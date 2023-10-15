韓國瑜挺侯友宜：我人來心也來了；侯稱「民主初選」最能展現民意，柯辦批當初郭侯合為何不用
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侯友宜14日舉行首場萬人造勢，韓國瑜到場站台，他表示過去競選總統和被罷免時，侯友宜都有關心他，呼籲國民黨團結一心，做侯友宜後盾。而昨日藍白合會前會登場，侯友宜認為開放式「民主初選」最能直接訴求民意，柯辦則批這麼萬無一失的好辦法，「當初郭台銘vs侯友宜初選怎麼就不用呢？」
侯友宜首場萬人造勢，韓國瑜站台
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜昨（14）日晚間在新北市舉辦首場萬人造勢活動，前高雄市長韓國瑜站台助講時，透露侯友宜2020年支持關心他的兩個小故事，呼籲大家把對他的愛、轉移到侯友宜身上，更向侯喊話不要擔心，「我人也來了，心也來了」。
2024總統大選進入造勢加溫階段，侯友宜昨天晚間在本命區新北市舉辦大型造勢晚會，吸引超過萬名支持者到場，現場國旗飛揚、場面熱鬧；國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、前立法院長王金平、前國民黨主席洪秀柱、韓國瑜等藍營重量級人士輪番助講，營造國民黨團結氛圍。
王金平站台助講時表示，鴻海集團創辦人郭台銘與侯友宜同是關公兄弟，盼在全民期待下架民進黨的氛圍下，「望你早歸」，郭台銘的歸隊必能振奮士氣，也相信朱立倫一定有智慧迎回郭台銘歸隊；他強調，藍白必需合，成敗關鍵無非是要有設身處地、換位思考的同理心，也要有求同存異、就大同捨小異等認知。
朱立倫致詞時說，選戰剩下3個月，唯有團結一切可以團結的力量，避免任何分化、任何挑撥離間，唯有大家團結在一起，最後才能勝選；他會用最大的誠心、耐心與同理心，讓大家能團結在一起，並堅持這個目標，不達目的不終止，團結所有力量下架民進黨。
輪到韓國瑜發言，台下民眾響起熱烈掌聲。韓國瑜隨即說，請把對他的愛，轉移到侯友宜身上；他指出，很多朋友心情不甘、心情憤怒，詢問為何要去侯友宜的場、侯友宜又沒有支持韓國瑜。韓國瑜說，他要講心裡話，八點檔裡的漂亮千金小姐被土匪抓走、說要娶她，千金小姐哭哭啼啼說，「你可以得到我的人，不能得到我的心，但侯友宜別擔心，我人也來了，心也來了」。
韓國瑜也舉兩個與侯友宜相處的故事指出，2020年競選總統時，侯友宜在投票前一個月來找他，說有任何需要絕對要交代，所以很多人說侯友宜沒有關心，是錯的。另外就是2020年他被罷免高雄市長。韓國瑜透露，第一通關心他的電話，就是侯友宜打的；他今天要把這些故事說出來，不然侯友宜這個黑鍋背得很大，也請大家靜下來團結一心，做侯友宜的後盾。
侯友宜最後壓軸登場，大進場時並與現場民眾逐一握手致意。他表示，這場選舉不是為了一黨一派或是個人，而是決定2300萬台灣人民命運、台灣前途的保衛戰，大家已經站在台灣命運的紅綠燈前，一邊是戰爭，一邊是和平，就看大家的選擇。侯友宜呼籲在場支持者，要讓民進黨看見人民的力量，民進黨做不好就下台，他會用生命來保護台灣，讓台灣再出發，就從新北吹起改變台灣的號角。
侯友宜稱初選投票是最佳方法，柯辦：恐淪小圈子競選
（中央社）藍白合會前會昨（14）日登場，針對最強候選人產生方式，未達成共識。國民黨總統參選人侯友宜說，開放式「民主初選」是最直接訴求民意作法，絕對是最強棒的最佳方法；柯辦則認為，此方式可能淪為小圈子內競選。
2024年總統大選藍白能否整合備受關注，藍白合會前會昨天下午於台北福華大飯店舉行，針對最重要的在野最強候選人產生方式，雙方未達成共識。國民黨主張，採用美國、法國、南韓等民主國家行之有年的開放式「民主初選」，由民眾投票展現直接民意。
侯友宜晚間透過臉書表示，2024大選，民眾的最重要期盼，就是下架貪腐無能的民進黨政府，讓中華民國遠離兵兇戰危的險境，為了達成目標，在野的力量絕對不能分散；因此，今天與民眾黨主席柯文哲的團隊，已經為藍白合作，共同踏出了第一步。
