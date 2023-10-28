【小說】劉以鬯《寺內》選摘：這個世界的將來，會不會全部被沒有生命的東西占領？

文：劉以鬯

動亂

1

我是一架吃角子老虎，不是老虎。老虎有生命，我沒有。在這個世界上，只有沒有生命的東西才可以吃角子。我與我的同類被幾個人用貨車載到這裡，已經是一年前的事了。那幾個人在人行道上挖幾個洞，將我與我的同類像小樹般「種」在洞內。小樹有生命，我沒有。鎳幣是我的食糧，我吃了不少，卻不會像小樹那樣長大。人們對我的印象都不好。有錢人將鎳幣塞入我的口中時，臉上的表情不好看。窮人雖然不將鎳幣塞入我的口中，卻常常對我怒目而視。我肚中的錢，他們拿不到。他們對我不滿，我不在乎。我甚至對自己的受傷也不在乎。

這天晚上，幾百個人像潮水一般從橫街衝出來。有人大聲喊口號。有人用紅漆在壁上寫標語。有人焚燒計程車。有人搗毀垃圾箱。有人走到我面前，兩眼一瞪，用很粗很粗的鐵棍擊破我的臉孔。我受了重傷。他仍不罷休，繼續用鐵棍打我，直到我彎了腰，才快步走去別處。

2

我是一塊石頭。在極度的混亂中，有人將我擲向員警，那員警用藤牌抵擋。我不能沖破藤牌，掉落在地，任人踢來踢去。

3

我是一隻汽水瓶。說得更清楚些，我是一隻「七喜」汽水瓶。一個女孩子將我肚裡的汽水喝光後，我被放在汽水架裡。我一直在等待，等工友將我運回汽水廠，繼續裝汽水在我肚裡。這天晚上，一個年輕人走來，伸出右手，握住我的脖頸，疾步下樓。我見到一片混亂。餐室門前有一輛計程車在燃燒。吃角子老虎被毀壞了。路牌被拔起。幾百個人在亂七八糟的長街上奔來奔去。警車疾駛而至，員警們各持木棍與藤牌，在街中心列成隊形。那年輕人像支箭般穿出人群，將我擲在員警的鋼盔上。我粉身碎骨。

4

我是一隻垃圾箱。在混亂中，根本不知道事情怎會變成這個樣子。我也有好奇，很想對當前的混亂情形看看清楚。幾個人忽然圍住我，不管三七二十一，將我搗得稀爛。這是一群憤怒的人，我看得出。我不知道他們為什麼這樣恨我。我受重傷時，身上只剩六個字「保持城市清潔」。

5

我是一輛計程車。這天晚上，我停在計程車停車處。幾百個人從橫街像潮水般湧出時，有一名三劃警目走進我的肚內。之後，我被人群圍住。人群圍了一個圈，像鐵箍。有人將火油澆在我身上，劃亮一根火柴，點燃火油。我被灼傷了。那警目面臨生死關頭，拔出左輪，對人群射了一槍。槍彈穿入一個中年男子的大腿。中年男子跌倒。人群散開。三劃警目逃得無影無蹤。我在燃燒中，像一盞汽油燈，照得大街通明。

6

我是一張報紙。我身上印滿了字，諸如「騷動區各校今停課」「香港華人婚姻須一夫一妻制」「勞資糾紛應忠誠解決」之類。這天晚上，一個婦人用我包裹一件銀器，走入當鋪。當掉銀器後，婦人將我擲在當鋪外邊的人行道上。不久，平地刮起一陣大風，我被吹到騷動地點。我在空中飄舞時，見到一片混亂。路牌、交通燈、垃圾箱、吃角子老虎……都被破壞了。

我有點怕，希望大風將我吹去別處，但是我的希望落了空。風勢轉弱時我逐漸下降。我不想離開這個世界，卻在完全無能為力的情況中，飄落在那輛正在燃燒的計程車上面。計程車還沒有完全焚毀，我已變成灰燼。我不知道為什麼要在此犧牲。這裡邊應該有個理由；我不知道。

7

我是一輛電車。在所有的交通工具中，我的年紀可能最大。每天從早到晚，沿著路軌慢慢行駛。論速度，我無法與私家車、貨車或巴士相比，有時候甚至連腳踏車也趕不上；不過，大部分香港人都對我有好感。尤其是閒著無事而想看街景的人，總喜歡將我當作遊覽車。這天晚上，我從上環街市開出，向筲箕灣駛去，經過騷動地區，有人用鏹水 向我擲來，灼傷了兩位乘客，迫使他們從車廂裡跳出。就在這時候，那司機也被人用石頭擊中額角，流出很多血。我再也不會動了，呆呆地停在那裡。對於我，這是新鮮的經驗。我從來沒有遇到過這種事情。我只有好奇，一點也不緊張。

我看到吃角子老虎被人用鐵棍打彎腰；我看到一輛計程車在燃燒。與那輛燃燒中的計程車比起來，我是比較幸運的。我只是被人擲了一瓶腐蝕性液體，這種液體給我的傷害不大。至於那位司機，雖然受了傷，救護車駛到後，就被人抬走。救護車與員警隊幾乎是同時開到的。員警開到後，列成隊形，用擴音機勸告群眾散去，群眾不散，就勸告鄰近的居民關上窗戶，然後發射催淚彈。我是不怕催淚彈的。那些群眾終於疾步散開。氣氛越來越緊張。我倒覺得相當有趣。作為一輛電車，我對人類的所作所為根本無法了解。

8

我是一隻郵筒，員警隊還沒有開到，就有人將一根燃燒中的木條塞入我的嘴內。我一向將信當作食糧，吃下燃燒的木條後，胃部出毛病。

9

我是一條水喉鐵，性格向來溫和。被人削尖後，竟做了一件可怕的事情。就在這天晚上，有人將我插入交通燈。

10

我是一枚催淚彈。在混亂中，我最具權威。我發散白煙時，人們就像見到一種古代怪獸似的，快步逃避。我從來沒有見過人類。這是第一次。人類實在是一種有趣的動物，尤其在驚惶失措時，奔來奔去，煞是好看。不僅如此，我對那些住在高樓大廈裡的人類也很感興趣。他們早已將窗戶關上。

透過玻璃，我仍能見到四個人在打牌、學童在溫習功課、五六十歲的老頭子在戲弄十七八歲的少女、夫妻相罵、有錢人點算鈔票、病人吃藥、電視機的螢光幕上有一個美麗的女人、兩個中年男子在下象棋……我看到的種種，都很有趣。想多看一些，卻不由自主地消散了，消散了，消散了。

11