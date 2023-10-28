《60歲，還是想一個人去日本Long Stay》：東京居遊建議避開都心熱鬧大站，選擇外環便利小站
我們想讓你知道的是
東京，對於喜歡熱鬧的人絕對如魚得水！對想要安靜放空的人則有如緣木求魚，除非故意宅在家裡。當然也有寧靜之道的對策，那就是選擇郊區或周邊城鎮。其實，出門盡興回家安靜，也是旅行一味。
文：吳典宜
疫後特別篇：關東Long Stay的魅力與建議
世界No.1萬象之都，酷炫大城也有方便寧靜小町；
交通複雜綿密，卻又井然有序，來去體驗令人迷惑的魅力。
我一直是東京的過客，最多待一星期，幾次Long Stay都沒想過要當東京的住民。原因一：台北已經人過多、過熱鬧了，而且從年輕旅日到年老，玩過、經過東京次數不少，不需刻意再體驗東京的人海一粟；原因二：公益性日語學習資源分散，遊學不便；原因三：高房價，長住成本高。
不過，這個世界No.1的都會太大了，大到讓人迷失、頭皮發麻，大到太有看頭、眼花撩亂。它還多次被著名的旅遊雜誌《Condé Nast Traveller》選為世界最具魅力的城市，整個關東地區又有超多風景名勝，要從東京進出才方便可及。所以不用鐵齒，就接受這個萬象之都，熱鬧喧嘩、五光十色的洗禮吧！
居遊：避開都心熱鬧大站，選擇外環便利小站
東京，對於喜歡熱鬧的人絕對如魚得水！對想要安靜放空的人則有如緣木求魚，除非故意宅在家裡。當然也有寧靜之道的對策，那就是選擇郊區或周邊城鎮。其實，出門盡興回家安靜，也是旅行一味。Long Stay，建議避開都心熱鬧大站，選擇外環便利小站，可以減輕口袋與身心壓力，比較會是舒適居遊好所在。
這個超級大都會，疫後需求熱絡房價高漲（日本其他中小城市會好一些）。不只一般飯店，滿足居遊需求，廚房家電齊全的酒店式公寓也上漲，例如東京進出成田機場交通樞紐，都心大站的上野，就有不少這類的大套房，一晚五六七萬（疫變前三四萬）、兩晚十萬日圓起，所費不貲，比較適合家族或親友多人短期住宿，可能不是小資族或者一人旅長住的菜（口袋深者另當別論），因為一泊費用，幾乎可在京都、札幌租一個月的周月租公寓了。而東京其他非都心區，較平價的酒店式公寓或周月租公寓一晚則約一萬日圓左右，月租折扣後約十萬上下；民宿、背包客棧的雅房費用應該更低。
所謂都心，簡單來說就是東京交通大動脈「JR電車山手線」所環繞的區塊及其周邊地區。住在線上的都心蛋黃區，雖然便利，但一定價高，如果不是每天跑景點趕行程，其實不需要住那裡，特別是新宿、池袋、澀谷、上野、東京這些大站，人潮洶湧動線複雜，每天進出可能耗時耗力，就是個夢魘、壓力。所以，選擇房價比較親切的蛋白區、蛋殼區，中小型車站周邊一樣很方便，避開喧囂離城不離塵，更好Long Stay。
離城不離塵，更好Long Stay
先來說東京都很大、超大！有二十三區，另加二十六市、五町、八村和離島，面積約二千二百平方公里，人口一千四百萬。首都圈，更涵蓋千葉、埼玉、神奈川三縣（一都三縣），面積約一萬三千平方公里，人口三千三百萬，是全球最大的都會區。關東地方則再包括茨城、栃木、群馬三縣，面積約三萬兩千平方公里，人口四千三百萬。而我們的台北都會區（北北基）面積略大於東京都，人口只有七百萬；台灣面積略大於關東地方，人口則為兩千三百萬。如果把東京首都圈視為一國的話，其經濟規模已是世界前八大國了。
所以要在「東京國」Long Stay找個家，真的不容易，要先上地理課。簡單說，東京都二十三區，除了山手線包住都心蛋黃之外，其餘的就是蛋白，二十六市與首都圈三縣則為超大蛋殼。這樣粗淺的了解後，應該有助於擇地而居的方向。離開都心蛋黃找平價區域，向東可往淺草（蛋白），千葉縣千葉、船橋（蛋殼）；向西往高円寺、中野（蛋白），武藏野市吉祥寺（蛋殼）；向南往神奈川縣川崎、橫濱（蛋殼）；向北往赤羽、北千住（蛋白） 、埼玉縣川口（蛋殼）。
或者也可以根據居遊重點選擇方向，例如想去晴空塔、迪士尼樂園、鴨川海洋世界，可往東邊找住處。想去高尾山、吉卜力美術館、國營昭和公園，可往西邊找住處。想去橫濱、鎌倉、江之島、箱根、熱海、伊豆，可往南找住處（例如我疫後Long Stay的川崎，就在東京南邊）。想去日光、小江戶川越、足利（紫藤花）、日立海濱公園、水戶偕樂園，可往北找住處。
想去疫後熱門的新景點，在都心則有澀谷的SHIBUYA SKY大樓、宮下公園、3D秋田犬，新宿的3D巨貓，在西邊有練馬區豐島園站哈利波特影城，琦玉縣所澤市角川武藏野博物館等等。
生活便利、物價較低區域口袋名單
選擇交通便利物價較低住宅區車站，小資族可參考日本房地產網調查的排行榜，前十名依序為赤羽（北區）、北千住（足立區）、小岩（江戶川區）、蒲田（大田區）、十条（北區）、八王子市（東京都）、綾瀬（足立區）、巢鴨（豐島區） 、高圓寺（杉並區）、川崎市（神奈川縣）。以上都是屬於生活機能高、物價低的區域、城市，多數在都心北邊。其他東京人常見的推薦名單，西邊還有中野、吉祥寺、國立市、調布市、大泉學園，北邊有龜有、五反野，東邊有千葉市、船橋、柏等等。
口袋深者，可參考高級住宅區車站排行榜，前十名為松濤、南麻布、成城、田園調布、池田山、元麻布、白金台、廣尾、青葉台、代代木上原。都是治安景觀好，安靜祥和，街道綠意盎然的區域，只是高價區旅宿可能較少。
如果選擇東京都外圍城市的話，以本身與周邊生活、旅遊資源的舒適、豐富性來看，橫濱＝日本人最想居住的美麗港都、鎌倉＝古都、箱根＝富士湖光山色與溫泉鄉、熱海＝海濱溫泉鄉、日光＝世界遺產、湖光山色與溫泉、河口湖＝富士山與湖區巡遊、輕井澤＝避暑勝地與富豪別墅區，以上都是魅力滿溢的城鎮。
交通網複雜，飛天遁地「坐」為觀止
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
我們想讓你知道的是
國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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