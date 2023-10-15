加薩走廊逾2000死：有民眾撤離時遭空襲喪生，哈瑪斯籲巴人留下
我們想讓你知道的是
以巴戰火至今已造成加薩走廊至少2215人死，以色列13日下令加薩北部的居民南遷，並開放一條安全的撤離路線，但哈瑪斯稱許多南行民眾仍在該路線遭砲彈擊斃。哈瑪斯也呼籲加薩居民留在加薩走廊，拒絕流離失所。
加薩走廊逾2000死，哈瑪斯高階指揮官遭擊斃
（中央社）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯治下的衛生部說，加薩走廊遭以色列攻擊的死亡人數攀升，目前造成至少2215人死，其中包括724名兒童。以色列表示，哈瑪斯一高階成員遭擊斃。
法新社報導，衛生部表示，罹難者中約458名女性，另有8714人受傷。此前一份聲明指出，光是過去24小時內，以色列對加薩走廊（Gaza Strip）的攻擊就造成至少324人死亡，其中包括126名兒童、88名女性，這段期間內另有1018人受傷。
以色列國防軍（Israel Defence Forces, IDF）昨（14）日表示，領導哈瑪斯（Hamas）執行空中行動的一名哈瑪斯高階軍事指揮官，在以色列空襲行動中喪生。以色列軍方表示，戰機昨天攻擊哈瑪斯執行空中任務的總部，擊斃哈瑪斯空中陣列負責人穆拉德（Murad Abu Murad）。哈瑪斯未立即證實這項消息。
聯合國昨日表示，以色列軍方近一週猛烈轟炸後，加薩走廊1300多棟建築物遭到摧毀。聯合國人道事務協調廳（OCHA）表示，這些建築物中有「5540個住宅」遭摧毀，另有近3750幢房屋嚴重受損，無法居住。
以色列13日下令加薩北部的居民南遷。以國軍方14日表示，已看到巴勒斯坦平民大規模往南移動。以軍地面部隊稍早進入加薩「定位突擊」，清除哈瑪斯武裝並搜索人質位置。以色列軍方發言人13日說，一些地面部隊在戰車掩護下發動突擊，掃蕩巴勒斯坦的火箭單位和蒐集人質所在地點資訊。這是以方在這場以巴最新危機爆發以來，官方首度提及地面部隊進入加薩。
目擊者：加薩民眾在撤離路線遭以色列砲火擊斃
（中央社）目擊者和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）官員14日表示，逃往加薩走廊（Gaza Strip）南部的巴人，在以色列軍方表示安全無虞的「撤離路線」上遭空襲喪生。
法新社報導，哈瑪斯7日對以色列南部發動大規模突襲，促使以色列對長期封鎖的加薩走廊展開致命空襲和砲襲行動。
以色列軍方阿拉伯語發言人阿德雷（Avichay Adraee）13日呼籲加薩民眾前往瓦第加薩（Wadi Gaza）以南地區，並說這是「為了你們的安全」。阿德雷表示，在當地時間13日晚間8時（格林威治時間下午5時）之前，有一條安全「撤離路線」不會遭以色列部隊鎖定。
然而，哈瑪斯官員表示，8時期限前，往南行的民眾當中有許多人遇害。14日有一名目擊者告訴法新社說，「一輛載有數十個家庭的卡車，在瓦第加薩附近遭砲彈襲擊」。法新社無法獨立核實這些死亡案例是否由以色列襲擊釀成。
