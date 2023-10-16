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2023/10/16,
國際

分析：普亭沒有按下「中東戰爭」按鈕，但他有幾種利用以巴衝突的方式

分析：普亭沒有按下「中東戰爭」按鈕，但他有幾種利用以巴衝突的方式
Photo Credit: Reuters / BBC News

我們想讓你知道的是

普亭在這次以巴衝突中讓找到機會，一如既往地再次指責美國，稱「這是美國中東政策失敗的一個例子」。這是莫斯科的一貫模式，攻擊所謂的「美國霸權」。克里姆林宮將美國塑造成中東的罪魁禍首，以提高俄羅斯在該地區的地位。儘管中東亂局對俄羅斯有潛在好處，但也有危險。

外界很容易把普亭當成「007」電影裡的大反派，坐在深山密室的巨大控制面板前，製造世界各地的混亂。

他按下一個按鈕，巴爾幹半島就會發生動亂。

他按下另一個按鈕，中東就會爆炸。

很多人會這麼想像，但並不準確。克里姆林宮領導人的全球影響力沒那麼大。

確實，俄羅斯與哈瑪斯有聯繫，也是伊朗的親密盟友。據美國稱，莫斯科和德黑蘭已建立全面的軍事伙伴關係。

但這不表示，莫斯科直接參與或事先知悉哈瑪斯對以色列的襲擊。

「我們不相信俄羅斯以任何方式參與其中，」以色列駐俄大使亞歷山大・本・茲維（Alexander Ben Zvi）本周對俄羅斯媒體《工商日報》（Kommersant）說。

他表示，說哈瑪斯的暴行與俄羅斯有關，「完全是無稽之談」。

詹姆斯馬丁防擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）駐柏林的俄羅斯與中東問題專家漢娜・諾特（Hanna Notte）也說：「我沒有看到任何證據，表明俄羅斯直接向哈瑪斯供應武器，或俄軍訓練哈瑪斯特工。」

「俄羅斯與哈瑪斯的關係確實由來已久，俄羅斯從未宣布哈瑪斯為恐怖組織，哈瑪斯代表團去年和今年曾訪問莫斯科。」

「但我不會由此推斷俄羅斯給予哈瑪斯廣泛的軍事支持。儘管我們知道俄羅斯製造的系統進入了加薩地帶，很可能是通過（埃及的）西奈半島並在伊朗的協助下進入的。」

換言之，普亭並沒有按下「中東戰爭」的按鈕。

但他會趁機利用這個局勢嗎？當然會，具體方式如下。

轉移對烏克蘭的注意力

大量以色列坦克集結在加沙邊界

Photo Credit: EPA / BBC News

大量以色列坦克集結在加薩邊界。

隨著中東局勢主導國際新聞版面，莫斯科正指望以色列的戲劇性頭條，會轉移人們對俄烏戰爭的注意力。

這不僅僅是為了改變新聞週期，俄羅斯當局還希望，一些西方國家向烏克蘭提供的武器轉到以色列。

「我相信這場危機將直接影響（烏克蘭）特別軍事行動的進程。」 俄羅斯外交官康斯坦丁・加夫裡洛夫（Konstantin Gavrilov）對親克里姆林宮的媒體《消息報》說。

「烏克蘭的支持者會被以色列的衝突分心。這不代表西方會拋棄烏克蘭人，但軍事援助的數量會減少，而且行動的進程可能會急轉直下，而對俄羅斯有利。」

但這是俄羅斯一廂情願嗎？很有可能。

「我們能夠也將支持以色列，就像我們支持烏克蘭一樣。」美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）在北約國防部長會議上說。

儘管如此，若中東衝突長期持續，將考驗美國能否在兩場戰爭中，同時支持兩個盟國。

俄羅斯是調停者？

俄羅斯想把自己塑造成潛在的和平締造者，借此提升其在中東地區的地位。

它以前曾經扮演過這樣的角色，與國際社會一起努力結束該地區的衝突。

普亭總統的發言人德米特里・佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「俄羅斯能夠並將會在解決衝突中發揮作用」，「我們正與衝突各方保持接觸」。

伊拉克總理本周訪問莫斯科時，呼籲普亭「宣布在該地區實現真正停火的倡議」。

加沙難民在聯合國開辦的學校躲避戰火

Photo Credit: Reuters / BBC News

加薩難民在聯合國開辦的學校躲避戰火。

但俄羅斯要做和平締造者？恐怕很難說服人。

畢竟，它全面入侵鄰國烏克蘭，過去近20個月的戰爭，已造成震驚世界的大規模死亡與破壞。

再者，自稱「能夠並將會在實現和平方面發揮作用」，並不代表衝突各方會接受你是調解人。

莫斯科長期關注中東問題，在以色列與美國建立緊密聯繫的同時，蘇聯採取了親阿拉伯的立場。多年來，蘇聯官方都支持反猶太主義。

蘇聯解體後，俄羅斯與以色列的關係有所改善，部分原因是有過百萬猶太人從前蘇聯加盟共和國湧入以色列。

但最近，普亭領導下的俄羅斯與以色列的敵人——尤其是伊朗——越走越近，導致俄以關係緊張。

譴責美國

普亭在這次以巴衝突中讓找到機會，一如既往地再次指責美國，稱「這是美國中東政策失敗的一個例子」。

這是莫斯科的一貫模式，攻擊所謂的「美國霸權」。

克里姆林宮將美國塑造成中東的罪魁禍首，以提高俄羅斯在該地區的地位。

儘管中東亂局對俄羅斯有潛在好處，但也有危險。

「謹慎調整的不穩定性，對俄羅斯最有利，」 俄羅斯與中東問題專家漢納・諾特說。

「如果這場危機轉移了人們對烏克蘭的注意力——考慮到以色列在美國國內政治背景中的重要性，這種風險確實存在——那麼是的，俄羅斯可能是短期受益者。」

但諾特表示，如果戰爭擴展範圍，俄羅斯不會從中受益，其中包括向哈瑪斯提供武器和資金的伊朗。

「俄羅斯不希望以色列和伊朗爆發全面戰爭。如果發展到這地步，美國顯然會強硬地站在以色列那邊，我認為俄羅斯別無選擇，只能進一步倒向伊朗。我不確定它是否願意這樣。」

「我認為普亭仍然重視與以色列的關係。我認為俄羅斯外交不想進入選邊站的地步。但這場衝突越升級，他們可能感受到的壓力就越大。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


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