侯友宜說，最重要的是，藍白合作的目標只有一個，就是要勝選，唯有勝選，才能實現政黨輪替。今天競辦執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭代表團隊，提出開放式民主初選提案，就是最直接訴求民意的作法，更是確保藍白共推的候選人，絕對是最強棒的最佳方法。
侯友宜也說，作為國民黨徵召的總統參選人，他有責任完成政黨輪替，實現人民心願，會繼續開大門、走大路，創造最大的力量，為國家帶來改變。
對此，柯文哲競選辦公室發布新聞稿指出，國民黨提出的「民主初選方式」，要先簽署認同卡、再進行實名制投票，重點在比較動員能量、容易被操作，但此方式可能淪為小圈子內競選。
柯文哲競選辦公室發言人陳智菡晚間也在臉書發文說，開放式民主初選有3要：要先簽認同卡、要高度認同藍白合、要先有名冊且願意出門投票；她指出，這麼萬無一失的好辦法，「當初郭台銘vs侯友宜初選怎麼就不用呢？」
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延伸閱讀
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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趣‧味妙不可言！格蘭傑單一麥芽威士忌繽紛新風貌，玩轉風味樂趣加倍
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格蘭傑單一麥芽威士忌打破威士忌高大上、充滿距離感的嚴肅印象，以嶄新品牌風貌引領新世代品飲風潮，追求妙不可言的品飲樂趣。
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品味，無須多嘴——格蘭傑掀起新世代品飲風潮
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嶄新風貌的格蘭傑，不再是深色暗沉的老學究，而要做繽紛絢爛的實驗家，相信人人都能享受威士忌的美味樂趣——不限場合、不限喝法，重點是用自己喜歡的方式來享用！除了耳目一新的全新改版包裝，在全新高彩度、高對比的形象廣告裡面，加入格蘭傑標誌性的「長頸鹿」彩蛋可細細探索。
事實上，在眾多鹿角攢動的蘇格蘭威士忌品牌中，格蘭傑的「長頸鹿」正好顯得標新立異、獨樹一格，這是因為格蘭傑採用蘇格蘭最高的蒸餾器、樓板以上總高達 5.14 公尺，正好與一隻成年長頸鹿同高；與其解釋細長的銅製頸部確保只有最純淨的蒸汽能夠到達頂端進而做出純淨且芳香四溢的威士忌，還不如用長頸鹿更讓人印象深刻。
趣味，妙不可言——格蘭傑的美味交響曲
格蘭傑威士忌系列彷彿一場交響樂，每一篇樂章都奏出獨特的旋律，卻又共享豐富層次與絲滑口感，總散發著令人難以抗拒的水蜜桃、香草和柑橘的香氣主軸，而這就不得不提到奠定酒廠風格的經典格蘭傑ORIGINAL。
徜徉在秋夜晚風中，彷彿一首優美的小夜曲，其柑橘和成熟蜜桃香氣，與香草的溫和結合，賦予口感奶油般柔順，像是寧靜夜晚中遠方傳來的悠揚琴音，以十年的熟成展現出格蘭傑的優雅精髓，成為威士忌愛好者不可錯過的品味之選。
不能錯過還有格蘭傑12年PX雪莉桶LASANTA，古銅金色酒液散發出葡萄乾、蜂蜜、帶著肉桂的香氣，點綴出烤焦糖杏桃的甜味，飽滿甜蜜的口感，柑橘、薑和奶油太妃糖的風味，種種溫暖而明亮的意象，彷彿在舌尖品嚐到梵谷的麥田系列油畫。
格蘭傑14年波特桶QUINTA RUBAN則彷彿進入了秋天傍晚的森林，帶來香草木質氣味以及香甜柑橘氣息，漫步在森林小徑，在舌尖上一步步輕輕地踩踏出漿果、水果軟糖、玫瑰花香、薄荷巧克力的風味，變化多樣而舒服。
在新興品飲風潮下，近期最受歡迎的莫過於格蘭傑「X」單一麥芽威士忌。「 Ｘ 」意味著「 Cross 」，也就是無論老饕或初心者，想要純飲、加冰加水，或跨界軟飲、水果、超商飲料，都能迸出美好滋味；其自由奔放的香氣，帶有西洋梨、香草、柳橙的多汁芬芳，尾韻中至長的清爽感，口感則彷彿由柳橙冰沙轉為灑滿巧克力軟糖的焦糖布丁，簡直就是一段浪漫又瘋狂的即興爵士。
而作為巔峰創舉的格蘭傑「稀印」（Signet），則以高溫烘焙的巧克力麥芽拉開序幕，歷經繁複製酒過程，揉合格蘭傑酒窖古老威士忌庫存，最終打造出華麗辛香、摩卡咖啡風味的高潮，尾韻交融溫和奶油糖香氣。從深黑色瓶身到迷人風味，都不禁令人想到《教父》這部電影，尊絕不凡且深不可測，
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