根據哈瑪斯衛生部和政府媒體辦公室的官方聲明，撤往安全地區的平民中，13日下午有數十人在至少3個地點遇害。法新社可以證實，社群媒體上流傳的影片與目擊者聲稱13日疑似在加薩走廊發生的事件吻合，但無法確定影片中所看到的爆炸是因以色列砲火而起。
以色列軍方尚未回覆法新社置評要求。以色列總理辦公室發言人海恩瑞希（Tal Heinrich）14日告訴媒體說，以色列正「採取所有預防措施」避免平民喪生。
哈瑪斯官員14日發布聲明通報，「以色列屠殺和令人髮指的犯罪行為」造成「70名殉道者」和200名傷者，包括婦孺。哈瑪斯官員表示，自7日爆發戰鬥以來，加薩至少有2215名巴勒斯坦人喪生，包括724名孩童。
以色列官員則說，同期間，以國境內有至少1300人喪生，且絕大多數發生在哈瑪斯上週的攻擊事件中。
哈瑪斯領袖籲巴人勿撤離加薩走廊
（中央社）以色列發動空襲並呼籲平民撤離加薩走廊北部地區後，哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）14日敦促巴勒斯坦人不要在加薩「流離失所」，也不要離開被封鎖的飛地前往埃及。
法新社報導，身在卡達的哈尼雅透過電視演說表示，本月7日針對以色列社區的大規模攻擊是一次「戰略打擊」，有助於「我們的解放」。
以色列軍隊日前呼籲加薩走廊北部的巴人向南遷移，以「躲避危險」。
哈尼雅在演說中呼籲巴人，「對從（約旦河）西岸和加薩走廊流離失所說『不』，對逃到埃及說『不』。我們決定留在我們的土地上。」他說，「希望我們的土地不再遭到佔領，讓我們擁有一個以耶路撒冷為首都的國家…並讓我們的巴勒斯坦人民回歸」。
14日稍早，哈尼雅痛批以色列犯下戰爭罪，並阻止人道主義援助進入加薩。他敦促聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）向以色列施壓，以允許人道援助進入加薩地區。
新聞來源
延伸閱讀
- 以色列和俄羅斯曾為親密盟友，為何普亭在這次以巴衝突選擇支持哈瑪斯？
- 揭開哈瑪斯領導高層的神秘面紗：組織策劃這場「阿克薩洪水行動」的人是誰？
- 我在以色列，親歷哈瑪斯安息日突襲：你看到現在發生的一切，還相信異族共存嗎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
“2023以巴衝突”的相關議題
- 2023-10-15 加薩走廊逾2000死：有民眾撤離時遭空襲喪生，哈瑪斯籲巴人留下
- 2023-10-15 以色列和俄羅斯曾為親密盟友，為何普亭在這次以巴衝突選擇支持哈瑪斯？
- 2023-10-15 揭開哈瑪斯領導高層的神秘面紗：組織策劃這場「阿克薩洪水行動」的人是誰？
Tags：
趣‧味妙不可言！格蘭傑單一麥芽威士忌繽紛新風貌，玩轉風味樂趣加倍
我們想讓你知道的是
格蘭傑單一麥芽威士忌打破威士忌高大上、充滿距離感的嚴肅印象，以嶄新品牌風貌引領新世代品飲風潮，追求妙不可言的品飲樂趣。
突破理性界限與窠臼，格蘭傑單一麥芽威士忌以嶄新品牌風貌，號召玩家在格蘭傑的風味中馳騁，反對知識霸凌、丟掉品飲包袱，先別管懂不懂，重點是敞開感官體驗就對了。
品味，無須多嘴——格蘭傑掀起新世代品飲風潮
「解釋那麼多幹麻？知道好喝就好！（There is nothing to explain…It’s just delicious! ）」對格蘭傑總製酒師比爾‧梁思敦博士（Dr. Bill Lumsden） 而言，品嚐威士忌就這一句話。
