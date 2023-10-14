三族群申請家庭看護移工免「巴氏量表」評估，新制10/15上路
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勞動部表示，包含增列3大類被看護者多元認定方式，讓申請家庭看護移工免經醫療機構專業評估以及擴大重新招募免評對象，放寬曾聘僱家庭看護移工且為75歲以上長者，或持有身心障礙證明且有效期間註記無效期等二類對象免評。但也有民間團體認為，放寬申請門檻只是一時之計，不能解決根本問題。
（中央社）家庭看護移工申請門檻將放寬，勞動部於10月13日表示，使用長照照顧服務持續逾6個月、經醫師診斷失智評估量表輕度者等，新增納入免經巴氏量表評估，相關規範於15日正式上路。
勞動部13日發布新聞稿宣布，已經公告修正申請聘僱家庭看護移工法規，簡化被看護者的醫療評估程序，針對初次申請家庭看護移工的對象增列多元認定方式、不用再經過醫療機構專業評估。
勞動部表示，包含增列3大類被看護者多元認定方式，讓申請家庭看護移工免經醫療機構專業評估以及擴大重新招募免評對象，放寬曾聘僱家庭看護移工且為75歲以上長者，或持有身心障礙證明且有效期間註記無效期等二類對象免評。
勞動部說明，增列三大類被看護者多元認定方式，一為使用長期照顧服務（居家、日間或家庭託顧服務）持續6個月以上，第二類為經一名神經科或精神科專科醫師評估失智症輕度以上（CDR量表≥1），第三為擴大特定身心障礙重度等級免評對象，包含：肢體障礙及罕見疾病取消病症限制，並增加呼吸器官失去功能之障礙程度達重度以上、吞嚥機能失去功能之障礙程度達中度以上等三種對象，都可免經醫療機構評估失能情形。
另外，勞動部也說，回應產業人力需求，將鬆綁中階技術人力資格規定，包含放寬同雇主同移工累計工作6年以上可轉任中階技術人力、新增開放中階技術一般營造工作，並擴大開放中階技術農業工作增加林業、畜牧及養殖漁業等工作。
勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國指出，相關法規已經於13日公告，將於15日正式上路。
長照政策應導入移工人力？各界看法不一
台灣正面臨高齡化和人力不足的挑戰，長照政策成為2024總統大選的重要議題。多名參選人提出檢討巴氏量表、放寬家事移工申請等政見，引發各界討論。
巴氏量表是一種評估失能程度的工具，目前是申請家事移工的主要依據。有些人認為巴氏量表太嚴格，不符合現實需求，建議放寬或多元化認定方式。但也有人質疑，放寬申請門檻是否能解決問題？由於目前移工來源國不足，申請者可能找不到合適的移工，或者只能從非法管道聘僱。
中華民國家庭照顧者關懷總會也認為，放寬申請門檻只是一時之計，不能解決根本問題，總會副主任張筱嬋建議，應該利用長照政策引導民眾思考未來會面臨的照顧困境，發揮社區主義精神，提供從居家、社區到機構式照顧的多元連續服務，此外，移工人力應該要在整個長照體系中被看見、被管理。
醫護團體則指出，關鍵還是勞動力的來源跟工作品質。台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫表示，如果勞動條件仍低下，即使放寬申請門檻也沒有用，並認為政府應該增加長期照顧人力、提升長期照顧品質、加強處理失聯移工問題、增加移工福利等。
雇主團體則肯定政府看見需求，但也直言再怎麼放寬仍無法解決移工來源不足問題。台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕日前表示，要開放可以，但仍必須要有新增移工來源國等配套措施，否則只是華而不實的政見。
台灣目前有22萬多家戶聘請家事移工，其中以印尼籍最多。根據衛福部統計，目前目前22萬多家戶聘請家事移工，其中僅6.6萬人成功申請銜接長照服務。
新聞來源
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。