【小說】劉以鬯《寺內》選摘：這個世界的將來，會不會全部被沒有生命的東西占領？

我們想讓你知道的是
本書匯集劉以鬯創作半世紀的中短篇小說，編選核心是「故事復修」，復修一詞源自建築學，是指將傳統建築融入現代環境的藝術，書中改編自《西廂記》的作品〈寺內〉，就是這一代表。寺廟原是禁慾的場所，戒律卻帶來誘惑，香燭和慾望的火焰在此糾纏，年輕男女的愛戀在佛像的注視下茁壯，發展出連孔夫子都會流淚的瘋狂。
文：劉以鬯
動亂
1
我是一架吃角子老虎，不是老虎。老虎有生命，我沒有。在這個世界上，只有沒有生命的東西才可以吃角子。我與我的同類被幾個人用貨車載到這裡，已經是一年前的事了。那幾個人在人行道上挖幾個洞，將我與我的同類像小樹般「種」在洞內。小樹有生命，我沒有。鎳幣是我的食糧，我吃了不少，卻不會像小樹那樣長大。人們對我的印象都不好。有錢人將鎳幣塞入我的口中時，臉上的表情不好看。窮人雖然不將鎳幣塞入我的口中，卻常常對我怒目而視。我肚中的錢，他們拿不到。他們對我不滿，我不在乎。我甚至對自己的受傷也不在乎。
這天晚上，幾百個人像潮水一般從橫街衝出來。有人大聲喊口號。有人用紅漆在壁上寫標語。有人焚燒計程車。有人搗毀垃圾箱。有人走到我面前，兩眼一瞪，用很粗很粗的鐵棍擊破我的臉孔。我受了重傷。他仍不罷休，繼續用鐵棍打我，直到我彎了腰，才快步走去別處。
2
我是一塊石頭。在極度的混亂中，有人將我擲向員警，那員警用藤牌抵擋。我不能沖破藤牌，掉落在地，任人踢來踢去。
3
我是一隻汽水瓶。說得更清楚些，我是一隻「七喜」汽水瓶。一個女孩子將我肚裡的汽水喝光後，我被放在汽水架裡。我一直在等待，等工友將我運回汽水廠，繼續裝汽水在我肚裡。這天晚上，一個年輕人走來，伸出右手，握住我的脖頸，疾步下樓。我見到一片混亂。餐室門前有一輛計程車在燃燒。吃角子老虎被毀壞了。路牌被拔起。幾百個人在亂七八糟的長街上奔來奔去。警車疾駛而至，員警們各持木棍與藤牌，在街中心列成隊形。那年輕人像支箭般穿出人群，將我擲在員警的鋼盔上。我粉身碎骨。
4
我是一隻垃圾箱。在混亂中，根本不知道事情怎會變成這個樣子。我也有好奇，很想對當前的混亂情形看看清楚。幾個人忽然圍住我，不管三七二十一，將我搗得稀爛。這是一群憤怒的人，我看得出。我不知道他們為什麼這樣恨我。我受重傷時，身上只剩六個字「保持城市清潔」。
5
我是一輛計程車。這天晚上，我停在計程車停車處。幾百個人從橫街像潮水般湧出時，有一名三劃警目走進我的肚內。之後，我被人群圍住。人群圍了一個圈，像鐵箍。有人將火油澆在我身上，劃亮一根火柴，點燃火油。我被灼傷了。那警目面臨生死關頭，拔出左輪，對人群射了一槍。槍彈穿入一個中年男子的大腿。中年男子跌倒。人群散開。三劃警目逃得無影無蹤。我在燃燒中，像一盞汽油燈，照得大街通明。
6
我是一張報紙。我身上印滿了字，諸如「騷動區各校今停課」「香港華人婚姻須一夫一妻制」「勞資糾紛應忠誠解決」之類。這天晚上，一個婦人用我包裹一件銀器，走入當鋪。當掉銀器後，婦人將我擲在當鋪外邊的人行道上。不久，平地刮起一陣大風，我被吹到騷動地點。我在空中飄舞時，見到一片混亂。路牌、交通燈、垃圾箱、吃角子老虎……都被破壞了。
我有點怕，希望大風將我吹去別處，但是我的希望落了空。風勢轉弱時我逐漸下降。我不想離開這個世界，卻在完全無能為力的情況中，飄落在那輛正在燃燒的計程車上面。計程車還沒有完全焚毀，我已變成灰燼。我不知道為什麼要在此犧牲。這裡邊應該有個理由；我不知道。
7
我是一輛電車。在所有的交通工具中，我的年紀可能最大。每天從早到晚，沿著路軌慢慢行駛。論速度，我無法與私家車、貨車或巴士相比，有時候甚至連腳踏車也趕不上；不過，大部分香港人都對我有好感。尤其是閒著無事而想看街景的人，總喜歡將我當作遊覽車。這天晚上，我從上環街市開出，向筲箕灣駛去，經過騷動地區，有人用鏹水 向我擲來，灼傷了兩位乘客，迫使他們從車廂裡跳出。就在這時候，那司機也被人用石頭擊中額角，流出很多血。我再也不會動了，呆呆地停在那裡。對於我，這是新鮮的經驗。我從來沒有遇到過這種事情。我只有好奇，一點也不緊張。
