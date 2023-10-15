我們本是兄弟姊妹：以巴衝突撕心裂肺，讓我想起那位來自伊拉克的法蒂瑪
我們想讓你知道的是
高舉個人自由至上、民族至上的各項主張，讓世界逐漸邁向分裂——以色列和巴勒斯坦正在戰爭，烏克蘭和俄羅斯正在戰爭，我們祈求上天賜下和平。正如教宗方濟各所說「每場戰爭都是潰敗」，我們都忘了，原來，我們本是兄弟姊妹。
「若你們中二人，在地上同心合意，無論為什麼事祈禱，我在天之父，必要給他們成就，因為那裏有兩個或三個人，因我的名字聚在一起，我就在他們中間。」
以色列與巴勒斯坦的戰爭，撕裂人的心。原是兄弟姊妹，怎麼會以恐懼與殘暴互相對待？
我與來自伊拉克的法蒂瑪
2019年底，教宗方濟各以亞西西．聖方濟（Saint Francis of Assisi）為典範，向全世界不分宗教、性別、年齡的青年人發出邀請信。教宗邀請年輕人聚集到義大利中部山城亞西西，效法聖方濟的精神，挽起袖子，重新建造這座上天交在我們手中的宮殿——我們共同的家園。
2022年9月，歷經三年疫情的阻斷，超過1000位青年人，因著「方濟各經濟」（The Economy of Francesco）的邀請，從非洲、中南美洲、亞洲、大洋洲聚集到歐洲，與歐洲的夥伴們，有第一次的接觸，特別是在亞西西這座悠久古老且美麗的山城。
義大利亞西西火車站位於翁布里亞大區的天使之后，距離亞西西山城有六公里之遙，雖說六公里對於擅長步行的人來說似乎不算太遠，然而沿途山路，其實行走起來並不容易。
方濟各經濟主辦方教廷促進整體人類發展部，選用天使之后的亞西西歌劇院作為大會主要會場，然而，多數夥伴們三天的住宿都在山上的亞西西。
雖然大會安排接駁交通車，不過，計畫趕不上變化，變動的行程、遲遲等不到的接駁巴士，讓我們這些來自世界各地的青年，終於有機會放下手機，在寒冷的夜裡盡是找話題排解等待的時刻。
「嗨，我是法蒂瑪，來自伊拉克」，法蒂瑪伸出友誼的手，這是我生命中第一次真正認識一位來自伊拉克的女性。「嗨，我是多默，從台灣來，很高興認識你。請問，你知道葡萄牙的法蒂瑪嗎？你的名字讓我想起法蒂瑪聖母」。
我的問題迎來一陣沉默，彷彿我並未回答她，甚至我冒犯了她。
她緩緩搖搖頭說「抱歉，我是穆斯林，我不確定你說的法蒂瑪在哪裡，但法蒂瑪是我們很常見的女生名字」。一陣沉寂。然而，她最後選擇打破沉默，我們繞著法蒂瑪的名字，開始談話，聊聊伊拉克，談談美國，也談談伊斯蘭。
原來，法蒂瑪（فاطمة）是伊斯蘭一位傑出女性的名字，語意是切斷、分開，意義是她的聖潔切開一切醜陋及罪惡。父母為女孩取名法蒂瑪，也是為祝福女孩。後來我們Google發現，葡萄牙的法蒂瑪地名，來自北非摩爾人統治伊比利半島時期留下的名字。不過，意外地因為1917年聖母在法蒂瑪的顯現，而與天主教會連結起來。
那個夜晚，等候公車的時候，確實寒冷，但我相信我們與伊拉克的法蒂瑪內心必是火熱。從法蒂瑪身上，我們瞭解法蒂瑪的名字來自伊斯蘭信仰。同時，從Google帶給我們有關葡萄牙法蒂瑪的故事，她也知道原來天主教會、伊斯蘭信仰在葡萄牙法蒂瑪藉著聖母瑪利亞的顯現，而有奇妙的交會。
原來，我們本是兄弟姊妹
瑪利亞（Maria）在中東地區，仍舊是普遍選用的女性名字，多半中文我們習慣翻譯作麥爾彥（Maryam）。
縱然西元2000年左右台灣的廣告，不乏帶著戲謔將瑪利亞這個名字與菲律賓、菲律賓家事移工連結起來，甚至不分年齡深植人心，但除了深切反省台灣帶著歧視眼光的陋習，我們去認識「瑪利亞」，或者是前面提到的「法蒂瑪」，我們不只能看見基督宗教與瑪利亞、法蒂瑪的關係，更要看到整個名字的來由，與更大的文化脈絡。
教宗方濟各在位做天主教會教宗的10年間，他用他相對開明、開放的作法，為天主教會打開大門。他鼓勵天主教友用雙手擁抱正教會、基督新教、穆斯林，以及共同的根源猶太民族。
