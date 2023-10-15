國民黨提出一個看似不可能會輸的方案，反而讓「藍白合」突然有了可能性

文：張進逸

今天的藍白合首度會談落幕，最大的分歧點出在產生候選人的方式。柯文哲陣營沒意外的提出全民調的方式，而侯友宜陣營則出乎意料的拋出了類美式初選制，要求直接在各選區投票決勝負，成為整場會談的焦點。

國民黨的盤算

在國民黨的計算裡，直接拒絕民調又無法禮讓柯文哲的情況下，提出類美式初選制是一項解套方案。理由也很簡單，如果最後柯文哲陣營無法接受，至少多了一項大義名份可以使用，也就是這樣的初選方案看起來不比民調沒正當性，所以合不成，也可說是對方拒絕接受，而不是己方懼戰。

而若柯文哲陣營願意接受方案，同樣也已經買好保險。這就是看中了柯陣營的組織動員能力遠弱於國民黨，加上空氣票在非正式大選時，投票動力較為不足的弱點。只要努力做好動員，具有足夠的保底選票，既可以確保勝利，同時能讓柯文哲就此退選。

換言之，在國民黨的如意算盤裡，如果柯陣營不接受，他們還有退路，不會像以前那樣被逼得無法回擊。如果柯陣營接受，他們不僅有極高勝算，還能確立藍白合的格局。因此國民黨要的是在確信自己不會輸的規則裡，還要取得一定的正當性，以及維持藍白合的可能性。

至於柯陣營所提出的民調方案，無論是一半手機一半市話，或者退到全市話，可以預料國民黨都不可能會接招，所以也不需要進一步討論下去。

柯文哲的選擇

有趣的是，當國民黨提出一個看似不可能會輸的方案時，反而讓藍白合突然有了可能性。

由於原本的賽局是建構在國民黨不可能會禮讓柯文哲的前提下，柯文哲要思考怎麼做對自己最為有利。但現在的賽局則變成雖然勝算不高，但畢竟有機會公開擊敗侯友宜，取而代之成為「白藍合」，那麼考量可能就會有所不同。

當國民黨完全不願意當副的情況下，柯文哲看起來禮讓並無甚好處。然而當國民黨居然有機會成為副手時，那麼原本資源不足的柯文哲就有了新的選擇可能。

若是計算最後藍白合談判破裂，選舉回歸三腳督格局，要操作選民最後關頭棄侯保柯到勝選，其實也不比類美式初選制打敗侯友宜輕鬆。而能獲得的最大收益，則是撐高民眾黨的政黨得票，從而增加立法院三黨不過半的機率。

不過現在不同，柯文哲直接退讓做小，和明知遊戲規則高度不利還勇敢參戰，即便最後結局看似相同，但觀感則截然不同。

柯文哲大可試著透過三場辯論會來徹底輾壓侯友宜，並且全台巡迴演講的氣勢瞬間從過場活動變成眾所矚目。換言之，要是最後勇敢參戰，並讓多數人認同柯文哲表現遠優於侯友宜，即使最後投票輸了，仍然可取得極高的道德光環與同情聲浪，政黨票不見得會比獨立參選到底要差。

若侯友宜最後大選還是輸了，至少自己無甚損失；要是贏了，還可以再多拿到權力分配條件。

要是居然旋風刮得更大，在那麼不利的規則裡，還能逆襲擊倒侯友宜，那更是不得了，挾著這股氣勢與極高的正當性，確實足以與賴清德一搏，實現所謂的「我會贏，且大贏」的戰略目標。因此若柯文哲對自己的辯論以及這個月的競選活動有高度信心，那麼贏了可說是一本萬利，就算輸了也未必會差，當然有可能慎重考慮這個得來不易的良機。

Photo Credit: 中央社

小結

在雙方表態後，進一步的關注點就是國民黨不可能會接受比民調，而柯文哲則是要考慮是否接受類美式初選制。那麼柯文哲是否會接受？這個還真的不好說，要看他對於自己是否有信心，能夠撐出即使戰敗也比參選到底更好的局面。

國民黨今天將原本無路的賽局，開出了一條狹路，也許到時他們會因為這樣的輕敵決定而後悔。過去柯文哲總是信奉「狹路相逢勇者勝」的信條，就看在關鍵時期，他是否會敢於再賭一把。

無論如何，藍白合的可能性，確實已開出了一扇窗。

本文由作者授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航