我看到吃角子老虎被人用鐵棍打彎腰；我看到一輛計程車在燃燒。與那輛燃燒中的計程車比起來，我是比較幸運的。我只是被人擲了一瓶腐蝕性液體，這種液體給我的傷害不大。至於那位司機，雖然受了傷，救護車駛到後，就被人抬走。救護車與員警隊幾乎是同時開到的。員警開到後，列成隊形，用擴音機勸告群眾散去，群眾不散，就勸告鄰近的居民關上窗戶，然後發射催淚彈。我是不怕催淚彈的。那些群眾終於疾步散開。氣氛越來越緊張。我倒覺得相當有趣。作為一輛電車，我對人類的所作所為根本無法了解。
8
我是一隻郵筒，員警隊還沒有開到，就有人將一根燃燒中的木條塞入我的嘴內。我一向將信當作食糧，吃下燃燒的木條後，胃部出毛病。
9
我是一條水喉鐵，性格向來溫和。被人削尖後，竟做了一件可怕的事情。就在這天晚上，有人將我插入交通燈。
10
我是一枚催淚彈。在混亂中，我最具權威。我發散白煙時，人們就像見到一種古代怪獸似的，快步逃避。我從來沒有見過人類。這是第一次。人類實在是一種有趣的動物，尤其在驚惶失措時，奔來奔去，煞是好看。不僅如此，我對那些住在高樓大廈裡的人類也很感興趣。他們早已將窗戶關上。
透過玻璃，我仍能見到四個人在打牌、學童在溫習功課、五六十歲的老頭子在戲弄十七八歲的少女、夫妻相罵、有錢人點算鈔票、病人吃藥、電視機的螢光幕上有一個美麗的女人、兩個中年男子在下象棋……我看到的種種，都很有趣。想多看一些，卻不由自主地消散了，消散了，消散了。
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完善臺灣創新創業生態系，副總統賴清德：未來五年創造2萬個新創工作機會
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根據統計，臺灣新創企業成立五年後僅有1%存活率。如何讓在地新創走的長遠？副總統賴清德提出五大方針，同時也聆聽三家新創從零到一，再從一到十的發展路徑，成功在地出發賺取全球商機。
全球近年持續經歷地緣政治、科技轉型、永續淨零等諸多挑戰，臺灣位處「第一島鏈」戰略價值，不光是政治軍事議題，更是商務經貿的切入點，借助新創企業的創新動能，推動島國前進轉型，同時也賦能產業強化競爭力。由此可見，第一島鏈的新創，將是臺灣蛻變為智慧島嶼的重要成長引擎。
資鼎中小企業開發股份有限公司董事長蕭博仁指出，「創業環境有句話俗諺，一個人走的快，一群人走的遠。」今日資鼎中小企業開發股份有限公司攜手臺灣證券交易所，共同舉辦《第一島鏈新創對話論壇》，由蕭博仁董事長及余宛如委員共同主持，邀請副總統賴清德對談，以及三家新創業者代表上台，細數各自在創業過程如何實現規模化、國際化、順利IPO等里程碑。
副總統賴清德：未來年注1500億，從人才、平台、創新與AI打造新創雨林生態系
新創企業要成功壯大，甚至順利登上創新板（Taiwan Innovation Board, TIB）並不容易。草創期要找人、找資源、開發市場；營收逐漸成長後，接著要思考規模化、拓展海外機會，甚至積極募資讓團隊更加茁壯；到了穩定期，還要考慮各種轉型、尋找第二成長曲線。每位創業者幾乎都要三頭六臂，一關接一關打怪、補血，帶領企業跨過死亡之谷，才可能在市場上存活下來。
新創企業遇到的困境，政府也希望透過改善環境、鬆綁法規制度，孕育更多耀眼的新創獨角獸。副總統賴清德以新創雨林生態系為意象，提到因應人才、資金、法規、市場等需求，未來他將過去擔任閣揆時所提出的「國家希望工程」為基礎，進一步從五大政策著手，實現「民主和平的臺灣、公益永續的臺灣、以及創新繁榮的臺灣」三大願景。
