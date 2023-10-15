我們本是兄弟姊妹：以巴衝突撕心裂肺，讓我想起那位來自伊拉克的法蒂瑪

「若你們中二人，在地上同心合意，無論為什麼事祈禱，我在天之父，必要給他們成就，因為那裏有兩個或三個人，因我的名字聚在一起，我就在他們中間。」

以色列與巴勒斯坦的戰爭，撕裂人的心。原是兄弟姊妹，怎麼會以恐懼與殘暴互相對待？

我與來自伊拉克的法蒂瑪

2019年底，教宗方濟各以亞西西．聖方濟（Saint Francis of Assisi）為典範，向全世界不分宗教、性別、年齡的青年人發出邀請信。教宗邀請年輕人聚集到義大利中部山城亞西西，效法聖方濟的精神，挽起袖子，重新建造這座上天交在我們手中的宮殿——我們共同的家園。

2022年9月，歷經三年疫情的阻斷，超過1000位青年人，因著「方濟各經濟」（The Economy of Francesco）的邀請，從非洲、中南美洲、亞洲、大洋洲聚集到歐洲，與歐洲的夥伴們，有第一次的接觸，特別是在亞西西這座悠久古老且美麗的山城。

義大利亞西西火車站位於翁布里亞大區的天使之后，距離亞西西山城有六公里之遙，雖說六公里對於擅長步行的人來說似乎不算太遠，然而沿途山路，其實行走起來並不容易。

方濟各經濟主辦方教廷促進整體人類發展部，選用天使之后的亞西西歌劇院作為大會主要會場，然而，多數夥伴們三天的住宿都在山上的亞西西。

雖然大會安排接駁交通車，不過，計畫趕不上變化，變動的行程、遲遲等不到的接駁巴士，讓我們這些來自世界各地的青年，終於有機會放下手機，在寒冷的夜裡盡是找話題排解等待的時刻。

「嗨，我是法蒂瑪，來自伊拉克」，法蒂瑪伸出友誼的手，這是我生命中第一次真正認識一位來自伊拉克的女性。「嗨，我是多默，從台灣來，很高興認識你。請問，你知道葡萄牙的法蒂瑪嗎？你的名字讓我想起法蒂瑪聖母」。

我的問題迎來一陣沉默，彷彿我並未回答她，甚至我冒犯了她。

她緩緩搖搖頭說「抱歉，我是穆斯林，我不確定你說的法蒂瑪在哪裡，但法蒂瑪是我們很常見的女生名字」。一陣沉寂。然而，她最後選擇打破沉默，我們繞著法蒂瑪的名字，開始談話，聊聊伊拉克，談談美國，也談談伊斯蘭。

原來，法蒂瑪（فاطمة‎）是伊斯蘭一位傑出女性的名字，語意是切斷、分開，意義是她的聖潔切開一切醜陋及罪惡。父母為女孩取名法蒂瑪，也是為祝福女孩。後來我們Google發現，葡萄牙的法蒂瑪地名，來自北非摩爾人統治伊比利半島時期留下的名字。不過，意外地因為1917年聖母在法蒂瑪的顯現，而與天主教會連結起來。

那個夜晚，等候公車的時候，確實寒冷，但我相信我們與伊拉克的法蒂瑪內心必是火熱。從法蒂瑪身上，我們瞭解法蒂瑪的名字來自伊斯蘭信仰。同時，從Google帶給我們有關葡萄牙法蒂瑪的故事，她也知道原來天主教會、伊斯蘭信仰在葡萄牙法蒂瑪藉著聖母瑪利亞的顯現，而有奇妙的交會。

原來，我們本是兄弟姊妹

瑪利亞（Maria）在中東地區，仍舊是普遍選用的女性名字，多半中文我們習慣翻譯作麥爾彥（Maryam）。

縱然西元2000年左右台灣的廣告，不乏帶著戲謔將瑪利亞這個名字與菲律賓、菲律賓家事移工連結起來，甚至不分年齡深植人心，但除了深切反省台灣帶著歧視眼光的陋習，我們去認識「瑪利亞」，或者是前面提到的「法蒂瑪」，我們不只能看見基督宗教與瑪利亞、法蒂瑪的關係，更要看到整個名字的來由，與更大的文化脈絡。

教宗方濟各在位做天主教會教宗的10年間，他用他相對開明、開放的作法，為天主教會打開大門。他鼓勵天主教友用雙手擁抱正教會、基督新教、穆斯林，以及共同的根源猶太民族。

我們放下成見，共同回歸一體。互相勸勉放下武器，挽起各自袖子建造共同家園。教宗方濟各也把這份邀約，帶向一神宗教體系之外的各個宗教，佛教、原住民族信仰、道教、其他可能的善意志及信念。

我們本來是兄弟姊妹，特別是我們相信，人類生活在這個世界上，為的不是個人、家族、國家、區域組織的利益，而是為整體人類能夠繼續生存下去、適當管理萬物的種種挑戰而努力不懈。

然而，高舉個人自由至上、民族至上的各項主張，卻讓世界逐漸邁向分裂。

以色列和巴勒斯坦正在戰爭，烏克蘭和俄羅斯正在戰爭，我們祈求上天賜下和平。「每場戰爭都是潰敗！」正如教宗方濟各所說。但我們也為已經在衝突中喪命的戰士，祈求上天接受他們的靈魂。

作者拍攝提供

我很喜歡穆斯林看待死亡的態度。

穆斯林社群內，一旦村落中，有人突然喪亡，哪怕這家正在辦喜宴，壯丁們也要趕緊前往喪家。

依照穆斯林傳統，亡者大體要盡快移往清真寺，在美體房中由眾人為他／她進行最後一次淨禮，並在清真寺中為他／她祈禱，最遲24小時內，必須下葬。因為人來自塵土，死後亦要歸回塵土。穆斯林埋葬不立碑、不掃墓，完全歸回大地。

我想起天主教會，每年四旬期首週三彌撒中施放聖灰，撒聖灰時，神父口中念道：

「人哪，你要記住，你原來是灰土，將來仍要歸於灰土。」

你們本來原是兄弟姊妹。