憲法：為符合《聯合國氣候變化綱要公約》精神，保障未來世代共用地球的權利，盡我們這一代人對環境的責任，我們呼籲應該將氣候正義加入修憲工程討論，修憲前就應該推動全面法制化。

民眾黨：贊成，主張現在就應該現在就全面法制化 ，未來推動入憲。 6. 在野力量合作方案 （1） 雙方同意合作推動國會席次極大化，未來國會黨團就議題合作，以民眾福祉為依歸。

（2） 雙方同意如合作取得執政權後，組成聯合內閣，在政策上異中求同、同中存異，人才以專業取向，尊重政黨專業特性。 7. 明日中午（10月15日 12:00）前確認下次會議時間

根據公布的會議記錄，僅能看到藍白雙方同意公開辯論，但對決定最強候選人的方式、時程等多仍持保留，雙方訂於明（15）日中午12點前確認下次會議時間。

金溥聰：根據經驗「民主初選」有辦法做到

黃珊珊：會回去討論能否達成共識

記者會中，金溥聰與黃珊珊表示，今日會前會的討論重點主要在政策、政見、候選人產生方式、時程等議題。被問到會不會擔心「民主初選」可能有灌票與時程疑慮，提出該方案的國民黨陣營代表金溥聰表示，「民主初選」模式在西方國家和亞洲國家都實行過，根據國民黨內的初選經驗，時間是足夠的。

針對黃珊珊表示，自己過去在新黨時黨內有嘗試過「民主初選」但之後發生了問題，金溥聰指出，民調其實也可以灌票，國民黨的方案會推出實名制的「承諾下架民進黨認同卡」，作為防止灌票的依據。

另有媒體提出，民主初選制度曾在四年前選舉曾被國民黨提出用來「卡」朱立倫，懷疑是否為趙少康所提出。對此金溥聰表示「沒有這回事」，並表示國民黨對全民調有隱憂，一直有在思考柯文哲說法的應對方案，「我會不回答你，但我不會騙人。」黃健庭則表示，民主初選是黨部和競選辦公室共同討論過的方案，沒有問題。

記者會中，問到當兩黨最強候選人出線後，另一人會當副手還是會退出的問題，黃珊珊表示並沒有在今日的會前會中討論到這個題目，金溥聰則表示原本希望可以討論，國民黨陣營對這個問題也有一些想法，但今天沒有討論到。

此外，也有媒體問到如果討論沒有結論怎麼辦，金溥聰以「這只是假設性問題」帶過，黃珊珊則表示由於訂於明日通知對方下次會議，回去討論「如果很難達成共識應該就不會有後續」，但如果繼續的話，下次會議應該也會是今天的組合。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航