我們放下成見，共同回歸一體。互相勸勉放下武器，挽起各自袖子建造共同家園。教宗方濟各也把這份邀約，帶向一神宗教體系之外的各個宗教，佛教、原住民族信仰、道教、其他可能的善意志及信念。
我們本來是兄弟姊妹，特別是我們相信，人類生活在這個世界上，為的不是個人、家族、國家、區域組織的利益，而是為整體人類能夠繼續生存下去、適當管理萬物的種種挑戰而努力不懈。
然而，高舉個人自由至上、民族至上的各項主張，卻讓世界逐漸邁向分裂。
以色列和巴勒斯坦正在戰爭，烏克蘭和俄羅斯正在戰爭，我們祈求上天賜下和平。「每場戰爭都是潰敗！」正如教宗方濟各所說。但我們也為已經在衝突中喪命的戰士，祈求上天接受他們的靈魂。
我很喜歡穆斯林看待死亡的態度。
穆斯林社群內，一旦村落中，有人突然喪亡，哪怕這家正在辦喜宴，壯丁們也要趕緊前往喪家。
依照穆斯林傳統，亡者大體要盡快移往清真寺，在美體房中由眾人為他／她進行最後一次淨禮，並在清真寺中為他／她祈禱，最遲24小時內，必須下葬。因為人來自塵土，死後亦要歸回塵土。穆斯林埋葬不立碑、不掃墓，完全歸回大地。
我想起天主教會，每年四旬期首週三彌撒中施放聖灰，撒聖灰時，神父口中念道：
「人哪，你要記住，你原來是灰土，將來仍要歸於灰土。」
你們本來原是兄弟姊妹。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF INNOVATIONS——以臺灣為基地，以全球為目標
我們想讓你知道的是
眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
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眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
在「INNOVATIONS」這個主題中，又可以分為三大單元，包括「Showcase」、「Talk」和「Industry Event」，這三個單元要呈現什麼？又會帶來哪些驚喜體驗？讓我們一起透過文策院文化科技處李懷瑾處長和策劃團隊叁式的總監曾煒傑（Jay）的分享來感受一下！
當科技和文化在此相遇
在今年的INNOVATIONS中，以跨域共創精神為核心，集結未來內容體驗，達到產業新知的汲取、交流與合作拓展等功能。針對這樣的設計，李懷瑾處長指出：「在我看來，文化與科技是一對密不可分的夥伴，處於一種相互影響的狀態。創造文化內容的人需要科技這一強大的工具，才能更有效地與觀眾進行交流和互動。然而有趣的是，科技工具在某種程度上，也會反過來塑造和影響文化內容的生成和發展。」同時，他也進一步強調：「科技已經不再是遙不可及或陌生的概念，它已經滲透到我們日常生活的各種層面。手機就是最好的例子，它不僅是我們日常溝通、觀看的工具，更是顯現科技發展的一個具體證明。在這種情況下，文化與科技的結合並不只是遙遠的未來畫面，而是早已存在，與我們日常生活密切相關的現實。」
舉例來說，蘋果在今（2023）年的發表會上，推出了最新的AR/VR混合實境頭戴式顯示器Apple Vision Pro，這是蘋果第一款進入虛擬實境領域的產品。Jay分享自己在嘗試這個裝置之後，對未來創作提出的疑問：「我認為這絕對會影響創作內容。比方說，過去我們是在螢幕前觀看內容，但我們現在是不是有可能走進內容裡面？以前我們看到的畫面是創作者刻意安排給你看的，那現在觀者擁有整個立體的空間，創作者該怎麼敘事？」的確，過去我們習以為常的線性觀影世界，可能已經慢慢在改變，尤其在新冠疫情發生之後，線上的觀看已經成為趨勢，而這個觀看並不限於將傳統的影視內容搬到電腦裡頭，包括展覽、藝術創作、戲劇演出⋯⋯，這些過去讓我們一定要到現場去的展演，都已經被改變了。與此同時，Jay也預測這些科技的輔助裝置，將會像智慧型手機一樣，隨著量產之後逐漸降低售價。甚至在持有成本與市場需求達成平衡之前，這些 AR/VR混合實境的創作內容，就會成為一種新的觀看標準。