熱愛實驗、充滿好奇，生物化學博士出身的比爾博士，帶有巧克力冒險工廠威利旺卡的瘋狂，不斷在威士忌世紀裡探索各種風味的可能性，鼓吹以好奇心取代嚴肅、以體驗取代教條，引領新世代威士忌品飲風潮。
儘管傳統的威士忌品飲者有一段制式化的品飲流程，講究產區、製程、桶型，仰賴教科書一般的知識背景，然而新世代的玩家在乎的是體驗，是酒液入口帶來最直觀的感受。因此，不願墨守成規、樂於擁抱時代變化的格蘭傑，致力打破威士忌傳統的高大上形象與距離感，致敬那些瀟灑不羈且自由奔放的人們，邀請渴望精彩又喜愛驚喜的生活玩家，打破規矩、放棄說理，以感性體驗威士忌之美，感受「趣・味 妙不可言」的格蘭傑。
精彩，任你暢玩——格蘭傑新世代風貌
嶄新風貌的格蘭傑，不再是深色暗沉的老學究，而要做繽紛絢爛的實驗家，相信人人都能享受威士忌的美味樂趣——不限場合、不限喝法，重點是用自己喜歡的方式來享用！除了耳目一新的全新改版包裝，在全新高彩度、高對比的形象廣告裡面，加入格蘭傑標誌性的「長頸鹿」彩蛋可細細探索。
事實上，在眾多鹿角攢動的蘇格蘭威士忌品牌中，格蘭傑的「長頸鹿」正好顯得標新立異、獨樹一格，這是因為格蘭傑採用蘇格蘭最高的蒸餾器、樓板以上總高達 5.14 公尺，正好與一隻成年長頸鹿同高；與其解釋細長的銅製頸部確保只有最純淨的蒸汽能夠到達頂端進而做出純淨且芳香四溢的威士忌，還不如用長頸鹿更讓人印象深刻。
趣味，妙不可言——格蘭傑的美味交響曲
格蘭傑威士忌系列彷彿一場交響樂，每一篇樂章都奏出獨特的旋律，卻又共享豐富層次與絲滑口感，總散發著令人難以抗拒的水蜜桃、香草和柑橘的香氣主軸，而這就不得不提到奠定酒廠風格的經典格蘭傑ORIGINAL。
徜徉在秋夜晚風中，彷彿一首優美的小夜曲，其柑橘和成熟蜜桃香氣，與香草的溫和結合，賦予口感奶油般柔順，像是寧靜夜晚中遠方傳來的悠揚琴音，以十年的熟成展現出格蘭傑的優雅精髓，成為威士忌愛好者不可錯過的品味之選。
不能錯過還有格蘭傑12年PX雪莉桶LASANTA，古銅金色酒液散發出葡萄乾、蜂蜜、帶著肉桂的香氣，點綴出烤焦糖杏桃的甜味，飽滿甜蜜的口感，柑橘、薑和奶油太妃糖的風味，種種溫暖而明亮的意象，彷彿在舌尖品嚐到梵谷的麥田系列油畫。
格蘭傑14年波特桶QUINTA RUBAN則彷彿進入了秋天傍晚的森林，帶來香草木質氣味以及香甜柑橘氣息，漫步在森林小徑，在舌尖上一步步輕輕地踩踏出漿果、水果軟糖、玫瑰花香、薄荷巧克力的風味，變化多樣而舒服。
在新興品飲風潮下，近期最受歡迎的莫過於格蘭傑「X」單一麥芽威士忌。「 Ｘ 」意味著「 Cross 」，也就是無論老饕或初心者，想要純飲、加冰加水，或跨界軟飲、水果、超商飲料，都能迸出美好滋味；其自由奔放的香氣，帶有西洋梨、香草、柳橙的多汁芬芳，尾韻中至長的清爽感，口感則彷彿由柳橙冰沙轉為灑滿巧克力軟糖的焦糖布丁，簡直就是一段浪漫又瘋狂的即興爵士。
而作為巔峰創舉的格蘭傑「稀印」（Signet），則以高溫烘焙的巧克力麥芽拉開序幕，歷經繁複製酒過程，揉合格蘭傑酒窖古老威士忌庫存，最終打造出華麗辛香、摩卡咖啡風味的高潮，尾韻交融溫和奶油糖香氣。從深黑色瓶身到迷人風味，都不禁令人想到《教父》這部電影，尊絕不凡且深不可測，
每一款格蘭傑單一麥芽威士忌都有自己的個性、獨樹一格的風味。想要體驗水、麥芽與橡木交織出的驚喜，感受趣味妙不可言的威士忌，現在就跟上新世代品飲風潮，踏上格蘭傑的美味之旅。