韓國瑜挺侯友宜：我人來心也來了；侯稱「民主初選」最能展現民意，柯辦批當初郭侯合為何不用

侯友宜首場萬人造勢，韓國瑜站台

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜昨（14）日晚間在新北市舉辦首場萬人造勢活動，前高雄市長韓國瑜站台助講時，透露侯友宜2020年支持關心他的兩個小故事，呼籲大家把對他的愛、轉移到侯友宜身上，更向侯喊話不要擔心，「我人也來了，心也來了」。

2024總統大選進入造勢加溫階段，侯友宜昨天晚間在本命區新北市舉辦大型造勢晚會，吸引超過萬名支持者到場，現場國旗飛揚、場面熱鬧；國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、前立法院長王金平、前國民黨主席洪秀柱、韓國瑜等藍營重量級人士輪番助講，營造國民黨團結氛圍。

王金平站台助講時表示，鴻海集團創辦人郭台銘與侯友宜同是關公兄弟，盼在全民期待下架民進黨的氛圍下，「望你早歸」，郭台銘的歸隊必能振奮士氣，也相信朱立倫一定有智慧迎回郭台銘歸隊；他強調，藍白必需合，成敗關鍵無非是要有設身處地、換位思考的同理心，也要有求同存異、就大同捨小異等認知。

朱立倫致詞時說，選戰剩下3個月，唯有團結一切可以團結的力量，避免任何分化、任何挑撥離間，唯有大家團結在一起，最後才能勝選；他會用最大的誠心、耐心與同理心，讓大家能團結在一起，並堅持這個目標，不達目的不終止，團結所有力量下架民進黨。

輪到韓國瑜發言，台下民眾響起熱烈掌聲。韓國瑜隨即說，請把對他的愛，轉移到侯友宜身上；他指出，很多朋友心情不甘、心情憤怒，詢問為何要去侯友宜的場、侯友宜又沒有支持韓國瑜。韓國瑜說，他要講心裡話，八點檔裡的漂亮千金小姐被土匪抓走、說要娶她，千金小姐哭哭啼啼說，「你可以得到我的人，不能得到我的心，但侯友宜別擔心，我人也來了，心也來了」。

韓國瑜也舉兩個與侯友宜相處的故事指出，2020年競選總統時，侯友宜在投票前一個月來找他，說有任何需要絕對要交代，所以很多人說侯友宜沒有關心，是錯的。另外就是2020年他被罷免高雄市長。韓國瑜透露，第一通關心他的電話，就是侯友宜打的；他今天要把這些故事說出來，不然侯友宜這個黑鍋背得很大，也請大家靜下來團結一心，做侯友宜的後盾。

侯友宜最後壓軸登場，大進場時並與現場民眾逐一握手致意。他表示，這場選舉不是為了一黨一派或是個人，而是決定2300萬台灣人民命運、台灣前途的保衛戰，大家已經站在台灣命運的紅綠燈前，一邊是戰爭，一邊是和平，就看大家的選擇。侯友宜呼籲在場支持者，要讓民進黨看見人民的力量，民進黨做不好就下台，他會用生命來保護台灣，讓台灣再出發，就從新北吹起改變台灣的號角。

侯友宜稱初選投票是最佳方法，柯辦：恐淪小圈子競選

（中央社）藍白合會前會昨（14）日登場，針對最強候選人產生方式，未達成共識。國民黨總統參選人侯友宜說，開放式「民主初選」是最直接訴求民意作法，絕對是最強棒的最佳方法；柯辦則認為，此方式可能淪為小圈子內競選。

2024年總統大選藍白能否整合備受關注，藍白合會前會昨天下午於台北福華大飯店舉行，針對最重要的在野最強候選人產生方式，雙方未達成共識。國民黨主張，採用美國、法國、南韓等民主國家行之有年的開放式「民主初選」，由民眾投票展現直接民意。

侯友宜晚間透過臉書表示，2024大選，民眾的最重要期盼，就是下架貪腐無能的民進黨政府，讓中華民國遠離兵兇戰危的險境，為了達成目標，在野的力量絕對不能分散；因此，今天與民眾黨主席柯文哲的團隊，已經為藍白合作，共同踏出了第一步。

侯友宜說，最重要的是，藍白合作的目標只有一個，就是要勝選，唯有勝選，才能實現政黨輪替。今天競辦執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭代表團隊，提出開放式民主初選提案，就是最直接訴求民意的作法，更是確保藍白共推的候選人，絕對是最強棒的最佳方法。

侯友宜也說，作為國民黨徵召的總統參選人，他有責任完成政黨輪替，實現人民心願，會繼續開大門、走大路，創造最大的力量，為國家帶來改變。

對此，柯文哲競選辦公室發布新聞稿指出，國民黨提出的「民主初選方式」，要先簽署認同卡、再進行實名制投票，重點在比較動員能量、容易被操作，但此方式可能淪為小圈子內競選。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡晚間也在臉書發文說，開放式民主初選有3要：要先簽認同卡、要高度認同藍白合、要先有名冊且願意出門投票；她指出，這麼萬無一失的好辦法，「當初郭台銘vs侯友宜初選怎麼就不用呢？」

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範