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TNL+ 2023/10/16,
中東

哈瑪斯突擊以色列，背後隱含中、俄、伊「三國軸心」準備掀起第三次世界大戰？

哈瑪斯突擊以色列，背後隱含中、俄、伊「三國軸心」準備掀起第三次世界大戰？
今年7月閱兵儀式上的哈瑪斯士兵｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

第二次世界大戰是由在東亞、北非以及歐陸爆發的三場局部戰爭整合到一起才成為全球戰爭的。那麼伊朗依照俄羅斯的要求，在以色列開闢第二戰場的目的，是否真的要讓戰爭規模升級到第三次世界大戰？

2023年10月7日以色列遭遇到的恐怖攻擊震驚了全世界，因為巴勒斯坦的遜尼派恐怖組織哈瑪斯（Hamas）在20分鐘的時間內，對以色列同時發射了5000枚火箭彈，使以色列國防軍引以為傲的鐵穹（Iron Dome）防禦系統完全反應不過來。哈瑪斯在第一時間擊殺了1200名以色列軍民，還綁走了包括外籍人士在內200人當人質。

關於巴勒斯坦人與以色列的矛盾，很難用三言兩語講明白，似乎沒有絕對的好人與壞人存在。固然以色列以海空封鎖加薩走廊，並對巴勒斯坦人施以斷水斷電，甚至動輒暴力相待的行為令人髮指，但這絕對不表示哈瑪斯對待以色列人民實施恐怖攻擊的行為值得稱讚。在此我們還是要對哈瑪斯的暴行，提出強烈的譴責。

而且恐怖主義的行為，只會增加無謂的仇恨，導致更多無辜的巴勒斯坦人慘死在以色列國防軍的報復行動中。無論先前以色列政府的行為有多大的爭議點，這次的無差別攻擊都將使哈瑪斯成為這場戰爭的發起者，難以逃過歷史的審判。不過這次哈瑪斯對以色列的攻擊，規模遠比過去還要大，而且還不是孤軍奮戰。

原來在以色列發起報復行動的同時，黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）也向以色列發難，使這場戰爭擴大為以色列與兩個恐怖組織的戰爭。而且如果在仔細觀察，由真主黨扶持的巴勒斯坦武裝聖城旅（Al-Quds Brigades）亦參加了戰鬥，這到底是怎麼回事？哈瑪斯、真主黨、聖城旅彼此之間有何差異？他們背後的大老闆又是誰。

然後到底巴勒斯坦自治政府又是什麼？為什麼一個巴勒斯坦，會同時有那麼多不同的派系存在？背後同時扶植這些組織的伊朗，心中又打著什麼樣的算盤，是否得到了中共與俄羅斯的配合？在烏克蘭對俄羅斯發動反攻的同時，突然發起這樣一場恐怖攻擊行動，是否代表莫斯科－北京－德黑蘭的三國軸心正在成形？

巴勒斯坦內的不同派系

先來介紹與以色列抗衡最久，但目前選擇與以色列政府採取和解立場，控制約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府。自治政府的前身為1964年成立的巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization），其領袖為著名的阿拉法特（Yasser Arafat）。阿拉法特與以色列進行武裝對抗多年，卻在晚年搖身一變成為了和平派，同以色列當局和解並擔任巴勒斯坦自治政府的第一任主席。

然而巴勒斯坦解放組織並不人人都同意阿拉法特的做法，內部以穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）為首的激進派宣告與阿拉法特決裂，成立了堅決不向以色列妥協的哈瑪斯。巴勒斯坦自治政府自然也就成了哈瑪斯眼中的「汪精衛政權」，與以色列同樣列為打擊的目標。哈瑪斯從2006年起經由選票獲得加薩走廊的控制權，導致加薩走廊遭到以色列國防軍封鎖至今。

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