三族群申請家庭看護移工免「巴氏量表」評估，新制10/15上路

（中央社）家庭看護移工申請門檻將放寬，勞動部於10月13日表示，使用長照照顧服務持續逾6個月、經醫師診斷失智評估量表輕度者等，新增納入免經巴氏量表評估，相關規範於15日正式上路。

勞動部13日發布新聞稿宣布，已經公告修正申請聘僱家庭看護移工法規，簡化被看護者的醫療評估程序，針對初次申請家庭看護移工的對象增列多元認定方式、不用再經過醫療機構專業評估。

勞動部表示，包含增列3大類被看護者多元認定方式，讓申請家庭看護移工免經醫療機構專業評估以及擴大重新招募免評對象，放寬曾聘僱家庭看護移工且為75歲以上長者，或持有身心障礙證明且有效期間註記無效期等二類對象免評。

勞動部說明，增列三大類被看護者多元認定方式，一為使用長期照顧服務（居家、日間或家庭託顧服務）持續6個月以上，第二類為經一名神經科或精神科專科醫師評估失智症輕度以上（CDR量表≥1），第三為擴大特定身心障礙重度等級免評對象，包含：肢體障礙及罕見疾病取消病症限制，並增加呼吸器官失去功能之障礙程度達重度以上、吞嚥機能失去功能之障礙程度達中度以上等三種對象，都可免經醫療機構評估失能情形。

另外，勞動部也說，回應產業人力需求，將鬆綁中階技術人力資格規定，包含放寬同雇主同移工累計工作6年以上可轉任中階技術人力、新增開放中階技術一般營造工作，並擴大開放中階技術農業工作增加林業、畜牧及養殖漁業等工作。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國指出，相關法規已經於13日公告，將於15日正式上路。

長照政策應導入移工人力？各界看法不一

台灣正面臨高齡化和人力不足的挑戰，長照政策成為2024總統大選的重要議題。多名參選人提出檢討巴氏量表、放寬家事移工申請等政見，引發各界討論。

巴氏量表是一種評估失能程度的工具，目前是申請家事移工的主要依據。有些人認為巴氏量表太嚴格，不符合現實需求，建議放寬或多元化認定方式。但也有人質疑，放寬申請門檻是否能解決問題？由於目前移工來源國不足，申請者可能找不到合適的移工，或者只能從非法管道聘僱。

中華民國家庭照顧者關懷總會也認為，放寬申請門檻只是一時之計，不能解決根本問題，總會副主任張筱嬋建議，應該利用長照政策引導民眾思考未來會面臨的照顧困境，發揮社區主義精神，提供從居家、社區到機構式照顧的多元連續服務，此外，移工人力應該要在整個長照體系中被看見、被管理。

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醫護團體則指出，關鍵還是勞動力的來源跟工作品質。台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫表示，如果勞動條件仍低下，即使放寬申請門檻也沒有用，並認為政府應該增加長期照顧人力、提升長期照顧品質、加強處理失聯移工問題、增加移工福利等。

雇主團體則肯定政府看見需求，但也直言再怎麼放寬仍無法解決移工來源不足問題。台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕日前表示，要開放可以，但仍必須要有新增移工來源國等配套措施，否則只是華而不實的政見。

台灣目前有22萬多家戶聘請家事移工，其中以印尼籍最多。根據衛福部統計，目前目前22萬多家戶聘請家事移工，其中僅6.6萬人成功申請銜接長照服務。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航