加薩走廊逾2000死：有民眾撤離時遭空襲喪生，哈瑪斯籲巴人留下

加薩走廊逾2000死，哈瑪斯高階指揮官遭擊斃

（中央社）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯治下的衛生部說，加薩走廊遭以色列攻擊的死亡人數攀升，目前造成至少2215人死，其中包括724名兒童。以色列表示，哈瑪斯一高階成員遭擊斃。

法新社報導，衛生部表示，罹難者中約458名女性，另有8714人受傷。此前一份聲明指出，光是過去24小時內，以色列對加薩走廊（Gaza Strip）的攻擊就造成至少324人死亡，其中包括126名兒童、88名女性，這段期間內另有1018人受傷。

以色列國防軍（Israel Defence Forces, IDF）昨（14）日表示，領導哈瑪斯（Hamas）執行空中行動的一名哈瑪斯高階軍事指揮官，在以色列空襲行動中喪生。以色列軍方表示，戰機昨天攻擊哈瑪斯執行空中任務的總部，擊斃哈瑪斯空中陣列負責人穆拉德（Murad Abu Murad）。哈瑪斯未立即證實這項消息。

聯合國昨日表示，以色列軍方近一週猛烈轟炸後，加薩走廊1300多棟建築物遭到摧毀。聯合國人道事務協調廳（OCHA）表示，這些建築物中有「5540個住宅」遭摧毀，另有近3750幢房屋嚴重受損，無法居住。

以色列13日下令加薩北部的居民南遷。以國軍方14日表示，已看到巴勒斯坦平民大規模往南移動。以軍地面部隊稍早進入加薩「定位突擊」，清除哈瑪斯武裝並搜索人質位置。以色列軍方發言人13日說，一些地面部隊在戰車掩護下發動突擊，掃蕩巴勒斯坦的火箭單位和蒐集人質所在地點資訊。這是以方在這場以巴最新危機爆發以來，官方首度提及地面部隊進入加薩。

目擊者：加薩民眾在撤離路線遭以色列砲火擊斃

（中央社）目擊者和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）官員14日表示，逃往加薩走廊（Gaza Strip）南部的巴人，在以色列軍方表示安全無虞的「撤離路線」上遭空襲喪生。

法新社報導，哈瑪斯7日對以色列南部發動大規模突襲，促使以色列對長期封鎖的加薩走廊展開致命空襲和砲襲行動。

以色列軍方阿拉伯語發言人阿德雷（Avichay Adraee）13日呼籲加薩民眾前往瓦第加薩（Wadi Gaza）以南地區，並說這是「為了你們的安全」。阿德雷表示，在當地時間13日晚間8時（格林威治時間下午5時）之前，有一條安全「撤離路線」不會遭以色列部隊鎖定。

然而，哈瑪斯官員表示，8時期限前，往南行的民眾當中有許多人遇害。14日有一名目擊者告訴法新社說，「一輛載有數十個家庭的卡車，在瓦第加薩附近遭砲彈襲擊」。法新社無法獨立核實這些死亡案例是否由以色列襲擊釀成。

根據哈瑪斯衛生部和政府媒體辦公室的官方聲明，撤往安全地區的平民中，13日下午有數十人在至少3個地點遇害。法新社可以證實，社群媒體上流傳的影片與目擊者聲稱13日疑似在加薩走廊發生的事件吻合，但無法確定影片中所看到的爆炸是因以色列砲火而起。

以色列軍方尚未回覆法新社置評要求。以色列總理辦公室發言人海恩瑞希（Tal Heinrich）14日告訴媒體說，以色列正「採取所有預防措施」避免平民喪生。

哈瑪斯官員14日發布聲明通報，「以色列屠殺和令人髮指的犯罪行為」造成「70名殉道者」和200名傷者，包括婦孺。哈瑪斯官員表示，自7日爆發戰鬥以來，加薩至少有2215名巴勒斯坦人喪生，包括724名孩童。

以色列官員則說，同期間，以國境內有至少1300人喪生，且絕大多數發生在哈瑪斯上週的攻擊事件中。

哈瑪斯領袖籲巴人勿撤離加薩走廊

（中央社）以色列發動空襲並呼籲平民撤離加薩走廊北部地區後，哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）14日敦促巴勒斯坦人不要在加薩「流離失所」，也不要離開被封鎖的飛地前往埃及。

法新社報導，身在卡達的哈尼雅透過電視演說表示，本月7日針對以色列社區的大規模攻擊是一次「戰略打擊」，有助於「我們的解放」。

以色列軍隊日前呼籲加薩走廊北部的巴人向南遷移，以「躲避危險」。

哈尼雅在演說中呼籲巴人，「對從（約旦河）西岸和加薩走廊流離失所說『不』，對逃到埃及說『不』。我們決定留在我們的土地上。」他說，「希望我們的土地不再遭到佔領，讓我們擁有一個以耶路撒冷為首都的國家…並讓我們的巴勒斯坦人民回歸」。

14日稍早，哈尼雅痛批以色列犯下戰爭罪，並阻止人道主義援助進入加薩。他敦促聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）向以色列施壓，以允許人道援助進入加薩地區。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範