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2023/10/15,
藝文

台北辦香港影展講座，導演黃綺琳讚台灣編劇創作自由

台北辦香港影展講座，導演黃綺琳讚台灣編劇創作自由
Photo Credit: 中央社

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香港導演黃綺琳和作家沐羽分享在台生活。黃綺琳讚賞台灣編劇有創作自由、想像空間也變大，沐羽認為台灣評論文化盛行。

（中央社）台北今天（12日）舉辦「香港放映－譜寫電影新篇章」講座，香港導演黃綺琳和作家沐羽分享在台生活。黃綺琳讚賞台灣編劇有創作自由、想像空間也變大，沐羽認為台灣評論文化盛行。

2023香港影展以「香港映像」為主題，反映香港政局的變動下，新銳影人汲取香港精神創造出新時代香港電影新篇章。今晚講座由影評人張士達與藝評人謝佩霓、作家沐羽、導演黃綺琳、友松娛樂董事長丁曉菁對談。

黃綺琳和沐羽暢談來台灣生活的不同。沐羽笑稱，練習中文的方式就是提著啤酒到大學吸菸與跟台灣交流。黃綺琳新作品《填詞撚》入圍第60屆金馬獎最佳女主角和最佳改編劇本，她分享語言是一大困難，像是寫歌詞時要考慮歌詞和旋律的關係，創作劇本時也要考慮台灣的中文使用方式。

談及創作，黃綺琳分享，執導影集《此時此刻》時收到有10天拍攝期的通知，讓她非常驚訝，因為這個拍攝期幾乎是香港的兩倍。

黃綺琳說，台灣編劇除了在審查上有創作自由，想像空間也變大，甚至能為了兩個鏡頭寫出遊樂園的戲，「我在台灣在北美館、醫院、銀行等地拍攝，像銀行是我（在香港）不可能借到場景的」。她也笑說，這樣的創作自由對香港創作者而言是天堂。

沐羽表示，很多方面無法指出香港或是台灣哪地比較好，但來到台灣發現台灣有許多文學獎，像是一年拿了3個獎項就能不用擔心生計；另外，台灣也很鼓勵文化和創作。他特別提到台灣評論文化盛行，無論在電影或是書籍上都會有許多討論，尤其是在政治與文學上都有大程度的反思性。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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