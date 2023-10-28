《60歲，還是想一個人去日本Long Stay》：東京居遊建議避開都心熱鬧大站，選擇外環便利小站

文：吳典宜

疫後特別篇：關東Long Stay的魅力與建議

世界No.1萬象之都，酷炫大城也有方便寧靜小町；

交通複雜綿密，卻又井然有序，來去體驗令人迷惑的魅力。

我一直是東京的過客，最多待一星期，幾次Long Stay都沒想過要當東京的住民。原因一：台北已經人過多、過熱鬧了，而且從年輕旅日到年老，玩過、經過東京次數不少，不需刻意再體驗東京的人海一粟；原因二：公益性日語學習資源分散，遊學不便；原因三：高房價，長住成本高。

不過，這個世界No.1的都會太大了，大到讓人迷失、頭皮發麻，大到太有看頭、眼花撩亂。它還多次被著名的旅遊雜誌《Condé Nast Traveller》選為世界最具魅力的城市，整個關東地區又有超多風景名勝，要從東京進出才方便可及。所以不用鐵齒，就接受這個萬象之都，熱鬧喧嘩、五光十色的洗禮吧！

居遊：避開都心熱鬧大站，選擇外環便利小站

東京，對於喜歡熱鬧的人絕對如魚得水！對想要安靜放空的人則有如緣木求魚，除非故意宅在家裡。當然也有寧靜之道的對策，那就是選擇郊區或周邊城鎮。其實，出門盡興回家安靜，也是旅行一味。Long Stay，建議避開都心熱鬧大站，選擇外環便利小站，可以減輕口袋與身心壓力，比較會是舒適居遊好所在。

這個超級大都會，疫後需求熱絡房價高漲（日本其他中小城市會好一些）。不只一般飯店，滿足居遊需求，廚房家電齊全的酒店式公寓也上漲，例如東京進出成田機場交通樞紐，都心大站的上野，就有不少這類的大套房，一晚五六七萬（疫變前三四萬）、兩晚十萬日圓起，所費不貲，比較適合家族或親友多人短期住宿，可能不是小資族或者一人旅長住的菜（口袋深者另當別論），因為一泊費用，幾乎可在京都、札幌租一個月的周月租公寓了。而東京其他非都心區，較平價的酒店式公寓或周月租公寓一晚則約一萬日圓左右，月租折扣後約十萬上下；民宿、背包客棧的雅房費用應該更低。

所謂都心，簡單來說就是東京交通大動脈「JR電車山手線」所環繞的區塊及其周邊地區。住在線上的都心蛋黃區，雖然便利，但一定價高，如果不是每天跑景點趕行程，其實不需要住那裡，特別是新宿、池袋、澀谷、上野、東京這些大站，人潮洶湧動線複雜，每天進出可能耗時耗力，就是個夢魘、壓力。所以，選擇房價比較親切的蛋白區、蛋殼區，中小型車站周邊一樣很方便，避開喧囂離城不離塵，更好Long Stay。

離城不離塵，更好Long Stay

先來說東京都很大、超大！有二十三區，另加二十六市、五町、八村和離島，面積約二千二百平方公里，人口一千四百萬。首都圈，更涵蓋千葉、埼玉、神奈川三縣（一都三縣），面積約一萬三千平方公里，人口三千三百萬，是全球最大的都會區。關東地方則再包括茨城、栃木、群馬三縣，面積約三萬兩千平方公里，人口四千三百萬。而我們的台北都會區（北北基）面積略大於東京都，人口只有七百萬；台灣面積略大於關東地方，人口則為兩千三百萬。如果把東京首都圈視為一國的話，其經濟規模已是世界前八大國了。

所以要在「東京國」Long Stay找個家，真的不容易，要先上地理課。簡單說，東京都二十三區，除了山手線包住都心蛋黃之外，其餘的就是蛋白，二十六市與首都圈三縣則為超大蛋殼。這樣粗淺的了解後，應該有助於擇地而居的方向。離開都心蛋黃找平價區域，向東可往淺草（蛋白），千葉縣千葉、船橋（蛋殼）；向西往高円寺、中野（蛋白），武藏野市吉祥寺（蛋殼）；向南往神奈川縣川崎、橫濱（蛋殼）；向北往赤羽、北千住（蛋白） 、埼玉縣川口（蛋殼）。

或者也可以根據居遊重點選擇方向，例如想去晴空塔、迪士尼樂園、鴨川海洋世界，可往東邊找住處。想去高尾山、吉卜力美術館、國營昭和公園，可往西邊找住處。想去橫濱、鎌倉、江之島、箱根、熱海、伊豆，可往南找住處（例如我疫後Long Stay的川崎，就在東京南邊）。想去日光、小江戶川越、足利（紫藤花）、日立海濱公園、水戶偕樂園，可往北找住處。

想去疫後熱門的新景點，在都心則有澀谷的SHIBUYA SKY大樓、宮下公園、3D秋田犬，新宿的3D巨貓，在西邊有練馬區豐島園站哈利波特影城，琦玉縣所澤市角川武藏野博物館等等。

生活便利、物價較低區域口袋名單

選擇交通便利物價較低住宅區車站，小資族可參考日本房地產網調查的排行榜，前十名依序為赤羽（北區）、北千住（足立區）、小岩（江戶川區）、蒲田（大田區）、十条（北區）、八王子市（東京都）、綾瀬（足立區）、巢鴨（豐島區） 、高圓寺（杉並區）、川崎市（神奈川縣）。以上都是屬於生活機能高、物價低的區域、城市，多數在都心北邊。其他東京人常見的推薦名單，西邊還有中野、吉祥寺、國立市、調布市、大泉學園，北邊有龜有、五反野，東邊有千葉市、船橋、柏等等。

口袋深者，可參考高級住宅區車站排行榜，前十名為松濤、南麻布、成城、田園調布、池田山、元麻布、白金台、廣尾、青葉台、代代木上原。都是治安景觀好，安靜祥和，街道綠意盎然的區域，只是高價區旅宿可能較少。

如果選擇東京都外圍城市的話，以本身與周邊生活、旅遊資源的舒適、豐富性來看，橫濱＝日本人最想居住的美麗港都、鎌倉＝古都、箱根＝富士湖光山色與溫泉鄉、熱海＝海濱溫泉鄉、日光＝世界遺產、湖光山色與溫泉、河口湖＝富士山與湖區巡遊、輕井澤＝避暑勝地與富豪別墅區，以上都是魅力滿溢的城鎮。

交通網複雜，飛天遁地「坐」為觀止