第一項政策將以創新驅動成長的經濟發展模式，打造臺灣第二次經濟奇蹟。賴清德表示，「過去早年臺灣創業家是扛著一卡皮箱闖天下找訂單，以製造、生產要素驅動營收成長；但是，今日全球環境迅速變化，因此現在應該『軟硬兼施』，既做硬體也要做軟體，既代工也要創新，這樣臺灣經濟模式才有辦法相輔相成。」
第二項計畫針對新創環境所需的資金挹注，特別針對高中低風險的投資機會，擬訂不同的投資策略和能量布建，並結合公共與公股資金、引導民間投資。
第三項，盤點不合時宜法規並盡速提出修法，建立多個創新平台，像是前瞻科技研發創新平台，特別著墨人工智慧領域，讓臺灣成為印太地區的AI創新服務樞紐，促進AI產業化、產業AI化。
第四項政策是重視人文社會科學及跨領域的科技研究，發展科技過程也不能忽略人文素養，打造和諧、包容、永續的社會。特別是永續議題，全球興起淨零碳排倡議，賴清德也提到，政府預計在2030年前投入9,000億新台幣，帶動民間投資、新創的科技創新，解決淨零轉型問題。
最後一項，則是規劃每年1,500億的經費，預計在五年內創造2萬個新創工作機會，除了培養獨角獸，更需要栽培具創新力的螞蟻雄兵，目標在十年內讓臺灣成為第一島鏈新創解決方案的輸出國家。
從獨立媒體到跨國集團：關鍵評論網持續規模化，擴張周邊護城河
成立10年的關鍵評論網，目前旗下擁有29個媒體品牌，TNL Mediagene執行長鍾子偉表示，從獨立媒體轉型成為跨國集團，主要有幾個策略，首先是收購不同領域的媒體版圖，擴大多角化經營，特別是近年併購日本媒體集團，集團的目標受眾群體成長到5,000~6,000萬讀者。
其次，提升集團營運的競爭力，除了製作具影響力的多元內容，更重要是導入AI技術，從龐大數據當中洞察讀者潛在感興趣的內容，進而讓廣告投放更精準。在內容與數據生態系鞏固優勢，從臺灣出發持續布局東南亞市場。
從在地走向國際：凱鈿發揮利基優勢，躍升亞太快速成長500強企業
從APP開發轉型SaaS訂閱服務，營收來源橫跨B2B及B2C市場的凱鈿行動科技，創辦人蘇柏州表示，他們第一天就生根台南放眼國際，目前旗下的數位文件管理、電子簽署、文書辦公等解決方案，全球下載數已經達到2億次、 培養出1,200萬用戶、5萬家企業會員。
蘇柏州接著強調，SaaS服務不光只思考產品競爭力，邁向國際更需以品牌思維經營全球市場，從線上行銷、社群經營、多元銷售渠道、運用數據模型，預測用戶行為等機制找尋商機。最後蘇柏州提到，目前他們已掌握30個專利項目、未來兩年估計可拿下100項專利。
內部創業成功IPO：倚天酷碁登上創新板，關鍵四大心法創造多贏
是不是在大集團內部創業，有「富爸爸」資源就一定會成功？倚天酷碁總經理鍾逸鈞指出，其實在IPO之前他們遇到不少挑戰，包含倚天、酷碁兩家公司整合遇到的文化衝突、疫情末期電腦周邊配件營收急速緊縮、以及與宏碁集團關聯性交易比例高。
為了解決上述挑戰，鍾逸鈞表示，他們把解決痛點的目標聚焦在IPO，並且導入幾項關鍵心法，包含培養集體意識，讓員工認股創造動能，以及優化公司治理，以及最後一項是為員工與股東創造價值。最終形塑出創新方程式，落實新創思維過程，也同時順利登上創新板。
臺灣創新板與國家政策同一陣線，打造臺灣新價值，完成進入資本市場最後一哩路
本次《第一島鏈新創對話論壇》也邀請到臺灣證券交易所上市二部副經理陳長惠，他分享創新板在兩年前成立後，目前已掛牌上市 7家、待掛牌 3家，2024年預計至少10家數位雲端的新創企業申請上市。
臺灣新創產業蓬勃發展，在國際上已被肯定為「超級創新國」，面臨全球經濟轉型及產業創新的關鍵時刻，臺灣創新板將以集中市場籌資功能及資本市場資源，支持新創企業擴張發展及維持競爭力。
此外，今年也針對發行面、交易面規定持續鬆綁，以行動具體支持創新性企業發展，期望創新板未來能成為亞太地區科技創新最佳籌資平台，幫助更多新創登板，形成更具規模的新經濟產業上市聚落。
展望未來，證交所將持續爭取更多具發展潛力、影響力及創新性的好公司加入臺灣創新板，發揮Home Market主場優勢，豐富新經濟多元產業聚落。