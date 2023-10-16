以巴衝突：以色列軍隊攻入加薩，地面戰的目標和危機是什麼？
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假如以色列能重挫哈瑪斯，取而代之的將是什麼？以色列在2005年從加薩撤出軍隊及成千上萬的定居者，且不再試圖作為佔領勢力重返當地。軍事專家溫特認為，權力轉移有可能為巴勒斯坦解放組織（PA）回歸鋪路，它在2007年被哈瑪斯趕出加薩。巴勒斯坦解放組織並非武裝組織，目前控制著約旦河西岸的部分地區。
以巴衝突持續升溫，以色列軍隊地面攻入加薩進行「局部突擊」，稱已擊斃多名哈瑪斯成員。多家以色列媒體報導，以軍在加薩尋獲以色列人質的屍體，但軍方其後否認有關消息。
此前，以色列要求加薩北部約110萬巴勒斯坦居民撤至南部，成千上萬人已乘車或徒步逃亡。雙方衝突一周以來，已造成以色列1300人死亡，巴勒斯坦則逾2200人死亡，超過40萬人流離失所。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）聲言要「殺死每一個哈瑪斯成員」，而當局另一個任務是要營救至少150名被擄到加薩的人質。
以軍這次「鐵劍行動」（Operation Swords of Iron）似乎比過去的計劃都要進取，但軍事上是否切實可行？有什麼目標和困難？
地面戰的目標
以色列國防軍（IDF）參謀長赫爾齊・哈勒維（Herzi Halevi）聲言要「瓦解」哈瑪斯，並會針對該組織在加薩的政治頭目。
但哈瑪斯已控制加薩16年，以色列期望加薩將來會是什麼樣？
「我不認為以色列能夠摧毀每一個哈瑪斯成員，因為那是伊斯蘭極端主義的一種理念，」以色列陸軍廣播電台的軍事分析員阿米爾・巴爾・沙洛姆（Amir Bar Shalom）說，「但是你可以盡可能削弱它，令它沒有運作能力。」
這或許是一個更現實的目標。以色列與哈瑪斯進行過四場戰爭，過去每一次試圖阻止其火箭炮襲擊，均失敗告終。
以軍發言人喬納森・康裏克斯中校（Lt Col Jonathan Conricus）表示，在這場戰爭結束時，哈瑪斯不應再具備「威脅或殺害以色列平民」的軍事能力。
危機滿布
有好幾個因素，都可能使得這次軍事行動偏離軌道。
哈瑪斯的分支卡薩姆旅（Izzedine al-Qassam Brigades）對於以色列的進攻會有所凖備，設置好爆炸裝置，做好伏擊計劃，還可以利用其複雜地下通道網絡襲擊以軍。
2014年，以色列步兵營遭受了反坦克地雷、狙擊手和伏擊的重創，數以百計平民也在加薩城北部一個社區的戰鬥中喪生。
這就是以色列現在要求加薩北部110萬巴勒斯坦人撤離的原因之一。
以色列人已被告誡，戰爭可能持續數月，創紀錄的36萬名預備役人員亦已報到服役。
問題是，在沒有國際壓力要求撤軍的情況下，以色列可以持續戰鬥多久？
以色列頂尖的安全和情報記者約西・梅爾曼（Yossi Melman）表示：「政府和軍方覺得自己有國際社會——至少是西方領導人——的支持。當中的理念就是『讓我們動員起來，我們有很多時間』。」
但他相信，若以色列的盟友看到人們挨餓的畫面，就遲早會介入。
聯合國難民機構已經警告，加薩很快會變成「地獄洞口」。以軍的空襲摧毀了當地1300座建築物，死亡人數迅速攀升，供水、供電和燃料被切斷，當地半數人口被要求逃離大面積地區。
營救人質的利益考量
哈瑪斯擄走的人質當中很多是以色列人，但也有不少外國公民和雙重國籍者，因此包括美、法、英等多國政府在這次軍事行動都有利益考量。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已向該國受影響家庭承諾，會將他們的親人帶回家：「法國永遠不會拋棄自己的子民。」
人質的命運會如何影響軍事策劃者，目前尚不清楚，而以色列領導人也面臨國內壓力。
軍事專家沙洛姆將目前的情況與1972年慕尼黑奧運會相比較，當時巴勒斯坦槍手擄走以色列的運動員，殺害了11人。
以色列政府當時展開一項行動，要找到並殺死參與該場襲擊的每一個人。他相信，當局這次也會追捕綁架事件背後的所有哈瑪斯分子。
要在加薩營救上百名被劫持在不同地點的人質，可能是超出以色列精英部隊總參謀部偵察部隊（Sayeret Matkal）的能力範圍。哈瑪斯已威脅要槍斃人質，作為對以色列進攻的威懾。
2011年，以色列為了解救被哈瑪斯囚禁了五年的士兵吉拉德・沙利特（Gilad Shalit），交換了1000多名巴勒斯坦囚犯，包括後來成為哈瑪斯在加薩政治領導人的葉海亞・辛瓦（Yahya Sinwar）。
這讓以色列政府考慮是否再次大規模釋放囚犯時，要再三思量。
鄰國的反應
以色列鄰國的反應，也將影響地面攻擊進程和結果。
其中與加薩接壤的埃及可能提出的更多要求，該國正努力爭取讓救援通過拉法邊境口岸進入加薩。
「加薩人民因為以色列的軍事行動所遭受的苦難越多，埃及面臨的壓力就會越大，它要表現出自己並沒有背棄巴勒斯坦人，」以色列國家安全研究所（Institute for National Security Studies）的奧菲爾・溫特（Ofir Winter）說。
但他相信，這種情況不至於令開羅開放邊境讓加薩人大規模湧入埃及，或者與以色列進行軍事對抗。
以色列北部與黎巴嫩接壤，兩國邊境受到密切關注。
當地已發生數起跨境襲擊事件，與伊斯蘭主義武裝組織真主黨（Hezbollah）有關，但情況尚未形成對抗以色列的新戰線。
真主黨的主要支持者伊朗威脅要建立對抗以色列的「新戰線」，美國總統拜登隨即在本周發出警告說：「對於任何國家、任何組織、任何試圖利用這種局勢的人，我只說一個詞：不！」
為強調這一點，美國已派出一艘航母前往地中海東部。
以色列眼中的「加薩終局」
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