「所以說，我們的創作者真的是站在一個風頭浪尖上。在臺灣，我們的優勢就是非常具有包容性、多元性，有很多能量很強、充滿創意的創作者，這些是我在與其他國家的創作者接觸的時候，常常得到的反饋。不過，不管科技發展到什麼程度，文化的累積可能更重要，也更難，因為它需要的就是時間。美國的英雄電影是一種累積，韓國從遊戲開始一直發展到現在可以拍出各種題材的電影，也是一種累積。我認為這是我們的創作者現在必須要一起努力堆疊。」
拆解三大單元，各自精彩可期
在今年的INNOVATIONS的Showcase單元中，規劃了國內外頂尖，結合科技的創新文化內容，參觀者將有機會一覽各式創新作品，每一件都是業界領先的代表作。它們不僅展示了創作者無窮的創意，更呈現了科技與文化融合的無限可能性。「這次有一件作品是多人MR的新體驗模式，透過科技裝置，即使大家在不同的空間裡面，都可以體驗同樣的遊戲，這是一種party game的新可能。」李處長說到：「我個人覺得它非常有趣，不管是在混合實境的應用，或者娛樂方法的創新，都很值得大家體驗。」
另外在Talk單元中，也安排了一系列深刻的主題講座。在這個環節，文策院邀請了多位業界知名專家和學者，他們將分享各自的專業見解和獨到經驗，透過這些最真實的分享來突破業界小圈圈，參與者將有機會更加深入理解當前內容發展的主要趨勢，以及未來市場的隱藏機會。「更重要的是為臺灣的創作者，找到和國際連結的機會。譬如這次來參與的國際貴賓中，其實蠻多是投資者。他們在尋找什麼樣的提案？他們曾經投資過什麼樣的內容？這真的是蠻難得的機會，讓臺灣的創作者可以直接收穫這些第一線的資訊。然後，臺灣的創作內容是不是也可以透過他們，走出國際，或者是可以期待未來有更多的合作機會。」
而Industry Event則有部分場次安排讓所有參與者可以直接到業界工作的場地中參訪。「例如現在開始發展起來的虛擬攝影棚，可能也不是很容易直接接觸到，我們這次就有安排到這樣的地方去訪問，讓大家看看科技的第一現場是怎麼一回事。」
Jay表示：「這些安排其實都是為了達到一個目的，媒合並創造可以交流的平台。很多時候自己一個人做不到所有的事情，但是當我們有機會把觸手伸出去，就能找到一些協助。」李處長也繼續補充道：「我發現，其實有時候一個人會被自己的背景困住，那種慣性、微細的、無形的限制，有時候很難被打破。但是如果多了一點交流，或許可以放掉自己的包袱，然後產出更多有趣的新東西。」這樣的設計，很完整的落實了共創與跨域的核心精神，而這正是此次TCCF INNOVATIONS創新展演所努力追求與期望實現的。在李處長與 Jay 的眼中，創新與交流是相輔相成的，創新需要不斷的交流與碰撞，而透過交流又能激發更多新的創意與思考。
當我們看展，我們一起看向未來
2023 TCCF創意內容大會的INNOVATIONS，帶來了一個無價的機會，它為來自各行各業的創作者、開發者和思考者提供了共同學習和共享經驗的場所，號召他們一起探索文化與科技融合的無窮可能性，一起為推動文創產業的進一步發展而努力。
最終，正如李處長所言，透過這樣一個開放和包容的平台，參與者可以放下自身的限制和包袱，更自由地表達和分享，從而激發更多的創新與合作，這正是TCCF INNOVATIONS 所追求的目標和理念。在共創與跨域的核心精神指引下，這一活動無疑將為臺灣的內容產業注入更多的活力和創造更多的機會。
「在這個平台上，我們期待看到來自不同背景，不同專業領域的人才彼此交流，共同探討，」李處長最後強調，「正是這種跨領域的合作與交流，能夠讓我們看到不同的視野，打破固有的思維模式，從而促使新思維與新創意的湧現。」
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/